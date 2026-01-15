Flaskhalsen för L&D-innehåll
Din utbildningsbacklogg bara växer. Nyanställda behöver onboarding. Produktuppdateringar kräver enablement. Ledningen vill ha program för kompetensutveckling. Men att skapa videoutbildning innebär att samordna ämnesexperter som aldrig har tid, boka studios, anlita produktionsteam och vänta i månader på innehåll som är inaktuellt redan när det lanseras. Samtidigt behöver din globala organisation allt på flera språk – och din budget täcker inte dubbningskostnader för varje marknad. Statiska presentationer engagerar inte deltagarna. Livesessioner går inte att skala. Och ert team på två personer kan inte stötta en organisation med tusentals anställda.
Lösningen från HeyGen
HeyGen gör ditt befintliga utbildningsmaterial till professionellt videoinnehåll som dina deltagare faktiskt slutför. Ladda upp en PowerPoint, klistra in ett manus eller låt AI skapa innehåll från din dokumentation. Välj en AI-avatar – eller klona din ämnesexpert – och skapa finslipade utbildningsvideor på några minuter. Behöver du nå en global arbetsstyrka? Med ett klick översätter du din video till över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Uppdateringar är omedelbara: redigera manuset, generera på nytt och ditt LMS är alltid uppdaterat utan nya inspelningar.
Allt L&D-team behöver för att utbilda i stor skala
PowerPoint till video
Sluta be deltagare läsa slides. Ladda upp dina befintliga presentationer så förvandlar HeyGen dem till avatarledda videomoduler med berättarröst, övergångar och professionell finish. Ditt innehållsbibliotek blir ett videobibliotek – utan att du behöver börja om från början.
• Importera PowerPoint, Google Presentationer eller PDF
• Behåll din befintliga struktur och ditt flöde
• Lägg automatiskt till avatarpresentatör
Röstkloning med ämnesexperter
Dina bästa utbildare kan inte vara överallt. Skapa digitala tvillingar från en kort videoinspelning och sprid sedan deras expertis i obegränsat antal utbildningsmoduler. Samma kvalitet varje gång, inga schemakrockar och inga fler förseningar på grund av att ”vi väntar på experten”.
• Klona experter från en kort inspelning
• Återanvänd i obegränsat antal moduler
• Uppdatera manus utan att spela in på nytt
Global utbildningslokalisering
En utbildningsvideo, på alla språk som din personal talar. AI-videöversättning med röstkloning gör att din onboarding låter som modersmål på spanska, mandarin, tyska och över 175 andra språk – inte som dubbad video. Utbilda alla på deras föredragna språk från en och samma källa.
• Röstkloning bevarar presentatörens autenticitet
• Läppsynk matchar ansiktsrörelser
• Distribuera globalt från en huvudvideo
LMS-integration
Exportera utbildningsmoduler direkt till ditt lärhanteringssystem. SCORM 1.2- och 2004-paketering fungerar med Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors och fler. Följ upp genomföranden, sätt godkända gränsvärden och integrera med ditt befintliga läranderekosystem.
• Export av SCORM 1.2 och SCORM 2004
• Anpassningsbara slutförandetrösklar
• Direkt uppladdningsstöd till LMS
Snabba innehållsuppdateringar
Produkter förändras. Processer utvecklas. Riktlinjer uppdateras. När ditt utbildningsmaterial behöver fräschas upp, redigera manus och skapa om – på minuter, inte månader. Inga omtagningar, ingen studiotid, ingen produktionskö. Din utbildning håller sig lika aktuell som din verksamhet.
• Manusändringar publiceras på några minuter
• Ingen ominspelning krävs
• Versionshantering för granskningsspår
Varumärkeskonsekvens
Säkra din organisations visuella identitet med Brand Kit. Godkända färger, typsnitt, logotyper och avatarer gör att varje utbildningsvideo ser ut att komma från samma professionella team – även när olika personer skapar dem. Brand Glossary säkerställer att produktnamn och terminologi uttalas korrekt varje gång.
• Säkerställ att varumärkesriktlinjer följs i alla videor
• Kontrollera uttalet av viktiga termer
• Godkänd avatarbibliotek för ditt team
Från utbildningsbehov till publicerad kurs i 3 steg
Börja med det du har
Ladda upp befintliga PowerPoint-presentationer, klistra in manus från din dokumentation eller låt AI-manusgeneratorn skapa innehåll utifrån dina lärandemål. Inget tomt dokument – börja från den kunskap du redan har.
Välj din presentatör
Välj bland över 200 olika AI-avatarer eller skapa en digital tvilling av din utbildare. Välj en röst som passar ditt varumärke, eller klona din expertresurs röst för maximal trovärdighet. Anpassa utseende och känsla så att allt stämmer med din organisation.
Byggd för alla utbildningsbehov
Introduktion för nyanställda
Gör nya medarbetare produktiva snabbare med en enhetlig onboarding som inte är beroende av att utbildare finns tillgängliga. Onboardingvideor täcker företagskultur, systemutbildning och förväntningar på rollen – levererat på samma sätt varje gång, på varje plats.
Användningsområde: Standardisera introduktionen för nyanställda på alla kontor med videomoduler som ersätter livesessioner.
Utbildning i kompetensutveckling
Bygg upp kompetens i hela din organisation med kompetensutbildning som kan skalas upp. Ledarskapsutveckling, kommunikationsförmåga, teknisk utbildning – skapa en gång, leverera till tusentals.
Användningsområde: Ge alla nya chefer tillgång till ledarskapsutbildning utan att behöva schemalägga liveworkshops.
Produkt- och systemutbildning
Håll teamen uppdaterade om produktnyheter, programvaruändringar och nya verktyg. Instruktionsvideor visar exakt hur systemen fungerar – och uppdateras direkt när gränssnittet ändras.
Användningsområde: Skapa CRM-utbildningsvideor som uppdateras automatiskt när nya funktioner lanseras.
Global utbildning av arbetsstyrkan
Utbilda dina internationella team på deras modersmål utan separat produktion för varje marknad. Samma innehåll, samma kvalitet, över 175 språk.
Användningsområde: leverera säkerhetsutbildning för lager på 12 språk i globala distributionscenter.
Verifierat resultat: Würth Group tog fram en 65 minuter lång utbildningspresentation på 8 språk på bara 4 dagar och minskade översättningskostnaderna med 80 %.
Regelefterlevnads- och säkerhetsutbildning
Uppfyll regelkrav med complianceutbildning som är konsekvent och spårbar. SCORM-export innebär att ditt LMS registrerar genomföranden för revisionsdokumentation.
Användningsområde: Distribuera årliga regelefterlevnadscertifieringar med spårade genomföranden i alla avdelningar.
Partner- och kanalsupport
Utöka utbildningen bortom anställda till partners, distributörer och kanalteam. Säkerställ enhetligt budskap i stor skala utan att behöva flyga tränare till varje plats.
Användningsområde: Ge distributörernas säljteam stöd vid nya produktlanseringar med videoutbildning som de kan genomföra när det passar dem.
Har du frågor? Vi har svaren
Vad är programvara för utbildningsvideor?
Programvara för utbildningsvideor hjälper L&D-team att skapa, hantera och distribuera videobaserat utbildningsinnehåll. HeyGen använder AI-avatarer och röstsyntes för att skapa professionella utbildningsvideor från manus, presentationer eller dokument – utan kameror, studios eller produktionsteam. Resultatet är skalbar videoutbildning som snabbt kan uppdateras och översättas till alla språk.
Hur skapar jag företagsutbildningsvideor utan en studio?
Ladda upp din befintliga PowerPoint eller ditt utbildningsmanus till HeyGen. Välj en AI-avatar som ska vara din presentatör på skärmen, välj en röst och skapa din video. Hela processen tar minuter, inte månader. För en mer personlig känsla kan du klona din ämnesexpert så att deras digitala tvilling håller utbildningen.
Kan jag omvandla mina befintliga PowerPoint-presentationer till utbildningsvideor?
Ja – detta är ett av HeyGens mest populära arbetsflöden för lärande och utveckling. Ladda upp din PowerPoint- eller Google Slides-presentation, så omvandlar HeyGen varje bild till en videoscen med avatarberättarröst. Din befintliga struktur, ditt innehåll och flöde bevaras. Du kan redigera manus, justera timing och lägga till övergångar innan du skapar den färdiga videon.
Hur fungerar flerspråkig träning?
Skapa din utbildningsvideo en gång på ditt huvudspråk. Använd sedan HeyGens översättningsfunktion för att skapa versioner på valfritt av över 175 språk. Översättningen inkluderar röstkloning (så att din presentatör låter naturlig på varje språk) och läppsynk (så att munrörelserna matchar det översatta ljudet). En källvideo, global räckvidd.
Integreras HeyGen med vårt LMS?
Ja. HeyGen exporterar SCORM 1.2- och SCORM 2004-paket som fungerar med större lärplattformar (LMS) som Cornerstone, Workday Learning, SAP SuccessFactors, Docebo, Absorb och fler. Sätt upp slutförandekrav, följ deltagarnas framsteg och integrera med ditt befintliga läranderekosystem.
Hur skapar jag en digital klon av vår ämnesexpert?
HeyGens AI-kloningsfunktion skapar en digital tvilling från en kort videoinspelning. Din expert spelar in en gång – enligt enkla riktlinjer för ljus och inramning – och deras avatar kan sedan leverera obegränsat med utbildningsinnehåll. När de inte är tillgängliga eller lämnar organisationen har du fortfarande deras expertis bevarad i videoform.
Hur långa kan utbildningsvideor vara?
HeyGen stödjer videor i olika längder. Den mest effektiva utbildningen följer mikrolärandeprinciper – moduler på 3–10 minuter som fokuserar på specifika lärandemål. Du kan dock skapa längre innehåll för mer omfattande ämnen. För längre utbildningar (20+ minuter) kan du med fördel dela upp innehållet i kapitel för bättre engagemang och högre slutförandegrad.
Kan flera personer i mitt L&D-team använda HeyGen?
Ja. HeyGen för företag innehåller teamarbetsytor där instruktionsdesigners, utbildningsansvariga och innehållsskapare kan samarbeta. Delade resursbibliotek gör att godkända avatarer, varumärkeselement och mallar är tillgängliga för hela ditt team. Administratörskontroller låter dig hantera behörigheter och följa upp användning.
Hur står sig HeyGen jämfört med traditionell videoproduktion?
Traditionell produktion av utbildningsvideor kräver att du bokar presentatörer, studior, team och efterbearbetning – ofta 2–3 månader och 5 000–15 000+ USD per färdig video. HeyGen skapar motsvarande kvalitet på minuter till timmar, med obegränsade ändringar. Advantive rapporterade 50 % kortare tid för att ta fram innehåll. Würth Group halverade produktionstiden och minskade översättningskostnaderna med 80 %.
Kan jag lägga till quiz eller interaktivitet i mina utbildningsvideor?
HeyGen stöder interaktiva element som quiz, kunskapstester och förgrenade flöden. Lägg till flervalsfrågor, bädda in länkar och skapa beslutspunkter som anpassar lärandeupplevelsen. De interaktiva funktionerna följer med när du exporterar din SCORM-fil för uppföljning i LMS.
Är mitt utbildningsmaterial säkert?
HeyGen är SOC 2 Type II-certifierat och följer GDPR. Ditt innehåll är krypterat både under överföring och när det lagras. För L&D-team i större organisationer som hanterar känsligt utbildningsmaterial erbjuder HeyGen dedikerade arbetsytor med SSO-integration och centraliserad användarhantering. Vi tränar inte våra AI-modeller på ditt innehåll.
Vilka videoformat och kvalitetsnivåer stöds?
HeyGen exporterar i MP4-format med upp till 4K-upplösning. De flesta L&D-team använder 1080p (Full HD), vilket balanserar kvalitet med filstorlek för LMS-leverans och bandbreddshänsyn. Du kan också exportera i 720p för mobilförst eller bandbreddsbegränsade miljöer.
