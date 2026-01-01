HeyGen میں، voice سے مراد وہ AI سے تیار کردہ تقریر ہے جو آپ کی ویڈیوز میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ voices کو اواتارز کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں یا انہیں الگ آڈیو کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں، جس سے آپ کے مواد کو لہجہ، شخصیت اور جذباتی اظہار ملتا ہے، اور یہ سب مختلف زبانوں، لہجوں اور بولنے کے انداز کی وسیع رینج میں دستیاب ہے۔
آوازیں آپ کو یہ یقینی بنانے میں مدد دیتی ہیں کہ آپ کی ویڈیو کی پیشکش آپ کے ناظرین اور استعمال کے مقصد کے عین مطابق ہو۔
وائس لائبریری
HeyGen میں موجود تمام آوازیں Voice Library کے ذریعے منظم کی جاتی ہیں۔ یہاں آپ اپنی آواز کی کاپیز (voice clones) کا جائزہ لے سکتے ہیں، عوامی AI آوازوں کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور ہر چیز کو ایک ہی جگہ پر منظم رکھ سکتے ہیں۔
آپ Voice Library تک تین اہم جگہوں سے رسائی حاصل کر سکتے ہیں:
وائس لائبریری میں طاقتور فلٹرنگ ٹولز شامل ہیں جو آپ کو تیزی سے درست آواز تلاش کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ آپ ریجن، لہجے، عمر، جذبات، استعمال کے کیس اور مزید کے مطابق فلٹر کر سکتے ہیں۔ آپ آوازوں کو فیورٹ بھی مارک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے سب سے زیادہ استعمال ہونے والے آپشنز تک آسانی سے رسائی ہو سکے۔
AI اسٹوڈیو میں آوازیں استعمال کریں
AI اسٹوڈیو کے اندر، جب بھی آپ اواتار ویڈیو کے لیے کوئی آواز منتخب کرتے ہیں، تو آپ کو مکمل وائس لائبریری تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ یہاں سے آپ آوازوں کا پری ویو دیکھ سکتے ہیں اور جو آواز آپ کے پروجیکٹ کے لیے سب سے بہتر ہو، اسے فوراً لاگو کر سکتے ہیں۔
آپ AI Studio میں براہِ راست، اواتار بنائے بغیر بھی نئی آوازیں بنا سکتے ہیں۔ Voice Library میں جائیں، "New Voice" منتخب کریں، پھر یہ طے کریں کہ آپ فوراً کسی آواز کی کاپی (voice cloning) کرنا چاہتے ہیں، کسی تھرڈ پارٹی آواز کو انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں، یا Voice Design کے ذریعے بالکل نئی آواز تخلیق کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بار آواز بن جانے کے بعد، وہ آپ کے تمام پروجیکٹس میں دستیاب ہو جاتی ہے۔
اواتارز پیج سے آوازیں منظم کریں
آوازوں کو Avatars پیج سے بھی منیج کیا جا سکتا ہے۔ کسی اواتار کو منتخب کر کے اور وائس مینو کھول کر، آپ ایک پرائمری آواز سیٹ کر سکتے ہیں یا Voice Library کھول سکتے ہیں۔
پرائمری آواز سیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ وہ آواز خودکار طور پر ہر بار استعمال ہوگی جب بھی آپ آئندہ ویڈیوز میں اس اواتار کو منتخب کریں گے۔
Proofread میں آوازیں استعمال کریں
آوازیں Proofread میں بھی دستیاب ہیں۔ کسی بھی اسکرپٹ باکس سے آپ Track Voice ٹیب کھول کر ویڈیو میں استعمال ہونے والی تمام آوازوں کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ وہاں سے آپ آوازوں کے درمیان سوئچ کر سکتے ہیں یا اپنی اسکرپٹ کو بہتر بناتے ہوئے نئی آوازیں بنا سکتے ہیں۔