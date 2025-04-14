Metni anında insan gibi, asla yapay hissettirmeyen konuşmaya dönüştürün. 175’ten fazla dilde 300’ün üzerinde doğal YZ sesinden seçim yapın, konuşmanın her ayrıntısını ince ayarlarla özelleştirin ve anlatımı doğrudan tamamlanmış videonuza ekleyin.
HeyGen'in YZ metinden sese özellikleri
175+ dilde 300+ gerçekçi YZ sesi
İçeriğiniz için en doğru sesi bulana kadar farklı yaş gruplarını, aksanları ve konuşma tarzlarını kapsayan geniş bir ses yelpazesine göz atın. HeyGen'in YZ ses oluşturucu aracındaki her seçenek, uzun metinlerde de ses kalitesini korur; böylece on dakikalık bir eğitim modülü, on saniyelik bir reklam kadar tutarlı ve dengeli duyulur.
Duyguyu, konuşma hızını ve telaffuzu kontrol edin
Metni, bir seslendirme sanatçısını yönlendirir gibi yönlendirin. Tam yaratıcı kontrole sahip olun: metin editöründen ton, hız, duraklamalar ve ses stilini özelleştirin ve duygusal kontrolü kullanarak, tüm senaryoyu yeniden oluşturmak zorunda kalmadan tek bir satırın ifade gücünü ve duygusal aktarımını değiştirin.
Kısa bir örnekten sesinizi klonlayın
Kısa bir örnek kaydedin ve YZ ses klonlama özelliğini kullanarak size benzeyen, insan sesi gibi doğal bir ses oluşturun. Bu klon, yazdığınız her metni seslendirir ve yüzlerce video boyunca, stüdyo süresi, tekrar çekim veya metinler değiştiğinde yeniden kayıt gerektirmeden, tek ve tutarlı bir marka sesi korumanızı sağlar.
Video çıktısı için tasarlanmış metinden sese
Most text-to-speech tools hand you an audio file and leave the video to you. HeyGen generates the voice output inside the same video editor that builds the scenes, so spoken content, captions, and timing stay in sync from the first draft to the final export.
Her dilde dudak senkronizasyonlu anlatım
Generated speech maps to on-screen mouth movement through AI lip Sync, so an AI avatar speaking your script looks filmed, not dubbed. Switch the voice to Spanish, Hindi, or Japanese and the lips follow, phoneme by phoneme, across 175+ languages and multiple dialects.
Anlatımı tekrar tekrar kaydetmek saatlerinizi alır. Metninizi yapıştırın, kanalınıza uygun bir YZ seslendirme oluşturun ve her gün düzenli olarak, mikrofon kurmanıza gerek kalmadan video içeriği yayınlayın.
Her politika güncellemesinde seslendirmeyi yeniden kaydetmek, L&D ekiplerini yavaşlatır. Düzenlenmiş bir metinden her eğitim videosu için anlatım oluşturun, değişiklikleri aynı gün yayınlayın ve yenilenmiş modülleri LMS’inize tek ve tutarlı bir sesle aktarın.
Ajanslar iki dakikalık bir seslendirme için yüzlerce dolar talep ediyor. Reklam metnini yazın, saniyeler içinde seslendirmeler oluşturun ve kampanya yayına girmeden önce beş farklı sesi birbirine karşı test edin.
Kurucuların ve ürün yöneticilerinin genellikle adım adım anlatım yapmaya ayıracak zamanı olmaz. Her ekranın ne yaptığını yazın, ürün tanıtım videonuz için net bir ses parçası oluşturun ve arayüz değiştiğinde sesi kolayca güncelleyin.
Her gün Reels, Shorts ve TikTok paylaşmak, sürekli seslendirme işi yapmak anlamına gelir. Altyazıları ve dikkat çekici giriş cümlelerini saniyeler içinde metinden sese çevirin ve her klipte, her platformda aynı tanınabilir YZ ses imzasını koruyun.
Rakip araçlar ses dosyasında durur. HeyGen'in YZ video çevirmeni, konuşmanızı 175+ dilde yeniden oluşturur, orijinal sesi klonlar ve dudak hareketlerini eşleştirerek tek bir videoyu küresel bir video kütüphanesine dönüştürür.
Yapay zeka metinden sese nasıl çalışır
HeyGen'in konuşma oluşturucusu, yapıştırdığınız metni dört adımda anlatımlı, paylaşmaya hazır bir videoya dönüştürür. Çoğu ilk kez kullanan kullanıcı, işlemi birkaç dakika içinde tamamlar.
Type or paste your text into the editor. Long scripts split into scenes automatically.
300'den fazla sesi dile, aksana, yaşa ve tarza göre inceleyin veya kendi sesinizin klonunu kullanın.
Okuma, niyetinizi tam olarak yansıtana kadar duygu, tempo, duraklamalar ve telaffuzu ayarlayın.
Bitmiş videoyu HD veya 4K olarak işleyin, MP4 dosyasını indirin ya da doğrudan kanallarınıza yayınlayın.
AI text to speech converts written text into spoken audio through a process called speech synthesis. Advanced AI text to speech models trained on human speech learn intonation, rhythm, and stress, producing lifelike speech for video narration, audiobooks, podcasts, and tools that improve accessibility.
Hayır. Düz, tekdüze ve eşit aralıklı okuma, eski TTS sistemlerinde doğallığı yok eden şeydir. HeyGen, bağlama göre konuşma hızını ve tonlamayı değiştirir ve ayrıca el ile duraklama ya da vurgu eklemenize izin verir; böylece 20 dakikalık bir anlatım bile ilk cümleden son cümleye kadar duygusal açıdan zengin, doğal duyulan bir konuşma olarak kalır.
Metninizi text to video iş akışına yapıştırın, bir ses seçin ve oluşturun. Yapay zeka metinden konuşmaya motoru anlatımı üretirken HeyGen de uyumlu sahneler oluşturur ve altyazıları senkronize eder; böylece yalnızca bir ses dosyası yerine, dışa aktarmaya hazır bitmiş bir MP4 elde edersiniz.
Çoğu TTS aracı yalnızca bir ses dosyası indirmeye kadar gider. HeyGen, son derece gerçekçi konuşmayı tam özellikli bir video motorunun içinde oluşturur, isterseniz dudak senkronizasyonlu bir ekran sunucusu ekler ve sonucu 175+ dile yerelleştirir; böylece tek bir metin, yayına hazır, tamamlanmış bir videoya dönüşür.
Ekiplerin içerik planlama şeklini değiştirecek kadar etkili. Advantive, seslendirme prodüksiyonunu günler seviyesinden 2-3 saate indirdi; bu sonuç Advantive müşteri hikayesi içinde belgelenmiştir ve HeyGen'in YZ destekli iş akışına geçtikten sonra toplam içerik oluşturma süresini %50 azalttı.
Videoda kullanılacak anlatım için, evet. Ücretsiz metinden konuşmaya katmanı, herhangi bir ödeme yapmadan önce sesleri test etmenize ve videolar oluşturmanıza olanak tanır ve ücretsiz YZ planı için kredi kartı gerekmez. Ücretli planlar aylık 24 $’dan başlar ve özel kurumsal anlaşmalara kadar ölçeklenir.
Evet. 85.000'den fazla kurumsal müşteri, YouTube'da, ücretli reklamlarda ve müşteri teslimlerinde YZ ile oluşturulmuş anlatım yayınlıyor. Ticari olarak yayınlamadan önce, kullanım seviyesinin yaptığınız işe uygun olduğundan emin olmak için planınızın şartlarını kontrol edin.
Evet. Kısa bir örnek kayıt alın ve HeyGen, yazdığınız herhangi bir metinden doğal anlatım oluşturabilen bir ses klonu oluşturur; ses değiştirici kullanmanıza gerek yoktur. Bu klon, ses tonunuzu korurken hiçbir kayıt stüdyosunun izin vermeyeceği bir hızda içerik yayımlamanızı sağlar ve sizin hiç öğrenmediğiniz dilleri bile konuşabilir.
Hatanın oluştuğu metni düzenleyin. Kelimeyi nasıl duyulmasını istiyorsanız o şekilde yazın, etrafına kısa bir duraklama ekleyin ve satırı yeniden oluşturun. Her satır, oluşturma sonrasında da özelleştirilebilir durumda kalır; böylece düzeltme yalnızca birkaç saniye sürer ve tam bir yeniden kayıt yapmadan doğal sesli bir seslendirme elde edersiniz.
Evet. HeyGen, metinden konuşmaya dönüştürme yeteneklerini ve ses oluşturma özelliklerini API'ler ve SDK'lar aracılığıyla sunar ve LiveAvatar, son derece düşük gecikmeli yanıtlarla gerçek zamanlı sesli asistanları destekler; böylece ürünler, kendi kullanıcılarına anlatımlı video veya canlı sesli etkileşim sunabilir.
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