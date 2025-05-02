Онлайн-редактор для обрізання відео

Обрізайте, скорочуйте та вдосконалюйте свої відео за допомогою безкоштовного онлайн-інструмента для обрізання відео. Цей швидкий інструмент у браузері робить монтаж простим і точним. Видаляйте зайві фрагменти, відшліфовуйте кліпи та отримуйте професійний результат — і все це без встановлення програм. Для соцмереж, демонстрацій продукту чи навчальних матеріалів — Ви зможете створювати чисті, привабливі відео всього за кілька хвилин.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Онлайн-редактор відео (обрізання)

Редагуйте відео без зусиль із точністю ШІ

Перетворюйте довгі або сирі відеозаписи на короткі, захопливі кліпи для будь-якої платформи. Завдяки AI-обрізці від HeyGen Ви можете миттєво вдосконалювати відео — без складних інструментів чи навичок монтажу. Ідеально для креаторів у соцмережах, маркетологів і професіоналів, яким потрібні швидкі та якісні результати

Онлайн-редактор обрізання відео

Обрізайте та вдосконалюйте свої відео без зайвих зусиль

Обрізайте свої відео без зайвих зусиль з HeyGen. Завантажте свій кліп, відкоригуйте повзунок — і дозвольте ШІ забезпечити плавні переходи, чіткі склейки та стабільну якість.

Щоб отримати найкращі результати:

Зосередьтеся на ключових моментах перед обрізанням

Використовуйте ШІ, щоб прибрати паузи та помилки

Розрізайте відео в природних паузах для плавного перегляду

Оптимізуйте тривалість для кожної платформи

Щойно Ви обріжете відео, легко перетворюйте його на формати, готові для різних платформ, за допомогою нашого інструмента Repurpose Video для TikTok, Instagram Reels, YouTube та інших.

Онлайн-редактор обрізання відео

Налаштуйте свій кліп для кожної платформи

Оберіть співвідношення сторін, обріжте кадр і змініть розмір відео для TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts або Facebook. Налаштуйте звук, вимкніть аудіо чи додайте фінальні штрихи — усе безпосередньо у Вашому браузері.

Як це працює?

Обріжте, змініть розмір і адаптуйте свої відео за 4 прості кроки

Створюйте професійні відео за лічені хвилини за допомогою цих простих кроків. Використовуйте Instant Highlight на базі ШІ, щоб швидко знаходити й ділитися найкращими моментами Вашого контенту за допомогою нашого онлайн-перекладача відео та інструментів для створення відео зі ШІ.

Крок 1

Завантажте своє відео або вставте посилання

Імпортуйте своє відео з пристрою або додайте публічну URL-адресу. Інструмент підтримує формати MP4, MOV та AVI.

Крок 2

Встановіть початкову та кінцеву точки

Скористайтеся повзунком, щоб вибрати, де починається й закінчується Ваш кліп, для швидкого й точного обрізання.

Крок 3

Вдоскональте свій кліп

Обріжте, змініть розмір або вимкніть звук окремих частин відео, щоб воно відповідало вимогам Вашої платформи.

Крок 4

Завантажте або поділіться

Збережіть відредагований кліп або поділіться ним напряму в TikTok, Instagram чи YouTube.

Поширені запитання про онлайн-обрізання відео

Які формати файлів підтримуються?

HeyGen підтримує MP4, MOV, AVI та більшість поширених форматів відео для швидкого завантаження. Якщо файл не завантажується, він може бути пошкоджений або перевищувати ліміти завантаження.

Чи потрібно мені реєструватися?

Ви можете обрізати відео без створення акаунта, тож почати можна миттєво й без зайвих кроків. Зареєструйтеся лише, якщо Вам потрібні додаткові функції та варіанти хмарного сховища.

Чи можу я вирізати кілька фрагментів з одного відео?

Так. Ви можете обрізати кілька фрагментів і прибрати небажані моменти за один сеанс редагування. Після завершення просто експортуйте відшліфований кліп за кілька секунд.

Чи вплине обрізання на якість мого відео?

Ні. Інструмент зберігає оригінальну роздільну здатність Вашого відео, забезпечуючи плавні та точні склейки. За потреби Ви також можете змінити розмір кліпу за допомогою інструмента Змінити розмір відео.

Чи будуть мої файли захищені під час обробки?

Так. Усі відео обробляються з використанням шифрування та автоматично видаляються невдовзі після завершення. Ваш контент залишається приватним і захищеним на кожному етапі.

Чи можу я підготувати відео для соцмереж після обрізання?

Авжеж. Ви можете обрізати, змінювати розмір і експортувати відео у форматах, ідеальних для TikTok, Reels та YouTube Shorts. Для повного повторного використання контенту спробуйте інструмент Repurpose Video.

Чи можу я поєднувати обрізання з іншими функціями ШІ?

Так. Після обрізання Ви можете покращити своє відео за допомогою інструментів ШІ, таких як аватари, закадровий голос і переклад. Дослідіть AI Talking Head Generator для розширеного налаштування.

