یہ Würth Group فاسٹننگ اور اسمبلی میٹریل کی ترقی، پیداوار اور فروخت میں عالمی مارکیٹ لیڈر ہے۔ 400 سے زیادہ کمپنیاں، جو 2,800 سے زائد برانچ آفسز اور شاپس چلا رہی ہیں، اس عالمی خاندانی کاروبار کا حصہ ہیں جو جرمن شہر Künzelsau سے تعلق رکھتا ہے۔ Würth کی کارپوریٹ ثقافت کی خصوصیات میں کشادہ دلی، شکرگزاری، احترام، تجسس، ذمہ داری، انکساری اور سادگی جیسے اقدار شامل ہیں۔ یہی اقدار Würth کی کامیابی کی بنیاد اور ہر قسم کے باہمی تعاون کا سنگِ بنیاد ہیں۔
80 سے زائد ممالک میں پھیلے ہوئے 88,000 ملازمین کے ساتھ، یہاں کثیر لسانی ٹیمیں ہیں جن کی آپریشنل ضروریات بھی مختلف ہیں۔ مواصلات اور تربیت میں موجود خلا کو پُر کرنے کے لیے، Würth کو ایسی حل درکار تھا جو اس کے کمیونی کیشن کے عمل کو آسان بنائے، جبکہ لاگت کے لحاظ سے مؤثر اور کارآمد بھی ہو۔ یہی ضرورت Würth کو HeyGen تک لے آئی۔
عالمی ورک فورس کے ساتھ مؤثر رابطہ
ایک خاندانی ملکیت رکھنے والے عالمی کاروبار کے طور پر، Würth کو اپنی کثیر القومی ورک فورس میں مستقل اور مؤثر رابطہ یقینی بنانے کے چیلنج کا سامنا تھا۔ ایگزیکٹوز — جن میں CEO اور بورڈز شامل تھے — کو APAC، یورپ اور امریکہ جیسے خطوں میں موجود ملازمین تک پہنچنے کے لیے متعدد زبانوں میں اپ ڈیٹس اور اسٹریٹجک اقدامات شیئر کرنے کی ضرورت تھی۔ موجودہ طریقہ کار مہنگی اسٹوڈیو میں تیار کردہ وائس اوورز یا ناقص سب ٹائٹل حلوں پر منحصر تھے، جو نہ تو قابلِ توسیع تھے اور نہ ہی لاگت کے لحاظ سے مؤثر۔
“ہمیں واقعی HeyGen جیسے ٹول کی بہت ضرورت تھی کیونکہ اگر آپ، مثال کے طور پر، ایشیا پیسیفک ریجن میں ایک ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں تو آپ جاپان، ملائیشیا، انڈونیشیا اور کمبوڈیا میں ہماری کمپنیوں کے ذمہ دار ہوں گے،” وُرتھ میں کارپوریٹ کمیونی کیشنز کے گروپ لیڈر آندریاس ہینشل نے کہا۔
ان چیلنجز کو مزید مشکل بنانے والی چیز لاگت اور وقت کی غیر مؤثریت تھی۔ روایتی ویڈیو پروڈکشن کے طریقے، جن میں ٹرانسکرپشن، ترجمہ، اور سب ٹائٹلنگ شامل ہیں، بہت زیادہ وسائل استعمال کرتے تھے۔ بیرونی اسٹوڈیوز میں وائس اوور بنوانے کی لاگت مطلوبہ زبان کے مطابق 10 منٹ کی آڈیو کے لیے €800 سے €1,200 تک ہوتی تھی۔
“جب کسی انفرادی پروجیکٹ کے لیے وائس آرٹسٹس بہت مہنگے پڑتے تھے تو ہم کوشش کرتے تھے کہ انگلش ورژن سے مختلف زبانوں کے لیے سب ٹائٹلز شامل کر دیں،” اینڈریاس نے کہا۔ “یہ ایک ناکافی حل تھا اور پھر بھی کافی مہنگا تھا کیونکہ جو لوگ انگلش نہیں سمجھتے وہ اب بھی صرف اپنی زبان کے سب ٹائٹلز کے ساتھ انگلش ویڈیو دیکھنے میں مشکل محسوس کرتے تھے۔”
HeyGen کا نفاذ اور استعمال کے کیسز میں توسیع
HeyGen نے Würth کو باآسانی کثیر لسانی ویڈیوز تیار کرنے کے قابل بنایا۔ ریجنل ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹس HeyGen کا استعمال کرتے ہوئے ہر ماہ کی اپ ڈیٹس 10 تک زبانوں میں بناتے ہیں، تاکہ ایشیا پیسیفک، یورپ اور امریکا بھر کی ٹیموں کو بروقت اور مقامی ضرورتوں کے مطابق پیغامات مل سکیں۔ یہ ویڈیوز Würth کے انٹرانیٹ سسٹمز کے ذریعے شیئر کی جاتی ہیں، جو خودکار طور پر مواد کو صارفین کی پسندیدہ زبان کی سیٹنگز کے مطابق ہم آہنگ کر دیتے ہیں، جس سے رسائی اور انگیجمنٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔
“ویڈیو ترجمہ کرنے کی فیچر اور انٹرفیس کی استعمال میں آسانی مقابلے کے دیگر حلوں کے مقابلے میں اتنی بہترین ہے کہ HeyGen کا کوئی متبادل نہیں،” اینڈریاس نے کہا۔
Würth نے HeyGen کے لیے ایک اور استعمال کا کیس دریافت کیا تاکہ اپنی پیچیدہ مصنوعات پر ٹیموں کو تربیت دے سکے۔ صنعتی ٹولز اور الیکٹرانک کمپوننٹس پر مشتمل متنوع پورٹ فولیو کے ساتھ، Würth کو اندرونی ٹیموں اور صارفین دونوں کے لیے کثیر لسانی تربیتی مواد درکار تھا۔ تاہم، زبان کی رکاوٹوں نے تربیتی سیشنز کی مؤثریت کو متاثر کیا، چاہے وہ ریموٹ ہوں یا آن سائٹ۔
“کیونکہ ہمارے پاس ایک عالمی سیلز فورس ہے جسے ہمارے زیادہ تر پروڈکٹس کے سیلنگ پوائنٹس اور ان کے اندرونی کام کے بارے میں سکھانا ضروری ہے، اس لیے ہمارے R&D ڈیپارٹمنٹس سے پروڈکٹ مینجمنٹ اور پھر وہاں سے ہماری عالمی سیلز فورس تک نالج منتقل کرنے میں مسئلہ تھا،” اینڈریاس نے کہا۔
اب، ٹیمیں اپنی مادری زبان میں ورکشاپس ریکارڈ کر سکتی ہیں، اور HeyGen ان کا ترجمہ کر کے متعدد زبانوں میں پروفیشنل، تیار شدہ ویڈیوز بناتا ہے۔ اس صلاحیت کی بدولت ٹیمیں مخصوص حصوں کو بغیر پوری ویڈیو دوبارہ ریکارڈ کیے بآسانی اپ ڈیٹ کر سکیں، جس سے وقت اور وسائل کی ضرورت میں نمایاں کمی آئی جبکہ مواد کی درستگی بھی یقینی رہی۔
اینڈریاس نے کہا، “اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلطی بھی ہو جائے، مثلاً کسی لفظ پر اٹک جائیں، تو آپ اسے HeyGen میں بہت آسانی سے دوبارہ درست کر سکتے ہیں۔ اگر پروڈکٹ میں کوئی اپ ڈیٹ آ جائے تو آپ پورا ویڈیو دوبارہ شوٹ کیے بغیر اسے بدل سکتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جسے ہمارے ٹرینرز ایک بہت بڑا اثاثہ سمجھ رہے ہیں۔”
ویڈیو کو اولین ترجیح دینے والی کمپنی بننا
HeyGen کو اپنانے سے Würth Group کے دنیا بھر میں موجود ملازمین سے رابطے اور ان کی تربیت کا طریقہ بدل رہا ہے، جس کے نتیجے میں کمپنی تحریری سے ویڈیو پر مبنی کمیونی کیشن کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔
- لاگت میں بچت: روایتی اسٹوڈیو وائس اوورز کو HeyGen کی AI ترجمہ صلاحیتوں سے بدل کر، Würth نے 80% لاگت میں بچت حاصل کی۔ ایگزیکٹو پریزنٹیشنز تیار کرنے کی لاگت اب نمایاں طور پر کم ہو گئی ہے، جس سے کمپنی کو اپنے وسائل کو زیادہ حکمتِ عملی کے ساتھ استعمال کرنے میں مدد ملتی ہے۔
- وقت کی بچت۔ HeyGen نے ویڈیو پروڈکشن کے لیے درکار وقت کو آدھا کر دیا۔ حال ہی میں CEO اور کمپنی کے مالک کی 65 منٹ کی ایک پریزنٹیشن، جس کا ترجمہ آٹھ زبانوں میں کیا گیا، صرف چار ورکنگ دنوں میں مکمل ہوئی — جب کہ روایتی طور پر یہ عمل کم از کم آٹھ دن لیتا۔
- بہتر رسائی۔ جب ویڈیوز 10 تک زبانوں میں دستیاب ہوئیں تو Würth کی کمیونی کیشن زیادہ جامع اور مؤثر بن گئی۔ ملازمین اپنی زبان کی ترجیحات کے مطابق تیار کیا گیا مواد دیکھ سکتے تھے، جس سے ان کی شمولیت اور سمجھ میں اضافہ ہوا۔
- بہتر استعمال میں آسانی۔ HeyGen کے سادہ اور سمجھ میں آنے والے انٹرفیس نے روایتی ای لرننگ یا ویڈیو ایڈیٹنگ ٹولز کے مقابلے میں آن بورڈنگ کا وقت کم کر دیا۔ ملازمین صرف 45 منٹ میں اس ٹول کو استعمال کرنا سیکھ سکتے تھے، جس سے Würth کے عالمی دفاتر میں موجود ٹیموں کو یہ ٹیکنالوجی باآسانی اپنانے کا اختیار ملا۔
“HeyGen نے ہماری ویڈیو کنٹینٹ بنانے کی صلاحیت میں انقلاب برپا کر دیا ہے اور ہمیں ویڈیو کو رابطے کے ایک مؤثر ذریعے کے طور پر استعمال کرنے میں مدد دی ہے،” اینڈریاس نے کہا۔ “اس نے رابطے کو کہیں زیادہ قابلِ رسائی اور کہیں زیادہ ذاتی بنا دیا ہے۔”