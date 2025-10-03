Workday مصنوعی ذہانت پر مبنی پلیٹ فارم ہے جو لوگوں، سرمائے اور ایجنٹس کے انتظام کے لیے بنایا گیا ہے۔ Workday پلیٹ فارم کی بنیاد میں AI شامل ہے تاکہ گاہکوں کو اپنی ٹیموں کی صلاحیت بڑھانے، کام کو سپرچارج کرنے اور اپنے کاروبار کو ہمیشہ کے لیے آگے بڑھانے میں مدد مل سکے۔ اسے دنیا بھر اور مختلف صنعتوں میں 11,000 سے زیادہ تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں، جن میں درمیانے درجے کے کاروبار سے لے کر Fortune 500 کی 60% سے زیادہ کمپنیاں شامل ہیں۔
ایک عالمی رہنما کے طور پر، Workday وسیع اور تیزی سے بڑھتی ہوئی ملٹی میڈیا مواد کی لائبریری تیار کرتا ہے، جس کا بڑا حصہ مختلف بین الاقوامی ناظرین کے لیے مقامی زبانوں میں ڈھالنا ضروری ہوتا ہے۔ 50 سے زیادہ زبانوں کی سپورٹ اور اسٹیک ہولڈرز کی درخواستیں جو عموماً ہر پروجیکٹ میں 10 سے 15 زبانوں تک پھیلی ہوتی ہیں، مقامی سازی کے پیمانے اور پیچیدگی نے بڑھتی ہوئی چیلنجز پیدا کیے۔
“ہم اتنا زیادہ مواد بنا رہے تھے—مارکیٹنگ ویڈیوز، اندرونی کمیونی کیشنز، طویل ویبینارز—اور ہمیں اسے ان سب مختلف زبانوں میں منتقل کرنا پڑتا تھا،” جسٹن مائزنگر، Workday کی گلوبلائزیشن پروڈکشن ٹیم کے پروگرام مینیجر نے کہا۔ “لیکن اسے کرنے کا پرانا طریقہ بس اس پیمانے پر مؤثر نہیں رہا تھا۔”
چیلنج صرف پیمانے کا نہیں تھا۔ "جب آپ درجنوں زبانوں کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر چیز کو اپنی برانڈ کی آواز کے مطابق رکھنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ یہ صرف الفاظ کا ترجمہ کرنے کے بارے میں نہیں، بلکہ لہجے، ارادے اور وضاحت کو برقرار رکھنے کے بارے میں ہے۔" HeyGen کے متعارف ہونے نے Workday کے ویڈیو بنانے کے طریقہ کار کو بدل کر رکھ دیا۔
لوکلائزیشن ورک فلو کو نئے انداز سے سوچنا
HeyGen سے پہلے، Workday مکمل طور پر دستی طریقہ کار پر انحصار کرتا تھا، جس کی وجہ سے پروڈکشن سست ہو جاتی تھی اور وہ منصوبے محدود ہو جاتے تھے جن کی ٹیم مدد کر سکتی تھی۔ "یہ صرف مہنگا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ ہمارے لیے بزنس کو ہاں کہنے کی صلاحیت کو بھی محدود کر رہا تھا،" Meisinger نے کہا۔ "ہم مسلسل گنجائش اور طلب کے درمیان توازن قائم کرنے کی کوشش میں رہتے تھے۔"
روایتی لوکلائزیشن ورک فلو انسانی مترجمین، وائس ایکٹرز اور پوسٹ پروڈکشن ماہرین کے گرد بنایا گیا تھا، اور اسے مکمل ہونے میں کئی ہفتے بلکہ کبھی کبھی مہینے لگ جاتے تھے۔ اس عمل میں مترجمین اسکرپٹس پر کام کرتے تھے، ریویو کرنے والے درستگی چیک کرتے تھے، وائس ٹیلنٹ ساؤنڈ اسٹوڈیوز میں ریکارڈنگ کرتا تھا، اور پوری ٹیم مل کر سب کچھ جوڑتی تھی۔
“ہمارے پاس مواد کا بہت بڑا پورٹ فولیو ہے، اور جب بھی کچھ تبدیل ہوتا ہے تو عموماً ہمارے پاس بہت کم وقت ہوتا ہے جس میں ہمیں چند ویڈیوز میں تبدیلی کر کے انہیں بروقت جاری کرنا ہوتا ہے،” جیہانا اسٹسی، پروڈکٹ اسٹریٹجسٹ، Workday نے کہا۔
یہ وسائل سے بھرپور ماڈل بھی بہت زیادہ لاگت کے ساتھ آتا تھا۔ "ہم ہر سال لوکلائزیشن پر سینکڑوں ہزاروں ڈالر خرچ کر رہے تھے،" مائزنگر نے کہا۔ "اور بعض اوقات ہمیں پروجیکٹس سے ہاتھ کھینچنا پڑتا تھا، خاص طور پر طویل ویڈیوز جیسے ویبینارز، کیونکہ ہمارے پاس موجود وسائل کے ساتھ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔"
AI ویڈیو کے ساتھ وہ جادوئی لمحہ تخلیق کریں
HeyGen کے متعارف ہونے سے ایک بڑی پیش رفت ممکن ہوئی۔ Workday نے ابتدا میں HeyGen کو ابتدائی ترجمے کے مرحلے کو تیز کرنے کے لیے آزمایا، لیکن جلد ہی پتا چلا کہ یہ اس سے کہیں زیادہ کر سکتا ہے۔ "HeyGen ہمارے لیے جادوئی ثابت ہوا ہے،" Meisinger نے بتایا۔ "یہ چند منٹوں میں ویڈیو کا ترجمہ کر سکتا ہے، اور ہم اپنے لسانیات کے ماہرین کو براہِ راست HeyGen میں لا کر پروف ریڈنگ اور معمولی تبدیلیاں کر سکتے ہیں تاکہ ہماری برانڈ کی آواز برقرار رہے۔"
جو اصل جادوئی لمحہ تھا وہ یقیناً کسٹم اواتارز اور چند منٹوں میں کنٹینٹ بدلنے کی صلاحیت تھی، جوہانا نے کہا۔ “میں ایک ویڈیو بنا سکتی ہوں، وہ مجھے ایک ویڈیو بھیج سکتے ہیں، اور میں اسی دن پروف کے لیے اسے ان کے لیے تین زبانوں میں رینڈر کر سکتی ہوں۔”
HeyGen کو منتخب کرنے کی ایک بڑی وجہ اس کی term-based فیچر تھی، جو Workday کے پہلے سے طے شدہ منظور شدہ key terms کے تراجم کے سیٹ کے ساتھ integrate ہوتی ہے۔ "اس سے ہم اپنا term base upload کر سکتے ہیں، تو جب AI مواد کا ترجمہ کرتی ہے تو وہ پہلے ہی درست زبان استعمال کر رہی ہوتی ہے،" انہوں نے کہا۔ "ایسی چیز ہم نے کہیں اور نہیں دیکھی۔"
ایک اور بڑی وجہ HeyGen کی جدید آڈیو صلاحیتیں تھیں۔ حتیٰ کہ جب اصل آڈیو اسٹیمز دستیاب نہیں ہوتی تھیں، HeyGen پس منظر کی موسیقی سے مقرر کی آواز کو الگ کر کے اسے کسی دوسری زبان میں دوبارہ تخلیق کر سکتا تھا، جو عام طور پر پوری پروڈکشن ٹیم کا کام ہوتا ہے۔
"میرے لیے جادوئی لمحہ وہ تھا جب میں نے اپنی ہی ایک ویڈیو اپ لوڈ کی، اور چند منٹ بعد HeyGen نے میری ایک ایسی ویڈیو بنا دی جس میں میں جرمن بول رہا تھا۔ میں نے وہ ویڈیو لی اور اپنے جرمن ساتھیوں کو دکھائی، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، 'کیا آپ جرمن بولتے ہیں؟' تو، میرے خیال میں اسی نے اسے واقعی خالص جادو جیسا بنا دیا،" مائزِنگر نے کہا۔
آخرکار، HeyGen ایک ایسے پارٹنر کے طور پر نمایاں ہوا جو جدت اور دیانت داری کے حوالے سے Workday کی قدروں کا شریک تھا۔ میسنگر نے زور دے کر کہا، "ہم بھی ایک AI کمپنی ہیں، اس لیے ہم اخلاقی AI کے استعمال کو بہت سنجیدگی سے لیتے ہیں۔" "HeyGen نے ہمیں وہ کنٹرول اور لچک دی جس کی ہمیں ضرورت تھی، بغیر اس کے کہ ہم اپنے اصولوں پر سمجھوتہ کریں۔"
Workday کی ٹیم کو یہ کہنے کے قابل بنانا کہ "یہ میں نے بنایا ہے"
HeyGen نے Workday کے لوکلائزیشن کے طریقہ کار کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ Meisinger نے کہا، "HeyGen کے بارے میں مجھے یہ بات سب سے زیادہ پسند ہے کہ اب مجھے کسی پروجیکٹ کو نہ نہیں کہنا پڑتا۔ یہ ایسے ہے جیسے ہم نے اپنی ٹیم کو بڑھا لیا ہو۔ اب ہم اپنے موجود وسائل کے ساتھ کہیں زیادہ کام کر سکتے ہیں۔"
“کسی کورس کا ترجمہ کرنے میں اوسطاً 4 سے 6 ہفتے لگتے تھے،” جوہانا نے کہا۔ “آج میں ہمارے کسی بھی کورس کے لیے میڈیا کا ترجمہ چند ہفتوں میں، اور بعض اوقات پروجیکٹ پر منحصر ہوتے ہوئے چند دنوں میں بھی کر سکتی ہوں۔ یہ تو پہلے کبھی سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا۔”
اپنے لوکلائزیشن پائپ لائن میں HeyGen کو شامل کرکے، Workday نے اپنی عالمی ویڈیو حکمتِ عملی کو ازسرِنو متعین کیا ہے، جس سے یہ پہلے سے زیادہ تیز، زیادہ ذہین اور زیادہ اخلاقی بن گئی ہے۔ اس کا نتیجہ ایک ایسا اسکیل ایبل، اعلیٰ معیار کا عمل ہے جو بڑھتی ہوئی بین الاقوامی آڈینس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تیار ہے۔
- رفتار اور وسعت: لوکلائزیشن کا وقت ہفتوں سے کم ہو کر منٹوں تک رہ گیا ہے، ہر ویڈیو میں 10–15 زبانوں کے ساتھ، جن میں دو گھنٹے کے ویبینار بھی شامل ہیں۔
- لاگت کی کارکردگیفلیٹ ریٹ پرائسنگ کے ذریعے نمایاں بچت؛ اضافی عملہ بھرتی کیے بغیر گنجائش میں 100% اضافہ۔
- برانڈ کی سالمیت اور اخلاقیات۔ Workday کے اصطلاحاتی معیارات اور اخلاقی AI کے استعمال کے ساتھ مکمل ہم آہنگ، اور lip-syncing جیسی گمراہ کن سرگرمیوں سے اجتناب۔
اس تجربے پر غور کرتے ہوئے، مائزنگر نے اس پیشہ ورانہ فخر پر زور دیا جو اعلیٰ معیار اور مؤثر انداز میں کام مکمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ "میرے لیے پیشہ ورانہ نقطۂ نظر سے یہ کرنے کے قابل ہونا بہت اہم ہے۔ صرف اس لیے نہیں کہ اس سے میں اچھا دکھائی دیتا ہوں، بلکہ اس لیے بھی کہ میں دن کے اختتام پر گھر جا سکوں اور یہ محسوس کر سکوں کہ میں نے ایک معیاری پروڈکٹ فراہم کی ہے اور خود کو زیادہ مؤثر بنا لیا ہے،" انہوں نے شیئر کیا۔
دیگر ٹیموں کے لیے جو لوکلائزیشن کے لیے AI پر غور کر رہی ہیں، Workday کا سادہ سا پیغام ہے: "بس اسے آزما کر دیکھیں۔ اسے ٹیسٹ کرنا مفت ہے۔ ہو سکتا ہے آپ یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں کہ یہ آپ کے ورک فلو کو کتنا بہتر بنا دیتا ہے۔"
“اسے اپنائیں، اسے آزمائیں، اور تجسس رکھیں۔ مجھے واقعی کچھ ایسی اچھی چیزیں ملیں جو غیر متوقع تھیں، جنہوں نے وقت بچایا اور ہمارے ورک فلو میں قدر کا اضافہ کیا،” جوہانا نے کہا۔