AI-конструктор відео для створення вражаючих e-commerce відео

Перетворюйте описи товарів на професійні ecommerce-відео за лічені хвилини з HeyGen. Без камер, знімальних команд і монтажних програм. Вставте текст, оберіть стиль — і отримайте готові до публікації продуктові відео, UGC-рекламу та демо.

AI ecommerce video maker creating stunning product videos.
141 933 535Створено відео
116 689 951Створено аватарів
19 574 242Перекладено відео
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Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Ключові можливості

Можливості інструмента для створення відео для e-commerce

Створення продуктового відео за лічені хвилини

Додайте інформацію про свій товар і за кілька хвилин отримайте якісні відео для e‑commerce. Опишіть продукт, оберіть стиль — і рушій перетворення тексту на відео автоматично створить сцени, озвучення та анімацію. Цей конструктор відео для e‑commerce допомагає Вам створювати професійний відеоконтент без складного навчання.

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AI product video creation process for ecommerce listings.

Очищення мовлення зі ШІ для бездоганних дублів

Запишіть один раз, а функція AI Speech Cleanup автоматично прибере слова-паразити, довгі паузи, невдалі початки та дублі. Без жодних навичок монтажу вона поєднає Ваші найкращі моменти непомітними переходами, тож кожне демонстраційне відео продукту виглядатиме записаним бездоганно й заощадить години відеомонтажу.

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AI product demo workspace with Speech Cleanup editing.

UGC-реклами у стилі креаторів з озвученням

Створюйте рекламу, від якої неможливо відвести погляд, що виглядає як справжні пости клієнтів. Напишіть чіпкий початок, додайте природне озвучення та швидко готуйте відео у форматі відгуків. Вбудований AI-інструмент для створення реклами та інші інструменти зі ШІ допомагають робити контент органічним для стрічки Instagram і Reels, які приводять кліки на сторінки Ваших товарів.

Get Started For Free →
Social media video ads for ecommerce in creator UGC style.

Багатомовні відео для глобальних брендів

Діставайтеся до покупців на кожному ринку без перезбирання жодного відео. Створюйте природну озвучку більш ніж 175 мовами, а потім локалізуйте готові ролики з точною синхронізацією губ за допомогою відео-перекладача. Один продуктове відео перетворюється на готовий до публікації ресурс для кожного регіону — все з однієї платформи.

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Multilingual AI video production for global ecommerce brands.

Універсальний редактор просто у Вашому браузері

Тестуйте більше креативів, не виходячи за межі бюджету. Налаштовуйте свої відео, змінюйте розмір під будь-який формат або змінюйте хук, а потім створюйте варіації з одного проєкту й завантажуйте їх. Усе-в-одному відеоредактор зі ШІ працює у Вашому браузері, тож для редагування eсommerce-відео не потрібен досвід відеомонтажу.

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All-in-one AI video generator editor for product marketing.

Ідеї та приклади використання відео для e-commerce

Демонстраційні відео продукту, які збільшують продажі

Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.

Маркетингові відео для Instagram за лічені хвилини

Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.

Customer testimonials that engage

Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.

Промо-відео для повторного використання та публікації

Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.

Explainer videos from image to video

New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.

Змініть розмір, експортуйте та додайте субтитри

Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.

How it works

Як працює відеоредактор для ecommerce

Створіть e-commerce відео за чотири прості кроки — від ідеї продукту до відшліфованого ролика, готового до публікації.

Крок 1

Pick a video style

Виберіть шаблон, співвідношення сторін і стиль для свого магазину, а потім задайте потрібний тип продуктового відео.

Крок 2

Додайте опис свого продукту

Paste your product details or description. The system splits it into scenes and sets natural pacing.

Крок 3

Налаштуйте деталі

Додайте субтитри, фони, музику, елементи бренду чи голос, а потім відкоригуйте таймінг, щоб повідомлення справді зачепило.

Step 4

Generate and publish

Render a clean video, then export it in the right format for your store and social channels.

Choosing a product video style and template for ecommerce.
Adding product copy to create an ecommerce video.
Customizing details of an AI product demo video.
Multi-platform ecommerce product videos ready to publish.

Frequently Asked Questions (FAQs)

Що таке конструктор відео для e‑commerce і як він працює?

An ecommerce video maker is an AI platform that turns product details into videos with no filming. Select a style, paste your text, and you are able to create product videos in minutes. The script to video workflow puts everything you need in one place.

Will AI product videos engage shoppers and win more clicks?

Так. Використовуйте ШІ, щоб створювати кліпи у стилі креаторів із природною подачею, які відповідають невимушеному тону, якого очікують покупці. Маркетологи покладаються на ці інструменти ШІ, щоб створювати привабливі відео за допомогою AI-інструментів для реклами в соцмережах, тестувати варіації для Instagram і масштабувати кліпи, які приносять кліки та підвищують залученість.

Чи можу я створювати відео для e‑commerce без навичок зйомки та монтажу?

Авжеж. Камера чи навички монтажу не потрібні. Створюйте безобличкові відео для свого магазину, використовуючи ведучих та текст просто у браузері або мобільному застосунку. Публікуйте онлайн-відео на будь-якій платформі соціальних мереж — без жодних зйомок.

Як перетворити зображення товарів на професійні відео для e‑commerce?

Завантажте зображення продукту, виберіть сценарій або промпт для руху — і інструмент перетворення зображення у відео додасть анімацію з кінематографічними панорамами та наближеннями. Статичні кадри з каталогу перетворюються на вишукані відео, які Ви зможете легко показувати на Amazon, у lifestyle-рекламі та картках товарів.

Чи можу я налаштовувати й завантажувати відео високої якості, щоб заощадити час?

Так. Налаштовуйте свої відео, змінюйте їхній розмір до будь-яких пропорцій і завантажуйте файли високої якості для кожного каналу. Поєднайте це з клонуванням голосу зі ШІ, щоб зберегти послідовний голос бренду, оновлювати будь-яку версію фінальними штрихами та заощаджувати час на тестуванні й монтажі відео.

Чи є професійні шаблони відео, які Ви можете редагувати без жодного досвіду?

Так. Оберіть професійні шаблони, створені для електронної комерції, і редагуйте їх у цьому зручному онлайн-редакторі відео або інструменті для створення відео для Instagram. Додавайте субтитри чи текстові накладки в один клік, вставляйте графіку та створюйте вражаючі відео з професійним виглядом.

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