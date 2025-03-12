اگر آپ کہہ نہیں سکتے، تو گاکر کہیے
Ogilvy، جو دنیا کی سرِفہرست اشتہاری ایجنسیوں میں سے ایک ہے، پچھلے 75 سال سے زائد عرصے سے برانڈز کے لیے ایسی علامتی، ثقافت بدلنے والی اور قدر پیدا کرنے والی تخلیقی آئیڈیاز کے ذریعے اثر پیدا کر رہی ہے۔ Milka، جو دنیا کے سب سے پسندیدہ اور پہچانے جانے والے چاکلیٹ برانڈز میں سے ایک ہے، نے Ogilvy کو ایک ایسی مہم بنانے کے لیے ہائر کیا جو اس حقیقت کے گرد گھومتی تھی کہ Gen Z کے 48% افراد اپنی جذبات کا اظہار کرنے میں خود کو غیر آرام دہ محسوس کرتے ہیں۔
اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں مدد دینے کے لیے، Ogilvy اور Milka نے ایک پرانی ڈچ کہاوت سے متاثر ہو کر مہم بنائی: "اگر آپ کہہ نہیں سکتے، تو گا کر کہیے"۔ اسی لیے انہوں نے Gen Z کے پسندیدہ ڈچ ریپرز میں سے ایک، Snelle، کے ساتھ مل کر یہ مہم تیار کی “Let Snelle Sing It for You”۔ چند منٹوں میں کوئی بھی Snelle کی آواز، شکل و صورت اور اس کے منفرد لکھنے کے انداز کو استعمال کرتے ہوئے ایک حسبِ ضرورت گانا بنا سکتا ہے۔ انہیں بس ایک Milka بار خریدنی ہے، کوڈ اسکین کرنا ہے، اور اپنے جذبات لکھنے ہیں۔
اس مہم میں تین AI انجنز استعمال کیے گئے۔ OpenAI، Snelle کے منفرد انداز میں گانے کے بول تخلیق کرتا ہے، Uberduck اس کی آواز کی کاپی (voice cloning) کرتا ہے، اور HeyGen بے حد حقیقی ویڈیوز بناتا ہے جن میں لب کی ہم آہنگی (lip-sync) بالکل درست ہوتی ہے۔ یہ سب مل کر ایک ایسا تجربہ تخلیق کرتے ہیں جو دل چسپ، ذاتی اور دل کو چھو لینے والا ہے۔