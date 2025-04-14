Hayır. Düz, tekdüze ve eşit aralıklı okuma, eski TTS sistemlerinde doğallığı yok eden şeydir. HeyGen, bağlama göre konuşma hızını ve tonlamayı değiştirir ve ayrıca el ile duraklama ya da vurgu eklemenize izin verir; böylece 20 dakikalık bir anlatım bile ilk cümleden son cümleye kadar duygusal açıdan zengin, doğal duyulan bir konuşma olarak kalır.