Skapa introduktionsvideor som nya medarbetare faktiskt tittar på
Förvandla PowerPoint-presentationer och onboardingdokument till engagerande videoutbildning som skalar till varje nyanställning, plats och språk. Inga livesessioner att samordna, ingen filmning behövs och inga förseningar när riktlinjer ändras.
- Inget kreditkort behövs
- SCORM-export ingår
Flaskhalsen för L&D-innehåll
Flaskhalsen i onboardingprocessen
Ditt team anställer snabbt, men live-onboarding skalar inte. Att samordna sessioner tar chefer från deras arbete, distansanställda sitter i långa Zoom-samtal över tidszoner och informationen varierar beroende på vem som presenterar. Onboarding-presentationer är inaktuella, utbildning enbart på engelska gör att globala nyanställningar hamnar efter och HR lägger timmar bara på att hantera logistiken. Resultatet blir att nya medarbetare förblir förvirrade och oengagerade och det tar månader innan de når full produktivitet, medan statiska slides och livesessioner inte hänger med i er tillväxt.
Lösningen från HeyGen
HeyGen gör ditt befintliga onboardingmaterial till professionell videoutbildning som nya medarbetare faktiskt genomför. Ladda upp PowerPoint-presentationer, klistra in innehåll från din medarbetarhandbok eller skapa manus med AI, välj sedan en avatar som presentatör och skapa snygga onboardingvideor på några minuter. Nya medarbetare lär sig i sin egen takt med möjlighet att pausa och spola tillbaka, vilket förbättrar hur mycket som fastnar. När riktlinjer ändras redigerar du bara manuset och skapar om videon direkt. Anställer du globalt? Översätt hela ditt onboardingprogram till över 175 språk med naturlig röstkloning och läppsynk. Ditt HR-team skapar en gång, uppdaterar direkt och skalar onboarding i takt med rekryteringen.
Allt L&D-team behöver för att utbilda i stor skala
PowerPoint till onboardingvideo
Sluta be nyanställda läsa igenom 80-bilders presentationer. Ladda upp dina befintliga presentationer så förvandlar HeyGen dem till avatarledd videoutbildning med berättarröst, övergångar och en professionell finish. Ditt bildbibliotek blir videoinnehåll utan att du behöver börja om från början.
Importera PowerPoint, Google Presentationer eller PDF
Avataren går igenom innehållet på ett professionellt sätt
Lägg till din logotyp och dina profilfärger automatiskt
Röstkloning med ämnesexperter
Din försäljningschef håller den bästa produktutbildningen. Din teknikchef förklarar teknisk onboarding perfekt. Skapa digitala versioner av dem från en kort videoinspelning. De spelar in en gång och kan onboarda för alltid. Samma kvalitet varje gång, inga schemakrockar och inget mer väntande på upptagna experter.
Klona riktiga teammedlemmar från en kort inspelning
Sprid deras expertis till obegränsat antal nya medarbetare
Uppdatera utbildningsmanus utan att spela in på nytt
Global onboardinglokalisering
En onboardingvideo, på alla språk som ditt team talar. AI-videöversättning med röstkloning gör att utbildningen låter som modersmål på spanska, portugisiska, mandarin och över 175 andra språk – inte som stel dubbning. Onboarda alla på deras föredragna språk från en och samma källa.
Röstkloning bevarar presentatörens autenticitet
Läppsynk matchar ansiktsrörelser per språk
Distribuera globalt från en huvudvideo
LMS-integration
Exportera introduktionsvideor direkt till ditt lärplattformssystem. SCORM 1.2- och 2004-paketering fungerar med Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, BambooHR och fler. Följ upp genomföranden, sätt godkännandekrav och integrera med din befintliga HR-techstack.
Export av SCORM 1.2 och SCORM 2004
Anpassningsbara slutförandetrösklar
Direkt uppladdningsstöd till LMS
Omedelbara innehållsuppdateringar
Riktlinjer ändras. Processer utvecklas. Verktyg byts ut. När ditt onboardinginnehåll behöver uppdateras, redigera manuset och skapa om det på några minuter i stället för månader. Inga omtagningar, inga produktionsförseningar, ingen inaktuell utbildning. Din onboarding hålls i takt med hur företaget faktiskt ser ut.
Manusändringar publiceras på några minuter
Ingen ominspelning behövs
Versionshantering för regelefterlevnadsspårning
Självstudier för distribuerade team
Distansanställda i olika tidszoner tittar när det passar dem. Inga kalenderbokningar för livesända utbildningar. Pausa, spola tillbaka och se om de delar de behöver. Onboardingen sker på deras schema, inte ditt.
Fungerar i alla tidszoner
Tillgång på begäran när som helst
Mobilvänlig för flexibilitet
Från utbildningsbehov till publicerad kurs i 3 steg
Använd det du redan har
Ladda upp befintliga PowerPoint-presentationer, klistra in manus från din personalhandbok eller låt AI skapa innehåll från din onboardingdokumentation. Inget tomt-dokument-problem. Du vet redan vad nyanställda behöver veta. HeyGen gör det bara tittbart.
Välj din presentatör
Välj bland över 120 professionella AI-avatarer eller skapa en digital kopia av din vd, HR-chef eller rekryterande chef. Välj en röst som passar er företagskultur. Anpassa utseende och känsla efter er organisation. Er onboarding ser professionellt producerad ut utan att du behöver boka videofotografer.
Skapa, översätt, publicera
Klicka på skapa. På några minuter har du professionella onboardingvideor. Exportera som SCORM-filer till ditt LMS, ladda ner MP4-filer till din onboardingportal eller bädda in dem på ditt intranät. Behöver du andra språk? Skapa alla 175+ från samma källa med ett klick. Nyanställda kan ta del av dem från laptop, surfplatta eller mobil.
Byggd för alla utbildningsbehov
Onboarding för hela företaget
Ge varje nyanställd samma introduktion av hög kvalitet till ert företag. Välkomsthälsning från ledningen, företagets historia och mission, kultur och värderingar, organisationsstruktur, översikt av förmåner och arbetsplatsens policys. Den grund alla behöver oavsett roll.
Användningsfall: Växande SaaS-bolag skapar en kärnserie med 8 onboarding-videor som täcker det viktigaste om företaget. Varje nyanställd från medarbetare 50 till 500 ser samma professionella introduktion.
Rollspecifik utbildning
Säljteknik för account executives, tekniska standarder för utvecklare, kundframgångsarbetsflöden för supportteamet, regelefterlevnadskrav för ekonomi. Målstyrd utbildning för olika avdelningar utan att behöva hålla separata livesessioner för varje roll.
Användningsfall: Ett techbolag underhåller onboarding-spår för Engineering, Sales, Marketing och Customer Success. Nyanställda går igenom en företagsgemensam serie plus sina avdelningsspecifika moduler.
Onboarding av distansanställda
Riktlinjer för distribuerade team, kommunikationsverktyg och beprövade arbetssätt, att bygga relationer digitalt, förväntningar på hemmakontor och riktlinjer för distansarbete. Hjälp nya medarbetare på distans att känna sig inkluderade från dag ett utan att de behöver delta i möten med huvudkontoret klockan 6 på morgonen.
Användningsfall: Ett helt distribuerat företag introducerar över 40 nya medarbetare per kvartal i 15 länder. Videoutbildning ger en enhetlig upplevelse oavsett plats eller tidszon.
Global onboarding av team
Skapa enhetlig onboarding globalt med hjälp av flerspråkiga utbildningsvideor som säkerställer att varje medarbetare lär sig på sitt föredragna språk.
Användningsfall: Ett multinationellt företag skapar en gemensam onboarding en gång och rullar ut den på 8 språk. Internationell rekrytering går snabbare utan separata produktionsbudgetar per marknad.
Regelefterlevnad och obligatorisk utbildning
Uppfyll regulatoriska krav med obligatorisk utbildning som är konsekvent och spårbar. Förebygg trakasserier, öka säkerheten på arbetsplatsen, skydda data och följ uppförandekoden. Säkerställ att nya medarbetare genomför obligatoriska riktlinjer, säkerhetsutbildning och regulatorisk utbildning med hjälp av regelefterlevnadsutbildningsvideor med SCORM-baserad spårning och rapportering redo för granskning.
Användningsfall: Vårdföretag säkerställer att 100 % av alla nyanställda genomför HIPAA-utbildning innan de får systemåtkomst. Videoformat kombinerat med SCORM-spårning ger dokumentation för tillsynsgranskningar.
Introduktion för chefer
Förväntningar på ledarskap, grunder i personalledning, processen för prestationsbedömning, bästa praxis för individuella samtal, samt ansvar vid rekrytering och intervjuer. Förbered individuella medarbetare som har befordrats till chefsroller för deras nya ansvar.
Användningsfall: Företaget befordrar 20 personer till chefspositioner varje år. Ett introduktionsspår för chefer säkerställer att de förstår förväntningarna innan de leder team.
Den snabbast växande produkten på G2 av en anledning
Från global utbildning till videoannonser – HeyGen gör det möjligt för vem som helst (ja, även dig) att skapa högkvalitativ, skalbar videoinnehåll för alla behov. Här är några av de fördelar våra kunder uppskattar mest:
Används av över 100 000 team som värdesätter kvalitet, enkelhet och snabbhet
Se hur företag som ditt skalar sitt innehållsskapande och driver tillväxt med den mest innovativa bild-till-video-plattformen på marknaden.
Har du frågor? Vi har svaren
Vilka typer av onboardinginnehåll fungerar bra som video?
Det mesta introduktionsmaterial fungerar bra som video, inklusive företagsintroduktion, kultur, förmåner, systemutbildning, policys och förväntningar på rollen. Många team förlänger också introduktionen till löpande interna utbildningsvideor för kontinuerligt lärande och kompetensutveckling.
Hur långa bör introduktionsvideor vara?
Håll enskilda videor mellan 5–15 minuter. Dela upp längre ämnen i kapitel. Ett helt onboardingprogram kan sträcka sig över flera timmar fördelat på många korta moduler. Uppmärksamheten sjunker tydligt efter 15 minuter, så fokuserade, kortare videor ger högre genomförandegrad än långa maratonpass.
Behöver du videoproduktionskunskaper?
Nej. Om du kan skapa en PowerPoint eller skriva ett manus kan du skapa professionella onboardingvideor. HeyGen sköter all teknisk produktion. De flesta HR-team skapar sin första video på under 30 minuter utan någon tidigare videoerfarenhet.
Hur fungerar SCORM-export?
Exportera din onboardingvideo som ett SCORM-paket (1.2- eller 2004-format). Ladda upp det till ditt LMS precis som vilken annan utbildningsmodul som helst. Ställ in krav för genomförande. Ditt LMS spårar vem som har tittat, framsteg och slutförandestatus. Fungerar med Workday, Cornerstone, SAP SuccessFactors och alla större lärplattformar.
Kan du uppdatera videor utan att börja om från början?
Ja. Uppdatera manuset med den nya informationen och skapa videon igen. Det tar 5–10 minuter. Ingen omtagning, inga krångliga LMS-uppdateringar, ingen versionsförvirring. Avgörande när riktlinjer ändras eller när du märker att något behöver förtydligas utifrån frågor från nyanställda.
Hur fungerar det med olika språk?
Skapa din onboarding på ditt huvudspråk. Klicka på översätt. Välj spanska, franska, portugisiska, mandarin, hindi eller valfri kombination av över 175 språk. HeyGen skapar lokala versioner med naturlig röstkloning och läppsynk. Samma avatar talar flytande spanska, franska eller japanska.
Fungerar det här för distansanställda?
Fungerar särskilt bra för distansanställda. De tittar när det passar dem, oavsett tidszon. Pausa för lunch, spola tillbaka delar de behöver förtydligande kring, titta på laptop eller mobil. Inga Tokyo-kollegor som tvingas in på samtal med huvudkontoret klockan 3 på natten.
Hur mycket kostar detta jämfört med liveutbildning?
Live-onboarding har dolda kostnader i form av tid för HR‑koordinatorer, chefer, lokaler och resor för företag med flera kontor. Ett typiskt företag lägger 15–25 timmar av personalens tid per grupp av nyanställda. Video-onboarding tar bort det mesta av den overheaden. Engångsinsats att skapa, kan återanvändas obegränsat. De flesta HR-team ser positiv ROI redan under första kvartalet.
Utforska fler lösningar
Användningsområden
Verktyg
Kundberättelser
Börja skapa träningsvideor redan idag
Sluta vänta i månader på innehåll som är föråldrat redan när det lanseras. Skapa professionella utbildningsvideor på några minuter, översätt direkt till vilket språk som helst och uppdatera när ditt företag förändras – utan nya inspelningar. Anslut dig till L&D-team hos Workday, Advantive och Würth Group som redan har förändrat hur de utbildar.
- Inget kreditkort behövs
- SCORM-export ingår
- Avsluta när som helst