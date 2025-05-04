Екранний рекордер зі ШІ

Записуйте екран, вебкамеру та аудіо за допомогою HeyGen’s AI screen recorder. Запис у ідеальній синхронізації, очищення фонових шумів і автоматичне створення субтитрів. Створюйте якісні, зручні для поширення відео за лічені хвилини без завантажень і програм для монтажу.

Записуйте розумніше, швидше та якісніше

AI Screen Recorder від HeyGen надає Вам усе необхідне, щоб записувати, покращувати та ділитися професійними відео в одній інтуїтивній платформі. Незалежно від того, чи створюєте Ви навчальні матеріали, демонстрації продукту, онбординг-відео або командні презентації, HeyGen допомагає Вам заощаджувати час, підвищувати продуктивність і підтримувати студійну якість просто у Вашому браузері.

Завдяки покращенням на основі ШІ, запису з кількох джерел та інструментам миттєвого поширення кожне записане Вами відео виглядає професійно й звучить кристально чисто.

Автоматичне покращення за допомогою ШІ

Автоматично перетворюйте свої записи з простих на вражаючі. Передовий ШІ HeyGen очищує Ваше аудіо в режимі реального часу, прибираючи фоновий шум, вирівнюючи рівні гучності та видаляючи слова-паразити. Жодного монтажу не потрібно. Ви щоразу отримуєте плавні, професійні за якістю записи.

Ви можете точно налаштувати результат за допомогою вбудованих параметрів покращення, які зберігають Ваш голос чітким і природним — ідеально для креаторів, викладачів та професіоналів.

Безшовне багатоджерельне захоплення

Записуйте екран, вебкамеру та мікрофон одночасно з ідеальною синхронізацією. Легко перемикайтеся між ракурсами під час запису, щоб виділити ключові візуальні елементи або міміку.

Перед записом сплануйте свій сценарій за допомогою генератора сценаріїв відео зі ШІ, щоб чітко структурувати своє повідомлення й заощадити час.

Це гнучке налаштування ідеально підходить для навчальних матеріалів, демонстрацій продукту або віддалених презентацій, надаючи Вашим відео особистий характер, який утримує увагу глядачів. Спрощений інтерфейс гарантує відсутність затримок чи розсинхронізації аудіо, навіть під час перемикання джерел у процесі запису.

Як це працює?

Запишіть свій екран за 4 прості кроки

Легко записуйте свій екран і перетворюйте записи на захопливі, професійні відео за допомогою HeyGen AI Screen Recorder.

Крок 1

Відкрийте AI Screen Recorder

Запустіть HeyGen Screen Recorder просто у своєму браузері. Не потрібно нічого завантажувати чи встановлювати — просто відкрийте інструмент і будьте готові почати запис за кілька секунд.

Крок 2

Виберіть, що записати

Виберіть, що саме Ви хочете записати: екран, вебкамеру або і те, й інше разом із аудіо. Ви можете будь-коли перемикати режими перегляду, щоб утримувати увагу авдиторії на тому, що справді важливо.

Крок 3

Дозвольте ШІ покращити Ваш запис

Щойно Ви натиснете «Запис», ШІ HeyGen автоматично працює у фоновому режимі. Він прибирає фоновий шум, обрізає довгі паузи, вирівнює звук і навіть додає субтитри, щоб Ваше відео було плавним і професійним без жодного ручного монтажу.

Крок 4

Миттєво переглядайте та діліться

Коли все буде готово, перегляньте свій запис і експортуйте його за лічені секунди. Завантажте відшліфоване відео в HD або 4K чи миттєво поділіться ним через захищене посилання — ідеально для навчальних матеріалів, презентацій і командних оновлень.

Поширені запитання про запис екрана

Що таке AI-рекордер екрана?

AI-рекордер екрана записує Ваш екран, вебкамеру та аудіо й автоматично покращує відео. HeyGen підвищує чіткість, видаляючи шум, обрізаючи паузи та створюючи субтитри, щоб Ваші записи виглядали професійно без ручного монтажу.

Чи можу я записувати свій екран і вебкамеру одночасно?

Так. HeyGen дає змогу одночасно записувати екран, вебкамеру та мікрофон із ідеальною синхронізацією. Ви можете перемикатися між різними макетами під час запису, що робить його ідеальним для навчальних матеріалів, демонстрацій і покрокових гайдів, де потрібні і візуальні елементи, і присутність ведучого.

Чи працює AI-рекордер екрана безпосередньо в браузері?

Так, звісно. HeyGen працює повністю онлайн, без потреби в інсталяції чи налаштуванні. Ви можете одразу записувати відео на Windows, Mac або в мобільних браузерах, а всі файли надійно зберігаються в хмарі для зручного доступу.

Чи може HeyGen покращити якість звуку в моїх записах?

Так. Вбудований ШІ автоматично прибирає фоновий шум, вирівнює рівні звуку, обрізає слова-паразити та підвищує чіткість. Для ще чистішого результату Ви можете додатково покращити аудіо за допомогою інструмента Increase Volume of Video

Чи створює записувач екрана субтитри автоматично?

Так. HeyGen автоматично створює точні субтитри та транскрипти під час запису. Це робить Ваші відео доступнішими, простішими для сприйняття та готовими до публікації на платформах на кшталт YouTube, Reels і внутрішніх навчальних порталів

Чи можу я редагувати свої записи після їх створення?

Ви можете швидко редагувати відео за допомогою функцій ШІ, як-от видалення тиші, визначення сцен, обрізання та коригування субтитрів. Для додаткового доопрацювання — наприклад, щоб вирізати окремі фрагменти, скористайтеся онлайн-інструментом для обрізання відео

Чи безкоштовний AI screen recorder від HeyGen для використання?

Так. Ви можете безкоштовно записувати, покращувати та експортувати відео в базовій версії. Оновлення відкриває доступ до преміум-функцій для команд, довших записів і розширених робочих процесів. Ви можете зареєструватися тут

