Attention Grabbing Media® (AGM) ایک فل سروس مارکیٹنگ ایجنسی ہے جو جدید حکمتِ عملیوں کے ذریعے کاروباروں کو ترقی دینے، آمدنی بڑھانے اور مارکیٹ میں اپنی موجودگی وسیع کرنے کے لیے وقف ہے۔ ای کامرس، سوشل میڈیا اور ای میل مارکیٹنگ میں مہارت رکھنے والی AGM نے شاندار کارکردگی کا ریکارڈ قائم کیا ہے۔ اس کی نمایاں کامیابیوں میں سے ایک NaturalSlim® کے ساتھ اس کا کام ہے، جو صحت اور ویلنَس کا برانڈ ہے جسے Manuel Suarez اور ان کے والد Frank Suarez نے قائم کیا۔
یہ برانڈ تیزی سے بڑھا ہے اور اب اس کے 10 ملین سے زائد سوشل میڈیا فالوورز ہیں، جو بڑی حد تک AGM کی مہارت کا نتیجہ ہے۔ NaturalSlim کی پہنچ کو اس کی موجودہ لاطینی امریکی آڈینس سے آگے بڑھانے کے لیے، AGM نے لوکلائزیشن کے چیلنجز پر قابو پانے، ورک فلو کو آسان بنانے اور کلائنٹ کیمپینز کو بہتر کرنے کے لیے HeyGen کی AI ویڈیو ٹیکنالوجی کا سہارا لیا۔
لوکلائزیشن کی رکاوٹیں دور کرنا
یورپی اور انگلش بولنے والی مارکیٹس میں NaturalSlim کی رسائی بڑھانا ایک منفرد چیلنج تھا۔ NaturalSlim کا چہرہ، فرینک سواریز، صحت اور میٹابولزم پر اپنی تعلیمی ویڈیوز کے لیے مشہور تھے۔ یہ ویڈیوز ناظرین کا اعتماد قائم کرنے میں انتہائی اہم تھیں، لیکن زیادہ تر ہسپانوی زبان میں تھیں۔
“جب آپ کسی بات کو براہِ راست خود اس شخص کے منہ سے سنتے ہیں تو وہ بالکل مختلف ہوتی ہے۔ وہیں پر ‘جان پہچان، پسند اور بھروسا’ قائم ہوتا ہے،” جِمی سٹرنز، سینئر کریئیٹو ڈائریکٹر، AGM نے کہا۔
روایتی ترجمہ کرنے کے طریقے، جیسے کہ ٹیکسٹ اوورلے وغیرہ، میں وہ اصلیت نہیں تھی جو نئی آڈینس کو مؤثر انداز میں متوجہ کر سکے۔ Google Translate اور ChatGPT جیسے ٹولز غیر مستقل ثابت ہوئے اور انہیں بہت زیادہ پروف ریڈنگ کی ضرورت پڑتی تھی، جس سے پروڈکشن سست ہو جاتی تھی۔ “ہمیں صرف ایک آٹھ منٹ کی ویڈیو تیار کر کے باہر بھیجنے میں تین دن لگ گئے”، جِمی نے کہا۔
بلا رکاوٹ ترجمہ اور مؤثر انگیجمنٹ کو ممکن بنانا
AGM نے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے HeyGen کی AI سے چلنے والی ویڈیو ٹیکنالوجی اپنائی۔ شروع میں وہ اس کے جدید اواتارز سے متاثر ہوئے، لیکن جلد ہی AGM کو احساس ہوا کہ دراصل پلیٹ فارم کی ترجمہ کرنے کی صلاحیت ہی اصل گیم چینجر ہے۔ جمی نے یاد کرتے ہوئے کہا، “جب میں نے یہ مینویل کو دکھایا تو اس نے فوراً اس کی صلاحیت کو پہچان لیا اور کہا، ‘چلیں، اسے استعمال کر کے دیکھتے ہیں۔’”
HeyGen نے AGM کو یہ قابل بنایا کہ وہ NaturalSlim کی وسیع مواد لائبریری کا ترجمہ 10 سے زائد نئی زبانوں میں کرے، جن میں Russian، Portuguese، French اور German شامل ہیں۔ ان تراجم میں Frank Suarez کی آواز، اندازِ بیان اور مشابہت کو برقرار رکھا گیا، جو اس کے پیغام کی اصل روح اور سچائی کو محفوظ رکھنے کے لیے نہایت اہم تھا۔
جمی نے کہا، “مشابہت، آواز اور ہر چیز—even موشن اواتارز—کو برقرار رکھنے کی صلاحیت ہی وہ چیز ہے جو HeyGen کو سب سے الگ بناتی ہے۔ اس نے ہمیں ایسی ترجمہ سروسز کے ساتھ عالمی سطح تک پہنچنے کی صلاحیت دی جو قدرتی محسوس ہوتی ہیں، AI سے بنی ہوئی نہیں۔”
ترجموں کے ساتھ ساتھ، AGM نے HeyGen کے اواتارز استعمال کر کے دلکش سوشل میڈیا کنٹینٹ تیار کیا۔ یہ “thumb-stoppers”، جیسا کہ جمی انہیں کہتے تھے، ناظرین کی توجہ کھینچ لیتے اور انگیجمنٹ بڑھا دیتے تھے۔ ترجمے اور توجہ کھینچنے والی ویژولز کے اس امتزاج نے AGM کو NaturalSlim اور دیگر کلائنٹس کو نئے عالمی مارکیٹس میں متعارف کرانے میں مدد دی، جبکہ ان کی منفرد برانڈ شناختیں برقرار رہیں۔
NaturalSlim کی پہنچ کو بڑھانا
HeyGen کے ٹولز نے AGM کے ورک فلو کی کارکردگی اور کلائنٹس کے نتائج میں نمایاں بہتری پیدا کی۔ قدرتی لہجے جیسی تراجم نے وسیع پروف ریڈنگ اور تھرڈ پارٹی مترجمین پر انحصار کی ضرورت ختم کر دی، جس سے AGM کو تیزی سے مواد تیار اور شائع کرنے میں مدد ملی، اور ویڈیو پروڈکشن کا وقت تین دن سے کم ہو کر چند گھنٹوں تک رہ گیا۔
نتائج واقعی طور پر انقلابی تھے۔ NaturalSlim نے کامیابی کے ساتھ اپنی رسائی کو یورپی مارکیٹس تک بڑھایا، جہاں وہ لاکھوں ممکنہ صارفین سے جڑ سکا۔ مقامی زبان میں تیار کیا گیا مواد ناظرین کے دلوں تک پہنچا، اعتماد پیدا کیا اور انگیجمنٹ میں اضافہ کیا۔ “The branding is just insane”، جِمی نے کہا، جب وہ Frank Suarez کی تعلیمی ویڈیوز کے ذریعے نئی آڈینس تک پہنچنے کے اثرات پر غور کر رہے تھے۔ HeyGen کے ٹولز کی بہتر اسکیل ایبلٹی نے AGM کو یہ بھی ممکن بنایا کہ وہ اضافی وسائل بڑھائے بغیر متعدد زبانوں میں مواد کو دوبارہ استعمال کر سکے۔
AGM اور HeyGen کی شراکت عالمی مارکیٹنگ میں مصنوعی ذہانت (AI) کی طاقت کو اجاگر کرتی ہے۔ HeyGen کے ترجمہ اور اواتار ٹولز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، AGM نے بڑے لوکلائزیشن چیلنجز پر قابو پایا، اپنے کلائنٹس کی رسائی کو وسیع کیا، اور اپنے ورک فلو کو زیادہ مؤثر بنا دیا۔ جیسے جیسے AGM، HeyGen کی ٹیکنالوجی کے لیے نئی ایپلیکیشنز پر جدت لاتا اور انہیں دریافت کرتا جا رہا ہے، ایجنسی اس قابل ہو رہی ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں نئے معیار قائم کرے اور اپنے کلائنٹس کو باہم جڑے ہوئے عالمی ماحول میں ترقی کرنے میں مدد دے۔