Створюйте професійні демонстрації продукту безпосередньо з тексту за допомогою HeyGen та його AI-відео генератора. Перетворюйте сценарії на зрозумілі, брендовані демо з голосом, візуальними елементами, субтитрами та перекладами — без камер, повторних зйомок чи ручного монтажу.
Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.
Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.
New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.
Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.
Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.
Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.
Чому HeyGen — найкращий генератор демонстраційних відео продукту
HeyGen допомагає командам швидше створювати високоякісні відеодемонстрації продукту, автоматизуючи процес створення відео від початку до кінця. Від сценаріїв до візуалів, голосу та локалізації — усе точно створюється й готове до масштабування між командами та ринками.
Створюйте повноцінне демо-відео продукту за лічені хвилини замість днів. ШІ бере на себе озвучення, візуальні матеріали, субтитри та таймінг, тож команди можуть пройти шлях від ідеї до готового демо без затримок у продакшні, забезпечуючи найкращий досвід продуктового демо.
Перетворюйте письмові сценарії продукту на структуровані демо-відео, які покроково пояснюють функції. Скрипти стають візуальними історіями, що чітко підкреслюють цінність без живого запису чи складних демонстрацій.
Створюйте демонстраційні відео кількома мовами з природним голосом і точною синхронізацією губ. Локалізуйте продуктові демо миттєво, зберігаючи візуальний стиль, темп і цілісність бренду.
Створення демо з тексту в відео
Напишіть або вставте сценарій свого продукту, і HeyGen автоматично створить повне демонстраційне відео продукту. AI-відеогенератор формує сцени, візуальні елементи, озвучення, субтитри та переходи, щоб Ви могли чітко пояснити функції без запису екрана чи монтажу на таймлайні.
Професійний голос зі ШІ та синхронізація губ
Обирайте природні голоси зі ШІ або використовуйте клонування голосу, щоб відповідати вашому бренду. Кожне демонстраційне відео продукту має реалістичну подачу та точну синхронізацію губ, створюючи вишуканий результат, який виглядає професійно в сценаріях для продажів, онбордингу та маркетингу.
Візуальна кастомізація та контроль бренду
Застосовуйте фірмові кольори, логотипи, макети та стилі до кожного демонстраційного відео продукту. Налаштовуйте фони, темп, субтитри та структуру сцен так, щоб вони відповідали історії Вашого продукту, водночас зберігаючи єдиний формат демо для всіх команд і регіонів.
Багатомовна локалізація демонстраційного відео
Перекладайте демонстраційні відео продукту більш ніж 175 мовами за допомогою голосового та відеоперекладу зі ШІ. HeyGen зберігає інтонацію та таймінг, щоб глобальна авдиторія отримувала такий самий зрозумілий досвід знайомства з продуктом без повторного створення контенту.
Як користуватися генератором демонстраційних відео продукту зі ШІ
Створюйте найкращі демонстраційні відео про продукт за допомогою простого робочого процесу з чотирьох кроків, який перетворює текст на готове до публікації відео.
Виберіть макет, стиль і співвідношення сторін для свого демонстраційного відео про продукт. Налаштуйте візуальні елементи, брендинг і мовні параметри так, щоб вони відповідали Вашій авдиторії та сценарію використання.
Вставте текст із поясненням або покроковим оглядом Вашого продукту. HeyGen проаналізує структуру, темп і акценти, щоб підготувати сцени, які чітко демонструють можливості та робочі процеси.
Налаштуйте фони, підписи, стиль голосу та брендинг. Додайте зображення до елементів відео, субтитри або переклади, щоб забезпечити чіткість і доступність для різних регіонів.
HeyGen створює повний демонстраційний відеоролик продукту з синхронізованим візуальним рядом і озвученням. Завантажуйте, вбудовуйте або поширюйте це відео в каналах продажів, маркетингу та підтримки.
Генератор демонстраційних відео про продукт використовує створення відео зі ШІ, щоб перетворювати готові сценарії на повноцінні демо-відео. Він автоматично створює візуальні елементи, озвучення, субтитри та таймінг, усуваючи потребу в записі екрана наживо, зйомці чи ручному монтажі відео. Для індивідуальних креаторів тарифний план Creator починається від $29.
HeyGen створює професійні відео з природною подачею голосу, точною синхронізацією губ і плавним темпом. У результаті Ви отримуєте вишуканий і послідовний контент, який підходить для демонстрацій для клієнтів, онбордингу та внутрішнього навчання.тарифний план Proпочинається від $99
Так. HeyGen підтримує створення багатомовних відео та можливості перекладу відео більш ніж 175 мовами за допомогою інструмента перекладу відео. Ви можете локалізувати одне продуктове відео, зберігаючи ті самі візуальні матеріали, структуру та подання бренду.
Ні. Платформа створена для людей без досвіду монтажу. Ви працюєте в інтерфейсі на основі сценарію, а ШІ автоматично відповідає за композицію сцен, переходи, субтитри та синхронізацію аудіо.
Так. Ви можете застосовувати логотипи, кольори, шрифти, макети та багаторазові шаблони, щоб зберігати цілісність бренду в кожному демонстраційному відео продукту, створеному Вашою командою.
Демонстраційні відео продукту можна експортувати як стандартні файли MP4, придатні для сайтів, продажів через розсилки, навчальних платформ і соціальних мереж. Відео одразу готові до поширення без додаткової обробки.
Оновлення — це просто. Відредагуйте сценарій, візуальні елементи або голос і заново створіть відео. Немає потреби перезаписувати чи заново збирати сцени, тож демо залишаються актуальними, коли змінюються продукти.
HeyGen створено з урахуванням вимог безпеки рівня підприємства, щоб захистити Ваш контент продуктового відео. Ваші сценарії, медіафайли та створені відео залишаються приватними й під Вашим контролем, із чітко визначеними правами використання для бізнес-контенту, зокрема для створення відеодемо.
Зосереджуйте сценарії на цінності для користувача, підкреслюйте ключові робочі процеси та дотримуйтеся чіткої структури. Короткі, динамічні демо-відео показують найкращі результати. Створення відео зі ШІ спрощує тестування, оновлення та оптимізацію демо з часом.
