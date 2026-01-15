Глобальні навчальні відео з комплаєнсу
Замініть застарілі PDF-файли та дорогі знімальні групи на відео зі ШІ, яке за лічені хвилини, а не місяці, уніфікує вимоги комплаєнсу в кожному відділі, локації та мовній версії.
Проблема навчання з комплаєнсу
Ваші вимоги щодо комплаєнсу не зупиняються. Оновлення HIPAA, протоколи безпеки, HR‑політики — усе постійно змінюється. А от створення відеонавчання під ці зміни? Це означає координувати знімальні групи, бронювати експертів, у яких ніколи немає часу, і чекати місяцями на контент, який застаріває ще до запуску. Тим часом Ваша команда працює в різних локаціях, мовах і часових поясах, і всім потрібне одне й те саме чітке, узгоджене повідомлення. Статичні PDF ніхто не читає. Живі сесії неможливо масштабувати. І кожен пробіл у навчанні — це пробіл у захисті.
Рішення HeyGen
HeyGen перетворює Вашу комплаєнс-документацію на захопливі навчальні відео, які Ваша команда справді дивиться. Завантажте політики, оберіть AI-аватар і створіть професійні тренінгові відео за лічені хвилини, а не місяці. Оновили регуляцію? Перестворіть відео за кілька годин. Потрібно іспанською, мандаринською та німецькою? Один клік. Ваше комплаєнс-повідомлення залишається послідовним у кожній локації, кожною мовою і для кожного співробітника. А завдяки експорту SCORM воно безпосередньо інтегрується у Вашу наявну LMS.
Усе, що потрібно командам з комплаєнсу для навчання у масштабі
Перетворення політик на відео
Перетворюйте наявні комплаєнс-документи — SOP, PDF-файли політик, презентації PowerPoint — на навчальні модулі з аватарами. Без написання сценаріїв з нуля. Без узгодження графіків із галузевими експертами. Завантажте свій контент і дозвольте ШІ взяти на себе продакшн.
• Автоматично перетворюйте політики та регламенти на сценарії для відео
• Створюйте навчальні матеріали на основі наявних презентацій
• Оновлюйте контент без повторних зйомок
Багатомовна відповідність вимогам
Одне навчальне відео, понад 175 мов. Переклад відео зі ШІ із клонуванням голосу та синхронізацією губ означає, що Ваше навчання з HIPAA звучить природно на кожному ринку — а не як дубльований іноземний фільм. Послідовні повідомлення, локальна подача.
• Клонування голосу зберігає автентичність ведучого
• Lip-sync синхронізує рухи губ із перекладеним аудіо
• Запускайте для глобальної команди з одного вихідного відео
Інтеграція з LMS
Експортуйте модулі з комплаєнсу безпосередньо у вашу систему управління навчанням. Пакування, сумісне зі SCORM, працює з Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors та іншими платформами. Відстежуйте проходження, бали та підтвердження так само, як для будь-якого іншого курсу.
• Експорт у форматі SCORM 1.2 та 2004
• Підтримка прямого завантаження до LMS
• Підтримка відстеження проходження
Цифрові двійники для малого та середнього бізнесу
Ваші фахівці з комплаєнсу не можуть бути всюди. Клонуйте своїх експертів з предметної галузі один раз, а потім використовуйте їхню експертизу в кожному навчальному модулі. Послідовний голос, послідовна подача, жодних конфліктів у розкладі.
• Створюйте цифрових двійників з короткого відеозапису
• Повторно використовуйте експертні аватари в необмеженій кількості модулів
• Оновлюйте сценарії без повторного запису відео
Контроль бренду та відповідність вимогам регулювання
Зафіксуйте затверджені повідомлення, логотипи та термінологію за допомогою Brand Kit. Brand Glossary гарантує, що такі терміни, як «HIPAA», а також назву Вашої компанії щоразу вимовлятимуть правильно. Жодних довільних трактувань. Жодного навчання не у стилі бренду.
• Забезпечуйте послідовний брендинг в усіх відео
• Глосарій керує вимовою технічних термінів
• Затверджена бібліотека аватарів для Вашої організації
Швидкий цикл оновлень
Норми змінюються — Ваше навчання теж має змінюватися. Коли OSHA оновлює рекомендації або Ваша команда з політик переглядає процедури, створюйте нові відео за лічені години, а не за тижні, які зазвичай йдуть на організацію повторних зйомок. Залишайтеся в актуальному полі без зайвих витрат на продакшн.
- Зміни в сценарії впроваджуються за лічені хвилини
- Для оновлень не потрібно повторно знімати відео
- Контроль версій для комплаєнс-аудитів
Від політики компанії до навчального відео за 3 кроки
Завантажте свій контент з комплаєнсу
Почніть з того, що вже маєте — PDF-файлів політик, презентацій або письмових процедур. AI-генератор сценаріїв HeyGen перетворює Вашу документацію на сценарії, готові до відео, або вставте власний текст.
Виберіть аватар і голос
Обирайте з понад 200 різноманітних AI-аватарів або створіть цифрового двійника Вашого фахівця з комплаєнсу. Підберіть голос, що відповідає тону Вашого бренду, або клонувати голос Вашого експерта з предметної галузі для максимальної автентичності.
Створюйте та розгортайте
Натисніть «Створити». За кілька хвилин у Вас буде професійне навчальне відео з комплаєнсу. Експортуйте його у Ваш LMS із пакуванням SCORM або завантажте для внутрішнього розповсюдження. Потрібні переклади? Створіть версії більш ніж 175 мовами з того самого джерела.
Створено для кожної функції комплаєнсу
Відповідність вимогам HIPAA та нормам у сфері охорони здоров’я
Створюйте навчальні програми з конфіденційності даних пацієнтів, які відповідають вимогам регуляторів. Навчальні відео для медичної сфери гарантують, що кожен співробітник — від реєстратури до клінічного персоналу — отримає послідовне навчання з HIPAA своєю бажаною мовою.
Сценарій використання: замініть тривалі очні сесії з HIPAA на лаконічні, самостійні відеомодулі для внутрішніх співробітників.
Навчання з техніки безпеки на робочому місці
Вимоги OSHA, інформування про небезпеки, протоколи ЗІЗ — навчання з техніки безпеки, яке працівники справді переглядають. Візуальні демонстрації з озвученням аватаром значно ефективніші за перевантажені текстом інструкції для кращого запам’ятовування та вищих показників проходження.
Випадок використання: забезпечуйте доставку відео з техніки безпеки в лабораторіях для всіх глобальних об’єктів із послідовним повідомленням у кожному регіоні.
HR та дотримання вимог у робочому середовищі
Запобігання сексуальним домаганням, кодекс поведінки, політики недискримінації. Чутливі теми подаються професійно та послідовно. Оновлюйте щороку без повторних зйомок.
Сценарій використання: швидко створюйте відео з рекомендаціями щодо трудового законодавства, які висвітлюють основні вимоги дотримання норм — що можна і чого не можна робити.
Фінансова та регуляторна відповідність
Відповідність SOX, протидія відмиванню грошей, політики щодо торгівлі на основі інсайдерської інформації. Регульовані галузі потребують документального підтвердження проходження навчання — відео з відстеженням у LMS це забезпечує.
Виробництво та контроль якості й відповідність вимогам
Процедури ISO, вимоги GMP, протоколи контролю якості. Навчальні відео, які демонструють правильні процедури, зменшують кількість помилок і зауважень під час аудитів.
Приклад: Würth Group скоротила витрати на переклад на 80%, створивши 65-хвилинну презентацію з комплаєнсу 8 мовами всього за 4 дні.
Глобальні програми відповідності
Міжнародне навчання з комплаєнсу без міжнародних витрат на виробництво. Те саме навчання, усіма мовами, з одного вихідного відео. Послідовність, яку цінують аудитори.
Найшвидше зростаючий продукт на G2 — і на те є причина
Від глобального навчання до відеореклами — HeyGen дає змогу будь-кому (так, саме Вам) створювати якісний, масштабований відеоконтент для будь-яких завдань. Ось деякі з переваг, які наші клієнти цінують найбільше:
HeyGen використовують понад 100 000 команд, для яких важливі якість, простота та швидкість
Маєте запитання? У нас є відповіді
Що таке програмне забезпечення для навчальних відео з комплаєнсу?
Програмне забезпечення для створення відео з навчання з комплаєнсу допомагає організаціям створювати, керувати та поширювати навчальний відеоконтент для виконання регуляторних і внутрішніх політик. HeyGen використовує AI-аватари та синтез голосу, щоб створювати професійні навчальні відео на основі сценаріїв або документів — без камер, студій чи знімальних команд. У результаті Ви отримуєте послідовне, масштабоване навчання з комплаєнсу, яке можна швидко оновлювати, коли змінюються вимоги регуляторів.
Як створити навчальні відео з дотриманням вимог HIPAA?
Завантажте Вашу HIPAA-політику або вставте навчальний скрипт у HeyGen. Оберіть AI-аватар, який буде ведучим у кадрі, підберіть професійний голос і створіть відео. Для медичних організацій, що працюють з різними спільнотами, скористайтеся відеоперекладом, щоб створити версії іспанською, мандаринською, в’єтнамською та іншими мовами, якими розмовляють Ваші співробітники. Експортуйте з пакуванням SCORM для відстеження проходження в LMS.
Чи можу я оновлювати відео з навчання з комплаєнсу, коли змінюються нормативні вимоги?
Так — це одна з головних переваг HeyGen для команд із комплаєнсу. Коли політики змінюються, просто оновіть свій сценарій і заново створіть відео. Немає потреби переназначати зйомки, бронювати студії чи узгоджувати доступність експертів. Більшість оновлень сценарію дають нові відео менш ніж за 30 хвилин, тож Ваше навчання залишається актуальним відповідно до регуляторних вимог.
Чи інтегрується HeyGen з нашою LMS?
HeyGen експортує пакети SCORM 1.2 та SCORM 2004, які працюють з основними системами управління навчанням, зокрема Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo та Absorb. Завантажте експортований пакет безпосередньо у Ваш LMS, щоб відстежувати проходження, бали та підтвердження відповідності вимогам.
Як працює багатомовне навчання з комплаєнсу?
Створіть своє навчальне відео з комплаєнсу один раз основною мовою. Потім скористайтеся функцією перекладу HeyGen, щоб створити версії будь-якою з понад 175 підтримуваних мов. Переклад включає клонування голосу (щоб Ваш ведучий звучав природно кожною мовою) і синхронізацію губ (щоб рухи рота відповідали перекладеному аудіо). Ваша іспаномовна версія звучить як справжня іспанська, а не дубльована англійська.
Чи є мій контент з комплаєнсу захищеним?
HeyGen має сертифікацію SOC 2 Type II та відповідає вимогам GDPR. Ваш контент шифрується під час передавання та зберігання. Для корпоративних команд із комплаєнсу, які працюють із конфіденційною політичною документацією, HeyGen пропонує виділені робочі простори з інтеграцією SSO та централізованим керуванням користувачами. Ми не навчаємо наші моделі ШІ на Вашому контенті.
Які типи навчання з комплаєнсу я можу створювати?
HeyGen підтримує будь-які сценарії навчання з комплаєнсу, зокрема: HIPAA та конфіденційність у сфері охорони здоров’я, OSHA та безпека на робочому місці, HR-комплаєнс (запобігання домаганню, кодекс поведінки), фінансові регуляції (SOX, AML, торгівля на основі інсайдерської інформації), виробничі стандарти (ISO, GMP), захист даних (GDPR, CCPA) та галузеві сертифікації. Якщо Ви можете написати для цього сценарій, HeyGen зможе створити відео.
Якої тривалості можуть бути відео з навчання з комплаєнсу?
HeyGen підтримує відео різної тривалості, щоб відповідати Вашому формату навчання. Більшість модулів із комплаєнсу добре працюють у діапазоні 3–10 хвилин для мікронавчання, але Ви можете створювати й довший контент для комплексних тем. Для розширених тренінгів (20+ хвилин) варто розбивати матеріал на розділи або модулі, щоб підвищити залученість слухачів і якість відстеження результатів навчання.
Чи можуть кілька людей з моєї команди з комплаєнсу користуватися HeyGen?
Так. HeyGen for Business містить командні робочі простори, де менеджери з комплаєнсу, інструкційні дизайнери та контент-креатори можуть співпрацювати. Спільні бібліотеки ресурсів забезпечують доступ усієї команди до затверджених аватарів, елементів бренду та шаблонів. Адмін-панель дає змогу керувати правами доступу та відстежувати використання.
Чим HeyGen відрізняється від традиційного виробництва відео для комплаєнсу?
Традиційне створення відео для комплаєнсу вимагає планування зйомок із ведучими, бронювання студій, координації знімальних команд і монтажу на постпродакшені — зазвичай це займає 2–3 місяці й коштує $5,000–$15,000+ за одне готове відео. HeyGen створює відео такої самої якості за лічені хвилини чи години, з необмеженою кількістю правок без додаткових витрат. Коли змінюються регуляції, Ви просто оновлюєте матеріал і створюєте відео заново, а не перезнімаєте його. Würth Group повідомила про скорочення часу виробництва на 50% і зменшення витрат на переклад на 80%. Advantive скоротила час створення контенту на 50%.
Чи можу я створити цифрового двійника нашого фахівця з комплаєнсу?
Так. HeyGen функція AI clone створює цифрового двійника з короткого відеозапису. Ваш фахівець з комплаєнсу записується один раз, після чого його аватар може проводити необмежену кількість навчальних модулів без додаткового планування. Коли ця людина залишає організацію, Ви можете «вивести аватар на пенсію» й створити новий — без «осиротілого» навчального контенту.
Які формати та роздільні здатності відео підтримуються?
HeyGen експортує відео у форматі MP4 з роздільною здатністю до 4K. Для навчання з комплаєнсу більшість організацій використовують 1080p (Full HD), що забезпечує оптимальний баланс між якістю та розміром файлу для доставки через LMS. Також Ви можете експортувати у 720p для середовищ з обмеженою пропускною здатністю або для мобільної доставки в першу чергу.
