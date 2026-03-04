Advantive är ett SaaS-företag som levererar målinriktad programvara för specialiserade tillverkare och distributörer, och hjälper dem att skala effektivt och driva verksamheten mer lönsamt. Som Director of Learning and Development leder Bob Bednarz globala enablement-initiativ med fokus på att påskynda medarbetares utveckling och frigöra potential i hela organisationen.

För Bob handlar lärande inte bara om att förmedla information, utan om att hjälpa människor att utveckla färdigheter och behålla det de lär sig snabbare. Hans mål är att korta tiden det tar för medarbetare att nå viktiga milstolpar, och komprimera det som tidigare tog två till tre år till sex till tolv månader – eller mindre. Att uppnå det i stor skala, med ett litet L&D-team, krävde ett nytt sätt att arbeta med innehållsskapande och engagemang.

Bibehålla engagemanget med en slimmad organisation

Advantives L&D-team är medvetet slimmat. Bob har flera roller och balanserar facilitering, innehållsskapande och programdesign samtidigt som han stöttar över 600 medarbetare globalt, utöver kundutbildning.

Video har alltid varit centralt i Advantives lärandestrategi, särskilt för självstyrt och on demand-innehåll. Det var svårt att skapa en video som förblev relevant och engagerande över tid.

”En av de största utmaningarna med traditionell video är att den snabbt blir inaktuell”, sa Bob. ”Du kanske spelar in en timslång utbildning, och 30 eller 40 dagar senare stämmer den inte längre. Då måste du spela in allt igen.”

En annan stor begränsning var beroendet av ämnesexperter. Advantives tekniska experter arbetar ofta direkt mot kund, och att frigöra tid för dem att spela in utbildningar – än mindre skapa en engagerande video – var en utmaning.

”De har inte alltid rätt kompetens för att spela in engagerande utbildningar”, förklarade Bob. ”Och vi har inte alltid tid att ta dem från kunderna.”

Resultatet blev långsamma produktionscykler, föråldrat innehåll och begränsad möjlighet att skala upp utbildningsprogram utan att öka arbetsbelastningen.

Hitta ett snabbare sätt att skapa engagerande utbildningsinnehåll

Bobs första intryck av HeyGen formades av ett praktiskt behov. Med ett av de mest slimmade L&D-teamen han någonsin hade arbetat i behövde han ett sätt att skapa innehåll snabbare utan att tumma på kvalitet eller engagemang.

”Jag behövde kunna skapa innehåll snabbare”, sa han. ”Vid den tiden var det egentligen bara jag och en annan person som stöttade hundratals anställda.”

Det som direkt stack ut var HeyGens förmåga att omvandla textbaserad utbildning till engagerande video, samtidigt som ett mänskligt inslag läggs till genom avatarer. ”En av de största utmaningarna med självstyrt lärande är engagemang”, sa Bob. ”Människor behöver en känslomässig koppling för att behålla information.”

Genom att använda en studioavatar, ofta modellerad efter sig själv, kunde Bob skapa en känsla av närvaro och igenkänning, även i asynkront lärande. ”Om deltagarna ser en person, även en avatarversion av mig, är de mer benägna att komma ihåg det de lär sig”, sa han.

Möjliggör realistisk rollspelsträning utan livecoachning

Ett av de största genombrotten kom när Bob började använda HeyGens interaktiva avatarfunktioner.

”Det magiska ögonblicket för oss var när vi såg avataren komma till liv”, sa han. ”Men ännu viktigare var LiveAvatar och att kunna rollspela.”

Bob visade upp ett simulerat intervjuscenario för en chef han rapporterade till och visade hur medarbetare kunde öva på verkliga färdigheter, som att hålla intervjuer eller utvecklingssamtal, utan att behöva ha en livecoach närvarande.

”Det var i det ögonblicket vi insåg att vi kunde hjälpa människor att utveckla färdigheter utan att en coach behövde sitta med dem i timmar”, sa han.

Detta öppnade dörren för skalbar träning som byggdes direkt in i självstyrt lärande. I stället för att vara beroende av 90-minuters workshops eller individuella rollspelssessioner kunde medarbetare nu öva i realistiska scenarier på tider som passade dem.

”Jag trodde inte att vi hade kommit så här långt med AI än”, sa Bob. ”Men det här gjorde det möjligt.”

HeyGen förändrade också hur Advantive hanterar innehållsuppdateringar och lokalisering.

I stället för att spela in hela videor på nytt för små ändringar kunde Bob snabbt uppdatera manus och skapa om innehållet. ”Om vi behöver göra en uppdatering går det mycket snabbare än att spela in om en tre eller fem minuter lång video”, sa han.

Teamet började också experimentera med generativ videoproduktion och förvandlade prompts eller PowerPoint-liknande innehåll till färdiga videor på dagar i stället för veckor.

”Ofta har vi idéer, men att förverkliga dem visuellt brukade ta veckor”, sa Bob. ”Nu gör vi det på några dagar.”

För kundutbildning blev översättningen betydligt enklare. Advantive arbetar främst på engelska, men globala kunder behöver utbildning på andra språk. ”Att kunna ladda upp en video och snabbt ha den tillgänglig på flera språk har varit enormt värdefullt”, sa Bob.

Bygga en grund för snabbare, skalbar inlärning

Sedan de började använda HeyGen har Advantive sett tydliga, mätbara resultat.

Bob uppskattar att tiden som krävs för att skapa självstyrt utbildningsmaterial har minskat med 50 %. I ett nyligen genomfört exempel slutfördes en PowerPoint-utbildning med speakerröst, som tidigare skulle ha tagit flera dagar, på bara två till tre timmar. ”Den tidsbesparingen är vår viktigaste mätpunkt”, säger Bob.

Utöver effektiviteten gör den frigjorda tiden att Bob kan fokusera på arbete med större genomslag, som att leda sessioner, engagera medarbetare och stötta chefer, i stället för att lägga timmar på att producera innehåll.

”Om jag sparar tid sparar jag också pengar”, sa han. ”Och jag kan tillbringa mer tid framför människor, vilket i slutändan ökar engagemang och lojalitet.”

Det som Bob värdesätter mest med HeyGen är att det fortsätter att utvecklas. Nya funktioner fortsätter att utöka vad som är möjligt för lärande- och utvecklingsteam. ”Vi har fortfarande bara skrapat på ytan”, sa han.

Hans råd till andra som ska komma igång är enkelt: hoppa in och experimentera. ”Ju mer du leker med det, desto mer lär du dig hur du använder det”, sa Bob. ”Och lägg tid på att bygga din Studio-avatar. Ju bättre du gör det, desto mer verklighetstrogen och engagerande blir upplevelsen.”

För Bob och Advantives L&D-team har HeyGen blivit en grund för snabbare, mer engagerande och mer skalbart lärande.

”Om du vill spara tid, skapa innehåll snabbare och ta fram lärandeupplevelser som människor faktiskt tar till sig och minns”, sa Bob, ”då är HeyGen verkligen värd att prova.”