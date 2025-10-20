AI-генератор субтитрів для відео

Створюйте точні субтитри до будь-якого відео за лічені секунди. HeyGen AI Caption Generator перетворює усне аудіо на охайні, готові до використання субтитри, які підвищують доступність, залученість та допомагають Вашому контенту показувати кращі результати на всіх платформах. Завантажте своє відео, миттєво створіть субтитри та відредагуйте їх за допомогою простих інструментів, що роблять Ваш робочий процес швидким і без стресу.
Автоматично створюйте субтитри за допомогою ШІ
Субтитри допомагають більшій кількості людей дивитися й розуміти Ваш контент. Вони підвищують доступність, збільшують утримання авдиторії та покращують результати Ваших відео на соціальних платформах. HeyGen пропонує Вам простий спосіб створювати точні субтитри без складного програмного забезпечення чи ручної транскрипції.
Коли ШІ бере на себе всю важку роботу, Ви одразу отримуєте чисті, синхронізовані за часом субтитри, що точно відповідають Вашому аудіо. Ви можете швидко їх відредагувати, налаштувати стиль і експортувати у потрібний формат файлу для YouTube, TikTok, Instagram, Reels або довгих відео. Усе відбувається у Вашому браузері, тож Ви можете додавати субтитри до відео з будь-якого пристрою, не переймаючись сховищем чи налаштуванням.
Якщо Ваш кліп потрібно обрізати перед додаванням субтитрів, Ви можете швидко підготувати його за допомогою інструмента Online Video Trimmer:
Найкращі практики для якісніших субтитрів, створених ШІ
Якісні субтитри допомагають людям стежити за Вашим повідомленням, навіть коли вони не можуть увімкнути звук. Щоб отримати найкращі результати від HeyGen’s AI Caption Generator, кілька простих кроків можуть суттєво вплинути на якість.
1. За можливості використовуйте чистий звук. Чітка мова допомагає ШІ точно розпізнати кожне слово. Зменшення фонових шумів або відлуння робить Ваші субтитри надійнішими.
2. Говоріть рівномірно. Надто швидка або нерівномірна мова може спричинити проблеми з таймінгом. Стабільний темп допомагає зберігати синхронізацію субтитрів із Вашим відео.
3. Перегляньте й відкоригуйте свої субтитри. ШІ виконує більшу частину роботи, але швидке перечитування допоможе переконатися, що імена, технічні терміни та акценти передано правильно.
4. Підберіть стиль субтитрів під платформу. Для коротких відео зазвичай потрібен жирний, добре читабельний текст. Для довгих відео найкраще підходять прості субтитри, які не відволікають від контенту.
5. Оберіть правильний формат експорту SRT і VTT-файли найкраще підходять для YouTube або навчального контенту. Вбудовані субтитри ідеальні для TikTok, Instagram та Reels.
Залучайте більше глядачів завдяки субтитрам, що конвертують
HeyGen надає Вам повний набір інструментів для створення точних субтитрів без уповільнення Вашого робочого процесу. Усе створено так, щоб Ви могли швидко перейти від завантаження до експорту, зберігаючи повний контроль над фінальним результатом.
1. Автоматичні субтитри на базі ШІ. Створюйте субтитри за лічені секунди завдяки передовому розпізнаванню мовлення. HeyGen чітко розпізнає голос і створює акуратні, синхронізовані субтитри, що точно відповідають Вашому відео.
2. Простi інструменти редагуванняВиправляйте незначні помилки, коригуйте таймінг або оновлюйте пунктуацію безпосередньо в редакторі. Робіть швидкі покращення без завантаження додаткового програмного забезпечення.
3. Вбудовуйте або експортуйте файли субтитрівЕкспортуйте файли SRT чи VTT для платформ на кшталт YouTube або вбудовуйте субтитри безпосередньо у Ваше відео для TikTok, Instagram та Reels.
4. Підтримка багатомовних субтитрів Створюйте субтитри кількома мовами, щоб охопити глобальну авдиторію. Корисно для маркетингових, освітніх і навчальних відео.
5. Кастомні стилі та форматування. Налаштуйте шрифт, колір, розмір і розташування, щоб Ваші субтитри відповідали стилю Вашого бренду або платформи. Використовуйте лаконічні субтитри або помітний текст для короткого контенту.
Якщо Ви хочете додати додатковий текст на екрані або виділити ключові моменти, спробуйте інструмент «Add Text to Video» :
Додайте субтитри до свого відео за 4 прості кроки
Створення субтитрів у HeyGen займає лише кілька кроків. Вам не потрібен досвід монтажу чи додаткове програмне забезпечення. Усе відбувається онлайн, і Ви отримуєте чіткі, точні субтитри за лічені хвилини.
Виберіть свій файл MP4, MOV або WebM і завантажте його до HeyGen.
HeyGen аналізує Ваше аудіо та автоматично створює точні субтитри з часовими мітками.
Перевірте імена, технічні терміни або коригування таймінгу. Редагуйте субтитри безпосередньо в редакторі
Завантажте свої субтитри у форматі SRT або VTT, або експортуйте відео з вшитими субтитрами, якщо Ви публікуєте його в TikTok, Instagram чи Reels.
Генератор субтитрів на основі ШІ використовує розпізнавання мовлення, щоб перетворити аудіо на текст, а потім додає часові мітки, щоб субтитри з’являлися в потрібний момент. Ви можете переглядати, редагувати й експортувати субтитри як файли субтитрів або відео вже з вбудованими субтитрами.тариф Creatorпочинається від $29.
Так. Цей інструмент працює і як генератор AI-субтитрів, і як генератор титрів. Ви можете автоматично створювати субтитри, редагувати їх для точності та експортувати файли SRT або VTT для платформ, які підтримують завантаження субтитрів.
За умови чіткого аудіо, субтитри, створені за допомогою ШІ, є дуже точними й зазвичай потребують лише незначного редагування. Перегляд субтитрів допомагає переконатися, що імена, технічні терміни та брендова лексика коректні перед публікацією. Для розширених потреб створення доступнийтариф Proвід $99
Так. Ви можете змінювати формулювання, пунктуацію та таймінг безпосередньо в редакторі. Це дає змогу точно налаштовувати субтитри без повторного завантаження відео чи використання окремого програмного забезпечення.
Ви можете експортувати субтитри як файли SRT або VTT чи завантажити відео з вшитими субтитрами. Вшиті субтитри ідеально підходять для TikTok, Instagram, Reels та інших соціальних платформ.
Так. Багато людей дивляться відео без звуку. Субтитри допомагають глядачам одразу зрозуміти Ваше повідомлення, що може підвищити час перегляду, утримання авдиторії та загальну залученість.
Так. Багато команд використовують субтитри разом із AI Video Script Generator, щоб спочатку створити чіткі сценарії, а потім перетворювати їх на відео з субтитрами швидше й з меншою кількістю правок.
Після експорту Вашого відео з субтитрами Ви можете скористатися інструментом Share Video у HeyGen, щоб надіслати посилання безпосередньо колегам або клієнтам без великих завантажень.
