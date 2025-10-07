Генератор демонстраційних відео продукту для миттєвих онлайн-демо

Створюйте професійні демонстрації продукту безпосередньо з тексту за допомогою HeyGen та його AI-відео генератора. Перетворюйте сценарії на зрозумілі, брендовані демо з голосом, візуальними елементами, субтитрами та перекладами — без камер, повторних зйомок чи ручного монтажу.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор відео з зображень

Почніть безкоштовно
Виберіть аватара
Синхронізацію губ буде застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Продажі: демонстрації продукту

Продажі: демонстрації продукту

Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.

Запуски продуктових маркетингових кампаній

Запуски продуктових маркетингових кампаній

Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.

Адаптація клієнтів

Адаптація клієнтів

New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.

Підтримка клієнтів і довідкові матеріали

Підтримка клієнтів і довідкові матеріали

Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.

Внутрішнє навчання та підтримка

Внутрішнє навчання та підтримка

Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.

Глобальне навчання продукту

Глобальне навчання продукту

Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.

Чому HeyGen — найкращий генератор демонстраційних відео продукту

HeyGen допомагає командам швидше створювати високоякісні відеодемонстрації продукту, автоматизуючи процес створення відео від початку до кінця. Від сценаріїв до візуалів, голосу та локалізації — усе точно створюється й готове до масштабування між командами та ринками.

Почніть безкоштовно
Швидке створення демо

Створюйте повноцінне демо-відео продукту за лічені хвилини замість днів. ШІ бере на себе озвучення, візуальні матеріали, субтитри та таймінг, тож команди можуть пройти шлях від ідеї до готового демо без затримок у продакшні, забезпечуючи найкращий досвід продуктового демо.

Чітке, структуроване сторітелінг-оповідання

Перетворюйте письмові сценарії продукту на структуровані демо-відео, які покроково пояснюють функції. Скрипти стають візуальними історіями, що чітко підкреслюють цінність без живого запису чи складних демонстрацій.

Демо, готові до глобального запуску

Створюйте демонстраційні відео кількома мовами з природним голосом і точною синхронізацією губ. Локалізуйте продуктові демо миттєво, зберігаючи візуальний стиль, темп і цілісність бренду.

Створення демо з тексту в відео

Напишіть або вставте сценарій свого продукту, і HeyGen автоматично створить повне демонстраційне відео продукту. AI-відеогенератор формує сцени, візуальні елементи, озвучення, субтитри та переходи, щоб Ви могли чітко пояснити функції без запису екрана чи монтажу на таймлайні.

Почніть безкоштовно →
A content creation app showing a Q3 results text, a summary pop-up, and a presentation slide with a man and "Q3 Result Overview."

Професійний голос зі ШІ та синхронізація губ

Обирайте природні голоси зі ШІ або використовуйте клонування голосу, щоб відповідати вашому бренду. Кожне демонстраційне відео продукту має реалістичну подачу та точну синхронізацію губ, створюючи вишуканий результат, який виглядає професійно в сценаріях для продажів, онбордингу та маркетингу.

Почніть безкоштовно →
Three diverse people in overlapping video call screens: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

Візуальна кастомізація та контроль бренду

Застосовуйте фірмові кольори, логотипи, макети та стилі до кожного демонстраційного відео продукту. Налаштовуйте фони, темп, субтитри та структуру сцен так, щоб вони відповідали історії Вашого продукту, водночас зберігаючи єдиний формат демо для всіх команд і регіонів.

Почніть безкоштовно →
Voice cloning

Багатомовна локалізація демонстраційного відео

Перекладайте демонстраційні відео продукту більш ніж 175 мовами за допомогою голосового та відеоперекладу зі ШІ. HeyGen зберігає інтонацію та таймінг, щоб глобальна авдиторія отримувала такий самий зрозумілий досвід знайомства з продуктом без повторного створення контенту.

Почніть безкоштовно →
motion graphics photos to video

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам проявляти таку саму креативність у процесі, яку маю я, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчального медіаконтенту
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу просто написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду. Ми можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Як це працює

Як користуватися генератором демонстраційних відео продукту зі ШІ

Створюйте найкращі демонстраційні відео про продукт за допомогою простого робочого процесу з чотирьох кроків, який перетворює текст на готове до публікації відео.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Оберіть формат демо

Виберіть макет, стиль і співвідношення сторін для свого демонстраційного відео про продукт. Налаштуйте візуальні елементи, брендинг і мовні параметри так, щоб вони відповідали Вашій авдиторії та сценарію використання.

Крок 2

Додайте свій скрипт

Вставте текст із поясненням або покроковим оглядом Вашого продукту. HeyGen проаналізує структуру, темп і акценти, щоб підготувати сцени, які чітко демонструють можливості та робочі процеси.

Крок 3

Налаштуйте візуальні елементи та голос

Налаштуйте фони, підписи, стиль голосу та брендинг. Додайте зображення до елементів відео, субтитри або переклади, щоб забезпечити чіткість і доступність для різних регіонів.

Крок 4

Створюйте та діліться

HeyGen створює повний демонстраційний відеоролик продукту з синхронізованим візуальним рядом і озвученням. Завантажуйте, вбудовуйте або поширюйте це відео в каналах продажів, маркетингу та підтримки.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке генератор відеодемонстрацій продукту?

Генератор демонстраційних відео про продукт використовує створення відео зі ШІ, щоб перетворювати готові сценарії на повноцінні демо-відео. Він автоматично створює візуальні елементи, озвучення, субтитри та таймінг, усуваючи потребу в записі екрана наживо, зйомці чи ручному монтажі відео. Для індивідуальних креаторів тарифний план Creator починається від $29.

Наскільки реалістичними є демонстраційні відео продукту, створені за допомогою ШІ?

HeyGen створює професійні відео з природною подачею голосу, точною синхронізацією губ і плавним темпом. У результаті Ви отримуєте вишуканий і послідовний контент, який підходить для демонстрацій для клієнтів, онбордингу та внутрішнього навчання.тарифний план Proпочинається від $99

Чи можу я створювати демо в кількох мовах?

Так. HeyGen підтримує створення багатомовних відео та можливості перекладу відео більш ніж 175 мовами за допомогою інструмента перекладу відео. Ви можете локалізувати одне продуктове відео, зберігаючи ті самі візуальні матеріали, структуру та подання бренду.

Чи потрібен мені досвід відеомонтажу?

Ні. Платформа створена для людей без досвіду монтажу. Ви працюєте в інтерфейсі на основі сценарію, а ШІ автоматично відповідає за композицію сцен, переходи, субтитри та синхронізацію аудіо.

Чи можу я контролювати брендинг у своїх демо-відео?

Так. Ви можете застосовувати логотипи, кольори, шрифти, макети та багаторазові шаблони, щоб зберігати цілісність бренду в кожному демонстраційному відео продукту, створеному Вашою командою.

У яких форматах я можу експортувати?

Демонстраційні відео продукту можна експортувати як стандартні файли MP4, придатні для сайтів, продажів через розсилки, навчальних платформ і соціальних мереж. Відео одразу готові до поширення без додаткової обробки.

Наскільки просто оновити демо-відео?

Оновлення — це просто. Відредагуйте сценарій, візуальні елементи або голос і заново створіть відео. Немає потреби перезаписувати чи заново збирати сцени, тож демо залишаються актуальними, коли змінюються продукти.

Чи є мій контент захищеним?

HeyGen створено з урахуванням вимог безпеки рівня підприємства, щоб захистити Ваш контент продуктового відео. Ваші сценарії, медіафайли та створені відео залишаються приватними й під Вашим контролем, із чітко визначеними правами використання для бізнес-контенту, зокрема для створення відеодемо.

Які найкращі практики створення продуктових демо-відео?

Зосереджуйте сценарії на цінності для користувача, підкреслюйте ключові робочі процеси та дотримуйтеся чіткої структури. Короткі, динамічні демо-відео показують найкращі результати. Створення відео зі ШІ спрощує тестування, оновлення та оптимізацію демо з часом.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео за допомогою ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background