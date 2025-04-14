Реалістичність залежить від моделі. Avatar V від HeyGen зберігає цілісну особистість у всіх сценах із синхронізацією губ на рівні фонем і був визнаний №1 за найреалістичніші AI-аватари на G2, тож результат сприймається як відзнятий відеоматеріал, а не анімація, навіть у довгих відео.