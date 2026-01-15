ایمپلوئی آن بورڈنگ ویڈیوز بنائیں جو نئے ہائرز واقعی دیکھیں
اپنی PowerPoint ڈیکس اور آن بورڈنگ ڈاکیومنٹس کو دل چسپ ویڈیو ٹریننگ میں بدلیں جو ہر نئی بھرتی، ہر لوکیشن اور ہر زبان تک آسانی سے پہنچ سکے۔ نہ لائیو سیشنز شیڈول کرنے کی جھنجھٹ، نہ فلم بندی کی ضرورت، اور نہ ہی پالیسی بدلنے پر کسی تاخیر کا سامنا۔
L&D مواد کی رکاوٹ
آن بورڈنگ کی رکاوٹ
آپ کی ٹیم تیزی سے ہائرنگ کر رہی ہے، لیکن لائیو آن بورڈنگ اس رفتار کے ساتھ نہیں چل پاتی۔ سیشنز کو شیڈول اور کوآرڈینیٹ کرنا مینیجرز کو اصل کام سے دور کر دیتا ہے، ریموٹ ہائرز مختلف ٹائم زونز میں لمبی Zoom کالز میں بیٹھے رہتے ہیں، اور معلومات اس بات پر منحصر ہو کر بدل جاتی ہیں کہ کون پریزنٹ کر رہا ہے۔ آن بورڈنگ ڈیکس پرانی ہو چکی ہیں، صرف انگریزی میں ٹریننگ ہونے کی وجہ سے گلوبل ہائرز پیچھے رہ جاتے ہیں، اور HR صرف لاجسٹکس سنبھالنے میں گھنٹوں لگا دیتا ہے۔ نتیجتاً نئے ملازمین الجھن کا شکار، غیر متحرک رہتے ہیں اور مکمل پروڈکٹیو ہونے میں مہینے لگا دیتے ہیں، جبکہ جامد سلائیڈز اور لائیو سیشنز آپ کی گروتھ کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل پاتے۔
HeyGen کا حل
HeyGen آپ کے موجودہ آن بورڈنگ مواد کو تبدیل کر کےپروفیشنل ویڈیو ٹریننگ میں بدل دیتا ہے جسےنئے ملازمین واقعی مکمل کرتے ہیں۔ PowerPoint ڈیکس اپ لوڈ کریں، اپنے ایمپلائی ہینڈبک سے مواد پیسٹ کریں، یا AI کے ساتھ اسکرپٹس تیار کریں، پھر ایک اواتار پریزنٹر منتخب کریں اور چند منٹوں میں پروفیشنل آن بورڈنگ ویڈیوز بنائیں۔ نئے ملازمین اپنی سہولت کے مطابق سیکھ سکتے ہیں، ویڈیو کو روکنے اور پیچھے کرنے کی سہولت کے ساتھ، جس سے یادداشت اور سمجھ بہتر ہوتی ہے۔ جب بھی پالیسیز بدلیں، بس اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور فوراً ویڈیو دوبارہ جنریٹ کریں۔ عالمی سطح پر ہائرنگ کر رہے ہیں؟ اپنی پوری آن بورڈنگ پروگرام کو 175+ زبانوں میں قدرتی وائس کلوننگ اور lip-sync کے ساتھ ترجمہ کریں۔ آپ کی HR ٹیم ایک بار بناتی ہے، فوراً اپ ڈیٹ کرتی ہے، اور ہائرنگ کی رفتار کے مطابق آن بورڈنگ کو اسکیل کرتی ہے۔
بڑے پیمانے پر تربیت کے لیے L&D ٹیموں کو درکار ہر چیز
PowerPoint سے آن بورڈنگ ویڈیو
نئے ملازمین سے 80 سلائیڈز کی لمبی پریزنٹیشنز پڑھوانا بند کریں۔ اپنی موجودہ پریزنٹیشنز اپ لوڈ کریں اور HeyGen انہیں اواتار کے ذریعے پیش کی گئی ویڈیو ٹریننگ میں بدل دیتا ہے، جس میں آواز، ٹرانزیشنز اور پروفیشنل انداز کی جھلک شامل ہوتی ہے۔ آپ کی سلائیڈ لائبریری بغیر شروع سے محنت کیے ویڈیو کنٹینٹ بن جاتی ہے۔
PowerPoint، Google Slides یا PDF امپورٹ کریں
اواتار پیشہ ورانہ انداز میں مواد کے ذریعے رہنمائی کرتا ہے
اپنا لوگو اور برانڈ کے رنگ خودکار طور پر شامل کریں
سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کی کلوننگ
آپ کا ہیڈ آف سیلز بہترین پروڈکٹ ٹریننگ دیتا ہے۔ آپ کا انجینئرنگ مینیجر ٹیکنیکل آن بورڈنگ کو بالکل درست طریقے سے سمجھاتا ہے۔ ان کی ڈیجیٹل ورژنز بنائیں ایک مختصر ویڈیو ریکارڈنگ سے۔ وہ ایک بار ریکارڈ کریں، اور ہمیشہ کے لیے آن بورڈنگ چلتی رہے۔ یکساں ڈلیوری، شیڈولنگ کے کوئی مسائل نہیں، اور مصروف SMEs کا انتظار ختم۔
مختصر ریکارڈنگ سے اپنی حقیقی ٹیم کے ارکان کی آواز اور اواتار کی کاپی بنائیں
ان کی مہارت کو بے شمار نئے ملازمین تک پھیلائیں
ٹریننگ اسکرپٹس کو دوبارہ ریکارڈنگ کے بغیر اپ ڈیٹ کریں
گلوبل آن بورڈنگ لوکلائزیشن
آن بورڈنگ کی صرف ایک ویڈیو، اور آپ کی ٹیم کی بولی جانے والی ہر زبان۔ مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کا ترجمہ اور آواز کی کاپی کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ٹریننگ ہسپانوی، پرتگالی، مینڈیرن اور 175+ دوسری زبانوں میں بالکل مقامی جیسی لگتی ہے، عجیب سی ڈبنگ کی طرح نہیں۔ ایک ہی سورس سے سب کو ان کی پسندیدہ زبان میں آن بورڈ کریں۔
وائس کلوننگ پریزنٹر کی اصل آواز اور انداز کو برقرار رکھتی ہے
لب کی ہم آہنگی ہر زبان کے مطابق چہرے کی حرکات کو میچ کرتی ہے
ایک ماسٹر ویڈیو سے دنیا بھر میں ڈپلائے کریں
LMS انٹیگریشن
آن بورڈنگ ویڈیوز کو براہِ راست اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں ایکسپورٹ کریں۔ SCORM 1.2 اور 2004 پیکیجنگ Workday Learning، Cornerstone، SAP SuccessFactors، BambooHR اور دیگر کے ساتھ کام کرتی ہے۔ تکمیل کو ٹریک کریں، پاسنگ کی شرائط مقرر کریں، اور اپنے موجودہ HR ٹیک اسٹیک کے ساتھ انٹیگریٹ کریں۔
SCORM 1.2 اور SCORM 2004 ایکسپورٹ
کस्टमائز کرنے کے قابل تکمیل کی حدیں
LMS پر براہِ راست اپ لوڈ کی سہولت
فوری مواد کی اپ ڈیٹس
پالیسیز بدلتی رہتی ہیں، پروسیسز ترقی کرتے ہیں، ٹولز تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے آن بورڈنگ کنٹینٹ کو ریفریش کی ضرورت ہو، تو اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور چند منٹوں میں دوبارہ جنریٹ کریں، مہینوں میں نہیں۔ نہ دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ پروڈکشن میں تاخیر، نہ ہی پرانا ٹریننگ میٹیریل۔ آپ کا آن بورڈنگ ہمیشہ آپ کی اصل کمپنی کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے۔
اسکرپٹ میں تبدیلیاں چند منٹ میں لاگو ہو جاتی ہیں
دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت نہیں
کمپلائنس ٹریکنگ کے لیے ورژن کنٹرول
ریموٹ ٹیموں کے لیے خود رفتار پروگرام
مختلف ٹائم زونز میں ریموٹ بھرتیاں جب چاہیں آن بورڈنگ ویڈیوز دیکھ سکتی ہیں، جب ان کے لیے آسان ہو۔ لائیو ٹریننگ کے لیے کیلنڈر ملانے کی ضرورت نہیں۔ جہاں چاہیں ویڈیو روکیں، پیچھے لے جائیں اور ضروری حصے دوبارہ دیکھیں۔ آن بورڈنگ ان کے شیڈول کے مطابق ہوتی ہے، آپ کے نہیں۔
تمام ٹائم زونز میں مؤثر طور پر کام کرتا ہے
کسی بھی وقت آن ڈیمانڈ رسائی
لچک کے لیے موبائل فرینڈلی
ٹریننگ کی ضرورت سے شائع شدہ کورس تک صرف 3 مراحل میں
جو آپ کے پاس پہلے سے ہے، اسی کو استعمال کریں
اپنی موجودہ PowerPoint ڈیکس اپ لوڈ کریں، اپنے ایمپلائی ہینڈبک سے اسکرپٹس پیسٹ کریں، یا اپنی آن بورڈنگ ڈاکیومنٹیشن سے AI کو خود مواد بنانے دیں۔ خالی صفحے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ پہلے ہی طے کر چکے ہیں کہ نئے ملازمین کو کیا جاننا چاہیے۔ HeyGen بس اسے دیکھنے کے قابل اور دلچسپ بنا دیتا ہے۔
اپنا پریزنٹر منتخب کریں
120+ پروفیشنل AI اواتارز میں سے انتخاب کریں یا اپنے CEO، CHRO یا ہائرنگ مینیجر کا ڈیجیٹل کلون بنائیں۔ ایسی آواز منتخب کریں جو آپ کی کمپنی کی ثقافت سے میل کھاتی ہو۔ اپنی تنظیم کے مطابق ویڈیو کا انداز اور اسٹائل حسبِ ضرورت بنائیں۔ آپ کا آن بورڈنگ بغیر ویڈیوگرافرز بک کیے پروفیشنلی تیار شدہ لگے گا۔
بنائیں، ترجمہ کریں، ڈپلائے کریں
Generate پر کلک کریں۔ چند منٹ میں آپ کے پاس پروفیشنل آن بورڈنگ ویڈیوز ہوں گی۔ انہیں اپنے LMS کے لیے SCORM فائلز کے طور پر ایکسپورٹ کریں، اپنے آن بورڈنگ پورٹل کے لیے MP4 فائلز ڈاؤن لوڈ کریں، یا اپنی انٹرانیٹ پر ایمبیڈ کریں۔ دوسری زبانیں درکار ہیں؟ اسی ایک سورس سے ایک ہی کلک میں تمام 175+ زبانوں میں ویڈیوز بنائیں۔ نئے ملازمین لیپ ٹاپ، ٹیبلٹ یا فون سے آسانی سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔
ہر قسم کی ٹریننگ کی ضرورت کے لیے تیار کیا گیا
کمپنی بھر میں آن بورڈنگ
ہر نئے ملازم کو آپ کی کمپنی کا یکساں، اعلیٰ معیار کا تعارف دیں۔ قیادت کی جانب سے خوش آمدیدی پیغام، کمپنی کی تاریخ اور مشن، ثقافت اور اقدار، تنظیمی ڈھانچے کا تعارف، فوائد کا جائزہ، اور ورک پلیس پالیسیز — وہ بنیاد جو ہر شخص کو درکار ہے، چاہے اس کا عہدہ کوئی بھی ہو۔
استعمال کی مثال: ایک بڑھتی ہوئی SaaS کمپنی کمپنی کے بنیادی نکات پر مشتمل 8 ویڈیوز پر مشتمل مرکزی آن بورڈنگ سیریز بناتی ہے۔ ملازم نمبر 50 سے 500 تک ہر نیا ہائر یہی پروفیشنل تعارفی ویڈیو سیریز دیکھتا ہے۔
کردار کے مطابق تربیت
اکاؤنٹ ایگزیکٹوز کے لیے سیلز میتھڈولوجی، ڈیویلپرز کے لیے انجینئرنگ اسٹینڈرڈز، سپورٹ ٹیم کے لیے کسٹمر سکسس ورک فلو، فنانس کے لیے کمپلائنس تقاضے۔ مختلف ڈیپارٹمنٹس کے لیے ہدفی ٹریننگ، ہر رول کے لیے الگ لائیو سیشن چلائے بغیر۔
استعمال کی مثال: ایک ٹیک کمپنی انجینئرنگ، سیلز، مارکیٹنگ اور کسٹمر سکسس کے لیے آن بورڈنگ ٹریکس برقرار رکھتی ہے۔ نئے ملازمین پوری کمپنی کے لیے مشترکہ سیریز کے ساتھ ساتھ اپنے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے مخصوص ماڈیولز بھی مکمل کرتے ہیں۔
ریموٹ ملازمین کی آن بورڈنگ
بکھری ہوئی ٹیموں کے لیے رہنما اصول، کمیونیکیشن ٹولز اور بہترین طریقہ کار، ورچوئلی تعلقات بنانا، ہوم آفس سیٹ اپ کی توقعات، ریموٹ ورک پالیسیز۔ ریموٹ بھرتیوں کو پہلے ہی دن سے ٹیم کا حصہ محسوس کروائیں، بغیر اس کے کہ انہیں ہیڈکوارٹر کے ساتھ صبح 6 بجے کی کالز میں شامل ہونا پڑے۔
استعمال کی مثال: مکمل طور پر ریموٹ کمپنی ہر سہ ماہی میں 15 ممالک میں 40 سے زائد ملازمین کو آن بورڈ کرتی ہے۔ ویڈیو ٹریننگ مقام یا ٹائم زون کی پروا کیے بغیر ایک جیسا تجربہ فراہم کرتی ہے۔
گلوبل ٹیم آن بورڈنگ
دنیا بھر میں یکساں آن بورڈنگ نافذ کریں کثیر لسانی ٹریننگ ویڈیوز کے ذریعے جو یہ یقینی بنائیں کہ ہر ملازم اپنی پسندیدہ زبان میں سیکھے۔۔
استعمال کی مثال: ایک ملٹی نیشنل کمپنی بنیادی آن بورڈنگ صرف ایک بار تیار کرتی ہے اور اسے 8 زبانوں میں جاری کرتی ہے۔ بین الاقوامی بھرتی ہر مارکیٹ کے لیے الگ پروڈکشن بجٹ کے بغیر تیز ہو جاتی ہے۔
کمپلائنس اور لازمی ٹریننگ
ریگولیٹری تقاضوں کو پورا کریں ایسی لازمی ٹریننگ کے ساتھ جو مستقل مزاج اور قابلِ ٹریک ہو۔ ہراسگی سے بچاؤ، کام کی جگہ کی حفاظت، ڈیٹا سکیورٹی، ضابطہ اخلاق۔ یقینی بنائیں کہ نئے ملازمین لازمی پالیسیز، سیفٹی ٹریننگ اور ریگولیٹری تعلیم مکمل کریں، استعمال کرتے ہوئے کمپلائنس ٹریننگ ویڈیوز جن میں SCORM پر مبنی ٹریکنگ اور آڈٹ کے لیے تیار رپورٹنگ شامل ہو۔
استعمال کی مثال: ہیلتھ کیئر کمپنی اس بات کو یقینی بناتی ہے کہ نئے بھرتی ہونے والے 100% ملازمین کو سسٹم تک رسائی سے پہلے HIPAA ٹریننگ مکمل کرنی ہو۔ ویڈیو فارمیٹ کے ساتھ SCORM ٹریکنگ ریگولیٹری آڈٹس کے لیے دستاویزی ثبوت فراہم کرتی ہے۔
مینجر آن بورڈنگ
لیڈرشپ سے متعلق توقعات، لوگوں کے انتظام کی بنیادی باتیں، کارکردگی کے جائزے کا عمل، ون آن ون میٹنگز کے بہترین طریقہ کار، اور ہائرنگ و انٹرویو لینے کی ذمہ داریاں۔ انفرادی کنٹریبیوٹرز کو، جو مینجمنٹ کے عہدوں پر ترقی پا رہے ہیں، ان کی نئی ذمہ داریوں کے لیے تیار کریں۔
استعمال کی مثال: کمپنی ہر سال 20 افراد کو مینیجمنٹ عہدوں پر ترقی دیتی ہے۔ مینیجر آن بورڈنگ ٹریک اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ ٹیموں کی قیادت سنبھالنے سے پہلے اپنی ذمہ داریوں اور توقعات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والا پروڈکٹ — ایک مضبوط وجہ کے ساتھ
عالمی ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والا ویڈیو مواد تخلیق کرنے کے قابل بناتا ہے۔ یہاں وہ چند فائدے ہیں جو ہمارے صارفین کو سب سے زیادہ پسند ہیں:
100,000+ سے زائد وہ ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور تیزی کو اہمیت دیتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
آن بورڈنگ کے کون سے اقسام کے مواد ویڈیو کی صورت میں بہتر کام کرتے ہیں؟
زیادہ تر آن بورڈنگ مواد ویڈیو کی صورت میں بہت مؤثر ہوتا ہے، جس میں کمپنی کا تعارف، ثقافت، فوائد، سسٹمز ٹریننگ، پالیسیاں اور رول کی توقعات شامل ہوتی ہیں۔ بہت سی ٹیمیں آن بورڈنگ کو جاری رکھنے کے لیے اسے مسلسل سیکھنے اور اسکل بڑھانے کے لیے اندرونی ٹریننگ ویڈیوز تک بھی بڑھا دیتی ہیں۔
آن بورڈنگ ویڈیوز کتنی لمبی ہونی چاہئیں؟
انفرادی ویڈیوز کو 5-15 منٹ تک محدود رکھیں۔ طویل موضوعات کو الگ الگ ابواب میں تقسیم کریں۔ مکمل آن بورڈنگ پروگرام کئی گھنٹوں پر مشتمل ہو سکتا ہے، لیکن اسے متعدد مختصر ماڈیولز میں بانٹیں۔ 15 منٹ کے بعد توجہ میں نمایاں کمی آتی ہے، اس لیے مختصر اور فوکسڈ ویڈیوز لمبی سیشنز کے مقابلے میں زیادہ تکمیل کی شرح دیتی ہیں۔
کیا آپ کو ویڈیو پروڈکشن کی مہارت کی ضرورت ہے؟
نہیں۔ اگر آپ PowerPoint بنا سکتے ہیں یا اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں تو آپ پروفیشنل آن بورڈنگ ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔ HeyGen تمام تکنیکی پروڈکشن خود سنبھالتا ہے۔ زیادہ تر HR ٹیمیں بغیر کسی ویڈیو تجربے کے 30 منٹ سے بھی کم وقت میں اپنی پہلی ویڈیو بنا لیتی ہیں۔
SCORM ایکسپورٹ کیسے کام کرتا ہے؟
اپنی آن بورڈنگ ویڈیو کو SCORM پیکیج (1.2 یا 2004 فارمیٹ) کے طور پر ایکسپورٹ کریں۔ اسے اپنے LMS پر بالکل اسی طرح اپ لوڈ کریں جیسے کوئی بھی ٹریننگ ماڈیول۔ تکمیل کی شرائط سیٹ کریں۔ آپ کا LMS یہ ٹریک کرتا ہے کہ کس نے دیکھا، پیش رفت کیا ہے، اور تکمیل کی اسٹیٹس کیا ہے۔ Workday، Cornerstone، SAP SuccessFactors اور ہر بڑے لرننگ پلیٹ فارم کے ساتھ کام کرتا ہے۔
کیا آپ ویڈیوز کو شروع سے دوبارہ بنائے بغیر اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ اپنی اسکرپٹ میں تازہ ترین معلومات شامل کریں اور ویڈیو دوبارہ بنائیں۔ اس میں تقریباً 5-10 منٹ لگتے ہیں۔ نہ دوبارہ ریکارڈنگ کی ضرورت، نہ پیچیدہ LMS اپ ڈیٹس، نہ ہی ورژن کے بارے میں الجھن۔ یہ اس وقت بہت اہم ہوتا ہے جب پالیسیاں بدلتی ہیں یا آپ کو احساس ہو کہ نئے ملازمین کے سوالات کی بنیاد پر کسی چیز کی مزید وضاحت درکار ہے۔
مختلف زبانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟
اپنی آن بورڈنگ اپنی بنیادی زبان میں بنائیں۔ "Translate" پر کلک کریں۔ Spanish، French، Portuguese، Mandarin، Hindi یا 175+ زبانوں میں سے کسی بھی کمبی نیشن کا انتخاب کریں۔ HeyGen قدرتی آواز کی کاپی اور lip-sync کے ساتھ مقامی ورژنز بناتا ہے۔ وہی اواتار رواں Spanish، French یا Japanese میں بولتا ہے۔
کیا یہ ریموٹ ملازمین کے لیے بھی کام کرتا ہے؟
خاص طور پر ریموٹ ملازمین کے لیے بہت مؤثر ہے۔ وہ مختلف ٹائم زونز میں اپنی سہولت کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ لنچ کے لیے ویڈیو روکیں، جس حصے میں وضاحت چاہیے اسے دوبارہ چلائیں، لیپ ٹاپ یا فون پر دیکھیں۔ ٹوکیو کی ٹیم کے ارکان کو ہیڈکوارٹر کے ساتھ 3am کی کالز پر مجبور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔
لائیو ٹریننگ کے مقابلے میں اس کی قیمت کتنی ہے؟
لائیو آن بورڈنگ میں HR کوآرڈینیٹر کے وقت، مینیجر کے وقت، سہولیات اور ملٹی آفس کمپنیوں کے لیے سفر جیسے پوشیدہ اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ ایک عام کمپنی ہر نئے ہائر کے گروپ پر لوگوں کے وقت کے تقریباً 15-25 گھنٹے خرچ کرتی ہے۔ ویڈیو آن بورڈنگ اس اضافی بوجھ کا زیادہ تر حصہ ختم کر دیتی ہے۔ ایک بار بنانے کی محنت، لامحدود بار قابلِ استعمال۔ زیادہ تر HR ٹیمیں پہلے ہی کوارٹر کے اندر مثبت ROI دیکھتی ہیں۔
