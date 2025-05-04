Діліться своїми відео швидко й легко за допомогою інструменту Share Video від HeyGen. Завантажуйте, оптимізуйте та доставляйте відео в HD або 4K без обмежень на розмір файлів, проблем із форматуванням чи втратою якості. Ідеально підходить для маркетологів, освітян, креаторів і команд, яким потрібне плавне відтворення та професійний вигляд відео на будь-якому пристрої.

Video Sharing Tool
131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Навіщо ділитися своїми відео з HeyGen

HeyGen надає Вам швидкий і надійний спосіб ділитися відео, не турбуючись про розмір файлу, помилки відтворення чи обмеження платформи. Платформа створена для креаторів, маркетологів, освітян та команд, яким потрібні стабільні, високоякісні результати.

• Поширюйте на будь-якій платформі: публікуйте свої відео в соцмережах, на сайтах або в месенджерах — усе залишається сумісним.
• Зберігайте якість: діліться HD- або 4K-відео без втрати чіткості.
• Розумніші, швидші завантаження: розмір файлів автоматично зменшується, тож відео завантажуються швидко й відтворюються без затримок.
• Підходить для будь-яких задач: ідеально для маркетингових відео, навчальних матеріалів, тренінгів та багато іншого.
• Вбудована AI-оптимізація: виправляє форматування, підлаштовує якість і миттєво готує Ваше відео до публікації.

Якщо Вам спочатку потрібно зменшити великі відео, спробуйте безкоштовний компресор розміру відео для швидких і надійних результатів.

Video generation interface overlaying a speaker's video, with resolution options 720p, 1080p, and 4K visible, and 4K highlighted.
Найкращі практики поширення відео

Хочете, щоб більше людей дивилися Ваші відео? Дотримуйтеся цих перевірених порад:

• Оберіть правильну платформу
Поширюйте своє відео там, де Ваша авдиторія проводить найбільше часу.

• Підтримуйте розмір файлів оптимальним
Стиснення допомагає відео швидко завантажуватися без втрати якості.

Якщо Вам потрібно записати екран або створити навчальний ролик перед публікацією, HeyGen Screen Recorder — це простий спосіб отримати чистий запис.
• Використовуйте привабливий мініатюрний кадр
Сильна мініатюра збільшує кількість кліків і час перегляду.
• Додайте чіткий заклик до дії
Скажіть глядачеві, що робити далі — натиснути, підписатися або перейти за посиланням.
• Дотримуйтеся сумісних форматів
MP4 — найнадійніший варіант для стабільного відтворення без помилок.

Просувайте на кількох каналах
Поширення відео в більшій кількості місць природно збільшує охоплення.

Two vertical screens, one a video player and the other a social media feed, both showing the same woman speaking.
Підвищення залученості завдяки поширенню відео

• Поширюйте на будь-якій платформі: публікуйте своє відео в соцмережах, на вебсайтах, у LMS-інструментах або надсилайте посилання для перегляду. Ваш контент залишається сумісним усюди.
• Відтворення високої якості: Ваші HD та 4K відео зберігають чіткість і насиченість кольорів, щоб авдиторія бачила їх саме так, як Ви їх створили.
• Розумна оптимізація відео: HeyGen автоматично зменшує розмір файлів і підлаштовує форматування для швидшого завантаження та плавного відтворення.
• Розповсюдження за допомогою ШІ: ШІ відповідає за мініатюри, форматування та налаштування продуктивності, щоб Ваші відео чудово виглядали на кожній платформі.
• Безпечний обмін у хмарі: надсилайте приватні посилання та керуйте доступом. Ідеально для команд, які діляться навчальними матеріалами або внутрішніми комунікаціями.
• Аналітика ефективності: відстежуйте залученість, щоб бачити, як глядачі взаємодіють із Вашим поширеним відео.

A 'Share your video' pop-up with sharing options and a pink pointer highlighting 'Copy link,' overlaid on a video of a bearded man.
Як це працює?

Покажіть своє відео за 4 прості кроки

Створюйте бездоганні, виразні відео з нашим настроюваним відеоплеєром, готові до публікації та поширення за лічені хвилини.

Крок 1

Створіть своє відео

Перетягніть і відпустіть свій файл або імпортуйте його з пристрою чи хмарного сховища.

Крок 2

Автоматично оптимізуйте

HeyGen стискає та форматує Ваше відео для плавного відтворення без втрати якості.

Крок 3

Виберіть, де поділитися

Виберіть платформи або скопіюйте посилання для спільного доступу. Ваше відео готове до публікації з чистим, високоякісним відтворенням на будь-якому пристрої.

Крок 4

Відстежуйте залученість

Переглядайте покази та взаємодії, щоб зрозуміти, як працює Ваше відео.

Поширені запитання про поширення відео

Як мені поділитися відео онлайн за допомогою HeyGen?

Ви завантажуєте своє відео, дозволяєте HeyGen оптимізувати його для плавного відтворення, а потім ділитеся ним за допомогою прямого посилання або файлу, готового до публікації на платформі. Інструмент автоматично готує Ваш контент, роблячи розповсюдження швидким і надійним. Якщо спершу потрібно зменшити розмір файлу, скористайтеся Безкоштовним компресором розміру відео.

Чи можу я ділитися великими відеофайлами за допомогою HeyGen?

Так. HeyGen автоматично стискає великі файли, щоб вони швидше завантажувалися та плавно відтворювалися без потреби в ручних налаштуваннях. Якість HD або 4K зберігається після оптимізації, що робить цей варіант ідеальним для довгих відео, уроків і демонстрацій.


Які формати відео найкраще підходять для поширення?

MP4 забезпечує найстабільніше відтворення на різних пристроях, але HeyGen підтримує всі основні формати та за потреби перетворює їх. Це гарантує коректне відображення Вашого контенту на соціальних платформах, вебсайтах і мобільних екранах.


Чи втратить моє відео якість, коли я ним поділюся?

Ні. HeyGen зберігає чіткість HD та 4K, водночас зменшуючи розмір файлу для підвищення швидкості та сумісності. Ваші кольори, різкість і деталізація залишаються незмінними, тож глядачі бачать відео саме так, як Ви задумали.


Чи підходить цей інструмент для маркетингових, бізнес- або навчальних відео?

Так. HeyGen чудово підходить для навчальних матеріалів, реклами, демонстрацій продукту, контенту для онбордингу та внутрішніх комунікацій. Ви також можете записати нове відео за допомогою функції text to video, перш ніж ділитися ним.

Чи можу я використовувати HeyGen як на комп’ютері, так і на мобільному пристрої?

Так. Інструмент Share Video працює в будь-якому браузері на комп’ютері, планшеті чи мобільному телефоні. Ви можете завантажувати, оптимізувати та ділитися відео з будь-якого пристрою без встановлення програмного забезпечення.

Чи є спільні відео в HeyGen захищеними?

Так. Ви можете створювати приватні посилання, керувати доступом і безпечно ділитися відео з вашої хмарної панелі керування. Це робить інструмент ідеальним для внутрішнього навчання, бізнес-комунікації та приватного контенту для клієнтів.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

