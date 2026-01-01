Перетворюйте описи товарів на професійні ecommerce-відео за лічені хвилини з HeyGen. Без камер, знімальних команд і монтажних програм. Вставте текст, оберіть стиль — і отримайте готові до публікації продуктові відео, UGC-рекламу та демо.
Можливості інструмента для створення відео для e-commerce
Створення продуктового відео за лічені хвилини
Додайте інформацію про свій товар і за кілька хвилин отримайте якісні відео для e‑commerce. Опишіть продукт, оберіть стиль — і рушій перетворення тексту на відео автоматично створить сцени, озвучення та анімацію. Цей конструктор відео для e‑commerce допомагає Вам створювати професійний відеоконтент без складного навчання.
Очищення мовлення зі ШІ для бездоганних дублів
Запишіть один раз, а функція AI Speech Cleanup автоматично прибере слова-паразити, довгі паузи, невдалі початки та дублі. Без жодних навичок монтажу вона поєднає Ваші найкращі моменти непомітними переходами, тож кожне демонстраційне відео продукту виглядатиме записаним бездоганно й заощадить години відеомонтажу.
UGC-реклами у стилі креаторів з озвученням
Створюйте рекламу, від якої неможливо відвести погляд, що виглядає як справжні пости клієнтів. Напишіть чіпкий початок, додайте природне озвучення та швидко готуйте відео у форматі відгуків. Вбудований AI-інструмент для створення реклами та інші інструменти зі ШІ допомагають робити контент органічним для стрічки Instagram і Reels, які приводять кліки на сторінки Ваших товарів.
Багатомовні відео для глобальних брендів
Діставайтеся до покупців на кожному ринку без перезбирання жодного відео. Створюйте природну озвучку більш ніж 175 мовами, а потім локалізуйте готові ролики з точною синхронізацією губ за допомогою відео-перекладача. Один продуктове відео перетворюється на готовий до публікації ресурс для кожного регіону — все з однієї платформи.
Універсальний редактор просто у Вашому браузері
Тестуйте більше креативів, не виходячи за межі бюджету. Налаштовуйте свої відео, змінюйте розмір під будь-який формат або змінюйте хук, а потім створюйте варіації з одного проєкту й завантажуйте їх. Усе-в-одному відеоредактор зі ШІ працює у Вашому браузері, тож для редагування eсommerce-відео не потрібен досвід відеомонтажу.
Ідеї та приклади використання відео для e-commerce
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
Як працює відеоредактор для ecommerce
Створіть e-commerce відео за чотири прості кроки — від ідеї продукту до відшліфованого ролика, готового до публікації.
Виберіть шаблон, співвідношення сторін і стиль для свого магазину, а потім задайте потрібний тип продуктового відео.
Paste your product details or description. The system splits it into scenes and sets natural pacing.
Додайте субтитри, фони, музику, елементи бренду чи голос, а потім відкоригуйте таймінг, щоб повідомлення справді зачепило.
Render a clean video, then export it in the right format for your store and social channels.
An ecommerce video maker is an AI platform that turns product details into videos with no filming. Select a style, paste your text, and you are able to create product videos in minutes. The script to video workflow puts everything you need in one place.
Так. Використовуйте ШІ, щоб створювати кліпи у стилі креаторів із природною подачею, які відповідають невимушеному тону, якого очікують покупці. Маркетологи покладаються на ці інструменти ШІ, щоб створювати привабливі відео за допомогою AI-інструментів для реклами в соцмережах, тестувати варіації для Instagram і масштабувати кліпи, які приносять кліки та підвищують залученість.
Авжеж. Камера чи навички монтажу не потрібні. Створюйте безобличкові відео для свого магазину, використовуючи ведучих та текст просто у браузері або мобільному застосунку. Публікуйте онлайн-відео на будь-якій платформі соціальних мереж — без жодних зйомок.
Завантажте зображення продукту, виберіть сценарій або промпт для руху — і інструмент перетворення зображення у відео додасть анімацію з кінематографічними панорамами та наближеннями. Статичні кадри з каталогу перетворюються на вишукані відео, які Ви зможете легко показувати на Amazon, у lifestyle-рекламі та картках товарів.
Так. Налаштовуйте свої відео, змінюйте їхній розмір до будь-яких пропорцій і завантажуйте файли високої якості для кожного каналу. Поєднайте це з клонуванням голосу зі ШІ, щоб зберегти послідовний голос бренду, оновлювати будь-яку версію фінальними штрихами та заощаджувати час на тестуванні й монтажі відео.
Так. Оберіть професійні шаблони, створені для електронної комерції, і редагуйте їх у цьому зручному онлайн-редакторі відео або інструменті для створення відео для Instagram. Додавайте субтитри чи текстові накладки в один клік, вставляйте графіку та створюйте вражаючі відео з професійним виглядом.
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