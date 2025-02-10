trivago, HeyGen'i aynı anda kullanarak TV reklamlarını 30 pazarda yerelleştirdi

Sektör:Kurumsal
Departman:Pazarlama
Konum:🌍 Düsseldorf, Almanya
-50%Post prodüksiyon süresi
3-4Tasarruf edilen aylar
30Yerelleştirilmiş pazarlar
Yaklaşık yirmi yıldır trivago, dünya genelindeki gezginlerin en iyi otel ve konaklama fırsatlarını bulmak için fiyatları karşılaştırmasına yardımcı oluyor. 190'dan fazla ülkedeki varlığı ve 31 dilde sunulan 53 yerelleştirilmiş web sitesi ve uygulamasıyla platform, geniş bir konaklama yelpazesine erişim sağlayarak, rekabetçi konaklama seçenekleri arayan gezginler için önde gelen tercihlerden biri olarak konumunu güçlendiriyor.

Küresel bir seyahat platformu olarak trivago’nun markası, kelimenin tam anlamıyla, dünyanın dört bir yanındaki kitlelere hitap edebilmelidir. Kreatif Direktör João Laureano ve Motion Designer Jean Pierre Marsala, reklamlarını aynı anda 30 pazara uyarlamanın, birden fazla pazarın dilini konuşabilen tek bir kişi bulmak için bile aylarca prodüksiyon ve teslimat süresi gerektireceğini paylaştı.

Ardından HeyGen’i keşfettiler; bu sayede video prodüksiyonunda aylarca sürecek çalışmadan tasarruf ettiler ve reklamlarını aynı anda farklı dillere uyarlayabildiler. HeyGen ile çok daha verimli hale geldiler ve küresel reklamları Mr. trivago aracılığıyla otel arayan gezginler için “en bariz tercih” olma misyonlarını hızla güçlendirebildiler.

Zorluk

trivago’nun pazarlama stratejisinin önemli bir bileşeni, hedefli TV reklamları oluşturmaya ayrılmıştır.

Jean ve João’nun ekipleri, bu projelerde ilk konseptten prodüksiyona ve son kurgusuna kadar yakından iş birliği yapıyor. Geçmişte prodüksiyon şirketleriyle çalışmış olsalar da işlerinin büyük kısmını artık şirket içinde gerçekleştiriyorlar.

Ekipleri, her biri farklı dil ve lehçelere sahip 30 pazarda reklamları yerelleştirmek için zaman ve maliyet açısından verimli bir yol bulma konusunda önemli bir zorlukla karşılaştı.

Bunu gerçekleştirmek için, birden fazla dil konuşabilen ve her bir pazara hitap edebilecek tek bir kişi bulmaları gerekiyordu. Bu süreç, yüksek maliyetli ve zaman alıcı araştırmaların yanı sıra, aksanlarının en ince ayrıntılarını düzeltmek için post prodüksiyonda harcanan ciddi bir zaman gerektiriyor ve toplam maliyetleri artırıyordu. Seslendirme efektleri kullanmalarına rağmen, ortaya çıkan nihai ürün trivago’nun iletmek istediği mesajı etkili bir şekilde yansıtamadı.

Tüm dillerde trivago marka yüzü olarak tek bir kişiyi korumak ve bu uzun süreci basitleştirecek bir platforma sahip olmak istiyorlardı.

Birden fazla üretken YZ platformunu test ettikten sonra trivago, HeyGen'i buldu.

Çözüm

HeyGen’in teknolojisini kullanarak trivago ekibi, tüm niş ve alışılmadık gereksinimlerini karşılayabilecek tek bir oyuncu arama yönündeki maliyetli planından vazgeçti. Bunun yerine trivago, ihtiyaç duydukları her şeyi ve daha fazlasını sunan, uçtan uca bir yazılım çözümü buldu.

Başlangıçta ekipler, ek zaman ve finansal maliyetlere yol açmadan ertelenemeyecek sabit bir reklam teslim tarihiyle karşı karşıyaydı. Üretimi yönetme konusundaki HeyGen’in yetkinliğine güvenen trivago, teknolojiyi ilk kez kullanmaya karar verdi.

HeyGen ekibi hızlı geri dönüş yaptı, gerekli tüm değişikliklere ustalıkla öncelik vererek farklı zaman dilimlerinde süreci başarıyla yönetti ve teslimlerin zamanında yapılmasını sağladı.

Üretim sürecinin ortasında yapılan çok sayıda revizyona ve son derece sıkışık bir takvime rağmen, trivago ekibi HeyGen'i tercih etme riskini aldı ve sonuç başarılı oldu.

Sonuçlar

“Diğer şirketlerle de testler yaptık ve kalite konusunda HeyGen her zaman en üst sıradaydı. En başından beri ekipleriyle çok şeffaf olduk çünkü bunu ilk kez yaptığımız, riskin de ödülün de çok yüksek olduğu bir durumdaydık ve onlara gerçekten güvendik; bu güvenimiz de tamamen karşılığını verdi,” dedi João.

HeyGen'i bir yıldan kısa süredir kullandıktan sonra, hem maliyet hem de zaman üzerindeki etkiler kayda değer oldu.

  • Bu teknoloji, prodüksiyon sonrası süresini yarıya indirerek ekiplerin ortalama 3-4 ay gibi etkileyici bir zaman kazanmasını sağladı.
  • Reklamlar üç ay içinde 15 lokasyonda başarıyla yerelleştirildi; bu, HeyGen olmadan mümkün olmayacak bir başarıydı.

HeyGen’in metinden konuşmaya özelliğini kullanma

  • Metinden sese özelliği, trivago'nun dünya genelindeki hedef pazarlara yönelik içerikleri hızlı bir şekilde yerelleştirmesini sağlar.
  • HeyGen'i kullanmaya başladıktan sonra bir yıldan kısa sürede trivago, 30 bölgede TV reklamları yayınladı.
“HeyGen ekibimize özel çözümler sundu, sorularımızı hızlıca yanıtladı ve kısa bir süre içinde ihtiyaç duyduğumuz ve talep ettiğimiz değişiklikleri yapmaya açıktı.” -
Jean Pierre Marsala, trivago'da Motion Designertrivago

