Стискайте розмір відео онлайн за лічені секунди й зберігайте чіткість зображення. Завантажте будь-який файл MP4, MOV, MKV або AVI та створіть меншу версію, яка швидше завантажується й легко ділиться. HeyGen робить зменшення великих відеофайлів простим, безпечним і швидким — без встановлення програм і без втрати якості.
Експортуйте відео в потрібній Вам роздільній здатності
Ви маєте контролювати якість свого відео, не розбираючись у складних налаштуваннях. Онлайн-компресор відео HeyGen дає змогу експортувати ролики в тій роздільній здатності, яка найкраще підходить для Вашого проєкту — чи то Ви змінюєте розмір HD-відео, чи готуєте легший файл для швидкого поширення.
Завантажте своє відео та оберіть одну з роздільних здатностей, наприклад 4K, 1080p або 720p, щоб керувати розміром файлу й водночас зберегти чіткість зображення. Це простий спосіб оптимізувати контент для електронної пошти, мобільних пристроїв або вебплатформ без втрати якості.
Якщо Ви хочете покращити своє відео перед стисненням, скористайтеся інструментом Add Photo to Video tool, щоб додати зображення, оверлеї або графіку, які зроблять Ваш контент більш привабливим.
Найкращі практики використання онлайн-компресора відео для зменшення розміру файлу
Менший файл не обов'язково має втрачати візуальний ефект. Завдяки кільком простим налаштуванням Ви можете стиснути свої відео, зберігаючи їх чіткими, плавними та готовими до публікації. HeyGen радить обрізати зайві фрагменти перед експортом, щоб зменшити загальний розмір файлу, а також обирати 1080p або 720p для найкращого балансу між чіткістю та ступенем стиснення.
Якщо Ви використовуєте аватари, графіку чи закадровий голос, робіть сцени простими, щоб компресор працював ефективно. Завжди переглядайте відео перед завантаженням, щоб переконатися, що все виглядає як слід. Такі підходи допомагають створювати відео, які швидко завантажуються й залишаються зручними для поширення на будь-якому пристрої
Швидше поширення завдяки онлайн-компресору відео
Ділитися відео набагато простіше, коли файл менший. Онлайн-стиснення допомагає скоротити час завантаження, обійти обмеження на розмір вкладень в електронній пошті та забезпечити плавніше відтворення для Ваших глядачів. Це особливо корисно, коли Ви надсилаєте оновлення, ділитеся маркетинговими роликами або готуєте контент для соціальних платформ.
HeyGen допомагає Вам створити «легшу» версію Вашого відео без втрати чіткості. Експортуйте файл, скопіюйте посилання для спільного доступу та миттєво надсилайте його в застосунках, електронних листах або на будь-якій платформі, не чекаючи на завантаження великих файлів.
Як легко стиснути й поділитися своїм відео
Стиснути Ваше відео онлайн можна всього за кілька простих кроків. Завантажте файл, виберіть потрібні налаштування та поділіться оптимізованою версією без громіздких вкладень і тривалого завантаження.
Перетягніть і відпустіть своє відео у повній роздільній здатності в робочу область HeyGen. Завантажувач підтримує MP4, MOV, MKV, AVI та інші формати.
Обріжте довші фрагменти або видаліть невикористані кліпи, щоб зменшити кінцевий розмір файлу й зробити Ваше відео охайним.
Виберіть 1080p, 720p або інший розмір експорту, який відповідає Вашим потребам. Інструмент автоматично налаштує розмір файлу відповідно до Вашого вибору
Завантажте стиснене відео або скористайтеся посиланням для спільного доступу, щоб надіслати його електронною поштою, у повідомленнях чи через соціальні платформи.
Компресор розміру відео — це онлайн-інструмент, який зменшує розмір файлу, зберігаючи чіткість і якість зображення. Він допомагає експортувати відео в 4K, 1080p або 720p, щоб їх було легше завантажувати, ділитися ними чи надсилати електронною поштою. Спробуйте його тут: Компресор розміру відео.
Стиснення може дещо знизити якість, але HeyGen оптимізує Ваше відео, щоб воно залишалося чітким і плавним навіть за нижчої роздільної здатності. Вибір 1080p або 720p зберігає високу якість зображення й водночас суттєво зменшує розмір файлу.
Ви можете завантажувати файли у форматах MP4, MOV, MKV, AVI, FLV, 3GP та в кількох інших популярних форматах. Інструмент автоматично оптимізує кожен формат для швидкого відтворення та сумісності на різних пристроях.
Так. HeyGen легко обробляє великі відеофайли та перетворює їх на менші, зручні для поширення версії без зависань і без потреби в інсталяціях. Ви можете стискати довгі відео, запис із камери або відео з високою роздільною здатністю.
Більшість стиснень завершується за кілька секунд, залежно від розміру Вашого файлу та швидкості інтернету. Після обробки Ви можете миттєво завантажити оптимізоване відео або поділитися ним за посиланням.
Так. Ви можете обрізати зайві фрагменти, щоб ще більше зменшити розмір. Для більш точного редагування скористайтеся онлайн-інструментом для обрізання відео перед запуском стиснення.
Авжеж. Якщо Ви хочете вставити зображення, логотипи або стікери до стиснення, Ви можете покращити своє відео за допомогою інструмента avatars для більш професійного результату.
Так. Багато основних функцій стиснення доступні безкоштовно, і Ви можете стискати відео без встановлення будь-якого програмного забезпечення. Просто завантажте файл, оберіть роздільну здатність і завантажте оптимізований файл.
