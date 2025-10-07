HeyGen’in YZ video oluşturucusunu kullanarak doğrudan metinden profesyonel bir ürün tanıtımı oluşturun. Senaryolarınızı, kamera, yeniden çekim veya manuel düzenleme gerektirmeden ses, görseller, altyazılar ve çevirilerle net, marka kimliğinize uygun demolara dönüştürün.
Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.
Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.
New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.
Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.
Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.
Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.
HeyGen neden en iyi ürün demo video oluşturucusu
HeyGen, ekiplerin uçtan uca video oluşturmayı otomatikleştirerek yüksek kaliteli ürün demo video içeriklerini daha hızlı üretmesine yardımcı olur. Metinlerden görsellere, sese ve yerelleştirmeye kadar her şey doğru şekilde oluşturulur ve ekipler ile pazarlara ölçeklenmeye hazır hale gelir.
Günler yerine dakikalar içinde eksiksiz bir ürün tanıtım videosu oluşturun. Yapay zeka anlatımı, görselleri, altyazıları ve zamanlamayı üstlenir; böylece ekipler fikir aşamasından bitmiş demoya prodüksiyon gecikmeleri olmadan geçebilir ve en iyi ürün tanıtım deneyimini sunabilir.
Yazılı ürün akışlarını, özellikleri adım adım açıklayan yapılandırılmış demo videolarına dönüştürün. Metin halindeki senaryolar, canlı kayıt veya karmaşık ekran gezintilerine gerek kalmadan değeri net biçimde vurgulayan görsel anlatılara dönüşür.
Doğal ses ve doğru dudak senkronizasyonuyla birden fazla dilde demo videoları oluşturun. Görselleri, ritmi ve marka tutarlılığını koruyarak ürün demolarını anında yerelleştirin.
Script'ten videoya demo oluşturma
Ürün metninizi yazın veya yapıştırın, HeyGen otomatik olarak eksiksiz bir ürün tanıtım videosu oluşturur. YZ video oluşturucusahneleri, görselleri, anlatımı, altyazıları ve geçişleri sizin için kurar; böylece ekran kaydı almadan veya zaman çizelgesi düzenlemeden özellikleri net bir şekilde açıklayabilirsiniz.
Profesyonel YZ ses ve dudak senkronizasyonu
Doğal YZ seslerini seçin veya markanıza uygun ses klonlama kullanın. Her ürün tanıtım videosu, gerçekçi anlatım ve hassas dudak senkronizasyonu ile gelir; satış, onboarding ve pazarlama senaryolarında profesyonel hissettiren, kusursuz bir sonuç ortaya çıkarır.
Görsel özelleştirme ve marka kontrolü
Marka renklerinizi, logolarınızı, yerleşimlerinizi ve stillerinizi her ürün demo videosuna uygulayın. Arka planları, ritmi, altyazıları ve sahne yapısını ürün hikayenize uyacak şekilde ayarlarken, demoları ekipler ve bölgeler arasında tutarlı tutun.
Çok dilli demo video yerelleştirme
Ürün tanıtım videolarınızı YZ ses ve video çevirisiyle 175’ten fazla dile çevirin. HeyGen, tonu ve zamanlamayı koruyarak küresel kitlelerin içeriği yeniden üretmenize gerek kalmadan aynı net ürün deneyimini yaşamasını sağlar.
YZ ürün demo video oluşturucuyu nasıl kullanırsınız
Metni, paylaşmaya hazır, tamamlanmış bir videoya dönüştüren basit dört adımlı bir iş akışıyla en iyi ürün tanıtım videolarını oluşturun.
Ürün tanıtım videonuz için bir yerleşim, stil ve en-boy oranı seçin. Hedef kitlenize ve kullanım senaryonuza uygun olacak şekilde görselleri, markalama öğelerini ve dil tercihlerini yapılandırın.
Ürün açıklamanızı veya adım adım anlatım metninizi yapıştırın. HeyGen, özellikleri ve iş akışlarını net bir şekilde gösterecek sahneleri hazırlamak için metnin yapısını, temposunu ve vurgularını analiz eder.
Arka planları, altyazıları, ses stilini ve markanızı ayarlayın. Farklı bölgelerde netlik ve erişilebilirlik sağlamak için videoya görseller, altyazılar veya çeviriler ekleyin.
HeyGen, senkronize görseller ve anlatımla eksiksiz ürün demo videosunu oluşturur. Videoyu indirin, gömün veya satış, pazarlama ve destek kanallarınızda dağıtın.
Ürün tanıtım videosu oluşturucu, yazılı metinleri yapay zeka video oluşturma teknolojisiyle eksiksiz tanıtım videolarına dönüştürür. Görselleri, sesi, altyazıları ve zamanlamayı otomatik olarak oluşturur; canlı ekran kaydı, çekim veya manuel video düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırır.
HeyGen, doğal seslendirme, doğru dudak senkronizasyonu ve akıcı tempo ile profesyonel kalitede videolar oluşturur. Ortaya çıkan içerik, müşteriyle yüz yüze demolar, onboarding süreçleri ve iç eğitim/etkinleştirme için uygun, tutarlı ve özenle hazırlanmış bir görünüm sunar.
Evet. HeyGen, 175’ten fazla dilde çok dilli video oluşturma ve video çeviri özelliklerini video çevirmeni ile destekler. Aynı görselleri, yapıyı ve marka sunumunu koruyarak tek bir ürün videosunu yerelleştirebilirsiniz.
Hayır. Platform, video editörü olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Siz senaryo tabanlı bir arayüzde çalışırken, YZ sahne kompozisyonunu, geçişleri, altyazıları ve ses senkronizasyonunu otomatik olarak yönetir.
Evet. Ekibiniz tarafından oluşturulan her ürün demo videosunda marka tutarlılığını korumak için logoları, renkleri, yazı tiplerini, yerleşimleri ve yeniden kullanılabilir şablonları uygulayabilirsiniz.
Ürün tanıtım videoları, web siteleri, satış iletişimi, eğitim platformları ve sosyal kanallar için uygun standart MP4 dosyaları olarak dışa aktarılabilir. Videolar, ek bir işleme gerek kalmadan paylaşmaya hazırdır.
Güncellemek çok kolaydır. Metni, görselleri veya sesi düzenleyip videoyu yeniden oluşturun. Yeniden kayıt almanıza veya sahneleri baştan kurmanıza gerek yoktur; bu da ürünler değiştikçe demoların güncel kalmasını sağlar.
HeyGen, ürün video içeriğinizi korumak için kurumsal düzeyde güvenlik uygulamalarıyla geliştirilmiştir. Metinleriniz, medya dosyalarınız ve oluşturduğunuz videolar gizli kalır ve kontrolünüz altında olur; video demoları da dahil olmak üzere, iş amaçlı içerik oluşturma için net kullanım haklarıyla korunur.
Metinlerinizi kullanıcıya sağlanan değere odaklayın, temel iş akışlarını öne çıkarın ve net bir yapı kullanın. Kısa ve temposu iyi ayarlanmış demolar en iyi performansı gösterir. YZ video oluşturma, demoları zaman içinde test etmeyi, güncellemeyi ve optimize etmeyi kolaylaştırır.
