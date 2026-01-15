ایسی پروڈکٹ ٹریننگ ویڈیوز بنائیں جو سیلز کی پیداواریت کو تیز کریں
اپنے پروڈکٹ مینیجرز اور سیلز انجینئرز کو AI اواتارز میں تبدیل کریں جو لامحدود ٹیم ممبرز کو ٹرین کریں۔ جب بھی فیچرز بدلیں، پروڈکٹ ٹریننگ کو فوراً اپ ڈیٹ کریں۔ سیلز، سپورٹ اور پارٹنر ٹیموں میں پروڈکٹ نالج کو اسکیل کریں، بغیر اس کے کہ آپ کو ایک اور لائیو سیشن شیڈول کرنا پڑے۔
L&D مواد کی رکاوٹ
آپ کی پروڈکٹ ٹیم بار بار وہی ٹریننگ دہرا رہی ہے جبکہ پروڈکٹ نالج پیچھے رہ جاتا ہے۔ پروڈکٹ مینیجرز فیچرز دوبارہ سمجھانے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، نئی سیلز ہائرز ٹریننگ کا انتظار کرتی رہتی ہیں، سپورٹ اور کسٹمر سکسس کی ٹیمیں تازہ ترین ریلیزز کے ساتھ قدم ملا کر نہیں چل پاتیں، اور پارٹنرز پروڈکٹ کا ڈیمو غلط طریقے سے دکھاتے ہیں۔ ہر کوارٹر درجنوں اپ ڈیٹس ریلیز ہونے کے ساتھ، لائیو ٹریننگ کو اسکیل کرنا ممکن نہیں رہتا، سیلز ریپس کو مکمل طور پر تیار ہونے میں مہینے لگ جاتے ہیں، ڈیمو کا معیار ہر فرد کے حساب سے بدل جاتا ہے، اور آپ کے بہترین پروڈکٹ ایکسپرٹس قیمتی ڈیویلپمنٹ ٹائم ٹریننگ میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ڈاکیومنٹیشن کوئی نہیں پڑھتا، کم معیار کی Zoom ریکارڈنگز کو اپ ڈیٹ کرنا مشکل ہوتا ہے، اور آپ کی سیلز ٹیم ان حریفوں سے ڈیلز ہار جاتی ہے جن کے ریپس پروڈکٹ کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں۔
HeyGen کا حل
HeyGen آپ کے سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس کی کاپی بناتا ہے اور انہیں AI اواتارز میں بدل دیتا ہے جو ان کا وقت لیے بغیر لامحدود پروڈکٹ ٹریننگ فراہم کرتے ہیں۔ اپنے پروڈکٹ مینیجر، سلوشنز انجینئر یا ٹاپ سیلز پرفارمر کو ایک بار ریکارڈ کریں، اور ان کا ڈیجیٹل ٹوِن ہر نئے ہائر کو ٹرین کرے، ہر فیچر کی وضاحت کرے اور ہر یوز کیس کا ڈیمو دے۔ جب پروڈکٹس بدلیں، تو بس اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں اور چند منٹوں میں دوبارہ ٹریننگ بنائیں تاکہ سیلز ٹیمیں نئی فیچرز کو اسی دن سیکھ لیں جس دن وہ لانچ ہوں۔ اپنی سب سے کامیاب ڈیمو کو پوری ٹیم میں اسٹینڈرڈائز کریں، تاکہ ہر ریپ کے حساب سے بدلتے ہوئے نتائج کے بجائے مستقل، اعلیٰ معیار کی ڈیموز یقینی بن سکیں۔
L&D ٹیموں کے لیے بڑے پیمانے پر ٹریننگ کے لیے درکار ہر چیز
موضوعی ماہر کی کلوننگ
آپ کا پروڈکٹ مینیجر رکاوٹ بن رہا ہے۔ انہیں ایک AI اواتار کے طور پر کلون کریں۔ ان کا ڈیجیٹل ورژن پروڈکٹ اوورویوز، فیچر کی گہری وضاحتیں، مسابقتی پوزیشننگ، اور ٹیکنیکل آرکیٹیکچر پیش کرتا ہے۔ وہ ایک بار ریکارڈ کرتے ہیں، ہمیشہ کے لیے ٹرین ہو جاتے ہیں۔ سیلز انجینئر پارٹنر ٹریننگ کے لیے بہت مصروف ہے؟ اسے کلون کریں۔ آپ کی ٹاپ پرفارمر کے پاس سب سے بہترین ڈیمو ہے؟ اسے کلون کریں۔
SME کو ایک بار ریکارڈ کریں اور لامحدود ٹریننگ حاصل کریں
پروڈکٹ مینیجرز، سیلز انجینئرز اور بہترین کارکردگی دکھانے والے افراد کی کاپی بنائیں
ڈیجیٹل ماہر 24/7 دستیاب
SMEs کو دہرائے جانے والے ٹریننگ کے کاموں سے آزاد کریں
فوری فیچر ریلیز ٹریننگ
SaaS کمپنیاں ہفتہ وار یا ماہانہ نئی ریلیز بھیجتی ہیں۔ فیچر ٹریننگ اسی دن بنائیں جس دن آپ ریلیز بھیجتے ہیں۔ آپ کا پروڈکٹ مینیجر 10 منٹ کی اپ ڈیٹ ریکارڈ کرتا ہے۔ ویڈیو بنائیں۔ فوراً سیلز، سپورٹ اور کسٹمر سکسس ٹیموں کو ڈیپلائے کریں۔ سب کو نئی خصوصیات کے بارے میں پہلے سے پتا ہوگا، اس سے پہلے کہ گاہک سوال پوچھنا شروع کریں۔ اگلے مہینے کی ریلیز؟ اسکرپٹ اپ ڈیٹ کریں، دوبارہ جنریٹ کریں۔
اسی دن فیچر ریلیز ٹریننگ
چند منٹ میں ٹریننگ اپ ڈیٹ کریں
اپنے پروڈکٹ کی رفتار کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلیں
اپ ڈیٹس کے لیے ماہرین سے دوبارہ ریکارڈنگ کی ضرورت نہیں
ہمیشہ یکساں ڈیمو کوالٹی
آپ کا بہترین سیلز ریپ اوسط کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ڈیلز بند کرتا ہے، اور اس کی وجہ اس کا ڈیمو ہے۔ اس کے ڈیمو کو وہ معیار بنائیں جو سب سیکھیں۔ اس کے بہترین ڈیمو فلو، ٹاک ٹریک اور اعتراض ہینڈلنگ کو ریکارڈ کریں۔ ہر نیا ہائر اسی آزمودہ طریقۂ کار سے سیکھتا ہے۔ ڈیمو کی کوالٹی آپ کا مسابقتی فائدہ بن جاتی ہے۔
بہترین ڈیمو ریکارڈ کریں اور اسے معیاری ٹریننگ بنائیں
پوری ٹیم میں ڈیمو کا معیار مستقل اور یکساں رکھیں
تمام نمائندوں کے لیے آزمودہ گفتگو کے اسکرپٹس
معیاری ڈسکوری سوالات
فروخت کی رفتار تیزی سے بڑھائیں
نئے ملازمین کو مکمل طور پر مؤثر بننے میں چھ ماہ لگتے ہیں۔ جامع پروڈکٹ ٹریننگ کے ساتھ ان کی ریمپ ٹائم کم کریں جو وہ اپنی سہولت کے مطابق مکمل کریں۔ پہلے دن ہی وہ آپ کے کلون کیے گئے ماہرین کی ٹریننگ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسرے ہفتے تک وہ بنیادی فیچرز سمجھ جاتے ہیں۔ پہلے مہینے میں وہ پراعتماد انداز میں ڈیمو دے سکتے ہیں۔ پہلی ڈیل تک اوسط وقت چھ ماہ سے کم ہو کر تین ماہ رہ جاتا ہے۔
رَیمپ ٹائم میں 40-60% کمی لائیں
نئے ملازمین کے لیے اپنی رفتار سے سیکھنے کا نظام
آن ڈیمانڈ پروڈکٹ نالج
پہلی ڈیل تک تیز تر رسائی
کثیر لسانی عالمی ٹیمیں
بین الاقوامی سیلز، سپورٹ اور پارٹنر ٹیموں کو اپنی زبان میں پروڈکٹ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک بار انگریزی میں ٹریننگ بنائیں۔ اسے جرمن، پرتگالی، جاپانی، مینڈارن میں ترجمہ کریں۔ آواز کی کاپی (وائس کلوننگ) قدرتی زبان میں ٹریننگ فراہم کرتی ہے، نہ کہ غیر فطری ڈبنگ۔ عالمی ٹیمیں پروڈکٹس کو ہیڈکوارٹرز جتنی گہرائی سے سمجھتی ہیں۔
175+ زبانیں ایک ہی سورس سے
ہر زبان کے لیے قدرتی آواز کی کاپی
عالمی ٹیم کو بااختیار بنانا
اسی دن بین الاقوامی ٹریننگ
بغیر نئی بھرتی کے توسیع کریں
آپ کی صرف دو افراد پر مشتمل enablement ٹیم اس وقت 200 لوگوں کو سروس دے رہی ہے جو بڑھ کر 400 ہونے والے ہیں۔ اپنے SMEs کو کلون کریں۔ ان کے اواتار لامحدود ٹریننگ والیوم سنبھال سکتے ہیں۔ 50 نئے ملازمین کی کلاسز؟ کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کی ٹریننگ کی صلاحیت بغیر ہیڈکاؤنٹ بڑھائے لامحدود ہو جاتی ہے۔
لامحدود ٹریننگ کی صلاحیت
اضافی عملے کی ضرورت نہیں
ترقی کرتی ہوئی تنظیموں کی خدمت کریں
بھرتی سے بھی تیز رفتار ترقی حاصل کریں
ٹریننگ کی ضرورت سے شائع شدہ کورس تک صرف 3 مراحل میں
پروڈکٹ نالج محفوظ کریں
اپنے پروڈکٹ ماہرین سے شروع کریں۔ پروڈکٹ مینیجرز، سلوشنز انجینئرز، بہترین سیلز پرفارمرز۔ ان کی ویڈیوز ریکارڈ کریں جن میں وہ آپ کے پروڈکٹ کی وضاحت کریں، فیچرز دکھائیں، ڈیموز پیش کریں۔ یا موجودہ پریزنٹیشنز اپ لوڈ کریں۔ مہارت تو پہلے ہی موجود ہے، HeyGen اسے بار بار استعمال کے قابل بناتا ہے۔
SME اواتار بنائیں
ریکارڈنگز کو AI اواتارز میں بدلیں۔ آپ کا پروڈکٹ مینیجر ایک ڈیجیٹل پریزنٹر بن جاتا ہے جو آن ڈیمانڈ ٹریننگ فراہم کرتا ہے۔ پروفیشنل اواتارز میں سے انتخاب کریں یا ویڈیو سے اپنے کسٹم کلونز بنائیں۔ آپ کے SME کی مہارت ان کے وقت کے بغیر بڑے پیمانے پر پہنچتی ہے۔
مسلسل تعینات کریں اور اپ ڈیٹ کرتے رہیں
سیلز، کسٹمر سکسس، سپورٹ اور پارٹنرز تک تعینات کریں۔ اپنی LMS میں ہوسٹ کریں، نالج بیسز میں ایمبیڈ کریں، لنکس کے ذریعے شیئر کریں۔ جب پروڈکٹس بدلیں، اسکرپٹس اپ ڈیٹ کریں اور چند منٹوں میں دوبارہ ویڈیوز بنائیں۔ آپ کی ٹریننگ آپ کی پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ ترقی کرتی رہتی ہے۔
ہر قسم کی ٹریننگ کی ضرورت کے لیے تیار کردہ
سیلز ٹیم کے لیے پروڈکٹ ٹریننگ
سیلز نمائندوں کو گہرے پروڈکٹ نالج سے لیس کریں۔ فیچر اوورویوز، مسابقتی پوزیشننگ، ہر انڈسٹری کے لحاظ سے استعمال کی مثالیں، قیمتوں کی تفصیل، تکنیکی تقاضے، اور اعتراضات سے نمٹنے کے طریقے شامل کریں۔ نئے ملازمین اپنی پہلی پروسپیکٹ کال سے پہلے جامع ٹریننگ مکمل کرتے ہیں۔
سیلز نمائندوں کو ان کی پہلی پروسپیکٹ کال سے پہلے گہری پروڈکٹ نالج کے ساتھ بااختیار بنائیں۔ بہت سی ٹیمیں ابتدائی رفتار تیز کرنے کے لیے اسے منظم employee onboarding ویڈیوز کے ساتھ ملا کر استعمال کرتی ہیں۔
کسٹمر سکسس اینیبلمنٹ
CSMs کو پروڈکٹ کی صلاحیتوں، فیچر کے استعمال کی بہترین حکمتِ عملیوں، اپنائے جانے (adoption) کی حکمتِ عملیوں اور توسیع (expansion) کے مواقع پر تربیت دیں۔ CSMs پروڈکٹس کو اتنی گہرائی سے سمجھتے ہیں کہ وہ کسٹمر کے لیے حقیقی ویلیو پیدا کر سکیں اور upsell کے مواقع کی نشاندہی کر سکیں۔
استعمال کی مثال: 40 افراد پر مشتمل CSM ٹیم 2,000 اکاؤنٹس کو مینیج کر رہی ہے۔ پروڈکٹ ہر ماہ ریلیز ہوتی ہے۔ CSM مینیجر ہر ریلیز کے اسی دن فیچر ٹریننگ تیار کرتا/کرتی ہے۔ کسٹمرز کی فیچر اپنائے جانے کی شرح میں 60% بہتری آتی ہے۔
ٹیکنیکل سپورٹ ٹریننگ
اپنی سپورٹ ٹیم کو تکنیکی پروڈکٹ نالج کے ساتھ مضبوط بنائیں۔ فیچر کی فنکشنلٹی، ٹربل شوٹنگ گائیڈز، معلوم مسائل، انٹیگریشن کی تفصیلات اور ایرر ریزولوشن سب ایک جگہ فراہم کریں۔ سپورٹ ایجنٹس جامع پروڈکٹ سمجھ بوجھ کے ساتھ ٹکٹس کو زیادہ تیزی سے حل کرتے ہیں۔
استعمال کی مثال: تین ٹائم زونز میں پھیلی ہوئی عالمی سپورٹ ٹیم۔ پروڈکٹ مینیجر کو اواتار کے طور پر کلون کر کے تکنیکی ٹریننگ فراہم کی جاتی ہے۔ سپورٹ ٹکٹ کے حل کا وقت 35% کم ہو گیا۔
پارٹنر اور چینل کی اہلیت
اپنے پروڈکٹ پورٹ فولیو پر ری سیلرز اور امپلیمینٹیشن پارٹنرز کو ٹرین کریں۔ ایسا پارٹنر ٹریننگ پروگرام بنائیں جو کسی مخصوص پارٹنر اینیبلمنٹ ٹیم کے بغیر لامحدود پارٹنر آرگنائزیشنز تک بآسانی پھیل سکے۔
استعمال کی مثال: سافٹ ویئر وینڈر جس کے 200 چینل پارٹنرز ہیں۔ پارٹنر مینیجر پروڈکٹ ٹریننگ تیار کرتا ہے۔ پارٹنرز سرٹیفیکیشن مکمل کرتے ہیں۔ پارٹنرز سے حاصل ہونے والی آمدنی میں 45% اضافہ ہوتا ہے۔
تصدیق شدہ نتیجہ: اداروں کی رپورٹ کے مطابق ویڈیو پر مبنی پروڈکٹ ٹریننگ کے ذریعے صرف دستاویزی طریقہ کار کے مقابلے میں سیلز ریمپ ٹائم میں 50% کمی آتی ہے۔
فیچر ریلیز ٹریننگ
نئی فیچرز کے لانچ ہونے والے دن ہی اپنی ٹیموں کو ٹرین کریں۔ پروڈکٹ مینیجرز تیزی سے ریلیز ٹریننگ تیار کرتے ہیں۔ سیلز، سکسس اور سپورٹ کی ٹیمیں پروڈکٹ کی مسلسل تبدیلی کے ساتھ ہمیشہ اپ ٹو ڈیٹ رہتی ہیں۔
استعمال کی مثال: SaaS پلیٹ فارم جو ہر ہفتے نئی ریلیز بھیجتا ہے۔ پروڈکٹ مارکیٹنگ 5-10 منٹ کی ریلیز ٹریننگ تیار کرتی ہے۔ ریونیو ٹیمیں ہفتوں کے بجائے چند دنوں میں ہی نئی فیچرز کا حوالہ دے سکتی ہیں۔
G2 پر سب سے تیزی سے بڑھنے والی پروڈکٹ ہونے کی ایک وجہ ہے
گلوبل ٹریننگ سے لے کر ویڈیو اشتہارات تک، HeyGen ہر کسی کو (جی ہاں، آپ کو بھی) یہ طاقت دیتا ہے کہ آپ ہر ضرورت کے لیے اعلیٰ معیار، بڑے پیمانے پر بننے والا ویڈیو مواد تیار کریں۔ ہمارے صارفین کو سب سے زیادہ پسند آنے والے چند فائدے یہ ہیں:
100,000+ سے زائد ٹیمیں استعمال کر رہی ہیں جو معیار، آسانی اور رفتار کو اہمیت دیتی ہیں
دیکھیے کہ آپ جیسے کاروبار مارکیٹ میں سب سے جدید image to video پلیٹ فارم کے ساتھ کس طرح مواد کی تخلیق کو وسعت دیتے ہیں اور ترقی کو آگے بڑھاتے ہیں۔
سوال ہیں؟ ہمارے پاس جوابات ہیں
پروڈکٹ ٹریننگ کے لیے SME کلوننگ کیا ہے؟
SME کلوننگ آپ کے پروڈکٹ ایکسپرٹس کے AI اواتار بناتی ہے جو آپ کی ٹیم کو انہی کی آواز اور انداز میں ٹریننگ دیتے ہیں۔ بہت سی ٹیمیں اسے پروڈکٹ ایجوکیشن سے آگے بڑھا کر جاریاندرونی ٹریننگ ویڈیوزتک استعمال کرتی ہیں تاکہ مختلف رولز میں مسلسل انیبلمنٹ ممکن ہو سکے۔
جب فیچرز مسلسل بدل رہے ہوں تو آپ ٹریننگ کو تازہ اور موجودہ کیسے رکھتے ہیں؟
اسکرپٹ کو تازہ معلومات کے ساتھ ایڈٹ کریں اور چند منٹ میں دوبارہ جنریٹ کریں۔ آپ کا SME اواتار نئی فیچرز کو اس شخص کی دوبارہ ریکارڈنگ کے بغیر سمجھاتا ہے۔ ٹریننگ پروڈکٹ ریلیز کے ساتھ ہم آہنگ رہتی ہے۔ جس رفتار سے آپ کوڈ شپ کرتے ہیں، اسی رفتار سے ٹریننگ اپ ڈیٹ کریں۔
کیا یہ مکمل طور پر لائیو پروڈکٹ ٹریننگ کی جگہ لے سکتا ہے؟
علم کی منتقلی اور ڈیمو ٹریننگ کے لیے، جی ہاں۔ ویڈیو فیچرز سمجھانے اور میسجنگ سکھانے میں بہترین ہے۔ انٹرایکٹو رول پلے کے لیے، علم کے لیے ویڈیو کو لائیو سیشنز کے ساتھ ملائیں تاکہ پریکٹس ہو سکے۔ زیادہ تر ادارے پروڈکٹ ٹریننگ کا تقریباً 80% ویڈیو کے ذریعے کرتے ہیں۔
جامع پروڈکٹ ٹریننگ تیار کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟
عام SaaS پروڈکٹ کے لیے 2-4 گھنٹے کی ریکارڈ کی گئی ویڈیو عام طور پر بنیادی فیچرز، استعمال کے کیسز اور پوزیشننگ کو مکمل طور پر کور کر دیتی ہے۔ اپنے SME سے کہیں کہ وہ اہم موضوعات پر چلتے ہوئے ریکارڈنگ کریں۔ پھر ان سے ویڈیوز بنائیں۔ زیادہ تر ادارے ایک ہفتے میں اپنا بنیادی ٹریننگ مواد تیار کر لیتے ہیں۔
کیا ویڈیو ٹریننگ واقعی سیلز ریمپ ٹائم کو بہتر بناتی ہے؟
جی ہاں۔ ادارے رپورٹ کرتے ہیں کہ پروڈکٹیویٹی تک پہنچنے کے وقت میں 40-60% تک کمی آتی ہے۔ خود رفتار ویڈیو کا مطلب ہے کہ نئے ملازمین طے شدہ ٹریننگ کا انتظار کرنے کے بجائے اتنی ہی تیزی سے سیکھتے ہیں جتنی تیزی سے وہ معلومات جذب کر سکتے ہیں۔ پہلے مہینے میں جامع پروڈکٹ نالج انہیں اپنی پہلی ڈیل تک پہنچنے کے سفر کو تیز کر دیتی ہے۔
پارٹنر اینیبلمنٹ کے لیے یہ کیسے کام کرتا ہے؟
پارٹنر سرٹیفیکیشن ٹریننگ بنائیں۔ پارٹنرز اپنی سہولت کے مطابق اسے مکمل کریں۔ تکمیل کو ٹریک کریں تاکہ معلومات کی تصدیق ہو سکے۔ بہت سے سافٹ ویئر وینڈرز ڈیل رجسٹریشن کی منظوری سے پہلے پارٹنر سرٹیفیکیشن لازمی قرار دیتے ہیں۔
ٹریننگ ویڈیوز کتنی لمبی ہو سکتی ہیں؟
HeyGen مختلف لمبائی کی ویڈیوز کو سپورٹ کرتا ہے۔ سب سے مؤثر ٹریننگ عام طور پر مائیکرو لرننگ کے اصولوں پر عمل کرتی ہے — 3-10 منٹ کے ماڈیولز جو مخصوص لرننگ اہداف پر فوکس کرتے ہیں۔ تاہم، آپ جامع موضوعات کے لیے لمبی ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں۔ طویل ٹریننگ (20+ منٹ) کے لیے بہتر ہے کہ مواد کو ابواب میں تقسیم کریں تاکہ لرنرز کی دلچسپی اور کورس مکمل کرنے کی شرح بہتر ہو سکے۔
کیا میری L&D ٹیم کے متعدد افراد HeyGen استعمال کر سکتے ہیں؟
جی ہاں۔ HeyGen for Business میں ٹیم ورک اسپیسز شامل ہیں جہاں انسٹرکشنل ڈیزائنرز، ٹریننگ مینیجرز اور کنٹینٹ کریئیٹرز مل کر کام کر سکتے ہیں۔ مشترکہ اثاثہ لائبریریاں منظور شدہ اواتارز، برانڈ عناصر اور ٹیمپلیٹس کو آپ کی پوری ٹیم کے لیے بآسانی دستیاب رکھتی ہیں۔ ایڈمن کنٹرولز کے ذریعے آپ اجازتیں مینیج کر سکتے ہیں اور استعمال کی نگرانی کر سکتے ہیں۔
روایتی ویڈیو پروڈکشن کے مقابلے میں HeyGen کیسا ہے؟
روایتی ٹریننگ ویڈیو بنانے کے لیے پریزنٹرز کا شیڈول بنانا، اسٹوڈیوز بُک کرنا، ٹیموں کی کوآرڈینیشن اور پوسٹ پروڈکشن ایڈیٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے — عام طور پر ہر تیار شدہ ویڈیو کے لیے 2-3 ماہ اور $5,000-$15,000+ لاگت آتی ہے۔ HeyGen چند منٹوں سے چند گھنٹوں میں اسی معیار کی ویڈیوز بناتا ہے، وہ بھی لامحدود ریویژنز کے ساتھ۔ Advantive نے مواد بنانے کے وقت میں 50% کمی رپورٹ کی۔ Würth Group نے پروڈکشن ٹائم میں 50% اور ترجمے کی لاگت میں 80% کمی کی۔
اگر ہمارا پروڈکٹ مینیجر ریکارڈ نہیں ہونا چاہتا تو کیا ہوگا؟
کلوننگ کے بجائے پروفیشنل AI اواتار استعمال کریں۔ آپ کی پروڈکٹ نالج ایک پروفیشنل پریزنٹر کے ذریعے پیش کی جائے گی۔ اصل اہمیت مواد کی مہارت کی ہے، نہ کہ اس شخص کی جو اسے پیش کرتا ہے۔
