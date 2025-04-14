Додайте будь-яке фото, PNG, логотип чи графіку до свого відео за лічені секунди. Завантажте відео, розмістіть зображення саме там, де потрібно, і налаштуйте все в простому онлайн-редакторі, який працює на будь-якому пристрої.
Поради щодо ефективного використання фотографій з HeyGen
Покращуйте свої відео, додаючи фото, прозорі PNG, стікери або брендовану графіку всього за кілька кліків. Для ще креативніших елементів Ви також можете скористатися інструментами на кшталт Add Stickers to Video Tool, щоб налаштувати візуальну частину відео.
Завантажте зображення в будь-якому форматі, зокрема PNG, JPG, SVG або WebP, а потім розташуйте й змініть розмір фото в будь-якому місці на таймлайні. Чи потрібен Вам логотип, зображення продукту або навчальний графічний елемент — редактор дає Вам повний контроль над розташуванням, розміром і прозорістю.
Оскільки все працює онлайн, жодне програмне забезпечення не потрібне. Сервіс працює на iPhone, Android, Mac і Windows, зберігаючи Ваші файли приватними під час експорту чітких, високоякісних відео. Увесь процес швидкий, простий і зручний навіть для початківців.
Перетворюйте свої відео на захопливий досвід
Додавати фото до відео просто, а завдяки кільком продуманим прийомам Ви зможете зробити фінальний результат охайним і професійним:
• Використовуйте зображення високої якості: обирайте HD PNG або JPG, щоб уникнути пікселізації, особливо на великих екранах.
• Розміщуйте візуали уважно: ставте фото так, щоб вони не закривали обличчя чи важливі дії. Кути часто найкраще підходять для логотипів або невеленої графіки.
• Використовуйте прозорість для плавного поєднання: зменшуйте непрозорість або застосовуйте прозорі PNG, щоб логотипи природно інтегрувалися в сцену.
• Обирайте правильний розмір: зробіть фото достатньо великим, щоб воно виділялося на мобільних пристроях, але не перевантажувало кадр.
• Додавайте B-roll та акценти: використовуйте додаткові фото, стокові зображення чи іконки, щоб підкреслити ідеї та зробити контент більш захопливим.
• Переглядайте на мобільних: перевіряйте видимість, вирівнювання та правильне розташування у вертикальному й горизонтальному форматах.
• Відшліфуйте таймінг на таймлайні: налаштуйте час початку й завершення, щоб фото з’являлися саме тоді, коли потрібно, для плавного ритму відео.
Підвищення залученості за допомогою відео з покращеними фото
HeyGen спрощує додавання та налаштування зображень у Ваших відео за допомогою простих і професійних інструментів керування.
• Додавайте накладання зображень: завантажуйте фото або PNG і розміщуйте їх де завгодно. Змінюйте розмір, обертайте або коригуйте прозорість за лічені секунди.
• Вставляйте логотипи та водяні знаки: додавайте брендинг за допомогою акуратних прозорих PNG-логотипів.
• Використовуйте стікери та графіку: додавайте іконки чи візуальні елементи, щоб підкреслити ключові моменти, або розкрийте глибший брендинг за допомогою Personalized Video Platform.
• Додавайте кілька фото: створюйте прості слайдшоу або показуйте кілька кроків, розміщуючи кілька зображень на таймлайні.
• Медіа-покращення зі ШІ: створюйте зображення, отримуйте пропозиції B-roll або автоматично налаштовуйте розміщення за допомогою інструментів ШІ.
• Режим «картинка в картинці»: додавайте невеликі плаваючі зображення для реакцій або навчальних матеріалів.
• Повна підтримка форматів: працює з PNG, JPG, SVG, WebP, GIF і додає їх до відео MP4, MOV, AVI або WebM без втрати якості.
Додайте фото до свого відео за 4 прості кроки
Створюйте візуально привабливі відео, легко додаючи зображення — без жодного досвіду монтажу. Редагуйте у браузері та експортуйте у високій якості без водяного знака. Почніть зараз і переконайтеся, як швидко можна додати фото до Вашого відео.
Завантажте MP4, MOV або інший підтримуваний формат.
Додайте своє зображення, логотип або графіку.
Перетягніть зображення, щоб розмістити його. Змініть розмір, поверніть, обріжте або змініть прозорість. Налаштуйте час на таймлайні.
Експортуйте в HD або 4K і діліться у TikTok, Instagram чи YouTube.
Завантажте своє відео, вставте зображення та перетягніть його в потрібне місце за допомогою простого браузерного редактора HeyGen. Ви легко зможете змінити розмір, розташування та тривалість показу фото. Спробуйте це за допомогою інструмента «Add Photo to Video Tool».
Так. Ви можете безкоштовно додавати фотографії, PNG-файли та логотипи за допомогою онлайн-редактора HeyGen. Експорт без водяних знаків також доступний залежно від Вашого тарифу. Для індивідуальних креаторівтариф Creatorпочинається від $29
Ні. HeyGen зберігає Ваше оригінальне HD або 4K‑якість, водночас залишаючи додані зображення чистими та чіткими. Прозорі PNG залишаються плавними й різкими під час експорту.
Ви можете завантажувати файли PNG, JPG, SVG, WebP або GIF. Прозорі PNG найкраще підходять для логотипів, акуратних накладок і професійного брендингу.
Так. Додайте кілька зображень на різні моменти таймлайна, щоб створювати слайдшоу, пояснювати кроки або підкреслювати особливості продукту. Кожне зображення має окреме керування розташуванням і тривалістю показу.
Звісно. Ви можете додавати логотипи, фото продуктів і графіку для TikTok, Instagram та YouTube. Для додаткових креативних елементів спробуйте інструмент «Додати стікери до відео». Для розширених потреб у створенні контентутариф Proпочинається від $99
Ви можете завантажити відео у форматах MP4, MOV, AVI та WebM, а потім експортувати фінальний проєкт у HD або 4K для плавного відтворення на всіх основних платформах
Так. ШІ допомагає з вирівнюванням, інтервалами та візуальним балансом, щоб результат виглядав професійно. Для глибшого контролю бренду ознайомтеся з text to video.
