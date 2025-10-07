Anında çevrimiçi demolar için ürün tanıtım videosu oluşturucu

HeyGen’in YZ video oluşturucusunu kullanarak doğrudan metinden profesyonel bir ürün tanıtımı oluşturun. Senaryolarınızı, kamera, yeniden çekim veya manuel düzenleme gerektirmeden ses, görseller, altyazılar ve çevirilerle net, marka kimliğinize uygun demolara dönüştürün.

128.632.814Oluşturulan videolar
102.862.378Oluşturulan avatarlar
17.680.347Çevrilen videolar
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.

Ücretsiz Görselden videoya oluşturucumuzu deneyin

Ücretsiz başlayın
Bir avatar seçin
Oluşturma tamamlandıktan sonra dudak senkronizasyonu uygulanır
Metninizi yazın
Herhangi bir dilde yazın
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Satış ürün demoları

Satış ürün demoları

Live demos are hard to scale and inconsistent across reps. With product demo video creation, sales teams send clear, on-demand demos that explain features, workflows, and value propositions consistently and accelerate deal cycles.

Ürün pazarlama lansmanları

Ürün pazarlama lansmanları

Launching new features usually requires multiple recordings and edits to produce the best product demo. AI video generation turns launch scripts into product demo videos quickly, helping marketing teams publish updates faster across websites, email, and social channels.

Müşteri işe alıştırma

Müşteri işe alıştırma

New users often struggle to understand product workflows. Product demo videos convert onboarding documentation into visual walkthroughs that guide users step by step and improve activation without scheduling live sessions.

Müşteri destek ve yardım içeriği

Müşteri destek ve yardım içeriği

Support teams spend time repeating the same explanations. Create product demo videos from support scripts to show solutions visually, reduce ticket volume, and give customers clear self-serve guidance.

Dahili yetkinleştirme

Dahili yetkinleştirme

Training teams need repeatable product education to effectively demonstrate the product in action. Product demo video creation transforms internal guides into structured explainer videos for onboarding, updates, and enablement without relying on presenters or recording sessions.

Küresel ürün eğitimi

Küresel ürün eğitimi

Scaling demos across regions is expensive with traditional video. AI video generator workflows allow teams to localize one product demo video into multiple languages while keeping visuals and messaging aligned, ensuring an effective product demo for the target audience.

HeyGen neden en iyi ürün demo video oluşturucusu

HeyGen, ekiplerin uçtan uca video oluşturmayı otomatikleştirerek yüksek kaliteli ürün demo video içeriklerini daha hızlı üretmesine yardımcı olur. Metinlerden görsellere, sese ve yerelleştirmeye kadar her şey doğru şekilde oluşturulur ve ekipler ile pazarlara ölçeklenmeye hazır hale gelir.

Ücretsiz başlayın
Hızlı demo prodüksiyonu

Günler yerine dakikalar içinde eksiksiz bir ürün tanıtım videosu oluşturun. Yapay zeka anlatımı, görselleri, altyazıları ve zamanlamayı üstlenir; böylece ekipler fikir aşamasından bitmiş demoya prodüksiyon gecikmeleri olmadan geçebilir ve en iyi ürün tanıtım deneyimini sunabilir.

Net, yönlendirmeli hikaye anlatımı

Yazılı ürün akışlarını, özellikleri adım adım açıklayan yapılandırılmış demo videolarına dönüştürün. Metin halindeki senaryolar, canlı kayıt veya karmaşık ekran gezintilerine gerek kalmadan değeri net biçimde vurgulayan görsel anlatılara dönüşür.

Küresel kullanıma hazır demolar

Doğal ses ve doğru dudak senkronizasyonuyla birden fazla dilde demo videoları oluşturun. Görselleri, ritmi ve marka tutarlılığını koruyarak ürün demolarını anında yerelleştirin.

Script'ten videoya demo oluşturma

Ürün metninizi yazın veya yapıştırın, HeyGen otomatik olarak eksiksiz bir ürün tanıtım videosu oluşturur. YZ video oluşturucusahneleri, görselleri, anlatımı, altyazıları ve geçişleri sizin için kurar; böylece ekran kaydı almadan veya zaman çizelgesi düzenlemeden özellikleri net bir şekilde açıklayabilirsiniz.

Ücretsiz başlayın →
A content creation app showing a Q3 results text, a summary pop-up, and a presentation slide with a man and "Q3 Result Overview."

Profesyonel YZ ses ve dudak senkronizasyonu

Doğal YZ seslerini seçin veya markanıza uygun ses klonlama kullanın. Her ürün tanıtım videosu, gerçekçi anlatım ve hassas dudak senkronizasyonu ile gelir; satış, onboarding ve pazarlama senaryolarında profesyonel hissettiren, kusursuz bir sonuç ortaya çıkarır.

Ücretsiz başlayın →
Three diverse people in overlapping video call screens: a red-haired woman, a Black woman, and a blurred man.

Görsel özelleştirme ve marka kontrolü

Marka renklerinizi, logolarınızı, yerleşimlerinizi ve stillerinizi her ürün demo videosuna uygulayın. Arka planları, ritmi, altyazıları ve sahne yapısını ürün hikayenize uyacak şekilde ayarlarken, demoları ekipler ve bölgeler arasında tutarlı tutun.

Ücretsiz başlayın →
Voice cloning

Çok dilli demo video yerelleştirme

Ürün tanıtım videolarınızı YZ ses ve video çevirisiyle 175’ten fazla dile çevirin. HeyGen, tonu ve zamanlamayı koruyarak küresel kitlelerin içeriği yeniden üretmenize gerek kalmadan aynı net ürün deneyimini yaşamasını sağlar.

Ücretsiz başlayın →
motion graphics photos to video

Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000'den fazla ekip tarafından kullanılıyor

Sizin gibi işletmelerin içerik üretimini nasıl ölçeklendirdiğini ve pazardaki en yenilikçi görselden videoya platformla büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.

Miro
"Bu, yazarlarımızın görsel hikâye anlatımı mecralarında benim sahip olduğum yaratıcılık düzeyine süreç boyunca aynı ölçüde sahip olmalarını sağladı."

Steve Sowrey, Öğrenme Medyası Tasarımcısı
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Benim için sihirli an, her hafta çektiğim bir filmi HeyGen ile yapabildiğimizde oldu. Bir anda fark ettik ki bir senaryo yazıp gönderebilirim ve bir daha asla kameranın karşısına geçmek zorunda kalmam."

Roger Hirst, Kurucu Ortak
play buttonWatch video
Workday
"HeyGen hakkında en sevdiğim şey, artık projelere hayır demek zorunda kalmıyor olmam. Sanki ekibimizi büyütmüş gibiyiz. Sahip olduğumuz kaynaklarla çok daha fazlasını yapabiliyoruz."

Justin Meisinger, Program Yöneticisi
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Nasıl çalışır

YZ ürün demo video oluşturucuyu nasıl kullanırsınız

Metni, paylaşmaya hazır, tamamlanmış bir videoya dönüştüren basit dört adımlı bir iş akışıyla en iyi ürün tanıtım videolarını oluşturun.

Ücretsiz başlayın
Adım 1

Bir demo formatı seçin

Ürün tanıtım videonuz için bir yerleşim, stil ve en-boy oranı seçin. Hedef kitlenize ve kullanım senaryonuza uygun olacak şekilde görselleri, markalama öğelerini ve dil tercihlerini yapılandırın.

Adım 2

Metninizi ekleyin

Ürün açıklamanızı veya adım adım anlatım metninizi yapıştırın. HeyGen, özellikleri ve iş akışlarını net bir şekilde gösterecek sahneleri hazırlamak için metnin yapısını, temposunu ve vurgularını analiz eder.

Adım 3

Görselleri ve sesi özelleştirin

Arka planları, altyazıları, ses stilini ve markanızı ayarlayın. Farklı bölgelerde netlik ve erişilebilirlik sağlamak için videoya görseller, altyazılar veya çeviriler ekleyin.

Adım 4

Oluşturun ve paylaşın

HeyGen, senkronize görseller ve anlatımla eksiksiz ürün demo videosunu oluşturur. Videoyu indirin, gömün veya satış, pazarlama ve destek kanallarınızda dağıtın.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

Sıkça sorulan sorular (SSS)

Ürün tanıtım videosu oluşturucu nedir?

Ürün tanıtım videosu oluşturucu, yazılı metinleri yapay zeka video oluşturma teknolojisiyle eksiksiz tanıtım videolarına dönüştürür. Görselleri, sesi, altyazıları ve zamanlamayı otomatik olarak oluşturur; canlı ekran kaydı, çekim veya manuel video düzenleme ihtiyacını ortadan kaldırır.

YZ ile oluşturulan ürün demo videoları ne kadar gerçekçi?

HeyGen, doğal seslendirme, doğru dudak senkronizasyonu ve akıcı tempo ile profesyonel kalitede videolar oluşturur. Ortaya çıkan içerik, müşteriyle yüz yüze demolar, onboarding süreçleri ve iç eğitim/etkinleştirme için uygun, tutarlı ve özenle hazırlanmış bir görünüm sunar.

Birden fazla dilde demo oluşturabilir miyim?

Evet. HeyGen, 175’ten fazla dilde çok dilli video oluşturma ve video çeviri özelliklerini video çevirmeni ile destekler. Aynı görselleri, yapıyı ve marka sunumunu koruyarak tek bir ürün videosunu yerelleştirebilirsiniz.

Video düzenleme deneyimine ihtiyacım var mı?

Hayır. Platform, video editörü olmayan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Siz senaryo tabanlı bir arayüzde çalışırken, YZ sahne kompozisyonunu, geçişleri, altyazıları ve ses senkronizasyonunu otomatik olarak yönetir.

Demo videolarımdaki markalaşımı kontrol edebilir miyim?

Evet. Ekibiniz tarafından oluşturulan her ürün demo videosunda marka tutarlılığını korumak için logoları, renkleri, yazı tiplerini, yerleşimleri ve yeniden kullanılabilir şablonları uygulayabilirsiniz.

Hangi formatlarda dışa aktarabilirim?

Ürün tanıtım videoları, web siteleri, satış iletişimi, eğitim platformları ve sosyal kanallar için uygun standart MP4 dosyaları olarak dışa aktarılabilir. Videolar, ek bir işleme gerek kalmadan paylaşmaya hazırdır.

Bir demo videosunu güncellemek ne kadar kolay?

Güncellemek çok kolaydır. Metni, görselleri veya sesi düzenleyip videoyu yeniden oluşturun. Yeniden kayıt almanıza veya sahneleri baştan kurmanıza gerek yoktur; bu da ürünler değiştikçe demoların güncel kalmasını sağlar.

İçeriğim güvende mi?

HeyGen, ürün video içeriğinizi korumak için kurumsal düzeyde güvenlik uygulamalarıyla geliştirilmiştir. Metinleriniz, medya dosyalarınız ve oluşturduğunuz videolar gizli kalır ve kontrolünüz altında olur; video demoları da dahil olmak üzere, iş amaçlı içerik oluşturma için net kullanım haklarıyla korunur.

Ürün tanıtım videoları için en iyi uygulamalar nelerdir?

Metinlerinizi kullanıcıya sağlanan değere odaklayın, temel iş akışlarını öne çıkarın ve net bir yapı kullanın. Kısa ve temposu iyi ayarlanmış demolar en iyi performansı gösterir. YZ video oluşturma, demoları zaman içinde test etmeyi, güncellemeyi ve optimize etmeyi kolaylaştırır.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

HeyGen ile oluşturmaya başlayın

Fikirlerinizi yapay zeka ile profesyonel videolara dönüştürün.

Ücretsiz başlayın →
CTA background