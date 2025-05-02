Швидко змініть розмір свого відео й збережіть його чітким, охайним і готовим до будь-якої платформи. HeyGen допомагає змінити пропорції за лічені хвилини — чи потрібен Вам вертикальний формат для TikTok, квадратний для Instagram або широкоформатний ролик для YouTube. З правильним розміром Ваше відео відображається коректно, уникає небажаного кадрування та забезпечує плавніший перегляд.
Потрібно, щоб Ваші відео ідеально підходили для будь-якої платформи?
Різні платформи мають різні вимоги до відео, і неправильний розмір може призвести до незручних обрізань, спотворених кадрів або втрати деталей. Коли Ваше відео змінено до правильного розміру, воно природно заповнює екран, зберігає якість і допомагає донести Ваше повідомлення без зайвих відволікань.
Більшість сучасних редакторів підтримують зміну розміру відео — від простих змін співвідношення сторін до розширених інструментів, які допомагають виправити розтягнуте чи спотворене зображення. З HeyGen Ви можете змінити розмір відео так, щоб зберегти простий робочий процес і водночас забезпечити бездоганний вигляд контенту на будь-якому пристрої.
Найкращі практики зміни розміру відео
• Варіанти співвідношення сторін: Перемикайтеся між вертикальним, квадратним або горизонтальним форматами, щоб Ваше відео ідеально підходило для платформи, куди Ви його публікуєте.
• Зміна розміру без втрати якості: Розумне масштабування допомагає відео залишатися чітким і плавним, навіть коли Ви змінюєте його розміри.
• Власні налаштування ширини та висоти: Ідеально для творців, яким потрібен повніший контроль над точними розмірами та макетами.
• Виправлення розтягнутих або спотворених кліпів: Скоригуйте матеріал, знятий у неправильному форматі, щоб він знову виглядав природно.
• Пресети для соцмереж: Використовуйте вбудовані розміри для TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts та інших платформ, щоб заощадити час.
• Зміна розміру відео у браузері: Налаштовуйте розмір онлайн без завантаження програм чи складного налаштування інструментів.
• Підходить для всіх типів відео: Соціальний контент, демонстрації продукту, навчальні відео чи довгі проєкти — зміна розміру допомагає зробити відео охайним і продуманим.
Розширення охоплення завдяки зміненим за розміром відео
Зміна розміру відео робить Ваш контент універсальним і придатним для різних платформ, підвищуючи видимість і потенціал залучення. За правильного розміру та формату Ваші відео можуть охопити ширшу авдиторію й виглядати професійно, де б їх не поширювали.
Інструмент зміни розміру відео HeyGen спрощує масштабування, зберігаючи якість відео. Адаптуючи контент до форматів, специфічних для кожної платформи, Ви підвищуєте його універсальність та залученість. Завдяки нашій інтуїтивній платформі Ви можете швидко й легко адаптувати свої відео під будь-яку платформу чи мету.
Обрізайте, змінюйте розмір і адаптуйте свої відео за 4 прості кроки
Використовуйте Instant Highlight на базі ШІ, щоб швидко знаходити й ділитися найкращими фрагментами Вашого контенту.
Виберіть файл на своєму пристрої, який Ви хочете змінити за розміром.
Виберіть готовий шаблон або введіть власні розміри, що відповідають Вашій платформі.
Вносьте невеликі зміни, щоб зберігати об’єкт у центрі кадру під час зміни форматів.
Перевірте чіткість, узгодження руху та відсутність небажаного кадрування.
Використовуйте розумний інструмент масштабування, який змінює розміри без розтягування чи спотворення відео. HeyGen зберігає чіткість під час зміни розміру, тож Ваше відео лишається різким навіть під час переходу між форматами. Для обрізання перед зміною розміру спробуйте Online Video Trimmer
TikTok, Reels і Shorts найкраще працюють у вертикальному форматі 9:16, тоді як стрічка Instagram підтримує квадратний (1:1) і 4:5. YouTube і навчальні відео підходять для широкоформатного формату 16:9. Правильний вибір розміру гарантує коректне відображення Вашого контенту на всіх платформах.
Так. HeyGen дає змогу змінювати розмір відео повністю у Вашому браузері — без застосунків, завантажень чи складних налаштувань. Просто завантажте файл, оберіть потрібний розмір і за кілька хвилин експортуйте акуратне відео, готове до публікації на будь-якій платформі.
Зміна розміру коригує загальні габарити Вашого відео, тоді як кадрування видаляє частини кадру. Багато авторів спочатку змінюють розмір, щоб відповідати вимогам платформи, а потім кадрують для ідеального кадрування та композиції.
Так. HeyGen дає змогу змінювати і співвідношення сторін, і роздільну здатність в один крок, щоб Ви могли адаптувати своє відео для TikTok, Instagram, YouTube та інших платформ без спотворень. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29
Використовуйте корекцію співвідношення сторін, щоб відновити природні пропорції. HeyGen автоматично налаштовує Ваш макет, щоб об’єкти виглядали збалансованими й розташованими по центру, а не розтягнутими по всьому кадру. Створюйте високоякісний контент зі ШІ з 131,385,093 створених відео.
Безумовно. Формат MP4 підтримується всюди, його можна змінювати за розміром, кадрувати та експортувати без проблем із сумісністю. Після зміни розміру Ви також можете переформатувати свій кліп за допомогоюінструмента Repurpose Video
Може, якщо зробити це неправильно, але HeyGen використовує оптимізоване масштабування, щоб зберегти чіткість і кольори. Попередній перегляд перед експортом гарантує, що змінене за розміром відео залишиться якісним і професійним на всіх пристроях і платформах.
