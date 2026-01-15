ایسی کارپوریٹ ٹریننگ ویڈیوز بنائیں جو آپ کی ٹیم واقعی دیکھے
اپنی PowerPoints، PDFs، اور ٹیم کے اندر موجود غیر تحریری معلومات کو دلکش ویڈیو ٹریننگ میں بدلیں جو ہر ٹیم، ہر مقام اور ہر زبان تک بآسانی پھیل سکے—بغیر اسٹوڈیوز، فلم کریو یا SMEs کا انتظار کیے۔
- کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں
- SCORM ایکسپورٹ شامل ہے
L&D مواد کی رکاوٹ
L&D مواد کی رکاوٹ
آپ کی ٹریننگ کی بیک لاگ بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ نئے ملازمین کو آن بورڈنگ کی ضرورت ہے۔ پروڈکٹ اپ ڈیٹس کے لیے اینیبلمنٹ درکار ہے۔ لیڈرشپ اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز چاہتی ہے۔ لیکن ویڈیو ٹریننگ بنانے کا مطلب ہے ایسے SMEs کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا جن کے پاس کبھی وقت نہیں ہوتا، اسٹوڈیوز بُک کرنا، پروڈکشن کریوز ہائر کرنا، اور ایسے کنٹینٹ کے لیے مہینوں انتظار کرنا جو لانچ ہونے سے پہلے ہی پرانا ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی دوران، آپ کی گلوبل ورک فورس کو ہر چیز متعدد زبانوں میں چاہیے—اور آپ کے بجٹ میں ہر مارکیٹ کے لیے ڈبنگ کی لاگت شامل نہیں۔ سٹیٹک سلائیڈز لرنرز کو انگیج نہیں کرتیں۔ لائیو سیشنز اسکیل نہیں ہوتے۔ اور آپ کی دو افراد پر مشتمل ٹیم ہزاروں لوگوں کی تنظیم کو سروس نہیں دے سکتی۔
HeyGen کا حل
HeyGen آپ کے موجودہ ٹریننگ میٹیریلز کو پروفیشنل ویڈیو کنٹینٹ میں بدل دیتا ہے جسے آپ کے لرنرز واقعی مکمل کرتے ہیں۔ ایک PowerPoint اپ لوڈ کریں، اسکرپٹ پیسٹ کریں، یا اپنی ڈاکیومنٹیشن سے AI کو خود کنٹینٹ بنانے دیں۔ ایک AI اواتار منتخب کریں — یا اپنے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کو کلون کریں — اور چند منٹوں میں شاندار ٹریننگ ویڈیوز بنائیں۔ اپنی گلوبل ورک فورس تک پہنچنا ہے؟ صرف ایک کلک سے آپ اپنی ویڈیو کو 175+ زبانوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں، وائس کلوننگ اور lip-sync کے ساتھ۔ اپ ڈیٹس فوراً ہو جاتی ہیں: اسکرپٹ میں ترمیم کریں، دوبارہ جنریٹ کریں، اور آپ کا LMS بغیر دوبارہ شوٹ کیے ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتا ہے۔
بڑے پیمانے پر تربیت کے لیے L&D ٹیموں کو درکار ہر چیز
PowerPoint سے ویڈیو
سیکھنے والوں سے سلائیڈز پڑھوانا بند کریں۔ اپنی موجودہ ڈیکس اپ لوڈ کریں اور HeyGen انہیں اواتار پر مبنی ویڈیو ماڈیولز میں بدل دیتا ہے، جن میں نیریشن، ٹرانزیشنز اور پروفیشنل انداز کی چمک شامل ہوتی ہے۔ آپ کی کنٹینٹ لائبریری ایک ویڈیو لائبریری بن جاتی ہے—وہ بھی بغیر شروع سے سب کچھ دوبارہ بنانے کے۔
• PowerPoint، Google Slides یا PDF امپورٹ کریں
• اپنی موجودہ ساخت اور فلو کو برقرار رکھیں
• اواتار پریزنٹر خودکار طور پر شامل کریں
سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کی کلوننگ
آپ کے بہترین ٹرینرز ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتے۔ ڈیجیٹل جڑواں اواتار بنائیں ایک مختصر ویڈیو ریکارڈنگ سے، پھر ان کی مہارت کو لامحدود ٹریننگ ماڈیولز میں استعمال کریں۔ یکساں معیار کی فراہمی، شیڈولنگ کے کسی ٹکراؤ کے بغیر، اور اب مزید "ہم SME کا انتظار کر رہے ہیں" جیسی تاخیر نہیں۔
• مختصر ریکارڈنگ سے SMEs کی آواز اور مہارت کی کاپی بنائیں
• لامحدود ماڈیولز میں بار بار استعمال کریں
• اسکرپٹس کو دوبارہ ریکارڈ کیے بغیر اپ ڈیٹ کریں
گلوبل ٹریننگ لوکلائزیشن
ایک ہی ٹریننگ ویڈیو، آپ کی ورک فورس کی ہر بولی جانے والی زبان کے لیے۔ مصنوعی ذہانت سے بنی ویڈیو کا ترجمہ آواز کی کاپی کے ساتھ، جس سے آپ کا آن بورڈنگ Spanish، Mandarin، German اور 175+ دیگر زبانوں میں بالکل مقامی لگتا ہے، ڈبنگ جیسا نہیں۔ سب کو ان کی پسندیدہ زبان میں، ایک ہی سورس سے ٹرین کریں۔
• وائس کلوننگ پریزنٹر کی اصل آواز اور انداز برقرار رکھتی ہے
• لب کی ہم آہنگی چہرے کی حرکات سے مطابقت رکھتی ہے
• ایک ہی ماسٹر ویڈیو سے دنیا بھر میں تعینات کریں
LMS انٹیگریشن
ٹریننگ ماڈیولز کو براہِ راست اپنے لرننگ مینجمنٹ سسٹم میں ایکسپورٹ کریں۔ SCORM 1.2 اور 2004 پیکیجنگ Cornerstone، Workday Learning، SAP SuccessFactors اور دیگر کے ساتھ کام کرتی ہے۔ تکمیل کی پیش رفت ٹریک کریں، پاسنگ تھریش ہولڈز سیٹ کریں، اور اپنے موجودہ لرننگ ایکو سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کریں۔
• SCORM 1.2 اور SCORM 2004 ایکسپورٹ
• اپنی مرضی کے مطابق مکمل ہونے کی حدیں
• براہِ راست LMS اپ لوڈ سپورٹ
تیز رفتار مواد کی اپ ڈیٹس
پروڈکٹس بدلتی رہتی ہیں، پروسیسز ترقی کرتے ہیں، پالیسیاں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں۔ جب آپ کے ٹریننگ کنٹینٹ کو ری فریش کی ضرورت ہو، تو اسکرپٹ میں ترمیم کریں اور چند منٹوں میں دوبارہ جنریٹ کریں، مہینوں میں نہیں۔ نہ دوبارہ شوٹنگ کی ضرورت، نہ اسٹوڈیو ٹائم، نہ پروڈکشن بیک لاگ۔ آپ کی ٹریننگ آپ کے بزنس کی طرح ہمیشہ تازہ اور موجودہ رہتی ہے۔
• اسکرپٹ میں تبدیلیاں چند منٹ میں لاگو ہو جاتی ہیں
• دوبارہ فلم بندی کی ضرورت نہیں
• آڈٹ ٹریل کے لیے ورژن کنٹرول
برانڈ میں یکسانیت
Brand Kit کے ساتھ اپنی تنظیم کی بصری شناخت کو مستحکم کریں۔ منظور شدہ رنگ، فونٹس، لوگوز اور اواتار اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ ہر ٹریننگ ویڈیو بالکل اسی پروفیشنل ٹیم کی بنائی ہوئی لگے، چاہے انہیں مختلف لوگ ہی کیوں نہ تیار کریں۔ Brand Glossary ہر بار پروڈکٹ کے ناموں اور اصطلاحات کی درست ادائیگی کو یقینی بناتی ہے۔
• تمام ویڈیوز میں برانڈ کے معیارات نافذ کریں
• اہم اصطلاحات کی ادائیگی پر کنٹرول رکھیں
• آپ کی ٹیم کے لیے منظور شدہ اواتار لائبریری
ٹریننگ کی ضرورت سے شائع شدہ کورس تک صرف 3 مراحل میں
جو کچھ آپ کے پاس ہے، اسی سے شروع کریں
اپنی موجودہ پاورپوائنٹس اپ لوڈ کریں، اپنی ڈاکیومنٹیشن سے اسکرپٹس پیسٹ کریں، یا AI اسکرپٹ جنریٹر کو آپ کے لرننگ آبجیکٹوز سے خود مواد بنانے دیں۔ خالی صفحے کا مسئلہ ختم—اپنی موجودہ نالج سے ہی شروع کریں۔
اپنا پریزنٹر منتخب کریں
200+ متنوع AI اواتارز میں سے انتخاب کریں یا اپنے ٹرینر کا ڈیجیٹل ٹوئن بنائیں۔ اپنی برانڈ سے مطابقت رکھنے والی آواز منتخب کریں، یا زیادہ مستند انداز کے لیے اپنے SME کی آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) کریں۔ اپنی تنظیم کے مطابق شکل و صورت اور انداز کو مکمل طور پر حسبِ ضرورت بنائیں۔
اپنا پریزنٹر منتخب کریں
200+ متنوع AI اواتارز میں سے انتخاب کریں یا اپنے ٹرینر کا ڈیجیٹل ٹوِن بنائیں۔ ایسی آواز چنیں جو آپ کے برانڈ سے میل کھاتی ہو، یا مستند انداز کے لیے اپنے SME کی آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) کریں۔ اپنی تنظیم کے مطابق لُک اور فیل کو مکمل طور پر حسبِ ضرورت بنائیں۔
ہر قسم کی ٹریننگ کی ضرورت کے لیے تیار کردہ
نئے ملازم کی شمولیت
نئے ملازمین کو تیزی سے زیادہ مؤثر بنائیں ایک مستقل آن بورڈنگ کے ساتھ جو ٹرینر کی دستیابی پر منحصر نہیں ہوتی۔ آن بورڈنگ ویڈیوز کمپنی کی ثقافت، سسٹمز ٹریننگ، اور رول کی توقعات کو کور کرتی ہیں — ہر بار، ہر جگہ، بالکل ایک ہی انداز میں پیش کی جاتی ہیں۔
استعمال کی مثال: تمام دفاتر میں نئے ملازمین کی اورینٹیشن کو معیاری بنائیں ویڈیو ماڈیولز کے ذریعے جو لائیو سیشنز کی جگہ لے لیں۔
اسکلز ڈیولپمنٹ ٹریننگ
اپنی پوری ورک فورس کی صلاحیتیں بڑھائیں اسکلز ٹریننگ کے ساتھ جو بآسانی پھیل سکے۔ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ، کمیونیکیشن اسکلز، ٹیکنیکل ٹریننگ—ایک بار بنائیں، ہزاروں لوگوں تک پہنچائیں۔
استعمال کی مثال: ہر نئے سپروائزر کے لیے مینجمنٹ ٹریننگ فراہم کریں، بغیر اس کے کہ آپ کو لائیو ورکشاپس شیڈول کرنی پڑیں۔
پروڈکٹ اور سسٹمز کی ٹریننگ
اپنی ٹیموں کو پروڈکٹ اپ ڈیٹس، سافٹ ویئر میں تبدیلیوں اور نئے ٹولز کے بارے میں ہمیشہ باخبر رکھیں۔ ٹیوٹوریل ویڈیوز بالکل واضح طور پر دکھاتی ہیں کہ سسٹمز کیسے کام کرتے ہیں، اور جب بھی انٹرفیس بدلے تو فوراً اپ ڈیٹ ہو جاتی ہیں۔
استعمال کی مثال: CRM ٹریننگ ویڈیوز بنائیں جو نئی فیچرز لانچ ہوتے ہی خودکار طور پر اپ ڈیٹ ہو جائیں۔
گلوبل ورک فورس ٹریننگ
اپنی بین الاقوامی ٹیموں کو ان کی مقامی زبانوں میں ٹرین کریں، ہر مارکیٹ کے لیے الگ پروڈکشن کی ضرورت کے بغیر۔ وہی مواد، وہی معیار، 175+ زبانیں۔
استعمال کی مثال: دنیا بھر کے ڈسٹری بیوشن سینٹرز میں گودام کی سیفٹی ٹریننگ 12 زبانوں میں فراہم کریں۔
تصدیق شدہ نتیجہ: Würth Group نے صرف 4 دن میں 8 زبانوں میں 65 منٹ کی ٹریننگ پریزنٹیشن تیار کی، اور ترجمے کے اخراجات میں 80% تک کمی کی۔
کمپلائنس اور سیفٹی ٹریننگ
ریگولیٹری تقاضے پورے کریں کمپلائنس ٹریننگ کے ساتھ جو مستقل مزاج اور قابلِ ٹریک ہو۔ SCORM ایکسپورٹ کا مطلب ہے کہ آپ کا LMS آڈٹ دستاویزات کے لیے کمپلیشنز خودکار طور پر ریکارڈ کرتا ہے۔
استعمال کی مثال: تمام ڈیپارٹمنٹس میں سالانہ کمپلائنس سرٹیفیکیشنز تقسیم کریں اور ان کی تکمیل کو ٹریک کریں۔
پارٹنر اور چینل کی اہلیت
اپنی ٹریننگ کو ملازمین سے آگے بڑھا کر پارٹنرز، ڈسٹری بیوٹرز اور چینل ٹیموں تک پھیلائیں۔ ہر جگہ ٹرینرز بھیجے بغیر بڑے پیمانے پر ایک جیسا، مؤثر پیغام پہنچائیں۔
استعمال کی مثال: ڈسٹری بیوٹر سیلز ٹیموں کو نئے پروڈکٹ لانچز کے لیے ویڈیو ٹریننگ کے ذریعے بااختیار بنائیں، جسے وہ اپنی سہولت کے مطابق اپنے وقت پر مکمل کریں۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والی پروڈکٹ ہونے کی ایک وجہ ہے
گلوبل ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو کنٹینٹ تخلیق کریں۔ ہمارے صارفین کو سب سے زیادہ پسند آنے والے چند فائدے یہ ہیں:
100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
ٹریننگ ویڈیو سافٹ ویئر کیا ہوتا ہے؟
ٹریننگ ویڈیو سافٹ ویئر L&D ٹیموں کو ویڈیو پر مبنی لرننگ مواد بنانے، منظم کرنے اور تقسیم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ HeyGen مصنوعی ذہانت والے اواتارز اور وائس سنتھیسز استعمال کرتا ہے تاکہ اسکرپٹس، سلائیڈز یا دستاویزات سے پروفیشنل ٹریننگ ویڈیوز بنائی جا سکیں—بغیر کیمروں، اسٹوڈیوز یا پروڈکشن ٹیموں کے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ویڈیو ٹریننگ کو بڑے پیمانے پر تیار کیا جا سکتا ہے، جسے تیزی سے اپ ڈیٹ کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی زبان میں ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔
میں اسٹوڈیو کے بغیر کارپوریٹ ٹریننگ ویڈیوز کیسے بنا سکتا ہوں؟
اپنی موجودہ PowerPoint یا ٹریننگ اسکرپٹ HeyGen پر اپ لوڈ کریں۔ اسکرین پر پریزنٹر کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ایک AI اواتار منتخب کریں، آواز چنیں، اور اپنی ویڈیو بنائیں۔ پورا عمل مہینوں نہیں بلکہ چند منٹ لیتا ہے۔ زیادہ ذاتی انداز کے لیے، اپنے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کی آواز کی کاپی بنائیں تاکہ ان کا ڈیجیٹل ٹوِن ٹریننگ فراہم کرے۔
کیا میں اپنی موجودہ پاورپوائنٹ پریزنٹیشنز کو ٹریننگ ویڈیوز میں تبدیل کر سکتا ہوں؟
جی ہاں — یہ HeyGen کے سب سے مقبول L&D ورک فلو میں سے ایک ہے۔ اپنی PowerPoint یا Google Slides ڈیک اپ لوڈ کریں، اور HeyGen ہر سلائیڈ کو اواتار نریشن کے ساتھ ایک ویڈیو سین میں تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ کی موجودہ ساخت، مواد اور فلو جوں کا توں برقرار رہتا ہے۔ آپ اسکرپٹس میں ترمیم کر سکتے ہیں، ٹائمنگ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور حتمی ویڈیو بنانے سے پہلے ٹرانزیشنز شامل کر سکتے ہیں۔
کثیر لسانی ٹریننگ کیسے کام کرتی ہے؟
اپنی ٹریننگ ویڈیو ایک بار اپنی بنیادی زبان میں بنائیں۔ پھر HeyGen کی translation feature استعمال کر کے 175+ سے زائد سپورٹڈ زبانوں میں اس کی مختلف ورژنز بنائیں۔ ترجمہ میں آواز کی کاپی (تاکہ آپ کا پریزنٹر ہر زبان میں قدرتی لگے) اور لب کی ہم آہنگی / lip-sync (تاکہ منہ کی حرکتیں ترجمہ شدہ آڈیو سے میل کھائیں) شامل ہے۔ ایک سورس ویڈیو، عالمی رسائی۔
کیا HeyGen ہمارے LMS کے ساتھ انٹیگریٹ ہوتا ہے؟
جی ہاں۔ HeyGen SCORM 1.2 اور SCORM 2004 پیکجز ایکسپورٹ کرتا ہے جو Cornerstone، Workday Learning، SAP SuccessFactors، Docebo، Absorb اور دیگر بڑے لرننگ مینجمنٹ سسٹمز کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ کمپلیشن تھریش ہولڈز سیٹ کریں، لرنرز کی پیش رفت ٹریک کریں، اور اپنے موجودہ لرننگ ایکو سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کریں۔
میں ہمارے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹ کا ڈیجیٹل کلون کیسے بنا سکتا ہوں؟
HeyGen کی AI کلون فیچر ایک مختصر ویڈیو ریکارڈنگ سے آپ کا ڈیجیٹل جڑواں بناتی ہے۔ آپ کا SME صرف ایک بار ریکارڈ کرتا ہے—روشنی اور فریم کے لیے آسان ہدایات پر عمل کرتے ہوئے—اور اس کے بعد ان کا اواتار لامحدود ٹریننگ مواد فراہم کر سکتا ہے۔ جب وہ دستیاب نہ ہوں یا تنظیم چھوڑ دیں، تب بھی آپ کے پاس ان کی مہارت ویڈیو کی صورت میں محفوظ رہتی ہے۔
ٹریننگ ویڈیوز کتنی لمبی ہو سکتی ہیں؟
HeyGen مختلف لمبائی کی ویڈیوز کو سپورٹ کرتا ہے۔ سب سے مؤثر ٹریننگ عام طور پر microlearning کے اصولوں پر عمل کرتی ہے — 3-10 منٹ کے ماڈیولز جو مخصوص لرننگ اہداف پر فوکس کرتے ہیں۔ تاہم، آپ جامع موضوعات کے لیے لمبی ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں۔ طویل ٹریننگ (20+ منٹ) کے لیے بہتر ہے کہ مواد کو ابواب میں تقسیم کریں تاکہ لرنرز کی دلچسپی اور کورس مکمل کرنے کی شرح بہتر ہو سکے۔
کیا میری L&D ٹیم کے متعدد افراد HeyGen استعمال کر سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ HeyGen for Business میں ٹیم ورک اسپیسز شامل ہیں جہاں انسٹرکشنل ڈیزائنرز، ٹریننگ مینیجرز اور کنٹینٹ کریئیٹرز مل کر کام کر سکتے ہیں۔ مشترکہ اثاثہ لائبریریاں منظور شدہ اواتارز، برانڈ عناصر اور ٹیمپلیٹس کو آپ کی پوری ٹیم کے لیے دستیاب رکھتی ہیں۔ ایڈمن کنٹرولز کے ذریعے آپ اجازتیں مینیج کر سکتے ہیں اور استعمال کی نگرانی کر سکتے ہیں۔
روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں HeyGen کیسا ہے؟
روایتی ٹریننگ ویڈیو بنانے کے لیے پریزنٹرز کا شیڈول بنانا، اسٹوڈیو بُک کرنا، ٹیموں کی کوآرڈینیشن اور پوسٹ پروڈکشن ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے — عام طور پر ہر تیار شدہ ویڈیو کے لیے 2-3 ماہ اور $5,000-$15,000+ لاگت آتی ہے۔ HeyGen چند منٹوں سے چند گھنٹوں میں اسی معیار کی ویڈیوز بناتا ہے، وہ بھی لامحدود ریویژنز کے ساتھ۔ Advantive نے مواد بنانے کے وقت میں 50% کمی رپورٹ کی۔ Würth Group نے پروڈکشن ٹائم میں 50% اور ترجمے کی لاگت میں 80% کمی کی۔
کیا میں اپنی ٹریننگ ویڈیوز میں کوئز یا انٹرایکٹیو فیچرز شامل کر سکتا ہوں؟
HeyGen انٹرایکٹو فیچرز کو سپورٹ کرتا ہے جن میں quizzes، knowledge checks اور branching paths شامل ہیں۔ ملٹی پل چوائس سوالات شامل کریں، لنکس ایمبیڈ کریں، اور ایسے فیصلے کے پوائنٹس بنائیں جو لرننگ کے تجربے کو ذاتی بنائیں۔ انٹرایکٹو فیچرز آپ کے SCORM پیکج کے ساتھ ایکسپورٹ ہوتے ہیں تاکہ LMS میں ٹریکنگ ہو سکے۔
کیا میری ٹریننگ کا مواد محفوظ ہے؟
HeyGen کے پاس SOC 2 Type II سرٹیفیکیشن ہے اور یہ GDPR کے مطابق ہے۔ آپ کا مواد ٹرانزٹ کے دوران اور اسٹوریج میں دونوں صورتوں میں انکرپٹ رہتا ہے۔ حساس ٹریننگ میٹیریلز کے ساتھ کام کرنے والی انٹرپرائز L&D ٹیموں کے لیے، HeyGen SSO انٹیگریشن اور مرکزی یوزر مینجمنٹ کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ورک اسپیسز فراہم کرتا ہے۔ ہم اپنے AI ماڈلز کو آپ کے مواد پر ٹرین نہیں کرتے۔
کون سے ویڈیو فارمیٹس اور کوالٹی لیولز سپورٹ کیے جاتے ہیں؟
HeyGen MP4 فارمیٹ میں زیادہ سے زیادہ 4K ریزولوشن تک ایکسپورٹ کرتا ہے۔ زیادہ تر L&D ٹیمیں 1080p (Full HD) استعمال کرتی ہیں جو LMS پر ڈیلیوری اور بینڈوِڈتھ کے تقاضوں کے لیے کوالٹی اور فائل سائز کے درمیان اچھا توازن فراہم کرتی ہے۔ آپ 720p میں بھی ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پر موبائل فرسٹ یا محدود بینڈوِڈتھ والے ماحول کے لیے۔
مزید حل دریافت کریں
استعمال کی صورتیں
ٹولز
آج ہی ٹریننگ ویڈیوز بنانا شروع کریں
ایسا مواد حاصل کرنے کے لیے مہینوں انتظار کرنا چھوڑ دیں جو لانچ ہونے سے پہلے ہی پرانا ہو چکا ہو۔ چند منٹوں میں پروفیشنل ٹریننگ ویڈیوز بنائیں، فوراً کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں، اور جب بھی آپ کا بزنس بدلے تو بغیر دوبارہ شوٹنگ کے آسانی سے اپ ڈیٹ کریں۔ Workday، Advantive اور Würth Group کی L&D ٹیموں میں شامل ہوں جنہوں نے اپنی ٹریننگ کا طریقہ بدل کر رکھ دیا ہے۔
- کریڈٹ کارڈ کی ضرورت نہیں
- SCORM ایکسپورٹ شامل ہے
- کسی بھی وقت منسوخ کریں