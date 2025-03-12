Персоналізована відеоплатформа HeyGen на базі ШІ дає змогу без зусиль створювати індивідуальні відео, вбудовуючи в кожне ім’я, вподобання чи спеціальні пропозиції. Дістаньтеся до своєї авдиторії за допомогою контенту, створеного саме для неї, підвищуючи залученість і конверсію. Незалежно від того, чи Ви працюєте з окремими клієнтами, чи запускаєте масштабні кампанії,
Платформа персоналізованих відео HeyGen на базі ШІ допомагає Вам створювати відео для кожного глядача, забезпечуючи, щоб Ваше повідомлення було особистим і доречним. Незалежно від того, чи займаєтеся Ви маркетингом, продажами або взаємодією з клієнтами, персоналізовані відео — це найкращий спосіб встановити зв’язок. Розширені інструменти ШІ від HeyGen дають змогу створювати відео, які привертають увагу та зміцнюють стосунки з Вашою авдиторією.
Використовуючи наші функції ШІ, Ви можете легко додавати до своїх відео такі деталі, як імена, вподобання та попередні покупки. Це робить кожне відео незабутнім, підвищує залученість і спонукає до дії. Ідеально підходить для персоналізованих відеолистів, маркетингу та утримання клієнтів.
Якщо Ви шукаєте ще більш інтерактивний досвід, ознайомтеся з нашими AI-аватар відео, де аватари зі ШІ оживляють Ваші повідомлення, створюючи глибший, більш захопливий зв’язок з Вашою авдиторією.
Найкращі практики створення персоналізованих відео
Максимізуйте ефективність Ваших персоналізованих відео за допомогою цих важливих порад:
• Знайте свою авдиторію: зрозумійте своїх глядачів. Дізнайтеся про їхні потреби, вподобання та поведінку. Це допоможе Вам створювати контент, який відгукується їм і забезпечує кращу залученість.
• Залишайтеся справжніми: персоналізація має виглядати природно. Уникайте надмірності. Робіть це ненав’язливо, щоб Ваші відео залишалися автентичними та викликали довіру.
• Тестуйте варіації: спробуйте різні типи персоналізації, наприклад, за іменами, пропозиціями або форматами відео. Перевірте ці варіації, щоб зрозуміти, що найкраще працює для Вашої авдиторії.
• Вимірюйте результати: відстежуйте показники залучення, як-от клікабельність і конверсії. Використовуйте ці дані, щоб з часом удосконалювати свої відео та стратегію персоналізації.
Підвищуйте залученість за допомогою персоналізованих відео
Персоналізовані відео — це ефективний спосіб привернути увагу Вашої авдиторії. Коли Ви адаптуєте повідомлення для кожного глядача, Ви демонструєте, що цінуєте їхні вподобання. Це підвищує залученість, задоволеність клієнтів, утримання та конверсії.
Завдяки передовим технологіям ШІ від HeyGen створювати персоналізовані відео в масштабі стало простіше, ніж будь-коли. Незалежно від того, чи Ви звертаєтеся до конкретної групи, чи до широкої авдиторії, персоналізовані відео допомагають донести Ваше повідомлення значно ефективніше.
Нам довіряють бізнеси по всьому світу — ми допомагаємо Вам створювати високоякісні відео, які залучають, конвертують і підтримують Ваші бізнес-цілі. Завдяки простим у використанні інструментам і безшовній інтеграції ШІ Ви можете створювати відео які відгукуються Вашій авдиторії та приносять результати
Створіть свій кастомний AI-аватар за 4 прості кроки
Перетворіть просте відео на свій повністю персоналізований, розмовний цифровий аватар за допомогою HeyGen. Дотримуйтесь цих чотирьох простих кроків:
Зніміть себе на відео, читаючи наданий сценарій у добре освітленому приміщенні. Це відео стане основою для Вашого індивідуального AI-аватара.
Щойно Ви запишете своє відео, надішліть його разом із формою згоди в безпечний спосіб до HeyGen. Наші фахівці використають відзнятий матеріал, щоб створити Ваш персоналізований аватар, який точно відтворюватиме Ваш стиль і тон.
Після створення Вашого аватара використовуйте його для передачі повідомлень, презентацій, навчальних матеріалів чи будь-якого іншого контенту. Ваш аватар оживе завдяки реалістичним жестам, синхронізації губ і голосу.
Щойно Ваш аватар буде готовий, Ви зможете публікувати персоналізоване відео в соціальних мережах, внутрішніх інструментах або клієнтських каналах. Ваш аватар готовий взаємодіяти з великою кількістю людей і ефективно охоплювати Вашу авдиторію.
Платформа HeyGen дає змогу створювати персоналізовані відео в масштабі, автоматично додаючи імена, повідомлення та інші індивідуальні деталі. Це створює враження, що кожне відео зроблене спеціально для кожного окремого глядача.
Ви додаєте динамічні поля, як-от імена або персоналізовані повідомлення, а ШІ безшовно поєднує їх у кожному відео. Це заощаджує час і усуває потребу в ручному редагуванні для масштабних кампаній.
Так. Персоналізовані відео підвищують залученість у вихідних повідомленнях, онбордингу та подальших комунікаціях. Для більш інтерактивної подачі поєднайте їх із перетворенням AI-зображення на відео.
Ліміти залежать від Вашого тарифного плану HeyGen: вищі плани підтримують створення відео у великому масштабі. Ви можете переглянути варіанти або зареєструватися будь-коли через HeyGen Signup.
Так. Персоналізовані відео роблять уроки більш релевантними для кожного учня. Для структурованого навчального контенту Ви також можете скористатися нашим генератором навчальних відео зі ШІ.
Створення відео відбувається швидко. Щойно Ви завантажите свій шаблон і дані, ШІ створює кожне персоналізоване відео за лічені хвилини, навіть для великих списків.
Так. HeyGen надає аналітику, яка показує залученість, переходи за посиланнями та конверсії. Ці інсайти допомагають Вам вдосконалювати майбутні кампанії та покращувати стратегії персоналізації.
