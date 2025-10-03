Skapa det där magiska ögonblicket med AI-video

Introduktionen av HeyGen innebar ett genombrott. Workday började först använda HeyGen som ett sätt att snabba upp det första översättningssteget, men upptäckte snabbt att det kunde göra mycket mer. ”HeyGen har varit magiskt för oss”, berättar Meisinger. ”Det kan översätta en video på några minuter, och vi kan ta in våra lingvister direkt i HeyGen för att korrekturläsa och göra små justeringar för att behålla vår varumärkesröst.”

”Den magiska stunden var helt klart de anpassade avatarerna och möjligheten att ändra innehållet på några minuter”, sa Johanna. ”Jag kan ha en video, de kan skicka en video till mig, och jag kan rendera den på tre språk åt dem att korrekturläsa samma dag.”

En viktig anledning till att välja HeyGen var dess termbaserade funktionalitet, som integreras med Workdays fördefinierade uppsättning godkända översättningar för nyckeltermer. ”Det här låter oss ladda upp vår termbas, så när AI:n översätter innehåll använder den redan rätt språk”, sa han. ”Det är något vi inte har sett någon annanstans.”

En annan stor fördel var HeyGens avancerade ljudfunktioner. Även när de ursprungliga ljudspåren inte fanns tillgängliga kunde HeyGen isolera en talares röst från bakgrundsmusik och återsyntetisera den på ett annat språk, något som annars skulle kräva ett helt produktionsteam.

”Det magiska ögonblicket för mig var när jag laddade upp en video på mig själv, och några minuter senare spottade HeyGen ur sig en video där jag pratade tyska. Jag tog den videon och visade den för mina tyska kollegor, och de frågade mig: ’Pratar du tyska?’ Så jag tror att det fick det att kännas som riktig magi”, sa Meisinger.

Till slut utmärkte sig HeyGen som en partner som delade Workdays värderingar kring innovation och integritet. ”Vi är också ett AI-företag, så vi bryr oss mycket om etisk användning av AI”, betonade Meisinger. ”HeyGen gav oss den kontroll och flexibilitet vi behövde, utan att kompromissa med våra principer.”

Gör det möjligt för Workday-teamet att säga ”Det här har jag gjort”

HeyGen har fullständigt förändrat hur Workday hanterar lokalisering. ”Det jag älskar med HeyGen är att jag inte längre behöver säga nej till projekt”, säger Meisinger. ”Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har.”

”Att översätta en kurs brukade i genomsnitt ta 4 till 6 veckor”, sa Johanna. ”I dag kan jag översätta materialet för en av våra kurser på veckor, och ibland till och med dagar beroende på projektet. Det var helt otänkbart tidigare.”

Genom att integrera HeyGen i sitt lokaliseringsarbetsflöde har Workday omdefinierat sin globala videostrategi och gjort den snabbare, smartare och mer etisk. Resultatet är en skalbar process med hög kvalitet som är redo att möta behoven hos en växande internationell publik.

Hastighet och skala : Lokaliseringsprocessen har kortats från veckor till minuter, med 10–15 språk per video, inklusive två timmar långa webbinarier.

: Lokaliseringsprocessen har kortats från veckor till minuter, med 10–15 språk per video, inklusive två timmar långa webbinarier. Kostnadseffektivitet : Betydande besparingar med fast pris och 100 % kapacitetsökning utan att anställa fler.

: Betydande besparingar med fast pris och 100 % kapacitetsökning utan att anställa fler. Varumärkesintegritet och etik: Helt i linje med Workdays terminologistandarder och etisk användning av AI, och undviker vilseledande metoder som läppsynk.

När han reflekterade över erfarenheten betonade Meisinger den professionella stolthet som följer med att leverera arbete av hög kvalitet på ett effektivt sätt. ”Det är viktigt för mig ur ett professionellt perspektiv att kunna göra det här. Inte bara för att det får mig att framstå i god dager, utan för att jag kan gå hem i slutet av dagen och känna att jag levererat en kvalitetsprodukt och gjort mig själv mer effektiv”, berättade han.

För andra team som funderar på att använda AI för lokalisering har Workday ett enkelt budskap: ”Bara testa. Det är gratis att prova. Du kanske blir förvånad över hur mycket det förbättrar ditt arbetsflöde.”

”Gå in för det, testa och var nyfiken. Jag hittade definitivt en del oväntade guldkorn som sparade tid och gav mervärde till vårt arbetsflöde”, sa Johanna.