کیا آپ اپنی ویڈیوز کو پہلے سے کہیں زیادہ ذاتی بنانا چاہتے ہیں؟ HeyGen میں Digital Twins کے ساتھ، آپ ایسا اواتار بنا سکتے ہیں جو بالکل آپ جیسا دکھائی دے اور محسوس ہو، آپ کے انداز، تاثرات اور آواز تک۔ یہ آپ کی ویڈیوز میں موجود رہنے کا سب سے ذاتی طریقہ ہے، بغیر اس کے کہ آپ کو ہر بار کیمرے پر آنا پڑے۔
اواتارز ٹیب میں شروع کریں
اپنے HeyGen اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں اور ڈیش بورڈ سے Avatars ٹیب کھولیں۔ یہاں سے، آپ موجود Digital Twin منتخب کر سکتے ہیں یا نیا بنا سکتے ہیں۔
Create Avatar پر کلک کریں، پھر Get Started منتخب کریں۔ بہترین ممکنہ کوالٹی یقینی بنانے کے لیے ریکارڈنگ کے مشوروں کا جائزہ لیں۔ آپ سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیا آپ gesture detection کو فعال کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کی فوٹیج میں بڑے موشنز کو کیپچر کر کے انہیں آپ کی ویڈیوز کے لیے دوبارہ استعمال کے قابل جیسچرز کے طور پر محفوظ کرتا ہے۔
اگلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ منتخب کریں کہ آپ اپنی فوٹیج کس طرح دینا چاہتے ہیں۔ آپ یا تو ویڈیو اپ لوڈ کر سکتے ہیں، براہِ راست اپنی ویب کیم سے ریکارڈ کر سکتے ہیں، یا اپنے فون سے ریکارڈ کر سکتے ہیں۔
فوٹیج ریکارڈ کرنے کے بہترین طریقے
بہترین نتائج کے لیے، تقریباً دو منٹ کی ویڈیو اپ لوڈ کریں یا ریکارڈ کریں۔ اپنی حرکات کو قدرتی رکھیں اور ضرورت سے زیادہ مبالغہ آمیز اشاروں سے گریز کریں تاکہ آپ کا اواتار حد سے زیادہ اینیمیٹڈ محسوس نہ ہو۔
جہاں ممکن ہو، ہائی ریزولوشن کیمرہ یا اسمارٹ فون استعمال کریں۔ اگر آپ صرف ٹیسٹنگ کر رہے ہیں تو 30 سیکنڈ کی ویڈیو کافی ہے۔ آپ یا تو اپنی فوٹیج اپ لوڈ کر سکتے ہیں یا براہِ راست براؤزر میں ریکارڈ کر سکتے ہیں۔
اپنی فوٹیج اپ لوڈ کریں اور جمع کرائیں
ویڈیو اپ لوڈ کرنے کے بعد، آپ اضافی آپشنز منتخب کر سکیں گے، جیسے کہ پس منظر کی آواز برقرار رکھنا، آڈیو والیوم کو نارمل کرنا، بیک گراؤنڈ ہٹانا، اور اپنے اواتار کو 4K ریزولوشن میں ایکسپورٹ کرنا۔
اس کے بعد آپ کو ایک مختصر ویب کیم ویریفیکیشن ویڈیو ریکارڈ کرنے کا پرامپٹ ملے گا، جسے آپ اپنا اواتار بنانے کے بعد بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ HeyGen آپ کی ویڈیو کا تجزیہ کرتا ہے اور وہ حصے نمایاں کرتا ہے جن میں بہتری کی ضرورت ہو سکتی ہے۔
جب سب کچھ درست لگے، تو "Submit" پر کلک کریں۔ HeyGen آپ کا Digital Twin بنائے گا اور اسے آپ کی asset لائبریری میں شامل کر دے گا۔
اپنے ڈیجیٹل ٹوئن کو ایڈٹ کریں
جب آپ کا اواتار بن جائے، تو آپ کسی بھی وقت اس میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔ اپنا اواتار منتخب کریں اور "Edit Avatar" پر کلک کریں۔
یہاں سے، آپ بیک گراؤنڈ کو ہٹا یا ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، ریزولوشن تبدیل کر سکتے ہیں، اور آواز کو منتخب یا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں، تو "Save Changes" پر کلک کریں۔
اضافی اواتار لُکس بنائیں
آپ اپنی ویڈیوز میں تنوع لانے کے لیے اضافی اواتار لُکس بھی بنا سکتے ہیں۔ لُکس آپ کے ڈیجیٹل ٹوئن کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں، جن میں مختلف لباس، انداز یا پس منظر شامل ہو سکتے ہیں۔
ایک Look بنانے کے لیے، ایک منٹ کی ویڈیو یا کسٹم تصاویر کا سیٹ اپ لوڈ کریں۔ فوٹو اپ لوڈ کرتے وقت، مختلف زاویوں اور تاثرات کے ساتھ کلوز اپ اور فل باڈی شاٹس کا ملا جلا انتخاب شامل کریں۔ تصدیق کے بعد، آپ کے نئے Looks کسی بھی پروجیکٹ میں استعمال کے لیے دستیاب ہوں گے۔
اب آپ کے پاس آپ کا اپنا Digital Twin ہے، جو HeyGen میں استعمال کے لیے تیار ہے۔ کسٹم Looks اور بھرپور اظہار کی صلاحیتوں کے ساتھ، آپ آسانی سے دلکش، ذاتی نوعیت کی ویڈیوز بنا سکتے ہیں۔