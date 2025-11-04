ELB Learning ایک مکمل سروس پیشہ ورانہ سروسز اور لرننگ ٹیک فراہم کرنے والا ادارہ ہے جو تنظیموں کو سیکھنے کے عمل کو آن لائن منتقل کرنے اور اسے بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ رچ ویس، سینئر وائس پریزیڈنٹ آف گلوبل لرننگ، ELB کی امریکا اور بھارت دونوں میں سروسز ٹیم کی آپریشنز کی قیادت کرتے ہیں اور کسٹم لرننگ، مشاورتی حکمتِ عملی، اور لرننگ ٹیکنالوجی کی تعیناتیوں پر کام کرتے ہیں۔
ELB کے کلائنٹس کی فہرست میں تقریباً 90% Fortune 100 کمپنیاں شامل ہیں۔ وہ VR ٹریننگ ٹولز اور ایسیٹ لائبریریز سے لے کر AI سے چلنے والے مائیکرو لرننگ پلیٹ فارمز تک سب کچھ بناتے ہیں۔ جیسے جیسے لرننگ میں ویڈیو مرکزی حیثیت اختیار کر رہی ہے، ELB کو بڑے پیمانے پر، اعلیٰ معیار کا مواد تیار کرنے کے لیے ایک زیادہ اسمارٹ اور تیز طریقے کی ضرورت تھی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں HeyGen کام آیا۔
روایتی ویڈیو ورک فلو میں رکاوٹوں پر قابو پانا
گزشتہ ایک دہائی سے زائد عرصے تک، ELB Learning کی ٹیموں نے explainer ویڈیوز، talking-head سیگمنٹس اور motion graphics روایتی ٹولز جیسے Adobe After Effects اور Camtasia کے ذریعے بنائیں۔ جیسا کہ رِچ نے کہا، “ویڈیو سیکھنے کے لیے ایک نہایت اہم medium ہے۔” پھر بھی یہ پورا عمل محنت طلب اور سخت/غیر لچکدار ہی رہا۔
پرانے طریقے سے ویڈیوز بنانا اسکرپٹنگ، شوٹنگ، ایڈیٹنگ اور گرافکس پر مشتمل ہوتا تھا، جو وقت اور انسانی محنت دونوں کے لحاظ سے مہنگا پڑتا تھا۔ مواد کو متعدد زبانوں میں ترجمہ کرنے کے لیے ورک فلو کے بڑے حصوں کو دوبارہ کرنا پڑتا تھا۔ اس کے علاوہ، کلائنٹس بڑھتے ہوئے یہ پوچھتے تھے کہ “آپ کون سا ٹول استعمال کر رہے ہیں؟” جس سے ELB پر مزید جدید اور شفاف طریقے اپنانے کا دباؤ بڑھ گیا۔
رچ نے بتایا کہ ELB نے شروع میں Colossyan کے ساتھ تجربہ کیا، لیکن جب اندرونی انجینئرز اور کلائنٹس کی ضروریات نے زور دیا تو وہ HeyGen پر منتقل ہو گئے۔ ایک کلائنٹ نے خاص طور پر HeyGen پر اصرار کیا، جس نے ان کے فیصلے کو تیز کر دیا۔ رچ نے کہا، “آپ نے ہمیں جو لچک دی، وہی بالکل وہ چیز تھی جس کی ہمیں ضرورت تھی۔”
جو کام پہلے ورژنز بنانے، ترجمہ کرنے اور دوبارہ کام کرنے میں مہینوں لے لیتا تھا، وہ اب ایک بڑی اسٹریٹجک رکاوٹ بنتا جا رہا تھا۔ ELB کو ایسی ویڈیو سلوشن تلاش کرنا تھا جو رفتار، بڑے پیمانے، مقامی ضروریات کے مطابق ڈھالنے اور کم لاگت کو ممکن بنائے، جبکہ معیار بھی برقرار رہے۔
HeyGen کو نافذ کر کے پروڈکشن اور سیلز میں انقلاب لائیں
جب ELB نے HeyGen کو اپنایا تو یہ صرف ان کی پروڈکشن پائپ لائن ہی نہیں بلکہ سیلز اور سلوشننگ میں بھی ایک اسٹریٹجک ٹول بن گیا۔ رِچ بتاتے ہیں کہ اب مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو ان کی معیاری آفرنگ کا حصہ ہے: "اسٹیٹمنٹ آف ورک پر دستخط کرنے سے پہلے ہی ہم ویڈیو کو بطور حل شامل کرتے ہیں۔ کلائنٹس پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا ٹول استعمال کر رہے ہیں — ہم انہیں بتاتے ہیں HeyGen۔"
ایک بڑے مائیکرو لرننگ پروجیکٹ کے لیے، ELB نے ڈیزائن، اسکرپٹنگ، ریویو اور بلڈ کے لیے 200 سے زائد گھنٹوں کا اندازہ لگایا تھا۔ HeyGen استعمال کرتے ہوئے، انہوں نے یہ کام تقریباً 70 گھنٹوں میں مکمل کر لیا، یعنی تقریباً 65–75% تک وقت میں کمی۔
ELB کی سیلز ٹیمیں اب HeyGen کو صرف سستی ویڈیوز کے طور پر نہیں بلکہ ویلیو بڑھانے والے حل کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ جیسا کہ رِچ کہتے ہیں، وہ اسے “cheap route” کے طور پر پیش کرنے سے گریز کرتے ہیں اور اس کی جگہ اسے “cost-effective، value-based” ڈیلیوری کے طور پر پوزیشن کرتے ہیں۔
HeyGen نے ELB کو نیا کاروبار جیتنے میں بھی مدد دی۔ رِچ نے ایک کنٹینٹ ایگریگیٹر کلائنٹ کا ذکر کیا جس نے ELB کو سیکڑوں مائیکرو کورسز کا کنٹریکٹ اس لیے دیا کہ ELB، HeyGen استعمال کرتے ہوئے سخت ڈیڈ لائنز پر بھی کام مکمل کر سکتا تھا۔
آخرکار، ELB اپنے کلائنٹس کے ساتھ اپنے ٹول اسٹیک کے بارے میں شفاف رہتا ہے۔ “وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا ٹول استعمال کرتے ہیں،” رِچ نے کہا۔ “ہم کوڈ کھول کر انہیں سب کچھ دکھا دیتے ہیں۔ HeyGen استعمال کرنے سے انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم جدید ترین حل استعمال کر رہے ہیں۔”
تیز، مستند AI ویڈیو کے ساتھ ELB کی مسابقتی برتری کو شکل دینا
HeyGen کو اپنانے کے بعد سے، ELB نے ڈیلیوری کو تیز کیا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھایا ہے، اور مارکیٹ میں اپنی پوزیشننگ کو بہتر بنایا ہے:
- ڈیولپمنٹ کے اوقات میں 65–75% کمی: ایک مائیکرو لرننگ پروجیکٹ کے SaaS اسکوپ کے لیے، ELB نے HeyGen استعمال کرتے ہوئے تقریباً ~200 + گھنٹوں سے ~70 گھنٹوں تک کمی کر لی۔
- رفتار پروپوزلز میں فروخت کا مضبوط نکتہ بن جاتی ہے: ELB اب پُراعتماد انداز میں آنے والے پروجیکٹس اور سیلز پروپوزلز، دونوں میں کم مدت کی ٹائم لائنز کا وعدہ کر سکتا ہے۔
- مصنوعی ذہانت کی صلاحیت کے ذریعے نئے کلائنٹس حاصل ہونا: HeyGen نے جارحانہ ڈیلیوری ٹائم لائنز اور کم پروڈکشن لاگت کی پیشکش کر کے ELB کو "سینکڑوں مائیکرو کورسز" بنانے کا کنٹریکٹ حاصل کرنے میں مدد دی۔
رچ نے بتایا کہ اندرونی ٹیموں اور حاصل کی گئی کمپنیوں کے انجینئرنگ لیڈرز نے اس تبدیلی پر زور دیا: “انجینئرز HeyGen کی سفارش کر رہے تھے کہ ’یہ مارکیٹ میں سب سے بہترین ہے‘ اور ایک اہم کلائنٹ نے بھی ہم سے اسے استعمال کرنے کا کہا، تو ہم نے فوراً فیصلہ کر لیا۔” آج HeyGen باقاعدگی سے ELB کے سلوشن پیکجز میں شامل ہے۔
اعداد و شمار سے ہٹ کر، رِچ نے اس غیر محسوس تبدیلی پر زور دیا کہ اب کلائنٹس، اندرونی اسٹیک ہولڈرز اور ممکنہ گاہک ELB کو مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کے شعبے میں ایک آگے سوچنے والا، قابل اعتماد پارٹنر سمجھتے ہیں۔ رِچ نے کہا، “انہیں اب اتنا علم ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سا ٹول استعمال کر رہے ہیں؟” “HeyGen اب اس چیز کا حصہ ہے جس سے ہم خود کو دوسروں سے مختلف ثابت کرتے ہیں۔”