ایسی اندرونی ٹریننگ ویڈیوز بنائیں جو آپ کی L&D ٹیم کو بآسانی وسعت دیں
آپ کی تین افراد پر مشتمل L&D ٹیم 2,000 ملازمین کو سروس دیتی ہے۔ ہر ڈیپارٹمنٹ کو ٹریننگ چاہیے۔ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، نئے مینیجرز کی آن بورڈنگ، سسٹمز ٹریننگ، پروسیس اپ ڈیٹس، کمیونیکیشن اسکلز۔ اپنی ٹیم کو بڑھائے بغیر اپنی ٹریننگ کی صلاحیت کو وسعت دیں۔
L&D مواد کی رکاوٹ
ٹریننگ کی صلاحیت کا چیلنج
محفوظی، تعمیل، آن بورڈنگ اور آپریشنل ٹریننگ اُن زبانوں میں فراہم کریں جو ملازمین واقعی سمجھتے ہیں۔ OSHA کی زبان سے متعلق ضروریات پوری کریں، فہم میں بہتری لائیں، اور تربیت کو English، Spanish، Mandarin، Vietnamese اور دیگر زبانوں میں فراہم کر کے خطرات کم کریں۔ عالمی ٹیمیں ملٹی لنگول پروگرامز، بشمول ملازمین کی آن بورڈنگ ویڈیوز، استعمال کرتی ہیں تاکہ مختلف ریجنز میں بغیر الگ پروڈکشن کے ایک جیسی ٹریننگ برقرار رکھی جا سکے۔ ادارے رپورٹ کرتے ہیں کہ جب ٹریننگ ملازمین کی مادری زبان میں دی جاتی ہے تو فہم میں 85% سے زیادہ اضافہ اور سیفٹی کے واقعات میں نمایاں کمی آتی ہے۔
HeyGen کا حل
HeyGen آپ کی چھوٹی L&D ٹیم کو ٹریننگ پروڈکشن کی ایک طاقتور فیکٹری میں بدل دیتا ہے۔ موجودہ PowerPoints، دستاویزات، اور موضوعی ماہرین کا علم تبدیل کریں پروفیشنل ویڈیو ٹریننگ میں۔ پچھلے سال کی لیڈرشپ ورکشاپ کی سلائیڈز اپ لوڈ کریں۔ اپنے پروسیس مینوئلز سے اسکرپٹس پیسٹ کریں۔ اپنے بہترین پرفارمرز کو بہترین طریقہ کار سمجھاتے ہوئے ریکارڈ کریں۔ چند منٹوں میں براڈکاسٹ معیار کی ٹریننگ ویڈیوز بنائیں۔
اپنے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کو AI اواتارز کے طور پر کلون کریں۔ آپ کا کمیونی کیشنز ڈائریکٹر ایک بار ریکارڈ ہوتا ہے اور لامحدود ملازمین کو پریزنٹیشن اسکلز کی ٹریننگ دیتا ہے۔ آپ کے آپریشنز مینیجر کی مہارت دوبارہ استعمال ہونے والی پروسیس ٹریننگ بن جاتی ہے۔ آپ کا IT لیڈ اپنی ڈیسک سے اٹھے بغیر سسٹمز ٹریننگ فراہم کرتا ہے۔ SME نالج، SME کے وقت پر انحصار کیے بغیر، بڑے پیمانے پر پھیلتا ہے۔
جب بھی چیزیں بدلیں تو تربیت کو فوراً اپ ڈیٹ کریں۔ عملے کا طریقہ بہتر ہوا؟ اسکرپٹ میں ترمیم کریں، پانچ منٹ میں ویڈیو دوبارہ بنائیں۔ نیا سسٹم لانچ ہوا؟ اسی دن تربیت اپ ڈیٹ کریں۔ آپ کی ٹریننگ لائبریری ہمیشہ تازہ رہتی ہے، بغیر یہ کہ ہر چیز کو شروع سے دوبارہ بنانا پڑے۔
L&D ٹیموں کے لیے بڑے پیمانے پر ٹریننگ کے لیے درکار ہر چیز
موجودہ مواد کو ویڈیو میں تبدیل کریں
آپ کی تنظیم کے پاس پہلے ہی ٹریننگ کا مواد موجود ہے جو PowerPoints، PDFs، Word دستاویزات اور SME کے ذہنوں میں دبا ہوا ہے۔ پریزنٹیشنز اپ لوڈ کریں اور HeyGen انہیں پروفیشنل ویڈیو ٹریننگ میں بدل دیتا ہے۔ مینولز سے اسکرپٹس پیسٹ کریں اور آواز کے ساتھ بیان کی گئی ٹریننگ بنائیں۔ آپ کا موجودہ کام دلکش ویڈیو مواد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
موضوعی ماہرین کی کاپی بنائیں
آپ کا کمپلائنس آفیسر ہی وہ واحد شخص ہے جو آپ کی پالیسیوں کو پوری طرح سمجھتا ہے۔ آپ کے بہترین سیلز پرسن کے پاس ایسی تکنیکیں ہیں جو دوسروں تک پہنچنی چاہئیں۔ آپ کا آپریشنز ڈائریکٹر مؤثر اور کارآمد پروسیسز جانتا ہے۔ ان سب کو AI اواتار کے طور پر کلون کریں۔ انہیں ایک بار ریکارڈ کریں، اور ان کی مہارت کو بار بار، بغیر بار بار شیڈول کیے، جتنی بار چاہیں استعمال میں لائیں۔
پروڈکشن کی مہارت کے بغیر پروفیشنل معیار
آپ کی ٹریننگ اتنی ہی پروفیشنل نظر آنی چاہیے جتنی آپ کی کمپنی۔ کسی کیمرہ، لائٹنگ، اسٹوڈیوز یا ویڈیو ایڈیٹنگ اسکلز کی ضرورت نہیں۔ 120+ پروفیشنل اواتارز میں سے منتخب کریں یا کسٹم کلونز بنائیں۔ بیک گراؤنڈز چنیں، برانڈنگ شامل کریں، اور براڈکاسٹ کوالٹی ٹریننگ تیار کریں جو آپ کی تنظیم کی بہترین نمائندگی کرے۔
چند منٹ میں ٹریننگ اپ ڈیٹ کریں
کمپنیاں بدلتی رہتی ہیں۔ پروسیس بہتر ہوتے ہیں۔ سسٹمز اپ گریڈ ہوتے ہیں۔ پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں۔ ادارے ازسرِنو منظم ہوتے ہیں۔ جب آپ کی ٹریننگ کو اپ ڈیٹ کی ضرورت ہو، تو بس اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور ویڈیو دوبارہ جنریٹ کریں۔ پانچ منٹ بمقابلہ پانچ ہفتے۔ آپ کی ٹریننگ لائبریری آپ کے بزنس کے ساتھ ساتھ تازہ رہتی ہے۔
تمام مقامات پر نافذ کریں
پانچ دفاتر۔ تین شفٹیں۔ ریموٹ ملازمین۔ بین الاقوامی ٹیمیں۔ سب کو ایک ہی تربیت کی ضرورت ہے لیکن ہر کوئی اسے مختلف طریقے سے حاصل کر رہا ہے۔ ایک بار بنائیں، ہر جگہ فراہم کریں۔ آن ڈیمانڈ رسائی کا مطلب ہے کہ نائٹ شفٹ 2am پر دیکھتی ہے، ریموٹ ٹیمیں گھر سے رسائی حاصل کرتی ہیں، بین الاقوامی دفاتر اپنی ٹائم زون کے مطابق تربیت حاصل کرتے ہیں۔
کثیر لسانی سہولت برائے عالمی ٹیمیں
بین الاقوامی دفاتر کو اپنی زبان میں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انگریزی میں مواد بنائیں، پھر وائس کلوننگ کے ساتھ اسے 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں۔ جرمن دفتر کو جرمن میں ٹریننگ ملتی ہے، شنگھائی کی ٹیم کو مینڈیرن، اور ساؤ پالو کو پرتگالی۔ یہ سب کچھ آپ کے ایک ہی سورس کنٹینٹ سے۔
ٹریننگ کی ضرورت سے شائع شدہ کورس تک صرف 3 مراحل میں
جو آپ کے پاس ہے، اسی سے شروع کریں
اپنی موجودہ ٹریننگ میٹیریلز اپ لوڈ کریں۔ ورکشاپس کی PowerPoint پریزنٹیشنز، PDF ہینڈ بکس، پروسیس ڈاکیومنٹیشن، لائیو ٹریننگ سیشنز کی اسکرپٹس۔ یا پھر سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کی ویڈیوز ریکارڈ کریں جن میں وہ وہی موضوعات بار بار سمجھاتے ہیں۔ آپ کا ٹریننگ کنٹینٹ پہلے ہی مختلف شکلوں میں موجود ہے۔ HeyGen اسے پروفیشنل ویڈیو میں تبدیل کرتا ہے۔
پروفیشنل ٹریننگ ویڈیوز بنائیں
اپنے موضوع کے مطابق AI اواتار پریزنٹر منتخب کریں۔ لیڈرشپ ٹریننگ کے لیے پروفیشنل پریزنٹرز، سافٹ اسکلز کے لیے دوستانہ چہرے، اور سسٹمز ٹریننگ کے لیے ٹیکنیکل ماہرین استعمال کریں۔ اپنی برانڈنگ کے ساتھ حسبِ ضرورت ترتیب دیں؛ کمپنی کا لوگو، رنگ اور منظور شدہ فونٹس شامل کریں۔ ایسی ویڈیوز بنائیں جو دیکھنے میں لگیں کہ کسی پروفیشنل پروڈکشن اسٹوڈیو سے تیار ہوئی ہیں۔
اپنی تنظیم میں تعینات کریں
اپنے LMS میں SCORM پیکیجنگ کے ساتھ ایکسپورٹ کریں۔ انٹرانیٹ یا نالج بیس کے لیے ڈاؤن لوڈ کریں۔ ایمپلائی پورٹلز میں ایمبیڈ کریں۔ لنکس کے ذریعے شیئر کریں۔ آپ کی ٹریننگ وہاں تک پہنچتی ہے جہاں بھی آپ کے ملازمین سیکھتے ہیں۔ اپنی موجودہ سسٹمز کے ذریعے تکمیل کو ٹریک کریں، پیش رفت مانیٹر کریں، اور مؤثریت ناپیں۔
ہر قسم کی ٹریننگ کی ضرورت کے لیے تیار کردہ
لیڈرشپ اور مینجمنٹ
ٹریننگ ہر سطح پر لیڈرز تیار کریں، پہلی بار مینیجر بننے والوں، کوچنگ، فیصلہ سازی اور چینج مینجمنٹ کے لیے جامع ٹریننگ کے ساتھ۔ ادارے رپورٹ کرتے ہیں کہ منظم لیڈرشپ پروگرامز کے بعد مینجمنٹ کی مؤثریت میں 40% تک بہتری آتی ہے۔
اسکلز ڈیولپمنٹ پروگرامز
بنیادی پیشہ ورانہ مہارتیں تیار کریں، جیسے مؤثر کمیونی کیشن، مسئلہ حل کرنا، مذاکرات، اور وقت کا بہتر انتظام۔ اپنی رفتار سے کی جانے والی یہ ٹریننگ آپ کی ورک فورس کی صلاحیت بڑھاتی ہے اور کلائنٹس کی اطمینان میں قابلِ پیمائش بہتری لاتی ہے۔
پروسیس اور طریقہ کار کی ٹریننگ
مستقل SOP ٹریننگ کے ساتھ اپنے ورک فلو اور بہترین طریقہ کار کو معیاری بنائیں۔ ویڈیو پر مبنی پروسیس ٹریننگ پر عمل کرنے والی ٹیمیں غلطیوں میں کمی اور معیار میں 30% سے زیادہ بہتری حاصل کرتی ہیں۔
سسٹمز اور ٹولز کی ٹریننگ
CRM، ERP اور پروڈکٹیویٹی ٹولز جیسے اندرونی سسٹمز کے اپنانے کی رفتار بڑھائیں۔ ویڈیو ٹریننگ صرف دستاویزات کے مقابلے میں مہارت تیزی سے بڑھاتی ہے اور استعمال میں نمایاں اضافہ کرتی ہے۔
محکماتی نوعیت کی ٹریننگ
سیلز، مارکیٹنگ، آپریشنز، HR اور کسٹمر سروس کے لیے ہدف پر مبنی ٹریننگ فراہم کریں۔ ٹیمیں مستقل، قابل توسیع ڈیلیوری کے ساتھ ہفتوں کے بجائے چند دنوں میں اپ ڈیٹس جاری کرتی ہیں۔
تنظیمیں روایتی طریقوں کے مقابلے میں ویڈیو پر مبنی ٹریننگ استعمال کر کے ٹریننگ کے نتائج میں 10× تک اضافہ حاصل کرتی ہیں
گلوبل ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو کنٹینٹ تخلیق کر سکیں۔ ہمارے صارفین کو سب سے زیادہ پسند آنے والے چند فائدے یہ ہیں:
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
آپ کس قسم کی اندرونی ٹریننگ بنا سکتے ہیں؟
ملازمین کے لیے ہر قسم کی ٹریننگ: لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، مینجمنٹ اسکلز، سافٹ اسکلز، ٹیکنیکل ٹریننگ، پروسیس پروسیجرز، سسٹمز ٹریننگ، کمپلائنس ریفریشرز، ڈیپارٹمنٹ اسپیسفک ٹریننگ، پروفیشنل ڈیولپمنٹ، کمیونیکیشن اسکلز، پروجیکٹ مینجمنٹ، ٹائم مینجمنٹ۔ اگر آپ کو ملازمین کو کسی چیز پر ٹریننگ دینی ہو، تو HeyGen اس کا خیال رکھتا ہے۔
یہ عام تیار شدہ ٹریننگ کورسز سے کیسے مختلف ہے؟
تیار شدہ کورسز عمومی نوعیت کے ہوتے ہیں۔ آپ کی تنظیم کے اپنے مخصوص پروسیسز، سسٹمز، ثقافت اور اصطلاحات ہیں۔ HeyGen آپ کے مواد، آپ کے SMEs اور آپ کی مثالوں کی بنیاد پر آپ کی کمپنی کے لیے مخصوص ٹریننگ تیار کرتا ہے۔ ملازمین بالکل وہی سیکھتے ہیں جو انہیں آپ کی تنظیم کے لیے جاننے کی ضرورت ہے۔
ایک ٹریننگ کورس بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
سادہ پروسیجر ٹریننگ: 30 منٹ۔ جامع لیڈرشپ پروگرام: ایک ہفتہ۔ روایتی پروڈکشن (ہفتوں سے مہینوں) یا بیرونی وینڈرز (مہینوں) کے مقابلے میں نمایاں طور پر تیز۔ زیادہ تر ادارے اپنی پہلی سہ ماہی میں مکمل ٹریننگ لائبریریاں تیار کر لیتے ہیں۔
اگر ہماری ٹریننگ کی مواد کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو کیا ہوگا؟
اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور دوبارہ جنریٹ کریں۔ صرف پانچ منٹ میں، نہ کہ وینڈرز سے کنٹریکٹ کرنے یا دوبارہ شوٹنگ کرنے میں۔ عمل بدل گیا ہے؟ اسی دن ٹریننگ اپ ڈیٹ کریں۔ سسٹم اپ گریڈ ہوا ہے؟ فوراً ٹریننگ ریفریش کریں۔
کیا ویڈیو ٹریننگ واقعی تکمیل کی شرح میں بہتری لاتی ہے؟
جی ہاں۔ ادارے مستقل طور پر رپورٹ کرتے ہیں کہ ویڈیو کے ذریعے ٹریننگ کی تکمیل کی شرح دستاویزی ٹریننگ کے مقابلے میں 2-3 گنا زیادہ ہوتی ہے۔ ویڈیو زیادہ دل چسپ ہوتی ہے، دیکھنا اور سمجھنا آسان ہوتا ہے اور ورک فلو میں بہتر فِٹ بیٹھتی ہے۔ ملازمین واقعی ویڈیو ٹریننگ مکمل کرتے ہیں۔
یہ ہمارے LMS کے ساتھ کیسے کام کرتا ہے؟
ویڈیوز کو SCORM پیکجز کی صورت میں ایکسپورٹ کریں جو تمام بڑے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں۔ یا MP4 فائلیں اندرونی پورٹلز، نالج بیسز، اور انٹرانیٹس کے لیے ڈاؤن لوڈ کریں۔ Workday Learning، Cornerstone، SAP SuccessFactors، یا کسی بھی LMS کے ساتھ کام کرتا ہے جو SCORM کو سپورٹ کرتا ہو۔
ٹریننگ ویڈیوز کتنی لمبی ہو سکتی ہیں؟
اپنی بنیادی زبان میں ٹریننگ بنائیں، 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی کے ساتھ۔ وہی ٹریننگ، ہر زبان میں قدرتی انداز میں پیش کی گئی۔ عالمی ورک فورس کو اپنی پسندیدہ زبان میں یکساں ٹریننگ ملتی ہے، صرف آپ کی ایک ہی L&D ٹیم سے۔
کیا میری L&D ٹیم کے متعدد افراد HeyGen استعمال کر سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ HeyGen for Business میں ٹیم ورک اسپیسز شامل ہیں جہاں انسٹرکشنل ڈیزائنرز، ٹریننگ مینیجرز اور کنٹینٹ کریئیٹرز مل کر کام کر سکتے ہیں۔ مشترکہ اثاثہ لائبریریز آپ کے منظور شدہ اواتارز، برانڈ عناصر اور ٹیمپلیٹس کو آپ کی پوری ٹیم کے لیے دستیاب رکھتی ہیں۔ ایڈمن کنٹرولز کے ذریعے آپ اجازتیں مینیج کر سکتے ہیں اور استعمال کی نگرانی کر سکتے ہیں۔
روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں HeyGen کیسا ہے؟
روایتی ٹریننگ ویڈیو بنانے کے لیے پریزنٹرز کا شیڈول بنانا، اسٹوڈیوز بُک کرنا، ٹیموں کی کوآرڈینیشن اور پوسٹ پروڈکشن ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے — عام طور پر ہر تیار شدہ ویڈیو پر 2-3 ماہ اور $5,000-$15,000+ لاگت آتی ہے۔ HeyGen چند منٹوں سے چند گھنٹوں میں اسی معیار کی ویڈیوز بناتا ہے، وہ بھی لامحدود ریویژنز کے ساتھ۔ Advantive نے مواد بنانے کے وقت میں 50% کمی رپورٹ کی۔ Würth Group نے پروڈکشن ٹائم میں 50% اور ترجمے کی لاگت میں 80% کمی کی۔
عالمی ٹیموں کے لیے ٹریننگ کا کیا انتظام ہے؟
اپنی بنیادی زبان میں ٹریننگ بنائیں، 175+ زبانوں میں ترجمہ کریں آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی کے ساتھ۔ وہی ٹریننگ، ہر زبان میں قدرتی انداز میں پیش کی گئی۔ آپ کی عالمی ورک فورس کو اپنی پسندیدہ زبان میں یکساں ٹریننگ ملتی ہے، صرف آپ کی ایک ہی L&D ٹیم سے۔
کون سے ویڈیو فارمیٹس اور کوالٹی لیولز سپورٹ کیے جاتے ہیں؟
HeyGen MP4 فارمیٹ میں زیادہ سے زیادہ 4K ریزولوشن تک ایکسپورٹ کرتا ہے۔ زیادہ تر L&D ٹیمیں 1080p (Full HD) استعمال کرتی ہیں جو LMS پر ڈیلیوری اور بینڈوِڈتھ کے تقاضوں کے لیے کوالٹی اور فائل سائز کے درمیان اچھا توازن فراہم کرتا ہے۔ آپ 720p میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پر موبائل فرسٹ یا محدود بینڈوِڈتھ والے ماحول کے لیے۔
ایسا مواد حاصل کرنے کے لیے مہینوں انتظار کرنا چھوڑ دیں جو لانچ ہونے سے پہلے ہی پرانا ہو چکا ہو۔ چند منٹ میں پروفیشنل ٹریننگ ویڈیوز بنائیں، فوراً کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں، اور جب بھی آپ کا بزنس بدلے تو بغیر دوبارہ شوٹنگ کے آسانی سے اپ ڈیٹ کریں۔ Workday، Advantive اور Würth Group کی L&D ٹیموں میں شامل ہوں جنہوں نے اپنی ٹریننگ کا طریقہ بدل کر رکھ دیا ہے۔
