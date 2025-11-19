Перетворюйте довгі відео на короткі за допомогою ШІ

Автоматично перетворюйте довгі відео на короткі за допомогою ШІ. Створюйте кліпи, готові стати вірусними, з субтитрами, розумним кадруванням і швидким експортом.

131 394 495Створено відео
105 747 111Створено аватарів
18 061 440Перекладено відео
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Мільйони людей у всьому світі довіряють нам, щоб оживити свої історії.

Спробуйте наш безкоштовний генератор перетворення зображень у відео

Почніть безкоштовно
Оберіть аватара
Lip-sync буде застосовано після створення
Введіть свій сценарій
Введіть текст будь-якою мовою
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Чорне тло без видимого вмісту

Епізоди подкасту у короткі кліпи

Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.

Чорний квадрат-заповнювач, що позначає відсутнє або недоступне маркетингове зображення HeyGen

Вебінари у яскраві матеріали для соцмереж

Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.

Чорний фон, використаний як візуальний розділювач на вебсайті платформи відео зі ШІ HeyGen

Продуктові демо у короткі ролики про функції

Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.

Логотип HeyGen

Освітні відео у форматі коротких уроків

Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.

Чорна рамка-заглушка, що позначає сцену відео зі ШІ, створеного в HeyGen

Контент від креаторів для регулярних публікацій

Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.

Логотип HeyGen

Маркетингові відео у повноцінні матеріали кампанії

Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.

Чому HeyGen — провідний інструмент для створення коротких відео з довгих

HeyGen допомагає креаторам і командам швидко перетворювати довгі формати контенту на ефективні короткі відео з більшою гнучкістю та контролем. Платформа поєднує розумне виявлення найкращих фрагментів, охайне візуальне оформлення та результат рівня професійного продакшену, щоб Ви стабільно отримували якісний короткий відеоконтент.

Почніть безкоштовно
Автоматичне виявлення ключових моментів

HeyGen аналізує довгі відео, щоб виявити моменти, які варто вирізати, використовуючи передові інструменти ШІ для ефективного AI-clipping. Сервіс зосереджується на ключових висловлюваннях, реакціях і природних паузах, щоб кожне коротке відео виглядало продуманим, а не випадково обрізаним, особливо під час перетворення довгих відео у короткі формати.

Форматування, готове до використання на платформах

Кожне коротке відео створюється у форматах, оптимізованих для Shorts, Reels і стрічок. Співвідношення сторін, темп і субтитри налаштовуються автоматично, тож кліпи одразу готові до публікації на різних платформах соціальних мереж.

Масштабується від одного до багатьох

Перетворюйте одне довге відео на кілька коротких за один прохід, використовуючи AI-методи нарізки для ефективності за допомогою інструмента створення кліпів. Це дає змогу легко підтримувати стабільний темп публікації коротких відео без повторного монтажу одного й того самого матеріалу.

Витягування кліпів на основі ШІ

HeyGen аналізує мовлення, темп і структуру, щоб перетворювати довгі відео на короткі кліпи, які зберігають контекст і зрозумілість. Замість того щоб здогадуватися, де робити нарізку, система створює сфокусовані фрагменти, які самі по собі виглядають завершеними й утримують увагу.

Почніть безкоштовно →
Three overlapping video call windows featuring a red-haired woman, a Black woman, and a blurry man.

Розумне кадрування для коротких відео

Довгі горизонтальні відео автоматично переформатовуються у вертикальний або квадратний формат. ШІ утримує спікерів і ключові візуальні елементи в центрі кадру, усуваючи незручні обрізання й роблячи кліпи природними для стрічок у соцмережах.

Почніть безкоштовно →
Three smiling people in video frames, with a "Video Agent" control panel and script options visible.

Субтитри, які підвищують утримання уваги

Кожне коротке відео містить автоматично створені субтитри з точною синхронізацією. Субтитри підвищують доступність контенту й утримують увагу глядачів, особливо під час перегляду без звуку на мобільних пристроях.

Почніть безкоштовно →
A smiling woman, with a 'CC' icon and 'AI Captions' text.

Швидке редагування з керуванням через текст

Редагуйте кліпи, змінюючи текст і таймінг, а не вручну обрізаючи кадри, за допомогою ШІ для перетворення довгого відео на короткі. Такий текстовий робочий процес дає змогу відточувати зачіпки, робити подачу динамічнішою та швидко повторно створювати кліпи з того самого вихідного відео.

Почніть безкоштовно →
motion graphics photos to video

HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість

Дізнайтеся, як бізнеси, подібні до Вашого, масштабують створення контенту та стимулюють зростання завдяки найінноваційнішій платформі перетворення зображень у відео на ринку.

Miro
"Це дало змогу нашим копірайтерам проявляти таку саму креативність у процесі, яку маю я, коли працюю з візуальними форматами сторітелінгу."

Steve Sowrey, Дизайнер навчальних медіа
Vision Creative Labs
"Магічний момент для мене настав, коли ми працювали над фільмом, який я робив щотижня. Раптом ми зрозуміли, що я можу написати сценарій, надіслати його — і більше ніколи не доведеться виходити перед камерою."

Roger Hirst, Співзасновник
Workday
"Мені подобається в HeyGen те, що мені більше не доводиться відмовлятися від проєктів. Це ніби ми розширили нашу команду: тепер можемо зробити набагато більше з тими ресурсами, які маємо."

Justin Meisinger, Керівник програми
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Як це працює

Як користуватися генератором довгих відео в короткі

Створюйте короткі відео з довгих записів у чотири прості кроки.

Почніть безкоштовно
Крок 1

Завантажте своє довге відео

Додайте відеофайл або імпортуйте наявний контент. HeyGen проаналізує весь запис, щоб зрозуміти структуру, темп і усний контент.

Крок 2

Дозвольте ШІ знайти найкращі моменти

Система автоматично визначає найцікавіші моменти й перетворює довгі відео на короткі кліпи, зосереджуючись на чітких і захопливих фрагментах за допомогою безкоштовного рішення на базі ШІ.

Крок 3

Налаштуйте кліпи

Налаштуйте субтитри, композицію кадру та тривалість кліпу для максимальної залученості в соцмережах. Розумне перекомпонування кадру гарантує, що кожне коротке відео виглядає природно у вертикальному або квадратному форматі — ідеально для TikTok та інших платформ.

Крок 4

Експортуйте та публікуйте

Завантажуйте короткі відео, оптимізовані для соціальних платформ, або повторно використовуйте їх у різних кампаніях як відео зі ШІ. Оновлення робіть легко, створюючи нові версії з того самого джерела за допомогою ШІ для перетворення відео на короткі ролики.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Поширені запитання (FAQ)

Що означає перетворення довгого відео на коротке відео?

Перетворення довгого відео на коротке означає конвертацію повнометражних записів у короткі кліпи, створені для перегляду в соцмережах і на мобільних пристроях. ШІ визначає найцікавіші моменти, обрізає зайві фрагменти та форматує кліпи так, щоб їх було зручно дивитися й ділитися ними, що робить це ефективним інструментом для створення відео зі ШІ.

Як HeyGen обирає моменти для створення кліпів?

HeyGen аналізує мовні патерни, інтонаційні акценти та темп мовлення, щоб за допомогою ШІ знаходити природні ключові моменти для кліпів. Такий підхід дає змогу створювати короткі відео, які сприймаються завершеними й змістовними, а не обірваними.

Чи можу я контролювати тривалість коротких відео?

Так, використання інструментів зі ШІ може спростити цей процес. Ви можете налаштовувати тривалість кліпу або створювати нові варіанти. Така гнучкість допомагає адаптувати короткі відео для різних платформ і вподобань авдиторії, особливо коли Ви користуєтеся конструктором кліпів.

Чи оптимізовані короткі відео для соціальних платформ?

Короткі відео мають правильні співвідношення сторін, субтитри та динаміку, оптимізовані для популярних платформ, тож ідеально підходять для відеоконтенту в TikTok. Це пришвидшує публікацію та зменшує потребу в додатковому монтажі.

Чи можу я редагувати кліпи після того, як вони будуть створені?

Редагування за допомогою текстових змін і коригування таймінгів посилюється можливостями відеоредактора. Це дає змогу легко вдосконалювати зачіпки чи формулювання без складного редагування таймлайна. Ознайомтеся з доступними річними тарифами варіантами, що починаються від $79 на рік.

Які типи довгих відео працюють найкраще?

Відео з говорячою головою, подкасти, вебінари, демо та навчальні записи особливо добре заходять у соцмережах на кшталт TikTok. Чітка мова й зрозуміла структура допомагають ШІ створювати якісніші короткі кліпи.

Чи замінює це ручний монтаж відео?

Для більшості робочих процесів з повторним використанням контенту — так. ШІ бере на себе нарізку, кадрування та створення субтитрів, тож команди можуть зосередитися на контент-стратегії, а не на ручному редагуванні.

Чи можу я створити кілька коротких відео з одного довгого відео?

Так. Одне довге відео може створити кілька коротких відео в межах одного робочого процесу, що ідеально підходить для регулярного публікування короткого контенту.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

Почніть створювати з HeyGen

Перетворюйте свої ідеї на професійні відео зі ШІ.

Почніть безкоштовно →
CTA background