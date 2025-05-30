Об’єднайте два відео в одне

Об’єднуйте свої кліпи в одне плавне відео всього за кілька кліків. Завантажте файли, розташуйте їх у потрібному порядку та завантажте чистий MP4 без водяних знаків і реєстрації. Усе працює прямо у Вашому браузері — швидко та безпечно. Ідеально підходить для дописів у соцмережах, відео з телефона, шкільних проєктів або швидкого монтажу. Нічого зайвого: просто об’єднайте свої відео та отримайте готовий до використання файл за лічені секунди.

Об’єднайте два відео в єдину безшовну історію

Цей інструмент дає Вам простий спосіб об’єднувати відео без встановлення будь-яких програм. Завантажте свої кліпи, змініть їхній порядок, обріжте зайве та виберіть макет, який підходить для Вашого проєкту. Ви можете додати музику, виправити змішану орієнтацію кадрів і поєднати горизонтальні чи вертикальні відео в один акуратний файл. Інструмент підтримує MP4, MOV, AVI та інші формати й працює на будь-якому пристрої. Усе обробляється безпечно у Вашому браузері, тож Ви можете швидко об’єднати відео та без зайвих клопотів завантажити готовий файл. Ви також можете спробувати інші інструменти, наприклад створення контенту з нуля за допомогою функції «зображення у відео» генератор».

Найкращі практики поєднання відео з HeyGen

Кілька швидких налаштувань допоможуть зробити Ваше об’єднане відео плавнішим. Намагайтеся використовувати кліпи з подібною роздільною здатністю, щоб уникнути помітних стрибків якості. Якщо відео зняті в різних орієнтаціях, скористайтеся інструментами кадрування або макета, щоб утримувати об’єкт у центрі й зробити перегляд комфортним. Перевірте рівні звуку, щоб переходи звучали природно, і обріжте моменти, які Вам не потрібні. Оберіть співвідношення сторін, що відповідає Вашій платформі, і перегляньте відео перед експортом, щоб переконатися, що все виглядає цілісно.

Навіщо поєднувати відео зі Studio HeyGen на базі ШІ?

цей онлайн-інструмент для об’єднання відео дає змогу з’єднувати кліпи без акаунтів, завантажень чи водяних знаків. Він працює на будь-якому пристрої та підтримує популярні формати, як-от MP4 і MOV, тож Ви можете легко завантажувати й об’єднувати відео. Ви можете поєднати кілька кліпів, зберегти високу якість і зберегти готове відео всього за кілька секунд. Ваші файли залишаються захищеними під час обробки й видаляються після завантаження. Це простий спосіб створити акуратне відео, готове до публікації для роботи, навчання чи соціальних мереж. Якщо Ви хочете додати більше індивідуальності у свої відео, спробуйте наш інструмент Створіть власний аватар.

Як це працює?

Як об’єднати два відео в HeyGen

Об’єднати два відео так само просто, як завантажити їх, розташувати сцени та експортувати результат у HeyGen AI Studio. Просто завантажте, розташуйте, відредагуйте й експортуйте фінальний MP4 за кілька хвилин.

Крок 1

Завантажте свої кліпи

Завантажте Ваші відеофайли у форматі MP4, MOV, AVI або будь-якому іншому підтримуваному форматі. Переконайтеся, що всі кліпи, які Ви хочете об’єднати, підготовлені.

Крок 2

Упорядкуйте свою шкалу часу

Розташуйте свої кліпи в бажаному порядку. Обріжте краї, відкоригуйте макет і розмістіть кожну сцену так, щоб усе плавно поєднувалося.

Крок 3

Налаштуйте свої редагування

Покращте своє відео, додаючи або замінюючи аудіо, коригуючи таймінг і забезпечуючи природний перехід між фрагментами. Перегляньте послідовність, щоб переконатися, що все виглядає як слід.

Крок 4

Об’єднайте та завантажте

Коли будете задоволені результатом, об’єднайте всі кліпи в одне цілісне відео. Експортуйте фінальний файл MP4 і миттєво завантажте його. Увесь процес швидкий, простий і повністю онлайн.

Поширені запитання про об’єднання двох відео

Як об’єднати два відео онлайн?

Завантажте свої кліпи, розташуйте їх в редакторі та експортуйте єдиний MP4 за кілька хвилин. Якщо Ви хочете обрізати або підчистити кліпи перед об’єднанням, спробуйте онлайн-редактор обрізання відео

Чи можу я безкоштовно об’єднати кілька відео?

Так. Ви можете безкоштовно об’єднати два або більше кліпів і експортувати MP4 без водяного знака, готовий для соцмереж, презентацій або шкільних проєктів.

Чи зменшиться якість під час об’єднання відео?

Ні. Ваше фінальне об’єднане відео залишається чітким у HD та оптимізованим для плавного відтворення. HeyGen автоматично зберігає чіткість, кольори та роздільну здатність під час обробки. Для розширених потреб зі створення відео тариф Pro починається від $99

Які формати відео я можу завантажувати?

Ви можете завантажувати файли MP4, MOV, AVI та WebM. Інструмент також підтримує змішані орієнтації, даючи змогу поєднувати вертикальне й горизонтальне відео в одне акуратне цілісне відео.

Чи можу я об’єднувати відео на своєму телефоні?

Так. Інструмент працює безпосередньо у Вашому мобільному браузері на iPhone, Android і планшетах, а також на Mac, Windows і Chromebook.

Чи можу я додати або замінити аудіо під час об’єднання відео?

Так. Ви можете завантажити нову аудіодоріжку або залишити оригінальний звук. Якщо потрібно змінити швидкість відтворення, скористайтеся Audio Speed Changer

Чи є мої завантажені файли приватними та захищеними?

Так. Ваші відео безпечно обробляються у браузері й автоматично видаляються після завантаження. Лише Ви маєте доступ до свого контенту протягом усього процесу.

Чи можу я використовувати цей інструмент, щоб створювати контент для TikTok або YouTube?

Авжеж. Ви можете об’єднувати кліпи для TikTok, Instagram Reels, YouTube та інших платформ. Щоб створювати відео з озвученням або додавати голоси зі ШІ, скористайтеся інструментом «Text to Speech Video»

