150 سے زائد سالوں سے، Sibelco ایک عالمی میٹیریل سلوشنز کمپنی رہی ہے جو صنعتی معدنیات کی کان کنی اور پروسیسنگ میں مہارت رکھتی ہے۔ بیلجیم میں ہیڈکوارٹر کے ساتھ اور یورپ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور ایشیا سمیت دنیا بھر میں آپریشنز کے ساتھ، Sibelco پائیداری اور جدت کے لیے پرعزم ہے اور اپنے عمل اور مصنوعات کو مسلسل بہتر بناتی رہتی ہے تاکہ گاہکوں کی بدلتی ہوئی ضروریات کو پورا کیا جا سکے اور ساتھ ہی ماحولیاتی اثرات کو کم سے کم رکھا جا سکے۔
Sibelco میں Digital Learning Manager، Jean-Marie Petit نے بتایا کہ اندرونی ٹریننگ ویڈیوز بنانے کا روایتی عمل اکثر پروڈکشن میں کئی مہینے لے لیتا ہے۔ تاہم، HeyGen کی مدد سے ان کی ٹیم نے کارکردگی میں نمایاں اضافہ کیا، اور اپنی کاوشوں کو کمپنی کے اس مشن کے ساتھ ہم آہنگ کیا کہ وہ محفوظ اور معلوماتی ٹریننگ مواد فراہم کریں جو ان کی سپلائی چین پروڈکشن کے عمل کو آسان بنا دے۔
چیلنج
ماضی میں Sibelco کی ٹریننگ ٹیم کے لیے ویڈیو بنانا ایک بڑا چیلنج تھا۔ اداکاروں کا بندوبست کرنا، دنیا بھر میں مختلف مقامات پر سفر کرنا، اور ہر ویڈیو کو مختلف زبانوں کے لیے ایڈٹ اور کسٹمائز کرنا قیمتی وقت اور وسائل استعمال کر لیتا تھا۔ اس روایتی طریقۂ کار نے نہ صرف ان کے بجٹ پر دباؤ ڈالا بلکہ ٹیم کی ویڈیوز کو مؤثر اور کارآمد طریقے سے تیار کرنے کی صلاحیت کو بھی متاثر کیا۔
لاگت کم کرنے اور پروڈکشن کا وقت تیز کرنے والے AI ٹولز کے بارے میں جاننے کے شوق میں، Jean-Marie کی Learning & Development ٹیم نے HeyGen دریافت کیا، جس نے ان کے ورک فلو کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا۔ اب ٹیم کو ویڈیوز بنانے کے لیے اداکاروں کو گھنٹوں یا کئی دنوں تک اسٹوڈیو میں بلانے کی ضرورت نہیں رہی، جس سے وقت اور توانائی دونوں کی بچت ہوتی ہے۔ HeyGen کے ساتھ، ان کے مواد میں اپ ڈیٹس بہت تیزی سے نافذ کی جا سکتی ہیں، جس سے یہ یقینی بنتا ہے کہ ٹریننگ میٹریل موجودہ پالیسیوں اور طریقہ کار کی درست عکاسی کرے۔
حل
HeyGen کے حقیقی جیسے AI اواتارز اور ٹیکسٹ ٹو اسپیچ فیچرز کو شامل کرنے سے Sibelco کے ٹریننگ کے طریقہ کار میں نمایاں تبدیلی آئی، جس سے ان کی بیرونی وینڈرز پر انحصار کم ہوا۔ ویڈیوز کو اِن ہاؤس شائع کرنے کے ذریعے ٹیم کو اپنے مواد پر زیادہ کنٹرول ملا، جس کے نتیجے میں خاطر خواہ لاگت کی بچت ہوئی اور ان کی پروڈکشن ٹیم کو ویڈیوز بنانے کا بااختیار بنایا گیا۔
اس نئے ورک فلو نے نہ صرف Sibelco کے پروسیس کو زیادہ منظم اور مؤثر بنایا ہے بلکہ انہیں بڑے پیمانے پر اسٹوڈیو معیار کی ٹریننگ ویڈیوز تیار کرنے کے قابل بھی بنایا ہے، جس سے ملازمین کو وہ علم اور مہارت ملتی ہے جو انہیں اپنا کام محفوظ اور مؤثر طریقے سے انجام دینے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ پروڈکشن کے عمل کو آسان بنا کر، Jean-Marie کی L&D ٹیم مخصوص ٹریننگ ضروریات کے مطابق تیزی سے مواد تیار کر سکتی ہے۔ اس سے یقینی بنتا ہے کہ ملازمین کو مستقل اور واضح ہدایات ملیں، جس سے غلطیوں کے امکانات کم ہوتے ہیں اور ان کی مجموعی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ نتیجتاً، یہ نہ صرف ٹریننگ کی ضروریات پوری کرتا ہے بلکہ پوری تنظیم میں حفاظت اور کارکردگی کی ثقافت کو بھی فروغ دیتا ہے۔
نتائج
چھ ماہ سے بھی کم عرصے میں، Sibelco نے اندرونی ٹریننگ ویڈیوز تیار کرنے میں لگنے والے وقت کو مکمل طور پر بدل کر رکھ دیا ہے۔ ویڈیو پروڈکشن کی لاگت میں نمایاں کمی آئی ہے، جس سے ان کی ٹیم صرف ایک منٹ کی ٹریننگ کنٹینٹ پر 1,000 یورو تک کی بچت کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ، ان کی ٹیم نے HeyGen کا استعمال کرتے ہوئے اپنی ٹیموں کو AI کی صلاحیتیں دکھائی ہیں، جو Sibelco کے اندر AI کی تبدیلی لانے والی امکانات کو اجاگر کرنے میں بے حد قیمتی ثابت ہوا ہے۔
اس کے علاوہ، HeyGen کے استعمال نے انہیں اپنی تیار اور جاری کی جانے والی ویڈیوز کی تعداد میں نمایاں بہتری لانے کے قابل بنایا ہے۔ اس تبدیلی نے زیادہ وسیع دائرے کے افراد کو جدت لانے اور تخلیق کرنے کا اختیار دیا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی جن کے پاس ویڈیو کے شعبے میں زیادہ مہارت نہیں۔ اب ان کی ٹیم موجودہ مواد کو مؤثر طریقے سے اپ ڈیٹ کر سکتی ہے اور اپنے بجٹ میں اضافہ کیے بغیر اعلیٰ معیار کا ٹریننگ مواد تیار کر سکتی ہے۔
”HeyGen کے ساتھ چیزیں کم پیچیدہ اور زیادہ فطری ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ AI کا استعمال خوف پیدا کر سکتا ہے، لیکن HeyGen کا ورک فلو اسے استعمال کرنا بہت آسان بنا دیتا ہے، اور ہماری ٹیم کو وقت اور پیسہ بچانے کے ساتھ ساتھ Sibelco کے ملازمین کو محفوظ رکھنے میں مدد دیتا ہے۔“
ژاں-ماری پَتی
ڈیجیٹل لرننگ مینیجر، Sibelco