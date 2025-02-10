Zorluk

trivago’nun pazarlama stratejisinin önemli bir bileşeni, hedefli TV reklamları oluşturmaya ayrılmıştır.

Jean ve João’nun ekipleri, bu projelerde ilk konseptten prodüksiyona ve son kurgusuna kadar yakından iş birliği yapıyor. Geçmişte prodüksiyon şirketleriyle çalışmış olsalar da işlerinin büyük kısmını artık şirket içinde gerçekleştiriyorlar.

Ekipleri, her biri farklı dil ve lehçelere sahip 30 pazarda reklamları yerelleştirmek için zaman ve maliyet açısından verimli bir yol bulma konusunda önemli bir zorlukla karşılaştı.

Bunu gerçekleştirmek için, birden fazla dil konuşabilen ve her bir pazara hitap edebilecek tek bir kişi bulmaları gerekiyordu. Bu süreç, yüksek maliyetli ve zaman alıcı araştırmaların yanı sıra, aksanlarının en ince ayrıntılarını düzeltmek için post prodüksiyonda harcanan ciddi bir zaman gerektiriyor ve toplam maliyetleri artırıyordu. Seslendirme efektleri kullanmalarına rağmen, ortaya çıkan nihai ürün trivago’nun iletmek istediği mesajı etkili bir şekilde yansıtamadı.

Tüm dillerde trivago marka yüzü olarak tek bir kişiyi korumak ve bu uzun süreci basitleştirecek bir platforma sahip olmak istiyorlardı.

Birden fazla üretken YZ platformunu test ettikten sonra trivago, HeyGen'i buldu.

Çözüm

HeyGen’in teknolojisini kullanarak trivago ekibi, tüm niş ve alışılmadık gereksinimlerini karşılayabilecek tek bir oyuncu arama yönündeki maliyetli planından vazgeçti. Bunun yerine trivago, ihtiyaç duydukları her şeyi ve daha fazlasını sunan, uçtan uca bir yazılım çözümü buldu.

Başlangıçta ekipler, ek zaman ve finansal maliyetlere yol açmadan ertelenemeyecek sabit bir reklam teslim tarihiyle karşı karşıyaydı. Üretimi yönetme konusundaki HeyGen’in yetkinliğine güvenen trivago, teknolojiyi ilk kez kullanmaya karar verdi.

HeyGen ekibi hızlı geri dönüş yaptı, gerekli tüm değişikliklere ustalıkla öncelik vererek farklı zaman dilimlerinde süreci başarıyla yönetti ve teslimlerin zamanında yapılmasını sağladı.

Üretim sürecinin ortasında yapılan çok sayıda revizyona ve son derece sıkışık bir takvime rağmen, trivago ekibi HeyGen'i tercih etme riskini aldı ve sonuç başarılı oldu.

Sonuçlar

“Diğer şirketlerle de testler yaptık ve kalite konusunda HeyGen her zaman en üst sıradaydı. En başından beri ekipleriyle çok şeffaf olduk çünkü bunu ilk kez yaptığımız, riskin de ödülün de çok yüksek olduğu bir durumdaydık ve onlara gerçekten güvendik; bu güvenimiz de tamamen karşılığını verdi,” dedi João.

HeyGen'i bir yıldan kısa süredir kullandıktan sonra, hem maliyet hem de zaman üzerindeki etkiler kayda değer oldu.

Bu teknoloji, prodüksiyon sonrası süresini yarıya indirerek ekiplerin ortalama 3-4 ay gibi etkileyici bir zaman kazanmasını sağladı.

Reklamlar üç ay içinde 15 lokasyonda başarıyla yerelleştirildi; bu, HeyGen olmadan mümkün olmayacak bir başarıydı.

HeyGen’in metinden konuşmaya özelliğini kullanma

Metinden sese özelliği, trivago'nun dünya genelindeki hedef pazarlara yönelik içerikleri hızlı bir şekilde yerelleştirmesini sağlar.

HeyGen'i kullanmaya başladıktan sonra bir yıldan kısa sürede trivago, 30 bölgede TV reklamları yayınladı.