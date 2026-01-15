Kullanım örneği: Tek bir kayıt oturumu planlamadan, üç aylık CEO güncellemelerini 12 dilde küresel iş gücünüze iletin.

Yöneticilerin takvimlerini aşırı doldurmadan görünür kalmasını sağlayın. CEO güncellemeleri, yönetim kurulu duyuruları, stratejik yön— her iletişimde gerçek bir varlık hissi sunan yönetici videoları.

Kullanım alanı: Satın alma veya önemli şirket haberlerini onaydan sonraki birkaç saat içinde duyurarak aynı anda tüm çalışanlara ulaşın.

Son dakika haberleri, organizasyonel değişiklikler, politika güncellemeleri—zamanlamanın kritik olduğu durumlarda anında iletişim kurun. Prodüksiyonun uygun olmasını ya da yöneticilerin programlarını beklemenize gerek yok.

Değişim yönetimi

Büyük girişimlerin her seviyede ve her lokasyonda net ve tutarlı iletişime ihtiyacı vardır. Video, yazılı notlara göre “neden”i çok daha iyi açıklar ve yerelleştirme kimsenin dışarıda kalmamasını sağlar.

Kullanım alanı: Dijital dönüşümü desteklemek için yeni sistemleri, süreçleri ve beklentileri her çalışanın kendi dilinde açıklayan videolar kullanın.