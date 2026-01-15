Çalışanların Gerçekten İzlediği İç İletişim Videoları
CEO güncellemeleri, şirket duyuruları, değişim iletişimi—yönetici takvimlerini koordine etmek veya prodüksiyon ekipleri ayarlamak zorunda kalmadan, tüm çalışanlarınıza kendi dillerinde ulaşan profesyonel videolar oluşturun.
İç iletişim sorunu
Sizin gibi iç ekiplerin, yenilikçi bir metinden YZ video platformu ile iletişimi nasıl ölçeklendirdiğini ve uyumu nasıl sağladığını görün.
İç iletişim zorluğu
İş gücünüz küresel, dağınık ve e-postaya boğulmuş durumda. Önemli mesajlar kaybolup gidiyor. Şirket toplantıları, çalışanlarınızın yarısı için sabah 3’te yapılıyor. Üst düzey yöneticilerin toplantılar arasında 15 dakikası var, video çekimleri için iki günü değil. Ve video ürettiğinizde de, onlarca farklı dil konuşan bir iş gücü için yalnızca tek bir dilde oluyor. Sonuç: kritik iletişimler hedefe ulaşmıyor, değişim girişimleri sekteye uğruyor ve çalışanlar liderlikten kopuk hissediyor. Metin notları artık yeterli değil, ancak kuruluşunuzun ihtiyaç duyduğu hız ve ölçekte video üretimi imkânsız görünüyor.
HeyGen çözümü
HeyGen, iç iletişim ekibinizi bir video prodüksiyon motoruna dönüştürür. Mesajınızı yazın — ya da taslak oluşturması için YZ'den (yapay zeka) yardım alın — bir YZ avatarı seçin veya yöneticinizin sesini klonlayın ve dakikalar içinde profesyonel video oluşturun. Takvim çakışmaları yok. Prodüksiyon gecikmeleri yok. CEO ofiste değil mi? Dijital ikizi yine de çeyrek dönem güncellemesini iletebilir. Küresel iş gücü mü? Ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175+ dile çevirin, böylece her çalışan mesajı kendi dilinde duysun. İletişimlerinizi, kurumunuzun hareket ettiği hızda gönderin.
Tüm çalışanlara ulaşmak için iç iletişim ekiplerinin ihtiyaç duyduğu her şey
Yönetici Dijital İkizleri
CEO'nuz her güncellemeyi kaydedemez. Yöneticilerinizi klonlayın ve ardından varlıklarını sınırsız sayıda iletişimde kullanın. Tutarlı bir ses tonu, doğal bir anlatım, sıfır program çakışması. Liderlik, müsait olmasalar bile görünür kalır.
• Kısa kayıtlarla yönetici avatarları oluşturun
• Gerçek sesinizi ve duruşunuzu koruyun
• Yeniden kayıt almadan metinleri güncelleyin
Küresel iş gücü yerelleştirme
Tek bir mesaj, çalışanlarınızın konuştuğu her dilde.YZ video çevirisi yönetici iletişimlerini ses klonlama ve dudak senkronizasyonu ile 175’ten fazla dile yerelleştirir. CEO’nuzun mesajı İspanyolca, Mandarin, Almanca, Hintçe gibi dillerde dublaj gibi değil, ana diliymiş gibi doğal duyulur.
• Ses klonlama, yöneticilerin özgünlüğünü korur
• Lip-sync, yüz hareketleriyle eşleşir
• Tek bir kaynak videodan küresel ölçekte yayınlayın
Hızlı üretim süreci
Duyurular, prodüksiyon takvimlerini bekleyemez. Geleneksel prodüksiyonun gerektirdiği haftalar yerine, dahili videoları dakikalar içinde oluşturun. Son dakika haberleri, acil güncellemeler, zamana duyarlı değişiklikler—zamanlamanın kritik olduğu anlarda anında iletişim kurun.
• Dakikalar içinde video oluşturun
• Stüdyo rezervasyonu gerekmez
• Olaylara gerçek zamanlı yanıt verin
PowerPoint'tan videoya
Mevcut sunumlarınızı ilgi çekici video içeriklere dönüştürün. Town hall sunumunuzu veya all-hands slaytlarınızı yükleyin, HeyGen avatar anlatımı, geçişler ve profesyonel bir dokunuş eklesin. İçerik kitaplığınız, sıfırdan başlamadan bir video kitaplığına dönüşsün.
• Mevcut sunumları içe aktarın
• Avatar sunucuyu otomatik olarak ekleyin
• Yapıyı ve mesajı koruyun
Marka ve mesaj tutarlılığı
Onaylanmış mesajlaşmayı, görsel kimliği ve terminolojiyi Brand Kit ile güvence altına alın. Marka Sözlüğü şirket adlarının, ürün terimlerinin ve yönetici isimlerinin her seferinde, her dilde doğru telaffuz edilmesini sağlar.
• Merkezi marka varlıkları
• Önemli terimler için telaffuz kontrolleri
• Tüm iletişim kanallarında tutarlı çıktı
Erişilebilir iletişim
İçeriği nasıl tükettiklerinden bağımsız olarak her çalışana ulaşın. Otomatik oluşturulan altyazılar, birden fazla dil seçeneği ve indirilebilir formatlar; çalışanlar içeriği masaüstünde, mobilde veya çevrimdışı izlese de mesajınızın yerine ulaşmasını sağlar.
• Otomatik oluşturulan altyazılar
• Birden fazla dil sürümü
• Esnek dağıtım formatları
Mesajdan küresel dağıtıma 3 adımda
İletişiminizi taslak olarak hazırlayın
Metninizi yazın, mevcut bir notu yükleyin ya da YZ metin oluşturucunun mesajınızı şekillendirmesine izin verin. Konuşma başlıkları, sunum notları veya stratejik özetlerden yola çıkın—sıfırdan başlamanıza gerek yok.
Sunucunuzu seçin
Kuruluşunuzu temsil eden bir YZ avatarı seçin veya liderlik iletişiminizde gerçekçilik için yöneticinizin dijital ikizini kullanın. Ses, ton ve görsel stili markanıza ve iletişim türünüze uyumlu hale getirin.
Oluşturun ve dağıtın
Oluştur’a tıklayın. Dakikalar içinde elinizde profesyonel bir iç iletişim videosu olsun. İş gücünüzün konuştuğu tüm dillere tek tıkla çevirin. Kurum içi ağınız, Slack, e-posta veya dahili video platformunuz üzerinden dağıtın.
Tüm iç iletişim ihtiyaçlarınız için tasarlandı
Yönetici iletişimi
Yöneticilerin takvimlerini aşırı doldurmadan görünür kalmasını sağlayın. CEO güncellemeleri, yönetim kurulu duyuruları, stratejik yön—her iletişimdegerçek bir varlık hissi sunan yönetici videoları.
Kullanım örneği: Tek bir kayıt oturumu planlamadan, üç aylık CEO güncellemelerini 12 dilde küresel iş gücünüze iletin.
Şirket duyuruları
Son dakika haberleri, organizasyonel değişiklikler, politika güncellemeleri—zamanlamanın kritik olduğu durumlarda anında iletişim kurun. Prodüksiyonun uygun olmasını ya da yöneticilerin programlarını beklemenize gerek yok.
Kullanım alanı: Satın alma veya önemli şirket haberlerini onaydan sonraki birkaç saat içinde duyurarak aynı anda tüm çalışanlara ulaşın.
Değişim yönetimi
Büyük girişimlerin her seviyede ve her lokasyonda net ve tutarlı iletişime ihtiyacı vardır. Video, yazılı notlara göre “neden”i çok daha iyi açıklar ve yerelleştirme kimsenin dışarıda kalmamasını sağlar.
Kullanım alanı: Dijital dönüşümü desteklemek için yeni sistemleri, süreçleri ve beklentileri her çalışanın kendi dilinde açıklayan videolar kullanın.
Şirket toplantıları ve genel oturumlar
Herkes canlı katılamaz. Çalışanların kendi zaman dilimlerinde ve kendi dillerinde, kendilerine uygun olduğunda izleyebilecekleri talep üzerine toplantı kayıtları oluşturun.
Kullanım örneği: Üç ayda bir yapılan tüm şirket toplantılarını, her vardiya, lokasyon ve dil grubu tarafından erişilebilen isteğe bağlı bir video serisine dönüştürün.
Kanıtlanmış yaklaşım: Workday, yerelleştirme süresini haftalardan dakikalara indirerek her video için 10-15 dilde iç iletişim içeriği üretiyor.
Kültür ve değerler
Kurumsal değil, samimi hissettiren videolarla kurum kültürünüzü güçlendirin. Hoş geldiniz mesajları, değer odaklı içerikler, takdir ve kutlama duyuruları—dağıtık ekipler arasında bağ kuran içerikler oluşturun.
Kullanım örneği: Farklı liderler ve ekip üyelerini öne çıkaran aylık kültür spotları oluşturun; çekim takvimlerini koordine etmenize gerek kalmasın.
Kriz iletişimi
Acil durumlar derhal ve net iletişim gerektirdiğinde, prodüksiyonu bekleyemezsiniz. Dakikalar içinde kriz yanıtı videoları oluşturun, anında çevirin ve tüm kanallara dağıtın.
Kullanım alanı: Gelişen bir durum karşısında kritik güvenlik veya operasyonel güncellemeleri, tüm iş gücünüze saatler içinde iletin.
G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var
Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor
Sizin gibi işletmelerin, pazardaki en yenilikçi görselden videoya platform ile içerik oluşturmayı nasıl ölçeklendirdiğini ve büyümeyi nasıl hızlandırdığını görün.
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
İç iletişim videoları nedir?
İç iletişim videoları, dış pazarlama yerine çalışanlara yönelik hazırlanan video içerikleridir. Yönetici güncellemeleri, şirket duyuruları, değişim yönetimi iletişimleri, town hall toplantıları, kültür içerikleri ve kriz iletişimi gibi formatları kapsar. HeyGen, iç iletişim ekiplerinin yapay zeka avatarları ve ses sentezi kullanarak, geleneksel video prodüksiyonunun getirdiği maliyet ve iş yükü olmadan, ölçeklenebilir ve profesyonel videolar oluşturmasını sağlar.
Yöneticiyi çekime almadan yönetici iletişimlerini nasıl oluşturabilirim?
Yöneticinizi klonlayın kısa bir video kaydından yalnızca bir kez. Dijital ikizi bundan sonra sınırsız sayıda iletişim içeriği sunabilir: üç aylık güncellemeler, duyurular, ekip mesajları ve daha fazlası — ek kayıt süresine gerek kalmadan. Metin değiştiğinde, sadece güncelleyip yeniden oluşturursunuz. Yönetici bir kez kayıt alır; gerçek ve özgün varlığı tüm iletişimlerinizde ölçeklenir.
Küresel iş gücümüz için dahili videoları çevirebilir miyim?
Evet — bu, iç iletişim için HeyGen'in temel güçlü yönlerinden biridir. İletişiminizi tek bir dilde oluşturun, ardından AI video çevirisi ile 175+ desteklenen dilin her birinde sürümler oluşturun. Çeviri, ses klonlama (böylece yöneticiler her dilde doğal duyulur) ve dudak senkronizasyonunu (ağız hareketleriyle uyumlu) içerir. Workday, bu yaklaşımla video başına 10-15 dilde içerik üretiyor.
İç iletişim videolarını ne kadar hızlı oluşturabilirim?
Çoğu dahili video birkaç dakika içinde oluşturulur. Workday, yerelleştirme için sürecin haftalardan dakikalara indiğini bildirdi. Tam süre, videonun uzunluğuna ve karmaşıklığına bağlıdır; ancak geleneksel prodüksiyon takvimlerinden (günler ila haftalar) aynı gün teslimata geçiş artık tipiktir. Acil iletişimler birkaç saat içinde oluşturulup dağıtılabilir.
Şirket içi town hall sunumlarımızı videoya dönüştürebilir miyim?
Evet. PowerPoint, Google Slides veya PDF sunumlarınızı yükleyin, HeyGen bunları avatar anlatımıyla videoya dönüştürsün. Mevcut yapı ve içeriğiniz korunurken, sunumlarınıza profesyonel bir video dokunuşu eklenir. Bu, özellikle farklı saat dilimlerindeki çalışanların erişebileceği, canlı etkinliklerin isteğe bağlı (on-demand) versiyonlarını oluşturmak için son derece kullanışlıdır.
Tüm iletişim kanallarında tutarlı mesajlaşmayı nasıl sağlayabilirim?
HeyGen'in Marka Kiti, onaylı renkler, yazı tipleri, logolar ve avatar seçimleri gibi görsel kimliğinizi tek bir yerde toplar. Marka Sözlüğü ise şirket adları, yönetici isimleri, ürün terimleri ve kurumsal terminolojinin telaffuzunu kontrol eder. İster CEO güncellemeleri ister ekip duyuruları oluşturun, her video tutarlı marka standartlarını korur.
HeyGen, hassas iç iletişimler için yeterince güvenli mi?
HeyGen, SOC 2 Type II sertifikalıdır ve GDPR ile uyumludur. İçeriğiniz aktarım sırasında ve depolama halinde şifrelenir. Hassas kurumsal bilgilerle çalışan kurumsal iç iletişim ekipleri için HeyGen, SSO entegrasyonlu ve merkezi erişim yönetimine sahip özel çalışma alanları sunar. YZ modellerimizi içeriğiniz üzerinde eğitmeyiz.
Videoları mevcut dahili kanallarımız üzerinden dağıtabilir miyim?
Evet. HeyGen, intranetiniz, SharePoint, Slack, Microsoft Teams, e-posta, dahili video platformları veya dijital bilgilendirme ekranları gibi tüm dağıtım kanallarıyla uyumlu standart MP4 video dosyaları dışa aktarır. Videoları doğrudan gömebilir veya bağlantı üzerinden paylaşabilirsiniz. Format, çalışanlarınızın hâlihazırda içerik tükettiği her yerde sorunsuz çalışır.
Farklı saat dilimlerini ve çalışma programlarını nasıl yönetebilirim?
Evet. HeyGen, hangi potansiyel müşterilerin videolarınızı izlediğini, ne kadar süre izlediklerini ve ne zaman izlediklerini bilmeniz için görüntüleme takibi ve etkileşim analitiği sunar.
İletişim ekibimizden birden fazla kişi HeyGen'i kullanabilir mi?
Evet. HeyGen Kurumsal ile iletişim yöneticilerinin, içerik üreticilerinin ve bölge sorumlularının birlikte çalışabileceği ekip çalışma alanları sunulur. Paylaşılan varlık kütüphaneleri, onaylı yönetici avatarlarını, marka öğelerini ve şablonları herkes için erişilebilir tutar. Yönetici kontrolleri, yetkileri yönetmenize ve mesaj tutarlılığını sağlamanıza olanak tanır.
Hangi tür iç iletişim içeriklerini oluşturabilirim?
HeyGen, üst düzey yönetici güncellemeleri, şirket duyuruları, değişim yönetimi videoları, town hall özetleri, onboarding içerikleri, politika açıklamaları, kültür ve değerler içerikleri, takdir ve kutlama duyuruları, kriz iletişimi ve çok daha fazlası dahil olmak üzere, neredeyse tüm iç iletişim formatlarını destekler. Mesajı yazabiliyorsanız, HeyGen videoyu her dilde oluşturabilir.
Bu, geleneksel dahili video prodüksiyonu ile nasıl karşılaştırılır?
Geleneksel dahili video prodüksiyonu; yönetici takvimi ayarlama, stüdyo rezervasyonu, çekim ve montaj gerektirir — tek bir içerik parçası için bile genellikle en az 2-4 hafta sürer. Bunu ulaşmanız gereken her dil için çarpın. HeyGen, eşdeğer kalitede videoları dakikalar içinde oluşturur ve anında herhangi bir dile çevirir. Kurum içi iletişim ekipleri, ek prodüksiyon kaynağı veya yeni ekip üyesi eklemeden video çıktılarında çarpıcı artışlar bildirmektedir.
İç iletişim videolarınızı bugün oluşturmaya başlayın
Önemli mesajlarınızı iletmek için haftalarca beklemeyi bırakın. Dakikalar içinde profesyonel iç iletişim videoları oluşturun, küresel iş gücünüze anında kendi dillerinde ulaşın ve üst düzey yöneticilerin takvimlerini doldurmadan liderliği görünür kılın. İletişim biçimlerini dönüştüren Workday, Miro ve küresel kurumlardaki iç iletişim ekiplerine katılın.
