Інструмент Face Talking зі ШІ для реалістичних відео

Face talking перетворює статичне фото на реалістичне відео, де обличчя говорить, за допомогою ШІ. З HeyGen Ви можете створювати такі відео з говорячим обличчям, які виглядають природно, виразно й по-людськи — без камер, зйомок чи складних виробничих робочих процесів.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Освіта та навчання

Face talking videos explain lessons, onboarding steps, and tutorials in a clear and personal way. This improves understanding and keeps learners engaged without live instruction.

Маркетингова та продуктова комунікація

Use face talking to introduce features, explain benefits, or deliver announcements with a human presence. This builds trust while keeping messaging consistent.

Корпоративні та внутрішні оновлення

Teams share policies, updates, and instructions using familiar faces in talking photos. This removes the need for meetings or scheduled recordings.

Онбординг клієнтів та підтримка

Face talking videos guide users step by step through processes and workflows. This reduces confusion and improves completion rates.

Сторітелінг і цифрові архіви

Creators animate portraits to narrate stories, biographies, or historical content with emotional impact. This brings static visuals to life.

Багатомовна комунікація

Organizations deliver the same message globally by translating scripts while keeping the same talking face with the video translator.

Чому HeyGen — найкращий інструмент для створення відео з розмовним обличчям на ШІ

Формат «говоряче обличчя» створений для ситуацій, коли людська присутність підвищує зрозумілість, довіру та залученість, тож він ідеально підходить для застосунків із AI-відео, де персонаж говорить. HeyGen дає змогу легко й стабільно створювати такі відео зі ШІ, ефективно використовуючи технологію «говорячого обличчя».

Людська комунікація без зйомок

Функція Face talking дає змогу з’являтися в кадрі як AI-аватар без власного запису. Ви зберігаєте живий людський контакт, водночас позбуваючись стресу, складного налаштування та витрат часу, пов’язаних із живим відеозаписом, завдяки використанню AI-аватарів.

Швидші оновлення та ітерації

Замість перезапису відео, ролики з говорячим обличчям можна оновлювати, просто відредагувавши текст або аудіо. Це дає змогу миттєво вносити правки й завжди підтримувати контент актуальним.

Стабільна якість у кожному відео

Функція Face talking забезпечує однаковий вираз обличчя, тон і стиль подачі в усіх відео, допомагаючи командам зберігати єдиний і професійний голос.

Створення відео з розмовним обличчям із фото

Завантажте одне портретне фото й створіть відео з говорячим обличчям із реалістичним рухом губ і мімікою за допомогою AI-відео генератора. ШІ аналізує риси обличчя, щоб створити плавну, природну анімацію мовлення, яка виглядає автентично. Це усуває потребу у зйомці, освітленні чи навичках анімації.

Керований текстом говорячий обличчевий аватар

Створюйте відео з розмовним обличчям, просто вводячи текст сценарію замість запису аудіо. Голос зі ШІ та рухи губ залишаються ідеально синхронізованими, тож Ви можете швидко вносити правки без втрати реалістичності. Це ідеально підходить для великого обсягу та часто оновлюваного контенту.

Природна синхронізація губ і керування мімікою

Відео з говорячим обличчям забезпечують точну синхронізацію губ у поєднанні з ледь помітними рухами обличчя. Це допомагає уникнути надмірної анімації та створює природну подачу, яка утримує увагу глядачів і не викликає дискомфорту. У результаті відео сприймається професійно й по-людськи, підсилюючи ефективність взаємодії з AI-спікером.

Підтримка багатомовного говоріння обличчям

Створюйте відео з говорячою головою кількома мовами, використовуючи одне й те саме обличчя. Це дає змогу запускати глобальні повідомлення без повторного створення візуалів, скорочуючи час локалізації та зберігаючи цілісність бренду.

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам мати такий самий рівень творчої свободи в процесі, як і в мене, коли йдеться про візуальні формати сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми підсилили нашу команду: тепер можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
Як це працює

Як користуватися генератором перетворення зображень у відео зі ШІ

Втілюйте своє ідеальне обличчя у відео за допомогою розмовного ШІ всього за чотири прості кроки.

Крок 1

Завантажте фото

Оберіть чіткий портрет анфас. ШІ підготує обличчя для реалістичної анімації в AI-аватарі.

Крок 2

Додайте текст або аудіо

Введіть свій сценарій або завантажте аудіо. Таймінг, емоції та рух губ будуть створені автоматично.

Крок 3

Створіть відео з говорячим обличчям

HeyGen створює природне «говоряче» обличчя з точною синхронізацією губ і реалістичною мімікою.

Крок 4

Експортуйте та діліться

Завантажте своє відео та використовуйте його на сайтах, у соцмережах або у внутрішніх інструментах.

Поширені запитання (FAQ)

Що таке «face talking»?

Face talking — це технологія ШІ, яка анімує статичне фото, перетворюючи його на «розмовляюче» зображення, ніби людина на ньому говорить. Вона створює реалістичні рухи губ і міміку, що відповідають текстовому або аудіовому вводу, перетворюючи одне зображення на природне відео з розмовою.

Наскільки реалістичними є відео з розмовляючими обличчями?

Відео з говорячим обличчям створені так, щоб виглядати по-людськи, а не як анімація. Ледь помітні рухи обличчя та точна синхронізація губ у таких відео допомагають зберегти довіру й уникнути моторошного ефекту, який часто трапляється в простих анімаціях.

Який тип фото найкраще підходить для анімованого обличчя?

Чіткі, фронтальні портретні фото з хорошим освітленням дають найкращий результат. Фото з добре видимими рисами обличчя дозволяють ШІ створювати плавніший і точніший рух під час розмови.

Чи можу я створювати відео з розмовляючим обличчям, використовуючи лише текст?

Так, відео з говорячим обличчям можна повністю створювати з тексту, використовуючи підхід text to video. ШІ перетворює текст на мовлення та автоматично синхронізує рухи обличчя, тож немає потреби у записі голосу.

Чи може одне обличчя говорити кількома мовами?

Одне обличчя можна налаштувати так, щоб воно говорило кількома мовами, змінюючи сценарій у персоналізованому відео з розмовною головою. Це забезпечує послідовну візуальну ідентичність, водночас адаптуючи контент для різних регіонів та авдиторій.

Чи потрібні мені навички відеомонтажу або анімації?

Технічні навички не потрібні. Відео з говорячим обличчям створюються за простим робочим процесом із використанням фото та сценарію, тож цей процес доступний для будь-кого.

Чи можу я повторно використовувати той самий розмовний аватар з обличчям?

Так, щойно створено аватар з говорящим обличчям, Ви можете повторно використовувати його в необмеженій кількості відео. Це дає змогу масштабувати створення контенту без повторення кроків налаштування.

Для кого найкраще підходить формат face talking?

Face talking ідеально підходить для викладачів, маркетологів, бізнесу та креаторів, яким потрібна схожа на людську відеокомунікація без зйомок і витрат на продакшн.

