Så skapar du en digital tvilling

Vill du göra dina videor mer personliga än någonsin? Med Digital Twins i HeyGen kan du skapa en avatar som ser ut och känns som du, ända ner till din stil, dina uttryck och din röst. Det är det mest personliga sättet att synas i dina videor utan att alltid behöva vara framför kameran.

Kom igång i fliken Avatars

Logga in på ditt HeyGen-konto och öppna fliken Avatars från din instrumentpanel. Här kan du välja en befintlig Digital Twin eller skapa en ny.

Klicka på Skapa avatar och välj sedan Kom igång. Gå igenom inspelningstipsen för att säkerställa bästa möjliga kvalitet. Du får också frågan om du vill aktivera gestigenkänning, som fångar upp större rörelser i ditt videomaterial och sparar dem som återanvändbara gester för dina videor.

Välj sedan hur du vill tillhandahålla ditt material. Du kan ladda upp en video, spela in direkt med din webbkamera eller spela in med din telefon.

Best practice för att spela in material

För bästa resultat, ladda upp eller spela in en video som är ungefär två minuter lång. Håll dina rörelser naturliga och undvik överdrivna gester så att din avatar inte ser alltför animerad ut.

Använd en kamera eller smartphone med hög upplösning när det är möjligt. Om du bara testar räcker ett klipp på 30 sekunder. Du kan antingen ladda upp ditt material eller spela in det direkt i webbläsaren.

Ladda upp och skicka in ditt videomaterial

När du har laddat upp din video kan du välja fler alternativ, till exempel att behålla bakgrundsljud, normalisera ljudvolymen, ta bort bakgrunden och exportera din avatar i 4K-upplösning.

Du uppmanas sedan att spela in en kort verifieringsvideo med din webbkamera, som du kan göra efter att du har skapat din avatar. HeyGen analyserar ditt videoklipp och lyfter fram eventuella delar som kan behöva förbättras.

När allt ser bra ut klickar du på Skicka. HeyGen skapar din Digital Twin och lägger till den i ditt resursbibliotek.

Redigera din digitala tvilling

När din avatar har skapats kan du göra justeringar när som helst. Välj din avatar och klicka på Redigera avatar.

Här kan du ta bort eller justera bakgrunden, ändra upplösningen och välja eller uppdatera rösten. När du är klar klickar du på Spara ändringar.

Skapa fler avatar-utseenden

Du kan också skapa Avatar Looks för att ge dina videor mer variation. Looks är varianter av din Digital Twin med olika kläder, poser eller bakgrunder.

För att skapa en Look laddar du upp en minut lång video eller en uppsättning egna foton. För fotouppladdningar, inkludera en blandning av närbilder och helkroppsbilder med olika vinklar och uttryck. Efter verifiering kommer dina nya Looks att vara tillgängliga att använda i alla projekt.

Du har nu din egen Digital Twin, redo att användas i HeyGen. Med egna Looks och uttrycksfulla möjligheter kan du skapa engagerande, personliga videor med lätthet.