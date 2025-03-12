Створіть власний аватар

Перетворіть своє фото або коротке відео на реалістичну цифрову версію себе. З HeyGen Ви можете створити AI-аватар, який говорить, рухається та взаємодіє більш ніж 175 мовами. Це швидко, реалістично й ідеально підходить для відео, навчання або соціальних мереж.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Хочете унікальний AI-аватар для Ваших відео?

За допомогою HeyGen’s AI Avatar Generator Ви можете створити реалістичну цифрову версію себе або розробити повністю індивідуального персонажа, який представлятиме Ваш бренд. Незалежно від того, чи створюєте Ви маркетингові відео, навчальні матеріали або контент для соціальних мереж, Ваш персоналізований аватар допоможе Вам бути присутніми будь-де, не з’являючись у кадрі.

HeyGen дає Вам змогу налаштувати зовнішність, голос і міміку Вашого аватара так, щоб він ідеально відповідав Вашому тону та індивідуальності. Оберіть риси обличчя, одяг і жести, які відображають ідентичність Вашого бренду. Ваш аватар може навіть говорити більш ніж 175 мовами, роблячи глобальну комунікацію простою та автентичною.

З HeyGen та створенням відео на основі ШІ Ви можете розробляти професійні аватари без камер, акторів чи складних інструментів для монтажу. Це найпростіший спосіб створювати захопливий, масштабований відеоконтент, який справді взаємодіє з Вашою авдиторією.

Найкращі практики створення Вашого AI-аватара

Щоб Ваш індивідуальний аватар виглядав природно й професійно, дотримуйтеся цих простих порад:

✓ Використовуйте якісне відео або зображення: чіткий, добре освітлений матеріал забезпечує максимально реалістичний результат.
✓ Записуйте в яскравому, рівномірному освітленні: уникайте тіней, щоб ШІ точно передавав деталі.
✓ Залишайте фон простим: однотонний, безвідволікальний фон допомагає отримати чистіший фінальний результат.
✓ Спробуйте клонування голосу: скористайтеся AI-клонуванням голосу від HeyGen, щоб аватар звучав як Ви.
✓ Налаштовуйте одяг і міміку: адаптуйте одяг, тон і жести під Ваш бренд.
✓ Додавайте кілька мов: говоріть природно більш ніж 175 мовами й акцентами, щоб охопити глобальну авдиторію

Додайте кілька мов: говоріть природно більш ніж 175 мовами й акцентами, щоб охопити авдиторію по всьому світу.

Хочете записувати навчальні матеріали або демонстрації продукту з вашим аватаром? Спробуйте AI Screen Recorder щоб записувати відео прямо у вашому браузері

Як підвищити залученість за допомогою AI-аватарів

HeyGen спрощує створення професійних, реалістичних аватарів без камер, акторів чи навичок монтажу. Усе працює прямо у Вашому браузері, тож Ви отримаєте бездоганний результат за лічені хвилини.

✓ Природні вирази обличчя та жести: аватари говорять і рухаються з реалістичною мімікою, що відповідає Вашому тону.
✓ Клонування голосу зі ШІ: надайте своєму аватару власний голос завдяки передовому синтезу мовлення.
✓ Глобальна мовна підтримка: спілкуйтеся природно більш ніж 175 мовами та акцентами.
✓ Простий робочий процес у браузері: створюйте, налаштовуйте та рендерте відео онлайн без потреби в додатковому програмному забезпеченні.

Функція HeyGen Create Your Own Avatar оживляє персонажів завдяки виразній пластиці, природному озвученню та реалістичним деталям, які допомагають Вам встановити контакт зі своєю авдиторією.

Як це працює?

Створіть свій кастомний AI-аватар за 4 прості кроки

Від короткого відео до повністю персоналізованої, готової говорити цифрової версії Вас. Створити свій AI-аватар з HeyGen швидко й просто. Вам потрібне лише коротке відео або фото, щоб почати. Уже за кілька хвилин Ваш індивідуальний AI-аватар буде готовий говорити, презентувати та взаємодіяти з Вашою авдиторією.

Крок 1

Запишіть коротке відео

Запишіть чіткий, добре освітлений фрагмент із собою, дотримуючись простих підказок на екрані.

Крок 2

Завантажте своє відео та форму згоди

Ваше відео безпечно обробляється, щоб створити Ваш персоналізований аватар.

Крок 3

Налаштуйте свій вигляд і голос

Налаштуйте свій стиль, міміку та тон, щоб вони відповідали Вашій особистості або бренду.

Крок 4

Почніть створювати відео

Введіть свій сценарій, і Ваш аватар природно передасть Ваше повідомлення будь-якою мовою.

Поширені запитання про створення власного аватара

Що таке інструмент HeyGen «Створіть власний аватар»?

Це інструмент на основі ШІ, який перетворює Ваше відео або фото на цифрову версію Вас, що говорить. Ви можете використовувати його для бізнес-відео, презентацій та створення контенту. Отримайте повний доступ до 500 і досліджуйте всі публічні аватари.

Чи можу я створити аватар з фото або відео?

Так. Завантажте чітке фото або короткий відеокліп, і HeyGen створить Ваш реалістичний аватар за кілька хвилин.

Чи може мій аватар говорити різними мовами?

Так. Ваш аватар може говорити більш ніж 175 мовами та з різними акцентами, що робить його ідеальним для глобальної авдиторії.

Чи можу я пізніше оновити або заново створити свій аватар?

Так. Ви можете видаляти, заново створювати або оновлювати аватари з Вашої панелі керування за потреби, залежно від рівня підписки.

Чи доступна ця функція в усіх тарифних планах?

Створення кастомних аватарів доступне в преміальних планах, і деякі з них включають безкоштовні пробні версії або обмежений доступ. Для розширених потреб зі створення план Pro починається від $99

