Utbildning är bara effektiv om människor genomför den. Långa bildspel och texttunga manualer minskar snabbt engagemanget. Med HeyGen kan utbildnings- och utvecklingsteam enkelt skapa AI-träningsvideor som ökar slutförandegraden, förbättrar kunskapsretentionen och stärker prestationerna.
Studies show that video-based learning is far more effective than text-based content. Employees are more likely to retain information when it is presented visually and audibly compared to reading a document. HeyGen training videos make learning more interactive and engaging, leading to better outcomes.
Filming, editing, and hiring voiceover artists can be costly and time-consuming. HeyGen simplifies video creation with AI-powered avatars, voiceovers, and easy-to-use templates, allowing businesses, educators, and content creators to produce high-quality training videos in minutes without expensive production equipment.
Need to train employees in multiple locations? Expand your online course reach? HeyGen’s AI-powered translation and lip-syncing make it easy to localize training videos in over 170 languages and dialects for corporate teams, online learners, and social media audiences without the hassle of reshooting content.
Using HeyGen, Sibelco’s Learning & Development team now produces more training content, faster—without the complexity of traditional video production.
”Med HeyGen blir saker mindre komplexa och mer intuitiva. Även om det kan kännas skrämmande att använda AI gör arbetsflödet i HeyGen det enkelt att hitta rätt, och gör att vårt team kan spara både tid och pengar samtidigt som vi håller Sibelcos medarbetare säkra.”
Jean-Marie Petit
Digital Learning Manager på Sibelco
Så skapar du utbildningsvideor med HeyGen
Börja skapa träningsvideor av professionell kvalitet på några minuter – utan produktionsteam eller redigeringskunskaper.
AI-utbildningsvideor är korta, engagerande videor som är utformade för att lära ut specifika färdigheter, arbetsflöden eller bästa praxis. De hjälper företag att förmedla viktig kunskap, skapa engagemang och skala upp lärandet i hela organisationen.
Video är ett effektivt sätt att öka engagemang och tydlighet hos deltagare jämfört med statiskt innehåll. HeyGen gör det enkelt att skapa högkvalitativa AI-träningsvideor utan ett helt produktionsteam, så att du kan bygga kompetens snabbare och dela kunskap på ett enhetligt sätt.
HeyGen använder AI-drivna verktyg för videoproduktion, inklusive naturtrogna avatarer, automatiska röstpålägg och färdiga mallar. Marknadsförare, L&D-specialister och andra innehållsskapare kan snabbt ta fram professionella AI-träningsvideor utan att behöva avancerad teknisk kompetens.
Ja. HeyGen låter dig använda dina varumärkesfärger, typsnitt, logotyper och andra visuella element så att dina AI-utbildningsvideor speglar en enhetlig varumärkesidentitet. Du kan också anpassa ton och stil utifrån din målgrupp.
Absolut. HeyGen stöder AI-översättning och läppsynk på flera språk, så att du kan skala utbildningsinnehåll globalt utan extra produktionskostnader.
Nej. HeyGen är byggt för användare på alla nivåer. De intuitiva dra-och-släpp-verktygen och det användarvänliga gränssnittet hjälper dig att skapa proffsiga videor utan att du behöver någon bakgrund inom videoredigering.
Du kan skapa videor för introduktion av nya medarbetare, utbildning i regelefterlevnad, ledarskapsutvecklingsmoduler, produkttutorials eller andra typer av utbildningsmaterial. Anpassa helt enkelt din video efter dina deltagares behov.
Vanligtvis är 2–5 minuter lagom för ett fokuserat utbildningsinnehåll. Du kan dock skapa längre eller kortare videor beroende på ämnet och plattformen där du ska dela dem.
Du kan distribuera HeyGen-videor i flera kanaler: LMS-plattformar, e-postkampanjer, företagets interna kunskapsbas eller sociala nätverk. Ge enkel åtkomst så att deltagarna kan titta när det passar dem.
Med HeyGens AI-funktioner kan du skapa en professionell utbildningsvideo på några minuter. Den här smidiga processen gör att du kan hålla ditt utbildningsmaterial uppdaterat och klara snäva deadlines utan problem.
See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.