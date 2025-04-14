300'den fazla gerçekçi sesle YZ metinden sese dönüştürme

Metni anında insan gibi, asla yapay hissettirmeyen konuşmaya dönüştürün. 175’ten fazla dilde 300’ün üzerinde doğal YZ sesinden seçim yapın, konuşmanın her ayrıntısını ince ayarlarla özelleştirin ve anlatımı doğrudan tamamlanmış videonuza ekleyin.

HeyGen AI text to speech interface converting a written script into lifelike voice narration for a video.
147.858.572Oluşturulan videolar
122.996.006Oluşturulan avatarlar
20.457.309Çevrilen videolar
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Hikayelerini hayata geçirmek için dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından tercih ediliyor.
Ana özellikler simgesiÖne çıkan özellikler

HeyGen'in YZ metinden sese özellikleri

175+ dilde 300+ gerçekçi YZ sesi

İçeriğiniz için en doğru sesi bulana kadar farklı yaş gruplarını, aksanları ve konuşma tarzlarını kapsayan geniş bir ses yelpazesine göz atın. HeyGen'in YZ ses oluşturucu aracındaki her seçenek, uzun metinlerde de ses kalitesini korur; böylece on dakikalık bir eğitim modülü, on saniyelik bir reklam kadar tutarlı ve dengeli duyulur.

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HeyGen AI voice library showing 300+ realistic AI voices across languages, accents, and speaking styles.

Duyguyu, konuşma hızını ve telaffuzu kontrol edin

Metni, bir seslendirme sanatçısını yönlendirir gibi yönlendirin. Tam yaratıcı kontrole sahip olun: metin editöründen ton, hız, duraklamalar ve ses stilini özelleştirin ve duygusal kontrolü kullanarak, tüm senaryoyu yeniden oluşturmak zorunda kalmadan tek bir satırın ifade gücünü ve duygusal aktarımını değiştirin.

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Text-to-speech editor controls for adjusting emotion, pace, pauses, and pronunciation of AI narration.

Kısa bir örnekten sesinizi klonlayın

Kısa bir örnek kaydedin ve YZ ses klonlama özelliğini kullanarak size benzeyen, insan sesi gibi doğal bir ses oluşturun. Bu klon, yazdığınız her metni seslendirir ve yüzlerce video boyunca, stüdyo süresi, tekrar çekim veya metinler değiştiğinde yeniden kayıt gerektirmeden, tek ve tutarlı bir marka sesi korumanızı sağlar.

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Voice cloning panel recording a short sample to build a custom AI voice for text to speech.

Video çıktısı için tasarlanmış metinden sese

Most text-to-speech tools hand you an audio file and leave the video to you. HeyGen generates the voice output inside the same video editor that builds the scenes, so spoken content, captions, and timing stay in sync from the first draft to the final export.

Get Started For Free →
AI text-to-speech narration generated inside the HeyGen video editor with synced captions and scenes.

Her dilde dudak senkronizasyonlu anlatım

Generated speech maps to on-screen mouth movement through AI lip Sync, so an AI avatar speaking your script looks filmed, not dubbed. Switch the voice to Spanish, Hindi, or Japanese and the lips follow, phoneme by phoneme, across 175+ languages and multiple dialects.

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AI avatar lip-synced to generated speech, matching mouth movement across multiple languages.
Kullanım alanları simgesiUse cases

YZ metinden sese dönüştürme için kullanım alanları

YouTube videosu için bir metinden oluşturulan YZ seslendirme, mikrofon gerekmez.

YouTube videoları için YZ metinden sese

Anlatımı tekrar tekrar kaydetmek saatlerinizi alır. Metninizi yapıştırın, kanalınıza uygun bir YZ seslendirme oluşturun ve her gün düzenli olarak, mikrofon kurmanıza gerek kalmadan video içeriği yayınlayın.

Düzenlenmiş bir metinden güncellenen eğitim ve e-öğrenme modülü için YZ metinden konuşmaya anlatım.

Eğitim ve e-öğrenme anlatımı

Her politika güncellemesinde seslendirmeyi yeniden kaydetmek, L&D ekiplerini yavaşlatır. Düzenlenmiş bir metinden her eğitim videosu için anlatım oluşturun, değişiklikleri aynı gün yayınlayın ve yenilenmiş modülleri LMS’inize tek ve tutarlı bir sesle aktarın.

Pazarlama ve reklam seslendirmelerini test etmek için oluşturulmuş birden fazla YZ ses seçeneği.

Marketing Videos and Ad Voiceovers

Ajanslar iki dakikalık bir seslendirme için yüzlerce dolar talep ediyor. Reklam metnini yazın, saniyeler içinde seslendirmeler oluşturun ve kampanya yayına girmeden önce beş farklı sesi birbirine karşı test edin.

Bir uygulama arayüzünün ürün demosu adım adım anlatılırken, yapay zeka ses parçası anlatım yapıyor.

Ürün demoları ve adım adım anlatımlar

Kurucuların ve ürün yöneticilerinin genellikle adım adım anlatım yapmaya ayıracak zamanı olmaz. Her ekranın ne yaptığını yazın, ürün tanıtım videonuz için net bir ses parçası oluşturun ve arayüz değiştiğinde sesi kolayca güncelleyin.

Reels, Shorts ve TikTok için YZ metinden sese anlatımlı kısa sosyal video.

Kısa biçimli sosyal medya içeriği

Her gün Reels, Shorts ve TikTok paylaşmak, sürekli seslendirme işi yapmak anlamına gelir. Altyazıları ve dikkat çekici giriş cümlelerini saniyeler içinde metinden sese çevirin ve her klipte, her platformda aynı tanınabilir YZ ses imzasını koruyun.

YZ metinden konuşmaya teknolojisiyle klonlanmış ses ve uyumlu dudak hareketleri kullanılarak, tek bir video 175+ dile yerelleştirilir.

175+ dilde küresel yerelleştirme

Rakip araçlar ses dosyasında durur. HeyGen'in YZ video çevirmeni, konuşmanızı 175+ dilde yeniden oluşturur, orijinal sesi klonlar ve dudak hareketlerini eşleştirerek tek bir videoyu küresel bir video kütüphanesine dönüştürür.

Nasıl çalışır simgesiNasıl çalışır

Yapay zeka metinden sese nasıl çalışır

HeyGen'in konuşma oluşturucusu, yapıştırdığınız metni dört adımda anlatımlı, paylaşmaya hazır bir videoya dönüştürür. Çoğu ilk kez kullanan kullanıcı, işlemi birkaç dakika içinde tamamlar.

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1. adım: Metninizi yapıştırın

Type or paste your text into the editor. Long scripts split into scenes automatically.

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Adım 2: Bir ses seçin

300'den fazla sesi dile, aksana, yaşa ve tarza göre inceleyin veya kendi sesinizin klonunu kullanın.

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3. adım: Sunumu ayarlayın

Okuma, niyetinizi tam olarak yansıtana kadar duygu, tempo, duraklamalar ve telaffuzu ayarlayın.

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4. adım: Oluşturun ve paylaşın

Bitmiş videoyu HD veya 4K olarak işleyin, MP4 dosyasını indirin ya da doğrudan kanallarınıza yayınlayın.

Sıkça sorulan sorular

YZ metinden sese nedir ve nasıl çalışır?

AI text to speech converts written text into spoken audio through a process called speech synthesis. Advanced AI text to speech models trained on human speech learn intonation, rhythm, and stress, producing lifelike speech for video narration, audiobooks, podcasts, and tools that improve accessibility.

YZ sesi daha uzun metinlerde hâlâ robotik mi duyulacak?

Hayır. Düz, tekdüze ve eşit aralıklı okuma, eski TTS sistemlerinde doğallığı yok eden şeydir. HeyGen, bağlama göre konuşma hızını ve tonlamayı değiştirir ve ayrıca el ile duraklama ya da vurgu eklemenize izin verir; böylece 20 dakikalık bir anlatım bile ilk cümleden son cümleye kadar duygusal açıdan zengin, doğal duyulan bir konuşma olarak kalır.

Bir metni YZ metinden sese ile anlatımlı videoya nasıl dönüştürebilirim?

Metninizi text to video iş akışına yapıştırın, bir ses seçin ve oluşturun. Yapay zeka metinden konuşmaya motoru anlatımı üretirken HeyGen de uyumlu sahneler oluşturur ve altyazıları senkronize eder; böylece yalnızca bir ses dosyası yerine, dışa aktarmaya hazır bitmiş bir MP4 elde edersiniz.

Neden diğer YZ metinden sese araçları yerine HeyGen'i tercih etmelisiniz?

Çoğu TTS aracı yalnızca bir ses dosyası indirmeye kadar gider. HeyGen, son derece gerçekçi konuşmayı tam özellikli bir video motorunun içinde oluşturur, isterseniz dudak senkronizasyonlu bir ekran sunucusu ekler ve sonucu 175+ dile yerelleştirir; böylece tek bir metin, yayına hazır, tamamlanmış bir videoya dönüşür.

YZ metinden konuşmaya teknolojisi ekiplerin ne kadar üretim süresi kazanmasını sağlar?

Ekiplerin içerik planlama şeklini değiştirecek kadar etkili. Advantive, seslendirme prodüksiyonunu günler seviyesinden 2-3 saate indirdi; bu sonuç Advantive müşteri hikayesi içinde belgelenmiştir ve HeyGen'in YZ destekli iş akışına geçtikten sonra toplam içerik oluşturma süresini %50 azalttı.

HeyGen, video için çevrimiçi en iyi ücretsiz metinden sese dönüştürme seçeneği mi?

Videoda kullanılacak anlatım için, evet. Ücretsiz metinden konuşmaya katmanı, herhangi bir ödeme yapmadan önce sesleri test etmenize ve videolar oluşturmanıza olanak tanır ve ücretsiz YZ planı için kredi kartı gerekmez. Ücretli planlar aylık 24 $’dan başlar ve özel kurumsal anlaşmalara kadar ölçeklenir.

YZ metinden sese dönüştürülmüş sesleri YouTube'da veya müşteri projelerinde yayınlayabilir miyim?

Evet. 85.000'den fazla kurumsal müşteri, YouTube'da, ücretli reklamlarda ve müşteri teslimlerinde YZ ile oluşturulmuş anlatım yayınlıyor. Ticari olarak yayınlamadan önce, kullanım seviyesinin yaptığınız işe uygun olduğundan emin olmak için planınızın şartlarını kontrol edin.

YZ metinden sese anlatım için kendi sesimi kullanabilir miyim?

Evet. Kısa bir örnek kayıt alın ve HeyGen, yazdığınız herhangi bir metinden doğal anlatım oluşturabilen bir ses klonu oluşturur; ses değiştirici kullanmanıza gerek yoktur. Bu klon, ses tonunuzu korurken hiçbir kayıt stüdyosunun izin vermeyeceği bir hızda içerik yayımlamanızı sağlar ve sizin hiç öğrenmediğiniz dilleri bile konuşabilir.

İsimler veya teknik terimler için doğru telaffuzu nasıl sağlayabilirim?

Hatanın oluştuğu metni düzenleyin. Kelimeyi nasıl duyulmasını istiyorsanız o şekilde yazın, etrafına kısa bir duraklama ekleyin ve satırı yeniden oluşturun. Her satır, oluşturma sonrasında da özelleştirilebilir durumda kalır; böylece düzeltme yalnızca birkaç saniye sürer ve tam bir yeniden kayıt yapmadan doğal sesli bir seslendirme elde edersiniz.

Geliştiriciler HeyGen'in metinden sese özelliğiyle sesli asistanlar oluşturabilir mi?

Evet. HeyGen, metinden konuşmaya dönüştürme yeteneklerini ve ses oluşturma özelliklerini API'ler ve SDK'lar aracılığıyla sunar ve LiveAvatar, son derece düşük gecikmeli yanıtlarla gerçek zamanlı sesli asistanları destekler; böylece ürünler, kendi kullanıcılarına anlatımlı video veya canlı sesli etkileşim sunabilir.

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