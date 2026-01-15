Küresel uyum eğitim videoları
Eski PDF'leri ve pahalı film ekiplerini, her departman, lokasyon ve dilde uyumluluğu standartlaştıran YZ destekli videolarla değiştirin—aylar değil, dakikalar içinde.
Uyum eğitimi sorunu
Uyumluluk yükümlülükleriniz asla yavaşlamıyor. HIPAA güncellemeleri, güvenlik protokolleri, İK politikaları—hepsi sürekli değişiyor. Peki ya buna uygun video eğitimler oluşturmak? Bu, çekim ekiplerini ayarlamak, asla vakti olmayan konu uzmanlarını (SME) bulup planlamak ve daha yayına girmeden eskimiş hale gelen içerik için aylarca beklemek demek. Bu sırada iş gücünüz birden fazla lokasyona, dile ve saat dilimine yayılmış durumda ve herkesin aynı tutarlı mesaja ihtiyacı var. Statik PDF'ler okunmuyor. Canlı oturumlar ölçeklenmiyor. Ve eğitimdeki her boşluk, korumadaki bir boşluk anlamına geliyor.
HeyGen çözümü
HeyGen, uyum dokümanlarınızı çalışanlarınızın gerçekten izlediği ilgi çekici video eğitimlere dönüştürür. Politika dokümanlarınızı yükleyin, bir YZ avatarı seçin ve dakikalar içinde — aylar değil — profesyonel eğitim videoları oluşturun. Yeni bir düzenleme mi çıktı? Videoyu saatler içinde yeniden oluşturun. İspanyolca, Mandarin ve Almanca mı gerekiyor? Tek tıkla. Uyum mesajınız her lokasyonda, her dilde ve her çalışan için tutarlı kalır. Ve SCORM export ile mevcut LMS'inize doğrudan entegre olur.
Uyum ekiplerinin ölçekli eğitim için ihtiyaç duyduğu her şey
Politikadan videoya dönüştürme
Mevcut uyumluluk dokümanlarınızı — SOP’ler, politika PDF’leri, PowerPoint sunumları — avatarların sunduğu eğitim modüllerine dönüştürün. Baştan senaryo yazmaya gerek yok. Konu uzmanlarıyla program ayarlama derdi yok. İçeriğinizi yükleyin, prodüksiyonu yapay zekaya bırakın.
• Politika dokümanlarını otomatik olarak video senaryolarına dönüştürün
• Mevcut slayt setlerinden eğitim içeriği oluşturun
• Yeniden çekim yapmadan içeriği güncelleyin
Çok dilli uyumluluk
Tek bir eğitim videosu, 175+ dil.YZ video çevirisi ile ses klonlama ve dudak senkronizasyonu sayesinde HIPAA eğitiminiz her pazarda dublajlı bir yabancı film gibi değil, ana dilinde hazırlanmış gibi duyulur. Tutarlı mesajlaşma, yerel teslimat.
• Ses klonlama, sunucunun özgünlüğünü korur
• Lip-sync, ağız hareketlerini çevrilmiş sesle eşleştirir
• Tek bir kaynak videodan küresel iş gücünüze sunun
LMS entegrasyonu
Uyum modüllerini doğrudan öğrenme yönetim sisteminize aktarın. SCORM uyumlu paketleme, Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors ve daha birçok sistemle sorunsuz çalışır. Tamamlanmaları, puanları ve beyanları diğer tüm eğitimlerinizde olduğu gibi takip edin.
• SCORM 1.2 ve 2004 dışa aktarma
• Doğrudan LMS yükleme desteği
• Tamamlama takibine hazır
KOBİ dijital ikizleri
Uyum uzmanlarınız her yerde olamaz.Konu uzmanlarınızı klonlayın ve uzmanlıklarını tüm eğitim modüllerinizde kullanıma sunun. Tutarlı bir ses tonu, tutarlı bir sunum, sıfır zamanlama çakışması.
• Kısa bir video kaydından dijital ikizler oluşturun
• Uzman avatarları sınırsız modül boyunca tekrar kullanın
• Yeniden kayıt almadan metinleri güncelleyin
Marka ve yasal kontrol
Onaylanmış mesajlarınızı, logolarınızı ve terminolojinizi Brand Kit ile güvence altına alın. Brand Glossary, "HIPAA" gibi terimlerin ve şirket adınızın her seferinde doğru telaffuz edilmesini sağlar. Kontrolden çıkan yorumlar yok. Markanızla uyumsuz eğitim yok.
• Tüm videolarda tutarlı marka kullanımını zorunlu kılın
• Sözlük, teknik terimlerin telaffuzunu kontrol eder
• Kuruluşunuz için onaylı avatar kitaplığı
Hızlı güncelleme döngüsü
Yönetmelikler değişiyor. Eğitimleriniz de buna ayak uydurmalı. OSHA yönergeleri güncellediğinde veya politika ekibiniz prosedürleri revize ettiğinde, yeniden çekim organize etmek için haftalar harcamak yerine videoları saatler içinde yeniden oluşturun. Üretim maliyeti yükü olmadan güncel kalın.
- Senaryo değişiklikleri dakikalar içinde devreye alınır
- Güncellemeler için yeniden çekim gerekmez
- Uyum denetimleri için sürüm kontrolü
Politika dokümanından eğitim videosuna 3 adımda
Uyumluluk içeriğinizi yükleyin
Elinizde ne varsa onunla başlayın: politika PDF'leri, sunum dosyaları veya yazılı prosedürler. HeyGen'in YZ senaryo oluşturucusu, dokümanlarınızı video için hazır senaryolara dönüştürür veya kendi metninizi yapıştırabilirsiniz.
Avatar ve ses seçin
200'den fazla çeşitli YZ avatarı arasından seçim yapın veya uyum görevlilerinizden birinin dijital ikizini oluşturun. Markanızın tonuna uygun bir ses seçin ya da özgünlük için KOBİ'nizin sesini klonlayın.
Oluşturun ve yayına alın
Oluştur’a tıklayın. Dakikalar içinde profesyonel bir uyumluluk eğitim videosuna sahip olun. SCORM paketlemesiyle LMS’inize aktarın veya iç dağıtım için indirin. Çevirilere mi ihtiyacınız var? Aynı kaynaktan 175’ten fazla dilin tamamında video oluşturun.
Her uyum fonksiyonu için tasarlandı
HIPAA ve sağlık hizmetleri uyumluluğu
Yasal düzenlemelere uygun hasta mahremiyeti eğitimleri oluşturun. Sağlık hizmetleri eğitim videoları her personelin — karşılama masasından klinik ekibe kadar — tercih ettikleri dilde tutarlı HIPAA eğitimi almasını sağlar.
Kullanım alanı: Uzun, canlı HIPAA oturumlarını, iç çalışanlar için özelleştirilmiş, kısa ve kendi hızında ilerlenebilen video modülleriyle değiştirin.
İş yeri güvenliği eğitimi
OSHA gereklilikleri, tehlike iletişimi, KKD protokolleri—çalışanların gerçekten izlediği iş güvenliği eğitimleri. Avatar anlatımıyla görsel gösterimler, metin ağırlıklı kılavuzlara kıyasla öğrenme kalıcılığı ve tamamlama oranlarında çok daha etkilidir.
Kullanım alanı: Dünya genelindeki tesislerinizde, her bölgede tutarlı mesajlarla laboratuvar güvenliği videoları sunun.
İK ve işyeri uyumluluğu
Cinsel tacizi önleme, davranış kuralları, ayrımcılık karşıtı politikalar. Hassas konular profesyonel ve tutarlı bir şekilde aktarılır. Her yıl yeniden çekim yapmadan güncelleyin.
Kullanım örneği: İş hukuku ile ilgili, işgücü mevzuatına uyulması gerekenler ve kaçınılması gerekenler konusunda hızlı rehber videoları oluşturun.
Finansal ve düzenleyici uyumluluk
SOX uyumluluğu, kara para aklamayı önleme, içeriden öğrenenlerin ticareti politikaları. Düzenlemeye tabi sektörlerin, eğitimin gerçekleştiğini kanıtlayan dokümantasyona ihtiyacı vardır — LMS takibine sahip video bunu sağlar.
Üretim ve kalite uyumluluğu
ISO prosedürleri, GMP gereklilikleri, kalite kontrol protokolleri. Eğitim videoları doğru prosedürleri göstererek hataları ve denetim bulgularını azaltır.
Örnek: Würth Group, 8 dilde 65 dakikalık bir uyumluluk sunumunu 4 günde hazırlarken çeviri maliyetlerini %80 azalttı.
Küresel uyumluluk programları
Çok uluslu üretim maliyetleri olmadan çok uluslu uyumluluk eğitimi. Aynı eğitim, her dilde, tek bir kaynak videodan. Denetçilerin takdir ettiği tutarlılık.
G2'de en hızlı büyüyen ürün olmamızın bir nedeni var
Küresel eğitimlerden video reklamlara kadar HeyGen, herkesin (evet, sizin de) her ihtiyaca uygun, ölçeklenebilir ve yüksek kaliteli video içerikler oluşturmasını sağlar. İşte müşterilerimizin en çok sevdiği avantajlardan bazıları:
Kaliteye, kolaylığa ve hıza önem veren 100.000+ ekip tarafından kullanılıyor
Sorularınız mı var? Bizde cevaplar var
Uyumluluk eğitimi video yazılımı nedir?
Uyumluluk eğitim video yazılımı, kurumların düzenleyici ve politika gereklilikleri için video tabanlı eğitim içeriklerini oluşturmasına, yönetmesine ve dağıtmasına yardımcı olur. HeyGen, senaryolardan veya dokümanlardan profesyonel eğitim videoları oluşturmak için YZ avatarları ve ses sentezini kullanır—kamera, stüdyo veya prodüksiyon ekibine ihtiyaç duymadan. Sonuç, düzenlemeler değiştiğinde hızla güncellenebilen, tutarlı ve ölçeklenebilir bir uyumluluk eğitimi olur.
HIPAA uyumluluk eğitim videolarını nasıl oluşturabilirim?
HIPAA politika dokümanınızı yükleyin veya eğitim metninizi HeyGen içine yapıştırın. Ekrandaki sunucunuz olarak görev yapacak bir YZ avatarı seçin, profesyonel bir ses belirleyin ve videonuzu oluşturun. Farklı topluluklara hizmet veren sağlık kuruluşları için,video translationözelliğini kullanarak İspanyolca, Mandarin, Vietnamca ve çalışanlarınızın konuştuğu diğer dillerde sürümler oluşturun. Tamamlanmaların LMS üzerinden takibi için SCORM paketlemesiyle dışa aktarın.
Mevzuatlar değiştiğinde uyum eğitim videolarını güncelleyebilir miyim?
Evet — bu, uyumluluk ekipleri için HeyGen'in başlıca avantajlarından biridir. Politikalar değiştiğinde, yalnızca metninizi güncelleyin ve videoyu yeniden oluşturun. Çekimleri yeniden planlamanıza, stüdyo ayırtmanıza veya konu uzmanlarının uygunluğunu koordine etmenize gerek yok. Çoğu metin güncellemesi 30 dakikadan kısa sürede yeni videoların oluşturulmasını sağlar; böylece eğitimleriniz mevzuat gereklilikleriyle her zaman güncel kalır.
HeyGen, LMS sistemimizle entegre olur mu?
HeyGen, Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo ve Absorb dahil olmak üzere başlıca öğrenme yönetim sistemleriyle (LMS) uyumlu SCORM 1.2 ve SCORM 2004 paketleri dışa aktarır. Tamamlanma durumlarını, puanları ve uyumluluk beyanlarını takip etmek için dışa aktardığınız paketi doğrudan LMS'inize yükleyin.
Çok dilli uyumluluk eğitimi nasıl çalışır?
Uyum eğitim videonuzu bir kez ana dilinizde oluşturun. Ardından HeyGen'in çeviri özelliğini kullanarak 175+ desteklenen dilin her birinde sürümlerini oluşturun. Çeviri; ses klonlama (böylece sunucunuz her dilde doğal duyulur) ve dudak senkronizasyonunu (böylece ağız hareketleri çevrilmiş sesle uyumlu olur) içerir. İspanyolca sürümünüz, dublajlı İngilizce gibi değil, ana dili İspanyolca olan biri tarafından hazırlanmış gibi duyulur.
Uyumluluk içeriklerim güvende mi?
HeyGen, SOC 2 Type II sertifikalıdır ve GDPR ile uyumludur. İçeriğiniz aktarım sırasında ve depolama halinde şifrelenir. Hassas politika dokümantasyonunu yöneten kurumsal uyum ekipleri için HeyGen, SSO entegrasyonlu ve merkezi kullanıcı yönetimine sahip özel çalışma alanları sunar. YZ modellerimizi içeriğiniz üzerinde eğitmeyiz.
Hangi tür uyum eğitimlerini oluşturabilirim?
HeyGen, HIPAA ve sağlık gizliliği, OSHA ve iş yeri güvenliği, İK uyumluluğu (tacizi önleme, davranış kuralları), finansal düzenlemeler (SOX, AML, içeriden öğrenenlerin ticareti), üretim standartları (ISO, GMP), veri gizliliği (GDPR, CCPA) ve sektöre özel sertifikasyonlar dahil olmak üzere her türlü uyum eğitimi kullanım senaryosunu destekler. Bunun için bir senaryo yazabiliyorsanız, HeyGen videosunu oluşturabilir.
Uyum eğitim videoları ne kadar uzun olabilir?
HeyGen, eğitim tasarımınıza uygun olacak şekilde farklı uzunluklarda videoları destekler. Çoğu uyumluluk modülü, mikro öğrenme yaklaşımları için 3-10 dakikalık aralıkta iyi çalışır, ancak kapsamlı konular için daha uzun içerikler de oluşturabilirsiniz. Daha uzun eğitimler (20+ dakika) için, öğrenenlerin etkileşimini ve takibini iyileştirmek amacıyla içeriği bölümlere veya modüllere ayırmayı düşünün.
Uyum ekibimdeki birden fazla kişi HeyGen'i kullanabilir mi?
Evet. HeyGen for Business, uyumluluk yöneticilerinin, eğitim tasarımcılarının ve içerik üreticilerinin birlikte çalışabileceği ekip çalışma alanları içerir. Paylaşılan varlık kütüphaneleri, onaylı avatarları, marka öğelerini ve şablonları tüm ekibinizin erişimine açık tutar. Yönetici kontrolleri, izinleri yönetmenize ve kullanım takibini yapmanıza olanak tanır.
HeyGen, geleneksel uyumluluk videosu prodüksiyonuyla karşılaştırıldığında nasıl bir fark sunuyor?
Geleneksel uyumluluk videosu prodüksiyonu; sunucuların programlanmasını, stüdyo rezervasyonu yapılmasını, ekiplerin koordine edilmesini ve post prodüksiyon kurgusunu gerektirir — genellikle tamamlanmış bir video için 5.000-15.000+ $ maliyetle 2-3 aylık bir zaman çizelgesine yayılır. HeyGen, eşdeğer kalitede videoları dakikalar ila saatler içinde, ek maliyet olmadan sınırsız revizyon imkânıyla oluşturur. Yönetmelikler değiştiğinde, yeniden çekim yapmak yerine içeriği güncelleyip videoyu yeniden oluşturursunuz. Würth Group, prodüksiyon süresinde %50 azalma ve çeviri maliyetlerinde %80 düşüş bildirdi. Advantive, içerik oluşturma süresini %50 oranında kısalttı.
Uyum görevlimizin dijital ikizini oluşturabilir miyim?
Evet. HeyGen'in YZ klonlama özelliği kısa bir video kaydından dijital bir ikiz oluşturur. Uyum sorumlunuz bir kez kayıt alır, ardından avatarı ek planlama gerektirmeden sınırsız eğitim modülü sunabilir. Kurumdan ayrıldıklarında avatarı devre dışı bırakabilir ve yenisini oluşturabilirsiniz — sahipsiz kalmış eğitim içeriği olmaz.
Hangi video formatları ve çözünürlükleri destekleniyor?
HeyGen, MP4 formatında ve 4K çözünürlüğe kadar dışa aktarım yapar. Uyum (compliance) eğitimleri için çoğu kurum, kalite ile dosya boyutu arasında denge kurduğu ve LMS üzerinden teslimata uygun olduğu için 1080p (Full HD) kullanır. Bant genişliğinin kısıtlı olduğu ortamlar veya mobil öncelikli teslimatlar için 720p olarak da dışa aktarım yapabilirsiniz.
