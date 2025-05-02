Обрізайте, скорочуйте та вдосконалюйте свої відео за допомогою безкоштовного онлайн-інструмента для обрізання відео. Цей швидкий інструмент у браузері робить монтаж простим і точним. Видаляйте зайві фрагменти, відшліфовуйте кліпи та отримуйте професійний результат — і все це без встановлення програм. Для соцмереж, демонстрацій продукту чи навчальних матеріалів — Ви зможете створювати чисті, привабливі відео всього за кілька хвилин.
Редагуйте відео без зусиль із точністю ШІ
Перетворюйте довгі або сирі відеозаписи на короткі, захопливі кліпи для будь-якої платформи. Завдяки AI-обрізці від HeyGen Ви можете миттєво вдосконалювати відео — без складних інструментів чи навичок монтажу. Ідеально для креаторів у соцмережах, маркетологів і професіоналів, яким потрібні швидкі та якісні результати
Обрізайте та вдосконалюйте свої відео без зайвих зусиль
Обрізайте свої відео без зайвих зусиль з HeyGen. Завантажте свій кліп, відкоригуйте повзунок — і дозвольте ШІ забезпечити плавні переходи, чіткі склейки та стабільну якість.
Щоб отримати найкращі результати:
Зосередьтеся на ключових моментах перед обрізанням
Використовуйте ШІ, щоб прибрати паузи та помилки
Розрізайте відео в природних паузах для плавного перегляду
Оптимізуйте тривалість для кожної платформи
Щойно Ви обріжете відео, легко перетворюйте його на формати, готові для різних платформ, за допомогою нашого інструмента Repurpose Video для TikTok, Instagram Reels, YouTube та інших.
Налаштуйте свій кліп для кожної платформи
Оберіть співвідношення сторін, обріжте кадр і змініть розмір відео для TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts або Facebook. Налаштуйте звук, вимкніть аудіо чи додайте фінальні штрихи — усе безпосередньо у Вашому браузері.
Обріжте, змініть розмір і адаптуйте свої відео за 4 прості кроки
Створюйте професійні відео за лічені хвилини за допомогою цих простих кроків. Використовуйте Instant Highlight на базі ШІ, щоб швидко знаходити й ділитися найкращими моментами Вашого контенту за допомогою нашого онлайн-перекладача відео та інструментів для створення відео зі ШІ.
Імпортуйте своє відео з пристрою або додайте публічну URL-адресу. Інструмент підтримує формати MP4, MOV та AVI.
Скористайтеся повзунком, щоб вибрати, де починається й закінчується Ваш кліп, для швидкого й точного обрізання.
Обріжте, змініть розмір або вимкніть звук окремих частин відео, щоб воно відповідало вимогам Вашої платформи.
Збережіть відредагований кліп або поділіться ним напряму в TikTok, Instagram чи YouTube.
HeyGen підтримує MP4, MOV, AVI та більшість поширених форматів відео для швидкого завантаження. Якщо файл не завантажується, він може бути пошкоджений або перевищувати ліміти завантаження.
Ви можете обрізати відео без створення акаунта, тож почати можна миттєво й без зайвих кроків. Зареєструйтеся лише, якщо Вам потрібні додаткові функції та варіанти хмарного сховища.
Так. Ви можете обрізати кілька фрагментів і прибрати небажані моменти за один сеанс редагування. Після завершення просто експортуйте відшліфований кліп за кілька секунд.
Ні. Інструмент зберігає оригінальну роздільну здатність Вашого відео, забезпечуючи плавні та точні склейки. За потреби Ви також можете змінити розмір кліпу за допомогою інструмента Змінити розмір відео.
Так. Усі відео обробляються з використанням шифрування та автоматично видаляються невдовзі після завершення. Ваш контент залишається приватним і захищеним на кожному етапі.
Авжеж. Ви можете обрізати, змінювати розмір і експортувати відео у форматах, ідеальних для TikTok, Reels та YouTube Shorts. Для повного повторного використання контенту спробуйте інструмент Repurpose Video.
Так. Після обрізання Ви можете покращити своє відео за допомогою інструментів ШІ, таких як аватари, закадровий голос і переклад. Дослідіть AI Talking Head Generator для розширеного налаштування.
