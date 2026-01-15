ایسی کثیر لسانی ٹریننگ ویڈیوز بنائیں جو ہر کوئی سمجھ سکے
آپ کے ہسپانوی بولنے والے ملازمین انگریزی میں دی گئی سیفٹی ٹریننگ نہیں سمجھتے۔ OSHA نے آپ کو زبان سے متعلق خلاف ورزیوں پر نوٹس دیا ہے۔ روایتی ترجمہ آپ کے ٹریننگ پروگرام کے لیے $50,000 کا کوٹ دے رہا ہے۔ 175+ زبانوں میں قدرتی آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی کے ساتھ ٹریننگ بنائیں۔ ایک ویڈیو سے لامحدود زبانیں بنائیں۔ OSHA کے تقاضوں کے مطابق، 90% کم لاگت۔
L&D مواد کی رکاوٹ
کثیر لسانی ٹریننگ کا چیلنج
آپ کی ورک فورس متعدد زبانیں بولتی ہے، لیکن سیفٹی اور کمپلائنس ٹریننگ صرف انگریزی میں فراہم کی جاتی ہے۔ بہت سے ملازمین اسے پوری طرح نہیں سمجھتے، جس سے آپ کی تنظیم OSHA کی زبان سے متعلق خلاف ورزیوں اور ہر واقعے پر $15,000 تک کے جرمانوں کے خطرے سے دوچار ہو جاتی ہے۔ روایتی ٹریننگ ترجمہ سست اور مہنگا ہوتا ہے، جو اکثر ہر زبان کے لیے ہزاروں ڈالر لاگت کرتا ہے اور کم معیار کی ڈبنگ پیدا کرتا ہے جو انگیجمنٹ کم کر دیتی ہے۔ سب ٹائٹلز بھی مسئلہ حل نہیں کرتے، کیونکہ وہ مضبوط پڑھنے کی صلاحیت اور آواز کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کو فرض کر لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سمجھ بوجھ کمزور رہتی ہے، کمپلیشن ریٹس کم ہوتے ہیں اور قانونی خطرات برقرار رہتے ہیں، جبکہ وہ تنظیمیں جن کے پاس ملٹی لنگول ٹریننگ پروگرام ہوتے ہیں، تمام زبانوں کے گروپس میں محفوظ اور ضابطوں کے مطابق کام کرتی ہیں۔
HeyGen کا حل
HeyGen آپ کی موجودہ ٹریننگ کو 175+ زبانوں میں ملٹی لنگول ویڈیو کنٹینٹ میں بدل دیتا ہے۔ اپنی انگلش ٹریننگ اپ لوڈ کریں اور فوراً AI وائس کلوننگ اور درست lip-sync کے ساتھ قدرتی لگنے والے تراجم بنائیں، تاکہ آپ بغیر کسی عجیب ڈبنگ کے پروفیشنل کوالٹی حاصل کر سکیں۔ روایتی ترجمے کے برعکس، جس پر ہر زبان کے لیے ہزاروں ڈالر خرچ ہوتے ہیں، HeyGen کی فکسڈ سبسکرپشن لامحدود ویڈیوز کو لامحدود زبانوں میں کور کرتی ہے، اور لاگت کو 90% تک کم کر دیتی ہے۔ جب بھی ٹریننگ میں تبدیلی ہو، اسکرپٹ کو ایک بار اپ ڈیٹ کریں اور چند منٹوں میں ہر زبان کا نیا ورژن دوبارہ جنریٹ کریں، تاکہ آپ کی عالمی ٹریننگ لائبریری درست، کمپلائنٹ اور ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہے۔
L&D ٹیموں کے لیے بڑے پیمانے پر ٹریننگ کے لیے درکار ہر چیز
175+ زبانیں آواز کی کاپی کے ساتھ
اپنی ٹریننگ کو کسی بھی زبان میں ترجمہ کریں جو آپ کی ورک فورس بولتی ہے۔ Spanish (Latin American + European)، Mandarin، Vietnamese، Tagalog، Arabic، Hindi، Portuguese، Polish، Korean، Japanese اور 165+ سے زیادہ زبانیں۔ قدرتی AI voice cloning ہر زبان میں بالکل فطری لگنے والی ٹریننگ فراہم کرتی ہے۔ روبوٹک text-to-speech نہیں، بلکہ پروفیشنل، انسانی معیار کی آوازیں جو جذبات اور لہجے کو برقرار رکھتی ہیں۔
پروفیشنل لب کی ہم آہنگی ٹیکنالوجی
منہ کی حرکات بولی جانے والی زبان کے مطابق ہوتی ہیں۔ Spanish ٹریننگ میں Spanish لب کی حرکات واضح نظر آتی ہیں۔ Mandarin ٹریننگ میں Mandarin کی ادائیگی صاف دکھائی دیتی ہے۔ اس سے وہ عجیب سا ڈبنگ والا اثر ختم ہو جاتا ہے جس میں آڈیو اور ویژولز آپس میں نہیں ملتے۔ پروفیشنل پریزنٹیشن کوالٹی سیکھنے والوں میں اعتماد اور اعتبار پیدا کرتی ہے۔ ملازمین ایسے کنٹینٹ کے ساتھ زیادہ مشغول ہوتے ہیں جو دیکھنے اور سننے میں قدرتی لگے۔
OSHA زبان کی تعمیل
OSHA اس بات کی پابند کرتی ہے کہ تربیت ایسی زبان میں ہو جسے ملازمین سمجھتے ہوں۔ HeyGen مکمل طور پر ضابطوں کے مطابق کثیر لسانی سیفٹی ٹریننگ فراہم کرتا ہے۔ خطرات کی معلومات، لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ، PPE، اور ہنگامی صورتِ حال کے طریقہ کار ملازمین کی مادری زبان میں۔ تکمیل کی ٹریکنگ کے ساتھ تعمیل کو دستاویزی شکل دیں۔ ایسی تربیت کے ذریعے نوٹسز اور جرمانوں سے بچیں جسے ملازمین واقعی سمجھ سکیں۔
روایتی ترجمے کے مقابلے میں 90% تک لاگت میں کمی
روایتی ایجنسیاں: ہر ویڈیو کی ہر زبان کے لیے $3,000-$8,000۔ HeyGen: لامحدود زبانوں کے لیے فکسڈ سبسکرپشن۔ لاگت ایک ہی رہتی ہے، چاہے ایک زبان ہو یا پچاس۔ چند ابتدائی کثیر لسانی ویڈیوز ہی اپنی لاگت پوری کر دیتی ہیں۔ عالمی ٹریننگ پروگرامز پر زبردست ROI۔ یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ آپ کون سی زبانیں افورڈ کر سکتے ہیں۔ سب کو ان کی مادری زبان میں ٹرین کریں۔
تمام زبانوں کو بیک وقت اپ ڈیٹ کریں
ٹریننگ کو اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ بس انگلش اسکرپٹ میں ترمیم کریں۔ چند منٹوں میں تمام زبانوں میں دوبارہ جنریٹ کریں۔ آٹھ الگ الگ ترجمہ پروجیکٹس کو کوآرڈینیٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اپ ڈیٹس کے لیے مہینوں تک انتظار نہیں۔ تمام زبانوں کے ورژن خودکار طور پر ہم آہنگ اور تازہ رہتے ہیں۔ پروسیس میں تبدیلی سے سیفٹی ٹریننگ متاثر ہوتی ہے؟ اسی دن تمام زبانوں میں اپ ڈیٹ کریں۔
اسی دن عالمی تعیناتی
پیر کے دن انگریزی میں ٹریننگ تیار کریں۔ منگل کے دن اسے 12 زبانوں میں ڈپلائے کریں۔ روایتی ترجمہ ہفتوں یا مہینوں لے لیتا ہے۔ HeyGen اسی دن ملٹی لنگول ڈپلائمنٹ فراہم کرتا ہے۔ ترجمے کی تاخیر کے بغیر اپنی ٹریننگ کو عالمی سطح پر لانچ کریں۔ تمام ملازمین کی زبانوں کے گروپس میں ریگولیٹری تبدیلیوں کا فوراً جواب دیں۔
انگریزی ٹریننگ سے 175+ زبانوں تک صرف 3 مراحل میں
اپنی بنیادی زبان میں تخلیق کریں
انگریزی یا اپنی بنیادی زبان میں ٹریننگ تیار کریں۔ موجودہ پاورپوائنٹس اپ لوڈ کریں، سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کی ریکارڈنگ کریں، یا نیا مواد بنائیں۔ یہی تمام ترجمہ شدہ ورژنز کے لیے سورس بن جاتا ہے۔ آپ کا موجودہ ٹریننگ میٹیریل بالکل درست کام کرتا ہے۔ مواد کو شروع سے دوبارہ بنانے کی ضرورت نہیں۔
ہدف زبانیں منتخب کریں
یہ طے کریں کہ آپ کی ورک فورس کو کن زبانوں کی ضرورت ہے۔ ٹیکساس کی فیکٹری کے لیے Spanish، کیلیفورنیا کے ویئرہاؤس کے لیے Vietnamese، شنگھائی آفس کے لیے Mandarin، اور برازیل کے لیے Portuguese۔ ایک زبان منتخب کریں یا پچاس۔ HeyGen ہر منتخب کردہ زبان کے لیے خودکار طور پر قدرتی آواز کی کاپی اور lip-sync تیار کرتا ہے۔
گلوبل ٹیموں تک تعینات کریں
کثیر لسانی ٹریننگ کو مناسب مقامات تک پہنچائیں۔ ہسپانوی ورژن ہسپانوی بولنے والوں کو دیں، ویتنامی ورژن ویتنامی بولنے والوں کو دیں۔ ہر زبان کے لحاظ سے تکمیل کو ٹریک کریں۔ تمام ملازم زبان گروپس کے لیے کمپلائنس دستاویزات کو یقینی بنائیں۔ آپ کا LMS کثیر لسانی مواد کو بالکل اسی طرح ہینڈل کرتا ہے جیسے انگریزی ٹریننگ کو۔
ہر قسم کی ٹریننگ کی ضرورت کے لیے تیار کیا گیا
OSHA سیفٹی ٹریننگ کمپلائنس
OSHA کی زبان سے متعلق ضروریات پوری کریں، ایسی سیفٹی ٹریننگ فراہم کر کے جو ملازمین واقعی سمجھ سکیں۔ ہیزرڈ کمیونیکیشن، لاک آؤٹ ٹیگ آؤٹ، اور PPE ٹریننگ انگریزی، ہسپانوی، ویتنامی، مینڈیرن اور دیگر زبانوں میں بنائیں۔ ادارے رپورٹ کرتے ہیں کہ ملٹی لنگول ٹریننگ نافذ کرنے کے بعد زبان سے متعلق خلاف ورزیوں کی تعداد صفر ہو جاتی ہے۔
گلوبل کارپوریٹ ٹریننگ
بین الاقوامی دفاتر میں لیڈرشپ، کمپلائنس اور آن بورڈنگ پروگرامز کو ہر جگہ یکساں انداز میں نافذ کریں۔ بنیادی پروگرامز کو مقامی زبانوں میں ترجمہ کریں، بغیر الگ پروڈکشن کے، employee onboarding videos کے ذریعے، تاکہ عالمی سطح پر یکسانیت برقرار رہے اور رول آؤٹ تیزی سے ہو سکے۔
امریکہ کی متنوع ورک فورس کی ٹریننگ
ریٹیل، ہاسپیٹیلٹی اور سروسز کے شعبوں میں کثیر لسانی ورک فورس کی معاونت کریں، اور فوڈ سیفٹی، ہراسمنٹ سے بچاؤ اور کسٹمر سروس کی ٹریننگ متعدد زبانوں میں فراہم کریں۔ کثیر لسانی ڈلیوری سے ٹریننگ مکمل کرنے کی شرح تقریباً 50% سے بڑھ کر 90% سے زیادہ ہو جاتی ہے اور ریاستی زبان سے متعلق تقاضے بھی پورے ہوتے ہیں۔
ہیلتھ کیئر کثیر لسانی اسٹاف
مریضوں کی حفاظت، HIPAA، اور انفیکشن کنٹرول کی ٹریننگ عملے کے ارکان کو ان کی مادری زبانوں میں فراہم کریں۔ واضح فہم سے غلط فہمی کے واقعات کم ہوتے ہیں اور مریضوں کی حفاظت کے نتائج بہتر ہوتے ہیں۔
تعمیراتی سائٹ کی حفاظت
سائٹ کے مطابق سیفٹی ٹریننگ فراہم کریں جو عملے کی اپنی زبانوں میں ہو، جیسے فال پروٹیکشن، مشینری کے استعمال اور کھدائی کی حفاظت کے لیے۔ زبان کے لحاظ سے موزوں ٹریننگ حادثات کم کرتی ہے اور OSHA انسپیکشنز کو بغیر کسی اعتراض کے پاس کرواتی ہے۔
تصدیق شدہ نتیجہ
تنظیمات کو تربیت اُس وقت 85% سے زیادہ بہتر سمجھ بوجھ حاصل ہوتی ہے جب اسے ملازمین کی اپنی مادری زبانوں میں فراہم کیا جائے، بنسبت صرف انگریزی یا صرف سب ٹائٹل والی مواد کے۔
G2 پر تیزی سے بڑھنے والی پروڈکٹ ہونے کی ایک وجہ ہے
گلوبل ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والی ویڈیو کنٹینٹ تخلیق کرنے کا اختیار دیتا ہے۔ یہ ہیں وہ چند فائدے جو ہمارے صارفین کو سب سے زیادہ پسند ہیں:
100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں دستیاب سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات موجود ہیں
کون سی زبانیں دستیاب ہیں؟
175+ زبانیں، جن میں ہسپانوی (لاطینی امریکی + یورپی)، مینڈیرن، ویتنامی، ٹیگا لوگ، فرانسیسی، جرمن، پرتگالی (برازیلی + یورپی)، عربی، ہندی، کوریائی، جاپانی، پولش، روسی، اطالوی، تھائی اور 160+ مزید زبانیں شامل ہیں۔ بڑی زبانوں کے لیے علاقائی لہجے اور ورژنز دستیاب ہیں تاکہ ثقافتی اور لسانی طور پر موزونیت یقینی بنائی جا سکے۔
کیا یہ OSHA کی زبان سے متعلق ضروریات پوری کرتا ہے؟
جی ہاں۔ OSHA اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تربیت ایسی زبان میں ہو جسے ملازمین سمجھتے ہوں۔ HeyGen قدرتی آواز کے ساتھ تربیت فراہم کرتا ہے، جس میں تکمیل کا ریکارڈ بھی شامل ہوتا ہے، جو کمپلائنس آڈٹس میں مدد دیتا ہے۔ بہت سی ٹیمیں اسے اندرونی تربیتی ویڈیوز کے ساتھ ملا کر استعمال کرتی ہیں تاکہ وقت کے ساتھ ساتھ سیفٹی اور طریقہ کار کو مضبوط کیا جا سکے۔
کثیر لسانی ٹریننگ کی قیمت کتنی ہے؟
روایتی ترجمہ: ہر زبان، ہر ویڈیو کے لیے $3,000-$8,000 تک لاگت۔ HeyGen کی فکسڈ سبسکرپشن میں لامحدود زبانوں میں لامحدود ویڈیوز شامل ہیں۔ ایک زبان ہو یا پچاس، لاگت ایک جیسی رہتی ہے۔ عام طور پر روایتی ترجمہ سروسز کے مقابلے میں 90% تک بچت ہوتی ہے۔ عموماً چند ابتدائی ویڈیوز ہی سالانہ سبسکرپشن کی لاگت پوری کر دیتی ہیں۔
آواز کی کاپی ڈبنگ کے مقابلے میں کیسی ہے؟
وائس کلوننگ ہر زبان میں قدرتی، انسان جیسی کوالٹی والی آوازیں بناتی ہے۔ روایتی ڈبنگ اکثر روبوٹ جیسی لگتی ہے، جس میں عجیب سا آڈیو ہوتا ہے جو ویژولز سے میل نہیں کھاتا۔ HeyGen میں lip-sync شامل ہے، تاکہ منہ کی حرکتیں بولی جانے والی زبان سے پروفیشنل انداز میں ہم آہنگ ہوں۔ اس طرح ملازمین واضح ڈبنگ پر ہنسنے کے بجائے قدرتی آواز والی ٹریننگ میں سنجیدگی سے مشغول رہتے ہیں۔
کیا آپ تمام زبانوں میں ٹریننگ کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ اپنے ماخذ زبان کا اسکرپٹ صرف ایک بار ایڈٹ کریں۔ چند منٹوں میں تمام زبانوں کے ورژن دوبارہ بنائیں۔ تمام زبانیں بیک وقت اپ ڈیٹ ہوتی ہیں۔ الگ الگ ترجمہ پروجیکٹس کو ہم آہنگ کرنے یا ہفتوں تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ عمل میں تبدیلی آئی؟ اسی دن تمام زبانوں کو اپ ڈیٹ کریں۔
ترجمہ ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
اسی دن۔ ہدف زبانیں منتخب کریں، آواز کی کاپی اور لب کی ہم آہنگی کے ساتھ ترجمے بنائیں۔ فوراً تعینات کریں۔ روایتی ترجمہ ہر زبان کے لیے ہفتوں یا مہینوں لیتا ہے۔ HeyGen فوری عالمی رول آؤٹ ممکن بناتا ہے۔
علاقائی زبانوں کی مختلف شکلوں کا کیا ہوگا؟
بڑی زبانوں کے لیے دستیاب۔ لاطینی امریکی ہسپانوی بمقابلہ یورپی ہسپانوی۔ برازیلی پرتگالی بمقابلہ یورپی پرتگالی۔ سادہ چینی بمقابلہ روایتی چینی۔ اپنی ورک فورس کے لیے موزوں ویریئنٹ منتخب کریں تاکہ تربیت قدرتی اور ثقافتی طور پر مناسب ہو۔
کیا یہ تکنیکی مواد کے لیے بھی کام کرتا ہے؟
جی ہاں۔ ٹرمینالوجی گلاسریز اپ لوڈ کریں۔ HeyGen اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تکنیکی اصطلاحات، پروڈکٹ کے نام اور سیفٹی سے متعلق اصطلاحات کا ترجمہ بالکل درست ہو۔ خصوصی نوعیت کے مواد کے لیے مختلف زبانوں میں یکسانیت برقرار رہتی ہے۔ تکنیکی ٹریننگ کا معیار ہر زبان میں بلند سطح پر قائم رہتا ہے۔
روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں HeyGen کیسا ہے؟
روایتی ٹریننگ ویڈیو بنانے کے لیے پریزنٹرز کا شیڈول بنانا، اسٹوڈیوز بُک کرنا، ٹیموں کی کوآرڈینیشن اور پوسٹ پروڈکشن ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے — عام طور پر ہر تیار شدہ ویڈیو کے لیے 2-3 ماہ اور $5,000-$15,000+ لاگت آتی ہے۔ HeyGen چند منٹوں سے چند گھنٹوں میں اسی معیار کی ویڈیوز بناتا ہے، وہ بھی لامحدود ریویژن کے ساتھ۔ Advantive نے مواد بنانے کے وقت میں 50% کمی رپورٹ کی۔ Würth Group نے پروڈکشن ٹائم میں 50% اور ترجمے کی لاگت میں 80% کمی کی۔
