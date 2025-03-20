ذاتی نوعیت کی ویڈیولوکلائزیشنانٹرپرائز

Publicis Groupe نے HeyGen کی مدد سے 100,000 ذاتی نوعیت کے شکریہ کے نوٹس کیسے تیار کیے

1926 میں قائم ہونے والا Publicis Groupe آج دنیا کا دوسرا سب سے بڑا کمیونی کیشنز گروپ ہے اور مارکیٹنگ، کمیونی کیشن اور ڈیجیٹل بزنس ٹرانسفارمیشن میں ایک سرکردہ ادارہ ہے۔ ہر سال سینئر لیڈرشپ گروپ بھرپور انداز میں محنت کر کے ملازمین کے لیے شکریے کی ایک جشن منانے والی ویڈیو تیار کرتا ہے۔

Publicis Groupe کے لیے 2023 کئی نئی شروعات کا سال تھا۔ کمپنی نے ریکارڈ مالی نتائج حاصل کیے اور ایجنسی اسٹاک میں سرفہرست رہی، جس کے شیئر کی قیمت میں 41% اضافہ ہوا۔ یہ مصنوعی ذہانت / AI کے انقلاب کا سال بھی تھا، جو انسانی تخلیقی صلاحیت کی رہنمائی میں ایک شاندار ٹول ثابت ہوا۔ اسی لیے انہوں نے AI کا استعمال کر کے اب تک کے بہترین شکریہ کے پیغامات تیار کیے۔

HeyGen’s Avatar Video، OpenAI، Azure، ElevenLabs اور دیگر ٹولز کا استعمال کرتے ہوئے، Publicis Groupe نے اپنے CEO Arthur Sadoun کا ایک ڈیجیٹل اواتار بنایا اور ہر ملازم کو 100,000 شکریہ کے پیغامات بھیجے۔ ہر ویڈیو کو ان کی دلچسپیوں اور جنون کو سراہنے کے لیے ذاتی نوعیت دی گئی تھی۔ اس پروجیکٹ نے ہمیشہ کے لیے یہ بدل دیا کہ Publicis Groupe تخلیقی عمل میں AI کے کردار کے بارے میں کیسے سوچتا ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ ہر شخص کو اہم اور نمایاں محسوس کرانے کے بارے میں تھا۔

