Malecare ایک قومی کینسر سپورٹ اور وکالت کی تنظیم ہے جس کی قیادت Darryl Mitteldorf کر رہے ہیں، جو ایک آنکولوجسٹ اور سوشل ورکر ہیں اور کئی دہائیوں سے مریضوں کو زیادہ طویل اور خوشگوار زندگی گزارنے میں مدد دے رہے ہیں۔ جو کام 30 سال پہلے ان کے والد کو پروسٹیٹ کینسر کی تشخیص ہونے کے ردِعمل کے طور پر شروع ہوا تھا، وہ اب بڑھ کر ریاستہائے متحدہ کی سب سے بڑی کینسر تنظیموں میں سے ایک بن چکا ہے۔ Darryl نے کہا، “میں نے اسے اس بیماری سے بدلہ لینے کا ایک موقع سمجھا۔”
Malecare کے کام کا مرکز Cancer Academy ہے، جو ایک ڈیجیٹل ایجوکیشن پلیٹ فارم ہے جسے کینسر کے مریضوں اور ان کے پیاروں کو واضح، عملی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ ڈیرل نے کہا، "Cancer Academy تمام کینسر مریضوں اور ان سب لوگوں کے لیے ایک پلیٹ فارم ہے جو کینسر کے مریضوں سے محبت کرتے ہیں۔" مختصر، توجہ مرکوز ویڈیوز کے ذریعے یہ پلیٹ فارم اعتماد بحال کرنے، خوف کم کرنے، اور لوگوں کو علاج، علامات اور روزمرہ چیلنجز کو بہتر طور پر سمجھنے اور سنبھالنے میں مدد دینے کا مقصد رکھتا ہے۔
وقت کے ساتھ، Malecare کو احساس ہوا کہ اس کے تعلیمی وژن کے لیے ہزاروں ویڈیوز درکار ہوں گی، جن میں سے ہر ایک نہایت احتیاط سے تیار کی گئی ہو، جذباتی طور پر سہارا دینے والی ہو، اور طبی اعتبار سے بالکل درست ہو۔ لیکن چونکہ ان کی ٹیم مکمل طور پر سوشل ورکرز اور ماہرِ نفسیات پر مشتمل تھی، اس مقدار میں اعلیٰ معیار کا مواد تیار کرنا ناممکن سا لگتا تھا۔
“Malecare کی Cancer Academy پلیٹ فارم کو ہزاروں ویڈیوز کی ضرورت ہوتی ہے،” ڈیرل نے کہا۔ “HeyGen سے پہلے چیلنج یہ تھا کہ صرف چھ لوگوں کی ٹیم کے ساتھ، جو سب کے سب سوشل ورکرز یا ماہرِ نفسیات ہیں اور جن میں سے کسی کا بھی ویڈیو پروڈکشن کا پس منظر نہیں، اتنی بڑی تعداد میں ویڈیوز بنانا تقریباً ناممکن تھا۔”
جب ٹیم نے HeyGen دریافت کیا تو سب کچھ بدل گیا۔ اس پلیٹ فارم نے انہیں یہ قابل بنایا کہ وہ بغیر کسی خاص فلم سازی کی مہارت یا مہنگے پروڈکشن وسائل کے، بڑے پیمانے پر ہمدردانہ اور درست تعلیمی ویڈیوز بنا سکیں۔
لاکھوں مریضوں تک پہنچنے کے لیے پروڈکشن کی رکاوٹیں دور کرنا
HeyGen سے پہلے، Malecare کو اُن تمام مریضوں تک پہنچنے میں مشکل پیش آتی تھی جنہیں معلومات کی ضرورت تھی۔ “ہمارے سپورٹ گروپس میں 120,000 لوگ شریک ہوتے ہیں۔ کینسر کی تشخیص ہونے والے لاکھوں لوگ ہیں، اس لیے ہم بہت سے لوگوں تک نہیں پہنچ پا رہے،” ڈیرل نے کہا۔
ان مریضوں تک مؤثر انداز میں پہنچنے کے لیے ایسی ویڈیو پروڈکشن کی سطح درکار تھی جو ٹیم کے لیے حاصل کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ انہیں ایسے پریزنٹرز چاہیے تھے جنہیں بار بار استعمال کیا جا سکے، واضح انداز میں پیغام پہنچانا ہو، اور بڑی مقدار میں ویڈیوز تیار کرنی ہوں، لیکن لائیو ریکارڈنگ سست، مہنگی اور بیرونی معاونین پر منحصر تھی۔ ڈیرل نے کہا، “اب ہمیں اسٹوڈیو ٹائم کا انتظار نہیں کرنا پڑتا، نہ ہی اصل مقررین کے آنے کا۔ ہمیں بہت زیادہ مہارت رکھنے والے لوگوں کو بھی ہائر نہیں کرنا پڑتا۔ میں ایک سوشل ورکر ہوں، اور میں ایسی ویڈیوز بنا رہا ہوں جو معیار کے لحاظ سے ان پروفیشنلز کے برابر ہیں، یا بہت قریب ہیں، جن کے پاس 20 یا 30 سال کا تجربہ ہے۔”
مسلسل اور تیزی سے ویڈیوز بنانے کی صلاحیت کے بغیر، بہت سے مریضوں کو قابلِ اعتماد جوابات تک رسائی حاصل نہیں تھی۔ ٹیم کو اکثر ایسے لوگوں سے پیغامات ملتے تھے جو رات کے بیچ میں ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے اور اس بات کے بارے میں غیر یقینی ہوتے تھے کہ آیا ان کی علامات معمول کے مطابق ہیں یا نہیں۔
”جب بھی وہ رات کو پسینہ پسینہ ہو رہے ہوتے ہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے ڈاکٹر سے کیا کہوں؟ یا کیا میں یہ رات زندہ گزار پاؤں گا؟ وہ HeyGen سے بنی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں کہ جو دوا وہ لے رہے ہیں، اس کا واقعی ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ آپ یہ رات گزار لیں گے، اور آپ کل کا دن انjoy کریں گے۔“
Malecare کے لیے، ایسے لمحات میں مریضوں کو مطمئن محسوس کروانا ان کے مشن کا مرکزی حصہ بن گیا اور یہی وجہ تھی کہ انہیں ایک قابلِ اعتماد، بڑے پیمانے پر استعمال ہونے والا حل درکار تھا۔
تعلیم کو واضح، پُراعتماد اور خیال رکھنے والے انداز میں وسعت دینے کے لیے AI کو اپنائیں
ٹیم کا HeyGen کے ساتھ پہلا تجربہ وہ تھا جسے ڈیرل ایک “جادوئی لمحہ” کہتے ہیں۔ صرف ایک دن میں، جب وہ اپنے لِونگ روم سے کام کر رہے تھے، انہوں نے وہ کام کر دکھایا جو اس سے پہلے ناممکن لگتا تھا۔
”ہم میں سے تین لوگ میرے لیونگ روم میں بیٹھے تھے، اور دن کے اختتام تک ہم نے 15 ویڈیوز بنا لیں۔ ایسا تھا جیسے، ‘ہم نے یہ کیسے کر لیا؟’“ ڈیرل نے کہا۔ ”پندرہ بالکل قابلِ قدر، شائع کرنے کے لائق ویڈیوز۔“
اس لمحے نے انہیں دکھایا کہ کیا کچھ ممکن ہے۔ HeyGen نے انہیں یہ موقع دیا کہ وہ صرف چند لوگوں تک محدود رہنے کے بجائے اپنی پروڈکشن کو بڑھائیں اور ہر ٹیم ممبر کو مضبوط، یکساں ویڈیو مواد بنانے کا اختیار دیں۔ “ہم نے وہ ورک فلو انفرادی لوگوں تک پہنچا دیا ہے،” ڈیرل نے بتایا۔ “ماہرِ نفسیات آرام سے ایک دن میں 5 سے 10 ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔”
درست آواز اور لہجے کا انتخاب بھی اتنا ہی اہم تھا۔ Malecare نے مشاہدہ کیا کہ کینسر کے مریض اُن پریزنٹرز پر سب سے بہتر ردِعمل دیتے ہیں جو ملنسار اور آسان فہم ہوں، خاص طور پر وہ جو ہائی اسکول کے سائنس ٹیچرز جیسے محسوس ہوں۔ درجنوں حقیقی پریزنٹرز کو آزمانے کے بعد، HeyGen نے ٹیم کو یہ قابل بنایا کہ وہ انہی گرم جوش، تسلی بخش آوازوں کو ڈیجیٹل طور پر دوبارہ تخلیق کر سکیں۔
“ہم واقعی ہر اواتار میں ایک الگ شخصیت شامل کر سکتے ہیں،” ڈیرل نے کہا۔ “ہم وہی ہائی اسکول کے سائنس کے اساتذہ کی نقل کر سکتے تھے جنہیں ہم لائیو پریزنٹرز کے طور پر استعمال کر رہے تھے۔”
اکثر مریض یہ فرق نہیں کر پاتے کہ کن ویڈیوز میں اصل پریزنٹرز ہیں اور کن میں اواتار استعمال ہو رہے ہیں، اور بہت سے معاملات میں لوگ ڈیجیٹل ورژنز کے ساتھ اور بھی گہرا تعلق محسوس کرتے ہیں۔ ایک فوکس گروپ کے شرکاء میں سے ایک نے ایک ایسا نکتہ شیئر کیا جو اُس وقت سے اب تک Darryl کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے:
“مجھے پتا ہے کہ یہ ایک اواتار ہے۔ آپ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ اواتار ہے، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ میں اسی موضوع پر جس کے بارے میں وہ مجھے بتا رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادہ گہری بات چیت کر سکتا ہوں۔ اور ابھی بھی، میں محسوس کر سکتا ہوں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں جب میں سوچتا ہوں کہ ہمیں کیسے پتا چلتا ہے کہ ہم لوگوں سے جڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، انہیں سکون اور اطمینان محسوس کروا رہے ہیں، ان کی بے چینی کم کر رہے ہیں، اور ان کی مدد کر رہے ہیں کہ وہ واقعی بہت مشکل معلومات کو سنیں اور اسے قبول کر سکیں۔”
Darryl کے لیے، اس جذباتی ردِعمل نے یہ ثابت کیا کہ HeyGen صرف بڑے پیمانے پر کام کرنے کی صلاحیت نہیں دے رہا تھا بلکہ ہمدردی کو بھی بڑھا رہا تھا۔ “اگر HeyGen کے بارے میں صرف ایک بات کہنی ہو تو وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس نہ صرف کنٹرول ہوگا بلکہ آپ کے پاس یہ صلاحیت بھی ہوگی کہ آپ اپنی تخلیقی صلاحیت اور اپنا دل استعمال کرتے ہوئے اُن لوگوں کے لیے گفتگو تخلیق کریں جن سے آپ کبھی ملے بھی نہیں۔”
قابلِ پیمائش اثر حاصل کرنا اور مریضوں کا اعتماد بحال کرنا
HeyGen اب Malecare کے ورک فلو کا بنیادی حصہ بن چکا ہے، جس کی بدولت ٹیم انتہائی درستگی اور پھرتی کے ساتھ مواد تخلیق کر سکتی ہے۔
“میرے پاس یہ صلاحیت ہے کہ میں ایسی ڈیجیٹل تعلیم بنا سکوں جسے ہم میٹرکس کے ذریعے ناپ سکیں، جان سکیں کہ ویڈیو کے کس حصے میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور پھر اسے دوبارہ ایڈٹ کر سکیں۔ آپ یہ سب تب ہی کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس اواتار کی کارکردگی پر مکمل ڈیجیٹل کنٹرول ہو،” ڈیرل نے کہا۔
HeyGen اس کام کو جذباتی اور تخلیقی طور پر بھی پائیدار بنا دیتا ہے۔ ایڈیٹنگ کے خیال سے گھبراہٹ محسوس کرنے کے بجائے، Darryl ایک آسانی کا احساس بیان کرتے ہیں۔ “ایڈیٹنگ اسٹوڈیو مجھے اس قابل بناتا ہے کہ میں ایڈیٹنگ کے عمل کے بارے میں سوچنا ہی نہ پڑے۔ میں ایڈیٹنگ نہیں کر رہا، میں تخلیق کر رہا ہوں،” Darryl نے کہا۔ “یہ احساس ہونا واقعی غیر معمولی بات ہے۔”
سب سے بڑھ کر، مریضوں کے نتائج بہتر ہو رہے ہیں۔ Malecare مریضوں کے علم، تیاری اور متحرک ہونے میں تبدیلیوں کو ناپنے کے لیے تصدیق شدہ ٹولز پر انحصار کرتا ہے۔ “ہمارے تمام نمبرز ہماری توقعات سے بڑھ گئے ہیں،” ڈیرل نے کہا۔ “بہت کم چیزیں ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی تیزی سے نتائج دیتی ہیں جتنا ہم نے ثابت کر کے دکھایا ہے۔”
Darryl اور ان کی ٹیم کے لیے، HeyGen صرف ایک ٹول نہیں بلکہ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے وہ مریضوں تک بالکل اسی لمحے وضاحت، سکون اور امید کے ساتھ پہنچتے ہیں جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ “یہ ایسا ہے جیسے کوئی فرشتہ ان کے iPhone کے ذریعے نیچے آ کر سیدھا ان کے ذہن میں اتر گیا ہو،” Darryl نے کہا۔ “اور یہ واقعی بہت شاندار ہے۔”