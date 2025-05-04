Збільшіть гучність відео

Зробіть свої відео гучнішими та чіткішими за лічені секунди за допомогою онлайн-підсилювача гучності від HeyGen. Завантажте кліп, підвищте рівень аудіо та миттєво виправте надто тихий звук. Жодного програмного забезпечення для монтажу чи досвіду не потрібно.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
Маєте проблеми з тихим звуком у своїх відео?

HeyGen рівномірно підсилює звук у Вашому відео й запобігає спотворенням, забезпечуючи чистий, збалансований результат. Вам не потрібен досвід монтажу чи складні інструменти. Просто завантажте відео, відрегулюйте повзунок гучності та перегляньте зміни. Інструмент працює онлайн, підтримує кілька форматів і зберігає початкову якість відео.

• Працює у Вашому браузері без встановлення
• Підходить для новачків і працює швидко
• Підсилює звук без зниження якості відео
• Допомагає виправити надто тихі голосові записи
• Підтримує MP4, MOV і WebM
• Підходить для TikTok, YouTube, Instagram та інших платформ

Найкращі практики для збільшення обсягу відео

Отримайте максимально чистий звук завдяки кільком простим порадам:

• Почніть із помірного підсилення, щоб уникнути спотворень
• Скористайтеся попереднім переглядом, щоб перевірити гучність перед завантаженням
• Зменшіть фоновий шум, якщо оригінальне аудіо дуже тихе
• Протестуйте своє відео в навушниках і через колонки
• Підтримуйте баланс між діалогом і фоновою музикою чи ефектами

Хочете точно налаштувати тривалість відео перед посиленням аудіо? Спробуйте наш Online Video Trimmer, щоб обрізати зайві фрагменти й отримати кращі результати за гучністю.

Покращуйте свій контент завдяки вдосконаленому аудіо

Краще аудіо миттєво покращує сприйняття Вашого контенту. Гучніший, чистіший звук утримує увагу глядачів і допомагає донести Ваше повідомлення. Чи створюєте Ви навчальні матеріали, маркетингові відео або короткі ролики для соцмереж — покращене аудіо робить Ваше відео ефективнішим. З HeyGen Ви можете оновити свій звук за лічені секунди, без потреби опановувати програми для монтажу.

Як це працює?

Покращте звук у Вашому відео за допомогою кастомного голосу зі ШІ за 4 прості кроки

Покращити звук у Вашому відео з HeyGen швидко й просто навіть для новачків. Ви можете завантажити свій кліп, посилити аудіо та експортувати гучнішу й чіткішу версію всього за кілька кліків. Ось як це зробити:

Крок 1

Завантажте своє відео

Завантажте будь-який файл MP4, MOV або WebM.

Крок 2

Налаштуйте рівень гучності

Підніміть гучність аудіо за допомогою вбудованого повзунка.

Крок 3

Перегляньте попередній вигляд свого відео

Прослухайте покращений звук перед експортом.

Крок 4

Завантажте своє гучніше відео

Збережіть і поділіться своїм покращеним відео будь-де

Збільшіть кількість відео‑FAQ

Що робить підсилювач гучності відео?

Інструмент підвищує рівень аудіо у Вашому відео та покращує чіткість звуку, не впливаючи на якість зображення. Він підсилює тихі записи, щоб Ваш контент було легше почути на будь-якому пристрої.

Чи спотвориться звук, якщо підсилити аудіо?

Ні, якщо зміни вносяться поступово. Вбудований попередній перегляд дає змогу протестувати гучність перед експортом, щоб Ви змогли знайти ідеальний баланс без спотворень.

Чи можу я користуватися цим інструментом безпосередньо у своєму браузері?

Так. Підсилювач гучності працює повністю онлайн, без завантаження програм чи досвіду в редагуванні. Просто завантажте своє відео, відрегулюйте повзунок і миттєво експортуйте.

Чи підсилювач гучності безкоштовний у використанні?

Так. Ви можете безкоштовно покращити аудіо у своєму відео в базовій версії. Щоб створювати більш професійний контент з нуля, спробуйте AI Video Script Generator. Для індивідуальних креаторів тариф Creator починається від $29

Які формати відео підтримуються?

Інструмент підтримує файли MP4, MOV і WebM. Якість Вашого оригінального відео зберігається, а покращується лише аудіо. Для розширених потреб зі створення контенту тариф Pro починається від $99

Чи можу я підготувати своє відео перед покращенням аудіо?

Авжеж. Якщо Вам потрібно обрізати зайві фрагменти або спочатку підчистити кліп, скористайтеся онлайн-інструментом для обрізання відео, щоб отримати плавніший результат.

Чи потрібен мені акаунт, щоб почати підвищувати гучність відео?

Щоб користуватися інструментом, акаунт не потрібен, але його створення відкриває більше можливостей і пришвидшує робочі процеси. Ви можете зареєструватися будь-коли через HeyGen Signup

