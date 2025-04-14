AI-аватар, що розмовляє: змусьте будь-яке фото озвучити Ваш скрипт

Змусьте будь-яке фото, сценарій чи короткий кліп «заговорити». Створюйте відшліфовані відео з AI-аватаром за лічені хвилини — без камери, без програм для монтажу й без перезапису, для соцмереж, навчання, реклами та багатомовного контенту.

AI talking avatar generated from a single portrait photo, speaking on screen with synced lips in a rounded video card.
147 851 399Створено відео
122 995 284Створено аватарів
20 456 587Перекладено відео
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Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.
Стилізована біла іконка автомобіля на синьому тлі.Ключові можливості

Можливості AI-генератора розмовних аватарів

Перетворіть будь-яке фото на аватар, що говорить

Завантажте одне чітке референсне фото, і рушій анімує обличчя, щоб відтворити Ваш сценарій із природною мімікою та рухами голови. Такий самий конвеєр «зображення у відео» працює з селфі, брендованими маскотами, історичними портретами та персонажами, створеними ШІ, тож будь-яке статичне зображення перетворюється на переконливого ведучого на екрані.

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A single reference portrait photo animating into a talking avatar with natural expressions inside a HeyGen video card.

Наберіть сценарій і прослухайте понад 300 голосів зі ШІ

Вставте текст і перегляньте понад 300 голосів зі ШІ з різними акцентами, віком і стилями подачі. Двигун перетворення тексту на мовлення озвучує сценарій Вашого розмовного аватара з природною паузацією та наголосами, тож озвучка звучить як записана, а не створена ШІ, без потреби наймати акторів озвучення чи бронювати студійні сесії.

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A script text box beside a scrollable AI voice list of 300+ voices with a waveform preview in the HeyGen editor.

Кадрово точна синхронізація губ будь-якою мовою

Модель узгоджує кожен фонем із формами рота, рухами щелепи та мікровиразами, кадр за кадром. Створена на основі того самого двигуна AI lip Sync, що виконує дубляж повних відео, вона зберігає природність мовлення у великих планах і точність у понад 175 мовах та діалектах.

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A close-up avatar face with phoneme-to-mouth-shape overlays and a language selector showing 175+ languages.

Клонуйте свій голос із короткого зразка

Запишіть 15 секунд аудіо, і платформа створить голос, що відповідає Вашому тону, темпу та акценту. Ваш розмовний аватар потім озвучить будь-який сценарій цим голосом, зберігаючи однакову подачу в десятках відео без потреби записувати жодної нової репліки.

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A 15-second voice recording panel building a cloned voice profile, linked to a talking avatar video card.

Створіть цифрового двійника з Avatar V

Avatar V створює постійний цифровий двійник-аватар з одного 15-секундного кліпу, зберігаючи Вашу зовнішність у загальних, середніх і крупних планах без жодного зсуву. Змініть одяг, оточення або ракурс камери за допомогою простого промпту англійською мовою — без потреби знову ставати перед камерою.

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A digital twin avatar shown in wide, medium, and close-up shots with an outfit and background prompt panel.
Зелена іконка подарункової коробки.Сфери застосування

Сфери використання генератора розмовних AI-аватарів

Кліп із розмовним аватаром у вертикальній соціальній стрічці для TikTok, Reels і Shorts з постійним ведучим.

Контент для соцмереж без зйомок

Щоденна зйомка на камеру виснажує креаторів. Створюйте розмовні кліпи з аватаром для TikTok, Reels і Shorts зі сценарію, зберігайте єдиний впізнаваний образ в кадрі та публікуйте свіжий візуальний контент щодня, не записуючи себе жодного разу.

Кілька UGC-стильових варіантів реклами з ведучим‑аватаром зі ШІ, який говорить і тримає в руках універсальний продукт без бренду.

UGC-стиль реклами та промо товарів

Пошук креаторів під кожен рекламний бриф розтягує тестування на тижні. Створіть AI-ведучого з говорячою головою, змінюйте скрипти й зачіпки для кожної варіації та проведіть A/B‑тестування десятків рекламних підходів за один день.

Модуль eLearning з аватаром-інструктором поруч із слайдом курсу та індикатором прогресу.

Навчальні та eLearning-модулі

Перезаписувати уроки після кожного оновлення продукту — це марна трата бюджету. Забезпечте кожному курсу з онбордингу та L&D постійного аватара-інструктора, просто оновлюйте сценарій, коли змінюється контент, і відтворюйте модуль за лічені хвилини замість повторного бронювання студії.

A faceless YouTube setup with an AI talking avatar presenter fronting a video thumbnail and play bar.

YouTube без обличчя з розмовним аватаром

Багато власників каналів не хочуть показувати своє обличчя онлайн. Говорящий аватар веде Ваші відео як професійний ведучий, тож безобличні канали отримують переваги утримання авдиторії, як у людського хоста, без розкриття чиєїсь особистості.

Персоналізоване відео для продажів із відеоспікером зі ШІ, який вітає потенційного клієнта на ім’я в електронному листі.

Персоналізовані відео для продажів та залучення клієнтів

Типові текстові листи ігнорують. Надішліть кожному потенційному клієнту коротке відеозвернення від Вашого відеоспікера, який вітається на ім’я та презентує саме їхній сценарій використання — створюйте такі відео партіями, а не по одному.

One talking avatar video localized into multiple languages with matched lip sync and country flag chips.

One Script, 175+ Language Versions

Localizing video normally means new actors per market. Translate your talking avatar video into 175+ languages with matched lip sync and a cloned voice, shipping localized videos at scale on the same day.

Розмитий білий значок документа з кнопкою відтворення на світло-блакитному тлі.Як це працює

Як працює AI-аватар, що розмовляє

Create your first talking avatar video in four steps, from picking a face to downloading a share-ready MP4 in minutes.

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Step 1: Pick your avatar

Оберіть один із понад 1 000 стокових аватарів, завантажте референтне фото або створіть цифрового двійника з короткого відео.

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Step 2: Add your script

Type or paste your text, or upload an audio file. Choose an AI voice or use your cloned one.

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Крок 3: Керуйте подачею

Виберіть тон, жести, тло та субтитри. Попередньо перегляньте сцену перед рендерингом.

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Крок 4: Створіть і поділіться

Рендерте в HD або 4K, збережіть MP4 у своєму робочому просторі або публікуйте відео безпосередньо у своїх соцмережах.

AI talking avatar FAQs (Frequently Asked Questions)

Що таке AI-аватар, що розмовляє, і як він працює?

A talking avatar is a digital face, from a photo, stock library, or your own recording, that speaks a script with synced lips and expressions. AI maps each sound in the audio to matching mouth shapes and facial motion, then renders the finished video.

Як створити AI-аватар, що розмовляє, з фото?

Завантажте одне чітке фото обличчя анфас, введіть свій текст і оберіть голос. ШІ анімує обличчя під аудіо та створює відео, яке можна завантажити. Як вихідні зображення підходять селфі, ілюстрації та портрети, створені ШІ, тож студійне фото не потрібне.

Чи є безкоштовний застосунок або вебсайт з AI-аватарами, що розмовляють?

Так. Безкоштовний конструктор розмовних аватарів HeyGen дає змогу створювати відео зі стоковими аватарами та голосами ШІ без жодних витрат і без банківської картки. У платних тарифах Ви отримуєте довші відео, кастомні аватари та вищу роздільну здатність, коли це потрібно.

Чи виглядатиме мій розмовний аватар штучно або потрапить в «долину моторошності»?

Реалістичність залежить від моделі. Avatar V від HeyGen зберігає цілісну особистість у всіх сценах із синхронізацією губ на рівні фонем і був визнаний №1 за найреалістичніші AI-аватари на G2, тож результат сприймається як відзнятий відеоматеріал, а не анімація, навіть у довгих відео.

Чому HeyGen — найкращий AI-генератор розмовних аватарів?

Там, де базовий генератор AI-аватарів обмежується анімацією одного обличчя в кліпі, HeyGen працює як повноцінний AI відео генератор, додаючи сцени, субтитри, переклад понад 175 мовами, експорт у 4K та API, щоб нічого не ламалося, коли Ви масштабуєте продакшн.

Скільки коштує створення відео з розмовними аватарами?

Ви можете почати безкоштовно. Тарифи Creator коштують від $24 до $29 на місяць для регулярного виробництва, а в API вартість вихідного матеріалу Avatar V становить $0.05 за секунду для розробників. Індивідуальні корпоративні плани підходять для команд, які масово публікують аватар-відео на різних ринках.

Чи може розмовний аватар замінити зйомку себе на камеру?

Для більшості контенту — так. Освітянин Anton Voroniuk веде свої канали з аватаром HeyGen, заощаджуючи 15,5 години на тиждень, зменшуючи витрати на виробництво у 40 разів і охоплюючи понад 1 млн студентів, не знімаючи особисто жодного уроку.

Чи можу я змусити мультяшного персонажа, маскота або домашнього улюбленця говорити?

Так. Photo-based Avatar IV працює й з нелюдськими обличчями, тож намальовані персонажі, бренд-маскоти та тварини можуть озвучувати скрипти з точною синхронізацією губ і власною «особистістю». Креатори використовують його для відео з «розмовляючими» улюбленцями, промо з маскотами та анімованих пояснювальних роликів.

Скількома мовами може говорити розмовний аватар HeyGen?

Понад 175 мов і діалектів. Створіть оригінал однією мовою, а потім скористайтеся AI Video Translator, щоб отримати локалізовані версії з точною синхронізацією губ і Вашим клонованим голосом, тож один сценарій покриє всі ринки, на яких Ви продаєте.

Чи можу я використовувати розмовного аватара для прямих трансляцій або чату в реальному часі?

Так. LiveAvatar запускає Ваш аватар у режимі реального часу, забезпечуючи живі розмови всередині голосових агентів, вебінарів і віджетів підтримки. Попередньо створені відео з розмовними аватарами також підходять як вступи до стримів, сегменти у стилі VTuber і заплановані прем’єри.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

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Turn any photo or script into a lip-synced AI talking avatar video, with AI.

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