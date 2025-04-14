AI Text to Speech з понад 300 природними голосами

Миттєво перетворюйте текст на природне, «людське» озвучення — жодної роботизованості. Обирайте з понад 300 природних голосів зі ШІ 175+ мовами, точно налаштовуйте кожну деталь подачі й одразу додавайте озвучку до готового відео.

HeyGen AI text to speech interface converting a written script into lifelike voice narration for a video.
147 851 399Створено відео
122 995 284Створено аватарів
20 456 587Перекладено відео
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Значок ключових функційКлючові можливості

Можливості AI Text to Speech від HeyGen

Понад 300 реалістичних голосів зі ШІ більш ніж 175 мовами

Перегляньте широкий вибір голосів різного віку, з різними акцентами та стилями мовлення, доки не знайдете той, що найкраще підходить для Вашого контенту. Кожен варіант у HeyGen's AI voice generator зберігає високу якість звучання навіть у довгих сценаріях, тож десятихвиливий навчальний модуль звучить так само стабільно, як і десятисекундний рекламний ролик.

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HeyGen AI voice library showing 300+ realistic AI voices across languages, accents, and speaking styles.

Керуйте емоціями, темпом і вимовою

Сформулюйте текст так, як Ви б давали вказівки актору озвучування. Ви отримуєте повний творчий контроль: налаштовуйте тон, швидкість, паузи та стиль голосу прямо в текстовому редакторі, а також використовуйте емоційний контроль, щоб змінювати виразну, емоційну подачу окремої репліки без повторного створення всього сценарію.

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Text-to-speech editor controls for adjusting emotion, pace, pauses, and pronunciation of AI narration.

Клонуйте свій голос із короткого зразка

Record a short sample and use AI voice Cloning to build a human-like voice that sounds like you. Your clone narrates every script you type, keeping one consistent brand voice across hundreds of videos without studio time, retakes, or re-recording when scripts change.

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Voice cloning panel recording a short sample to build a custom AI voice for text to speech.

Text to Speech, створений для відео

Most text-to-speech tools hand you an audio file and leave the video to you. HeyGen generates the voice output inside the same video editor that builds the scenes, so spoken content, captions, and timing stay in sync from the first draft to the final export.

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AI text-to-speech narration generated inside the HeyGen video editor with synced captions and scenes.

Lip-Synced Narration in Every Language

Створене мовлення синхронізується з рухом губ на екрані завдяки AI lip Sync, тож AI-аватар, який озвучує Ваш сценарій, виглядає знятим на камеру, а не продубльованим. Змініть голос на іспанську, гінді чи японську — і губи відтворюватимуть кожен звук, фонему за фонемою, у понад 175 мовах і численних діалектах.

Get Started For Free →
AI avatar lip-synced to generated speech, matching mouth movement across multiple languages.
Іконка варіантів використанняUse cases

Сфери використання ШІ для перетворення тексту на мовлення

AI voiceover generated from a script for a YouTube video, no microphone required.

AI-текст у мовлення для відео на YouTube

Записувати закадровий текст дубль за дублем займає години. Вставте свій сценарій, створіть озвучку зі ШІ, яка пасує до Вашого каналу, і публікуйте відеоконтент за щоденним графіком, не налаштовуючи мікрофон.

Озвучення тексту в мовлення зі ШІ для навчального та e-learning модуля, оновленого на основі відредагованого сценарію.

Озвучування для навчання та електронних курсів

Перезаписувати озвучку щоразу, коли оновлюється політика, — це гальмо для команд L&D. Створюйте озвучення для кожного навчального відео з оновленого сценарію, вносьте зміни того ж дня та розгортайте оновлені модулі у вашій LMS з одним і тим самим голосом.

Кілька варіантів голосів зі ШІ, створених для тестування озвучування маркетингових матеріалів і реклами.

Маркетингові відео та озвучування реклами

Агентства беруть сотні доларів за двоххвилинний озвучення. Напишіть текст оголошення, створіть озвучення за лічені секунди й протестуйте п'ять різних голосів одне проти одного ще до запуску кампанії.

Доріжка голосу зі ШІ, що озвучує демонстраційний огляд продукту з показом інтерфейсу застосунку.

Product Demos and Walkthroughs

Founders and PMs rarely have time to narrate walkthroughs. Type what each screen does, generate a clear voice track for your product demo video, and update the audio whenever the interface changes.

Короткі відео для соцмереж із озвученням тексту в голос за допомогою ШІ для Reels, Shorts і TikTok.

Короткий контент для соціальних мереж

Posting daily Reels, Shorts, and TikToks means constant voiceover work. Run captions and hooks through text to voice in seconds and keep the same recognizable AI audio signature across every clip and every platform.

Одне відео, локалізоване більш ніж 175 мовами з клонованим голосом і синхронізованим рухом губ завдяки ШІ-технології перетворення тексту на мовлення.

Глобальна локалізація понад 175 мовами

Competing tools stop at the audio file. HeyGen's AI video translator regenerates your speech in 175+ languages, clones the original voice, and matches lip movement, turning one video into a global library.

Іконка «Як це працює»How it works

Як працює перетворення тексту на мовлення зі ШІ

Генератор мовлення HeyGen перетворює вставлений сценарій на озвучене відео, готове до публікації, у чотири кроки. Більшість нових користувачів завершують усе за лічені хвилини.

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Крок 1: Вставте свій сценарій

Введіть або вставте свій текст в редактор. Довгі сценарії автоматично поділяються на сцени.

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Крок 2: Оберіть голос

Перегляньте понад 300 голосів за мовою, акцентом, віком і стилем або використайте клон власного голосу.

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Крок 3: Налаштуйте подачу

Налаштуйте емоції, темп, паузи та вимову, доки озвучення повністю не відповідатиме Вашому задуму.

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Крок 4: Створіть і поділіться

Експортуйте готове відео в HD або 4K, завантажте файл MP4 або опублікуйте його безпосередньо на своїх каналах.

Поширені запитання

Що таке AI text to speech і як це працює?

Технологія AI text to speech перетворює написаний текст на озвучене аудіо за допомогою процесу, який називається синтез мовлення. Передові моделі AI text to speech, натреновані на зразках людського мовлення, опановують інтонацію, ритм і наголос, завдяки чому створюють природне звучання голосу для озвучування відео, аудіокниг, подкастів і інструментів, що підвищують доступність контенту.

Чи не звучатиме голос ШІ роботизовано в довших сценаріях?

Ні. Саме рівномірна, «плоска» подача руйнує природність у старіших системах TTS. HeyGen змінює темп і інтонацію залежно від контексту й дозволяє вручну додавати паузи та наголоси, тож навіть 20-хвилинна начитка залишається емоційно насиченим, природним мовленням від першої до останньої репліки.

Як перетворити сценарій на відео з озвученням за допомогою ШІ та технології перетворення тексту на мовлення?

Вставте свій сценарій у робочий процес text to video, оберіть голос і створіть відео. Двигун ШІ для перетворення тексту на мовлення озвучить ваш текст, а HeyGen побудує відповідні сцени й синхронізує субтитри, тож Ви отримаєте готовий MP4, а не просто аудіодоріжку.

Чому варто обрати HeyGen, а не інші інструменти перетворення тексту на мовлення зі ШІ?

Більшість інструментів TTS закінчуються завантаженням аудіо. HeyGen створює надреалістичне мовлення всередині повноцінного відеодвижка, додає синхронізованого з губами ведучого на екрані, якщо Ви цього хочете, і локалізує результат більш ніж 175 мовами, тож один сценарій перетворюється на готове відео, яке можна публікувати.

Скільки часу на виробництві контенту економить командам перетворення тексту на мовлення зі ШІ?

Достатньо, щоб змінити підхід команд до планування контенту. Advantive скоротили виробництво озвучування з кількох днів до 2–3 годин — результат, задокументований у Advantive customer story, — і зменшили загальний час створення контенту на 50% після переходу на робочий процес зі ШІ від HeyGen.

Чи є HeyGen найкращим безкоштовним онлайн‑сервісом перетворення тексту на мовлення для відео?

For narration that ends up in video, yes. The free text-to-speech tier lets you test voices and generate videos before paying anything, and the free AI plan needs no credit card. Paid plans start at $24 per month and scale to custom enterprise agreements.

Can I publish AI text to speech audio on YouTube or in client work?

Так. Понад 85 000 бізнес-клієнтів публікують озвучення, створене ШІ, на YouTube, у платній рекламі та в матеріалах для своїх клієнтів. Перед комерційною публікацією ознайомтеся з умовами Вашого тарифного плану, щоб переконатися, що рівень використання відповідає характеру Вашої роботи.

Чи можу я використати власний голос для озвучування тексту за допомогою ШІ?

Так. Запишіть короткий зразок, і HeyGen створить клон Вашого голосу, який зможе природно начитувати будь-який текст, що Ви введете, без жодних голосових змінювачів. Клон зберігає Ваш тембр, дає змогу публікувати контент у темпі, недосяжному для звичайної студії звукозапису, і може говорити мовами, яких Ви ніколи не вчили.

Як мені правильно вимовляти імена або технічні терміни?

Відредагуйте сценарій у тому місці, де виникає помилка. Напишіть слово так, як воно має звучати, додайте паузу навколо нього й перезапустіть створення цієї репліки. Кожен рядок залишається налаштованим після створення, тож виправлення займає кілька секунд і дає природне звучання аудіо без повного перезапису.

Can developers build voice agents with HeyGen's text to speech?

Так. HeyGen надає доступ до своїх можливостей перетворення тексту на мовлення та створення голосу через API та SDK, а LiveAvatar забезпечує роботу голосових агентів у реальному часі з наднизькою затримкою відповіді, тож продукти можуть пропонувати своїм користувачам озвучені відео або живу голосову взаємодію.

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