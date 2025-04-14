Перехід у відеоредакторі

Створюйте плавні, добре синхронізовані переходи, які покращують цілісність Ваших відео, не додаючи зайвих кроків до процесу монтажу. HeyGen допомагає Вам за кілька хвилин підібрати потрібний стиль переходу — чи віддаєте Ви перевагу простому затемненню, акуратному зуму, швидкому «whip»-ефекту або більш креативному візуальному рішенню. Завдяки правильно підібраним переходам Ваші відео виглядають більш професійно, захоплюють увагу та їх легше сприймати глядачам.

Video Editor Transition
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Створення відео зі ШІ

Чому відеопереходи мають значення в кожному монтажі

Переходи проводять Ваших глядачів від одного моменту до іншого й допомагають зробити відео продуманим і легким для сприйняття. Якщо використовувати їх свідомо, вони покращують ритм, підкреслюють важливі сцени та роблять Вашу історію зрозумілішою.

Більшість редакторів зараз мають вбудовані переходи — від базових затемнень до більш динамічних варіантів, як-от зум, обертання чи glitch-ефекти. З HeyGen Ви можете працювати з переходами так, щоб Ваш робочий процес залишався простим, а відео мало охайний, професійний вигляд.

Якщо Ваші кліпи потрібно обрізати перед додаванням переходів, Ви можете швидко їх підчистити за допомогою онлайн-інструмента для обрізання відео.

Почніть безкоштовно →
an advertisement for heygen the future of storytelling
Створення відео зі ШІ

Найкращі практики використання переходів у відео

✓ Використовуйте переходи з метою: обирайте переходи, які підсилюють Ваше повідомлення. Прості затемнення добре працюють для спокійного контенту, тоді як зум і «whip»-переходи пасують до енергійного монтажу.
✓ Узгоджуйте переходи з рухом або аудіо: розміщуйте переходи в моменти руху або на удар ритму, щоб створити плавний, природний потік.
✓ Дотримуйтеся послідовного стилю: надто велика кількість різних типів переходів може зробити монтаж хаотичним. Оберіть один‑два варіанти, які відповідають тону Вашого проєкту.
✓ Використовуйте яскраві ефекти помірковано: креативні переходи на кшталт glitch чи обертання найкраще працюють, коли їх залишають для ключових моментів.
✓ Переглядайте на різних пристроях: перевіряйте переходи і на мобільних, і на комп’ютерах, щоб переконатися, що всюди вони виглядають плавно.

Почніть безкоштовно →
a screen that says shift shift fade fade wow
Створення відео зі ШІ

Підвищення залученості завдяки переходам у відеоредакторі

✓ Плавні затемнення: найкраще підходять для інтерв’ю, навчальних відео та спокійного сторітелінгу.
✓ Зум-переходи: чудові для енергійного контенту, тревел-відео та динамічного монтажу.
✓ Whip & Spin: додайте рух і енергію для швидких змін кадрів.
✓ Glitch-ефекти: ідеально для техно-, геймерського або сучасного динамічного монтажу.
✓ Креативні переходи: рідинні вайпи, піксельні проявлення та перегортання сторінок додають унікального стилю.
✓ Інструменти в браузері: онлайн-редактори дозволяють перетягувати переходи drag-and-drop без встановлення програм.
✓ Працює для будь-якого типу відео: покращуйте демо, навчальні відео, контент для соцмереж або довгі історії, утримуючи увагу глядачів.

Якщо Вам потрібно змінити формат або макет відео після додавання переходів, спробуйте інструмент Repurpose Video.

Почніть безкоштовно →
a blue background with the words boost engagement on it
Як це працює?

Покращуйте свої відео плавними переходами за 4 прості кроки

Створюйте професійні, відшліфовані відео з плавними змінами сцен і унікальними кастомними анімаціями.

Крок 1

Оберіть стиль переходу

Оберіть перехід, який відповідає темпу й настрою Вашого відео.

Крок 2

Перетягуйте й упорядковуйте між кліпами

Розташуйте перехід на таймлайні між двома сценами, які Ви хочете з’єднати.

Крок 3

Перегляньте та вдоскональте

Перегляньте свій кліп кілька разів і відкоригуйте таймінг або розташування, доки він не виглядатиме природно та плавно.

Крок 4

Створіть і поділіться своїм відео

Дозвольте HeyGen створити Ваше відео зі ШІ за лічені хвилини. Завантажуйте його або миттєво публікуйте на будь-якій платформі, використовуючи розширені переходи для відеомонтажу, щоб забезпечити високу якість.

Поширені запитання про переходи у відеоредакторі

Скільки переходів варто використовувати у відео?

Використовуйте лише кілька. Добре підібрані переходи покращують ритм і розповідь, але надто багато можуть відволікати глядачів і порушувати плавність монтажу.

Який найпростіший спосіб додати переходи онлайн?

Більшість браузерних редакторів дозволяють легко перетягувати переходи на таймлайні. Якщо Ваш кліп спочатку потрібно обрізати, спробуйте Онлайн-обрізувач відео

Які переходи найкраще підходять для відео для соцмереж?

Зуми, різкі склейки та швидкі переходи добре підходять для динамічного монтажу TikTok і YouTube. М’які затемнення ідеальні для спокійнішого контенту, наприклад, туторіалів або навчальних відео.



Чи зменшать переходи якість мого відео?

Ні. Застосування переходів візуально поєднує кліпи, але не впливає на роздільну здатність чи чіткість Вашого відео за умови коректного експорту. Для розширених потреб зі створення відео тарифний план Pro починається з $99


Чи можу я додавати звукові ефекти до переходів?

Так, але використовуйте їх помірковано. Легкий свист або м’який удар можуть підсилити відчуття руху, але гучні чи надто часті звукові ефекти можуть перевантажити глядача.


Який стиль переходу варто обрати для мого проєкту?

Добирайте переходи під Ваш тон: плавні затемнення для спокійного сторітелінгу, зум-ефекти для тревелу чи динамічного контенту, різкі «whip»‑переходи для швидкого темпу та глітч-ефекти для техно або геймерських тем.


Як виправити незграбні або уривчасті переходи?

Відкоригуйте таймінг, швидкість і обрізання кліпу, доки перехід не виглядатиме природно. Якщо після редагування потрібно змінити формат, скористайтеся інструментом Repurpose Video


Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background