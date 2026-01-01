سیلز کے لیے AI ویڈیو کے ساتھ آپ کی آؤٹ ریچ کو حقیقی اثر میں بدلیں

سیلز کو تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ویڈیو پروڈکشن اتنی تیز نہیں ہوتی۔ HeyGen کے ساتھ آپ سیلز کے آئیڈیاز کو فوراً پروفیشنل معیار کی ویڈیوز میں بدل سکتے ہیں تاکہ آپ کی ٹیم مواد بنانے کے بجائے ڈیلز بند کرنے پر توجہ دے سکے۔

کیوں HeyGen؟

سیلز ٹیمیں ذاتی نوعیت کی ویڈیوز کے لیے HeyGen کو کیوں منتخب کرتی ہیں

خود کو دہرانا بند کریں

اپنی سب سے مؤثر پیشکش کو HeyGen کی PDF/PPT سے ویڈیو فیچر کے ذریعے ایک بار بار استعمال ہونے والی، اواتار پر مبنی ویڈیو میں بدلیں تاکہ آپ کا پچ ڈیک خود بولے، چاہے آپ کمرے میں موجود نہ بھی ہوں۔

بہترین کارکردگی والے پیغامات کو خودکار بنائیں

کسٹم اسکرپٹ پر مبنی ویڈیو جنریشن کے ساتھ، آپ فوراً ذاتی نوعیت کے سیلز انٹروز، پروڈکٹ واک تھروز اور فالو اپس بنا سکتے ہیں تاکہ آپ کی ٹیم بغیر کسی اضافی محنت کے اپنے بہترین پیغامات کو بڑے پیمانے پر پہنچا سکے۔

لیڈز کو اہل بنائیں اور مشغول کریں

انٹرایکٹو اواتار AI SDRs کے طور پر کام کرتے ہیں جو حقیقی وقت میں ممکنہ گاہکوں سے بات چیت کرتے ہیں، سوالوں کے جواب دیتے ہیں، خریداروں کو آپ کی آفرز کے ذریعے گائیڈ کرتے ہیں، اور دن کے کسی بھی وقت میٹنگز بُک کرتے ہیں۔

سیلز سائیکل کو تیز کریں

HeyGen کی اسکرین ریکارڈنگ کے ساتھ اواتار اوورلے استعمال کریں تاکہ آپ تیزی سے، واضح ویڈیو واک تھرو بنا سکیں جو آپ کے ممکنہ گاہکوں کو پیچیدہ فیچرز کے ذریعے مرحلہ وار گائیڈ کریں، لائیو ڈیموز پر لگنے والا وقت بچائیں اور ڈیلز مکمل ہونے کی رفتار بڑھائیں۔

آسان اپ ڈیٹس، عالمی رسائی

آسانی سے ویڈیوز ایڈٹ کریں تاکہ آپ کی پچز ہمیشہ تازہ رہیں، اور 175+ زبانوں اور لہجوں میں ترجمے کے ساتھ نئے مارکیٹس میں توسیع کریں، مکمل AI وائس اوورز اور پروف ریڈنگ کے ساتھ۔

کسٹمر کی کہانیاں

کیوں ٹریننگ، مارکیٹنگ اور لوکلائزیشن کی ٹیمیں HeyGen پر اعتماد کرتی ہیں

90%

ویڈیو مکمل ہونے کی شرح

25٪

کمpletion ریٹس میں اضافہ

10 گنا

ویڈیو بنانے کی رفتار میں اضافہ

10-15

فی ویڈیو زبانوں کی تعداد

80%

ترجمہ کے اخراجات میں کمی

€1,000

ہر منٹ کی ویڈیو پر بچایا گیا وقت

نمایاں استعمال کے کیسز

ہر ڈیل میں نمایاں رہیں، پہلی بات چیت سے لے کر معاہدہ مکمل ہونے تک

HeyGen سیلز ٹیموں کو یہ طاقت دیتا ہے کہ وہ خریدار کے سفر کے ہر مرحلے کو ذاتی نوعیت دیں، ایسی اسکیل ایبل ویڈیو کنٹینٹ کے ساتھ جو انگیجمنٹ بڑھائے اور ڈیل کی رفتار کو تیز کرے۔

سیلز پریزنٹیشنز

سیلز پریزنٹیشنز

ایسی اسکیل ایبل، مؤثر سیلز پریزنٹیشنز بنائیں جو خریداروں کو آگاہ کریں اور آپ کے کال پر آنے سے پہلے ہی ڈیلز کو آگے بڑھائیں۔

سیلز آؤٹ ریچ

سیلز آؤٹ ریچ

آؤٹ باؤنڈ پچز سے لے کر کال سے پہلے کے تعارف اور میٹنگ کے بعد کے خلاصوں تک، سیلز کے ہر مرحلے پر انفرادی ویڈیوز کے ساتھ نمایاں رہیں۔

مصنوعی ذہانت پر مبنی SDRs

AI سیلز ڈیولپمنٹ نمائندے

HeyGen کے انٹرایکٹو اواتار ورچوئل AI SDRs کے طور پر کام کرتے ہیں جو ممکنہ گاہکوں کے سوالات کے جواب دیتے ہیں، لیڈز کو کوالیفائی کرتے ہیں اور 24/7 میٹنگز بُک کرتے ہیں۔

بار بار کی کالز سے لے کر ہائی کنورٹنگ ویڈیوز تک

HeyGen سے پہلے

ہر کال پر ایک ہی سیلز پِچ دہرانا

جامد پریزنٹیشنز اور ٹھنڈی آؤٹ ریچ جو نمایاں ہونے میں ناکام رہتی ہیں

دستی طور پر مواد بنانے کی وجہ سے فالو اپ میں تاخیر

مہنگی، سست ویڈیو پروڈکشن اور لوکلائزیشن کی طویل ٹائم لائنز

کاروباری اوقات کے بعد ضائع ہونے والے مواقع

سیلز نمائندوں اور مختلف ریجنز کے درمیان میسیجنگ میں عدم ہم آہنگی

HeyGen کے بعد

اپنی پچ ڈیکس کو دوبارہ استعمال ہونے والی اواتار پر مبنی ویڈیوز میں بدلیں

مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کے ساتھ بڑے پیمانے پر ذاتی نوعیت کی آؤٹ ریچ بھیجیں

اواتار پر مبنی اسکرین ریکارڈنگز استعمال کریں، تیز اور واضح رہنمائی کے لیے

ویڈیوز کو فوراً 175+ زبانوں اور لہجوں میں مقامی بنائیں

انٹرایکٹو AI SDRs کے ساتھ 24/7 لیڈز کو کوالیفائی کریں جو مشغول کرتی ہیں

آسان اِن پلیٹ فارم ایڈیٹنگ کے ساتھ اپنا میسج ہمیشہ تازہ رکھیں

اعلی ترین Trust
اور Safety معیارات

HeyGen میں، ہمارا یقین ہے کہ انقلابی AI ٹیکنالوجی کے ساتھ شروع سے ہی سیکیورٹی اور اخلاقیات کے اعلیٰ ترین معیار جڑے ہونا ضروری ہے۔ ہماری مخصوص ٹرسٹ اینڈ سیفٹی ٹیم یہ یقینی بناتی ہے کہ آپ کا ڈیٹا محفوظ رہے اور ہماری AI کا استعمال اخلاقی طریقے سے ہو۔

مضبوط سیکیورٹی

مضبوط سیکیورٹی

ابتدائی اپ لوڈ سے لے کر حتمی ڈیلیوری تک، آپ کا ڈیٹا انڈسٹری کے جدید ترین پروٹوکولز کے ذریعے محفوظ بنایا جاتا ہے۔

تصدیق شدہ تعمیل

تصدیق شدہ تعمیل

SOC 2 TYPE II، GDPR، CCPA، Data Privacy Framework اور AI Act کے معیارات کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے۔

مسلسل بہتری

مسلسل بہتری

ہماری سیکیورٹی حکمتِ عملیاں پیشگی طور پر ترقی کرتی رہتی ہیں تاکہ ابھرتے ہوئے خطرات کا اندازہ لگا کر انہیں کم کیا جا سکے۔

ای بکس

وسائل

2025 L&D رپورٹ سے حاصل کردہ بصیرتیں

Pyne آزمائشوں کو ادائیگی کرنے والے صارفین میں بدلتا ہے اور صارفین کو فعال کرتا ہے

یہ کسٹمر اسٹوری دکھاتی ہے کہ Pyne نے HeyGen کا استعمال کرتے ہوئے پروڈکٹ ڈیمو کی تکمیل کی شرح کو 10 گنا بڑھایا اور پورے B2B SaaS لائف سائیکل میں یوزر ایکٹیویشن کو تیز کیا۔

BOFU ویڈیوز کے ساتھ اپنی آمدنی بڑھائیں

BOFU ویڈیوز کے ساتھ اپنی آمدنی بڑھائیں

یہ گائیڈ ان مارکیٹرز کے لیے ایک عملی پلے بُک ہے جو HeyGen کے AI ویڈیو پلیٹ فارم کے ساتھ ٹارگٹڈ BOFU ویڈیو کنٹینٹ استعمال کر کے ممکنہ خریداروں کو کسٹمرز میں تبدیل کرنا اور موجودہ گاہکوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔

مارکیٹنگ اور سیلز ویڈیوز کو ایک نئی سطح پر لے جائیں

مارکیٹنگ اور سیلز ویڈیوز کو ایک نئی سطح پر لے جائیں

یہ گائیڈ مارکیٹنگ کے لیے ذاتی نوعیت کی ویڈیو کی طاقت اور وہ پانچ اہم استعمالی طریقے بیان کرے گی جو انگیجمنٹ بڑھاتے ہیں، کنورژنز میں اضافہ کرتے ہیں، اور کسٹمر کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بناتے ہیں۔

اپنی 30 منٹ کی HeyGen ڈیمو بُک کریں

اپنی ضروریات کے مطابق HeyGen کا خصوصی جائزہ حاصل کریں
گاہکوں کی کامیابی کی کہانیاں سنیں
قیمت کے مختلف آپشنز کے بارے میں جانیں
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں۔

AI سے چلنے والی سیلز اینیبلمنٹ ویڈیو دراصل کیا ہوتی ہے؟

مصنوعی ذہانت سے چلنے والی سیلز اینیبلمنٹ ویڈیو میں HeyGen کے AI ٹولز استعمال ہوتے ہیں جو سیلز ویڈیوز کے لیے مصنوعی آوازیں اور انسان جیسے اواتار فراہم کرتے ہیں۔ یہ ذاتی نوعیت کی ویڈیوز سیلز ٹیموں کو آؤٹ ریچ، ڈیموز، پروپوزلز اور فالو اپس کے لیے دل چسپ اور بڑے پیمانے پر قابل توسیع کمیونی کیشن فراہم کرنے میں مدد دیتی ہیں، جس سے AI سیلز ویڈیوز کیمروں، اسٹوڈیوز یا پیچیدہ پروڈکشن کے بغیر نمایاں ہونے کا ایک طاقتور طریقہ بن جاتی ہیں۔

سیلز کے پورے سائیکل میں AI سیلز ویڈیوز کو کس طرح استعمال کیا جا سکتا ہے؟

AI سیلز ویڈیوز آپ کے سیلز کے ہر مرحلے کو بہتر بناتی ہیں: پروسپیکٹنگ میں ذاتی نوعیت کی ویڈیوز کے ساتھ، خریداروں کو ڈیموز کے ذریعے انگیج کر کے، مخصوص ضروریات کے مطابق پروپوزلز سے ڈیلز کو تیز کر کے، AI ویڈیو آؤٹ ریچ کے ذریعے نرچرنگ کر کے، اور سیل کے بعد اپ سیلز بڑھا کر۔ یہ مستقل، اسکیل ایبل کمیونی کیشن سیلز ریپس کو اعتماد بنانے، تعلقات مضبوط کرنے، اور مؤثر، انسان جیسی ویڈیو میسجز کے ساتھ بڑی تعداد میں تیزی سے ڈیلز کلوز کرنے میں مدد دیتی ہے۔

سیلز ویڈیوز انسانی جیسے پریزنٹرز کے ساتھ بنانے کے لیے HeyGen بہترین کیوں ہے؟

HeyGen سب سے قدرتی اواتارز، حسبِ ضرورت ہوسٹس، اور مصنوعی آوازوں کے ساتھ AI سیلز ویڈیوز بنانا بہت آسان بنا دیتا ہے۔ کثیر لسانی سپورٹ، تیز رینڈرنگ، اور اسٹوڈیو کوالٹی آؤٹ پٹ کے امتزاج کے ساتھ، HeyGen ٹیموں کو سیلز آؤٹ ریچ کے لیے ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بنانے کا اختیار دیتا ہے—پروفیشنل، مستند، اور یکساں—وہ بھی بغیر ریکارڈنگ کے آلات، ایڈیٹنگ اسکلز، یا طویل پروڈکشن پراسیس کی ضرورت کے۔

AI مختلف ممکنہ گاہکوں یا اکاؤنٹس کے لیے سیلز ویڈیوز کو کس طرح ذاتی نوعیت دیتی ہے؟

HeyGen متحرک فیلڈز جیسے نام، کمپنیوں یا انڈسٹریز کو اسکرپٹس میں شامل کر کے AI سیلز ویڈیوز کو ذاتی بناتا ہے۔ اس سے AI ویڈیو آؤٹ ریچ زیادہ مؤثر ہو جاتی ہے اور بڑے پیمانے پر پرسنلائزڈ ویڈیوز بنانا ممکن ہوتا ہے۔ سیلز ریپس ایسے پیغامات بھیجتے ہیں جو ایک سے ایک گفتگو جیسے محسوس ہوتے ہیں، بغیر دوبارہ ریکارڈنگ کے، اور ہر پروسپیکٹ کو اس کی ضروریات اور ترجیحات کے مطابق متعلقہ اور دل چسپ کمیونی کیشن ملتی ہے۔

کسٹمائز ایبل ورچوئل ہوسٹس کے ساتھ سیلز آؤٹ ریچ ویڈیوز کیسے بنائیں۔

AI سیلز آؤٹ ریچ ویڈیوز بنانے کے لیے، کوئی HeyGen اواتار یا اپنا ڈیجیٹل ٹوِن منتخب کریں، اسکرپٹ لکھیں، ویری ایبلز کے ساتھ پرسنلائز کریں، اور مصنوعی آوازوں کے ساتھ فوراً ویڈیو جنریٹ کریں۔ یہ پرسنلائزڈ ویڈیوز ای میل، CRM یا LinkedIn کے ذریعے شیئر کی جا سکتی ہیں، جس سے AI ویڈیو آؤٹ ریچ پروفیشنل، یکساں اور اسکیل ایبل رہتی ہے، جبکہ اصلیت اور مضبوط برانڈ موجودگی بھی برقرار رہتی ہے۔

HeyGen سیلز کالز پر لگنے والا وقت کم کرنے میں کیسے مدد کرتا ہے؟

جی ہاں۔ HeyGen کے ساتھ، آپ تربیتی ویڈیوز کو فوراً 175 سے زائد زبانوں اور لہجوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کی ٹریننگ مختلف خطوں میں بآسانی وسعت پذیر اور قابلِ رسائی ہو جاتی ہے۔

انٹرایکٹو اواتار کیا ہے، اور میں اسے سیلز میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟

انٹرایکٹو اواتارز AI SDRs کے طور پر کام کرتے ہیں — یہ اکثر پوچھے جانے والے سوالات کے جواب دے سکتے ہیں، خریداروں کو آپ کی پروڈکٹ کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں، لیڈز کو کوالیفائی کر سکتے ہیں، اور 24/7 میٹنگز بُک کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں اپنی ویب سائٹ یا پروڈکٹ ایکسپیرینس میں ایمبیڈ کر کے ٹاپ آف فنل انگیجمنٹ کو بڑے پیمانے پر بڑھا سکتے ہیں۔

ایک بار ویڈیو بن جانے کے بعد اسے اپ ڈیٹ کرنا کتنا آسان ہے؟

مہنگے آلات، اسٹوڈیوز اور پروڈکشن ٹیموں کی ضرورت ختم کر کے، HeyGen لاگت اور لیڈ ٹائم دونوں کم کرتا ہے، جبکہ اب بھی اعلیٰ معیار کی، پروفیشنل ٹریننگ ویڈیوز فراہم کرتا ہے۔

مزید استعمال کے کیسز دریافت کریں

دیکھیے کہ مختلف صنعتوں کی ٹیمیں بڑے پیمانے پر پروفیشنل ویڈیوز بنانے کے لیے HeyGen کو کیسے استعمال کرتی ہیں۔

