Skapa interna utbildningsvideor som skalar upp ditt L&D-team

Ditt L&D-team på tre personer stöttar 2 000 anställda. Varje avdelning vill ha utbildning: ledarskapsutveckling, onboarding för nya chefer, systemutbildning, processuppdateringar, kommunikationsfärdigheter. Skala upp din utbildningskapacitet utan att behöva skala upp teamet.

Utan HeyGen

Flaskhalsen för L&D-innehåll

Utmaningen med träningskapacitet

Leverera säkerhets-, regelefterlevnads-, introduktions- och operativ utbildning på de språk som medarbetarna förstår. Uppfyll OSHA:s språkkrav, förbättra förståelsen och minska riskerna genom att erbjuda utbildning på engelska, spanska, mandarin, vietnamesiska och fler språk. Globala team använder flerspråkiga program, inklusive introduktionsvideor för medarbetare, för att behålla en enhetlig utbildning i alla regioner utan separata produktioner. Organisationer rapporterar över 85 % bättre förståelse och färre säkerhetsincidenter när utbildningen ges på medarbetarnas modersmål.

Lösningen från HeyGen

Lösningen från HeyGen

HeyGen gör ditt lilla L&D-team till en effektiv produktionsenhet för utbildning. Omvandla befintliga PowerPoints, dokumentation och expertkunskap till professionell videoutbildning. Ladda upp bilder från förra årets ledarskapsworkshop. Klistra in manus från dina processmanualer. Spela in dina främsta medarbetare när de förklarar bästa arbetssätt. Skapa utbildningsvideor i sändningskvalitet på några minuter.

Klona dina ämnesexperter som AI-avatarer. Din kommunikationschef spelar in en gång och kan sedan träna obegränsat antal medarbetare i presentationsfärdigheter. Din operativa chefs expertis blir återanvändbar processträning. Din IT-ansvarige levererar systemutbildning utan att lämna skrivbordet. SME-kunskap kan skalas upp utan mer SME-tid.

Uppdatera utbildningen direkt när något ändras. Förbättrad process? Redigera manuset och skapa om videon på fem minuter. Nytt system lanserat? Uppdatera utbildningen samma dag. Ditt utbildningsbibliotek är alltid aktuellt utan att du behöver skapa om allt från grunden

Allt L&D-team behöver för att utbilda i stor skala

Gör om befintligt innehåll till video

Din organisation har redan utbildningsmaterial gömt i PowerPoint-presentationer, PDF:er, Word-dokument och experters huvuden. Ladda upp presentationer så omvandlar HeyGen dem till professionell videoutbildning. Klistra in manus från handböcker och skapa berättad utbildning. Ditt befintliga material blir engagerande videoinnehåll.

Importera PowerPoint, Google Presentationer, PDF

Gör dokumentation till videoutbildning

Lägg till en professionell avatarpresentatör

Anpassa med företagets färger och logotyp

Klona ämnesexperter

Din compliance-ansvariga är den enda som verkligen förstår era riktlinjer. Din bästa säljare har arbetssätt som är värda att spridas. Din operativa chef kan de mest effektiva processerna. Klona dem som AI-avatarer. Spela in dem en gång och använd deras expertis obegränsat antal gånger utan att behöva boka in dem varje gång.

Spela in experten en gång för obegränsad utbildning

Digital expert tillgänglig dygnet runt

Konsekvent leverans varje gång

Frigör små och medelstora företag från repetitiva sessioner

Professionell kvalitet utan produktionsexpertis

Din utbildning ska se lika professionell ut som ditt företag. Inga kameror, ljussättning, studios eller videoredigeringskunskaper behövs. Välj bland över 120 professionella avatarer eller skapa egna kloner. Välj bakgrunder. Lägg till varumärkesprofilering. Skapa utbildningsvideor i sändningskvalitet som ger ett bra intryck av din organisation.

Professionella presentatörer för alla ämnen

Konsekvent kvalitet i all utbildning

Ingen videoproduktionskompetens behövs

Studiokvalitet utan studio

Uppdatera träning på några minuter

Företag förändras. Processer förbättras. System uppgraderas. Policys uppdateras. Organisationer omorganiseras. När din utbildning behöver uppdateras, redigera manuset och skapa om videon. Fem minuter i stället för fem veckor. Ditt utbildningsbibliotek hålls aktuellt i takt med verksamheten.

Manusändringar publiceras direkt

Ingen ominspelning behövs

Versionshantering för granskningsspår

Håll utbildningen korrekt och relevant

Distribuera på alla platser

Fem kontor. Tre skift. Distansanställda. Internationella team. Alla behöver samma utbildning men tar del av den på olika sätt. Skapa en gång, distribuera överallt. Åtkomst på begäran innebär att nattskiftet tittar klockan 2 på natten, distansteam tar del hemifrån och internationella kontor får utbildning i sin tidszon.

24/7 åtkomst på begäran

Implementering på flera platser

Fungerar under alla skift

Mobilvänligt lärande

Flerspråkigt för globala team

Internationella kontor behöver utbildning på sitt eget språk. Skapa på engelska och översätt till över 175 språk med röstkloning. Det tyska kontoret får utbildning på tyska, teamet i Shanghai får mandarin och São Paulo får portugisiska. Allt utifrån ditt ursprungliga källinnehåll.

175+ språk från en video

Naturlig röstkloning per språk

Läppsynk som matchar munrörelser

Global utbildning av arbetsstyrkan

Från utbildningsbehov till publicerad kurs i 3 steg

Steg 1

Börja med det du har

Ladda upp befintligt utbildningsmaterial. PowerPoint-presentationer från workshops. PDF-handböcker. Processdokumentation. Manus från livesända utbildningar. Eller spela in ämnesexperter som förklarar det de ofta undervisar i. Ditt utbildningsinnehåll finns redan i olika format. HeyGen gör om det till professionell video.


Steg 2

Skapa professionella utbildningsvideor

Välj en AI-avatar som passar ditt ämne. Professionella presentatörer för ledarskapsutbildning. Vänliga ansikten för mjuka färdigheter. Tekniska experter för systemutbildning. Anpassa med ditt varumärke. Lägg till företagslogotyp, färger och godkända typsnitt. Skapa videor som ser ut att komma från en professionell produktionsstudio.


Steg 3

Distribuera i din organisation

Exportera till ditt LMS med SCORM-paketering. Ladda ner för intranät eller kunskapsbas. Bädda in i medarbetarportaler. Dela via länkar. Din utbildning når medarbetare där de lär sig. Följ slutförande, övervaka framsteg och mät effektivitet via dina befintliga system.


Byggd för alla utbildningsbehov

Ledarskap och management

Utbildning Utveckla ledare på alla nivåer med utbildningar för nya chefer, coachning, beslutsfattande och förändringsledning. Organisationer rapporterar upp till 40 % förbättring i ledarskapseffektivitet efter strukturerade ledarskapsprogram.

Program för kompetensutveckling

Bygg upp centrala professionella färdigheter som kommunikation, problemlösning, förhandling och tidsplanering. Självstyrd utbildning stärker medarbetarnas kompetens och leder till mätbara förbättringar i kundnöjdhet.

Utbildning i processer och rutiner

Standardisera arbetsflöden och best practices med konsekvent SOP-utbildning. Team som följer videobaserad processträning minskar fel och förbättrar kvaliteten med över 30 %.

Utbildning i system och verktyg

Påskynda användningen av interna system som CRM, ERP och produktivitetsverktyg. Videoutbildning ger snabbare färdigheter och högre användning jämfört med enbart dokumentation.

Avdelningsspecifik utbildning

Leverera riktad utbildning för sälj, marknadsföring, drift, HR och kundservice. Teamen rullar ut uppdateringar på dagar i stället för veckor med enhetlig och skalbar leverans.

Verifierat resultat

Organisationer uppnår upp till 10× högre utbildningsproduktion med videobaserad utbildning jämfört med traditionella metoder

Miro
"Det har gett våra skribenter möjlighet att vara lika kreativa i processen som jag är när det gäller visuellt berättande."

Steve Sowrey, Designer för lärandemedia
Vision Creative Labs
"Det magiska ögonblicket för mig var när vi hade en video som jag hade gjort varje vecka. Plötsligt insåg vi att jag kunde skriva ett manus, skicka in det och aldrig mer behöva stå framför en kamera."

Roger Hirst, Medgrundare
Workday
"Det jag gillar med HeyGen är att jag inte längre behöver tacka nej till projekt. Det är som att vi har förstärkt vårt team. Vi kan göra mycket mer med de resurser vi har."

Justin Meisinger, Program Manager
Har du frågor? Vi har svaren

Vilka typer av internutbildning kan du skapa?

All typ av utbildning för anställda: ledarskapsutveckling, chefs- och ledarskapskompetens, mjuka färdigheter, teknisk utbildning, processrutiner, systemutbildning, uppdateringar inom regelefterlevnad, avdelningsspecifik utbildning, professionell utveckling, kommunikationsfärdigheter, projektledning, tidsplanering. Om du behöver utbilda medarbetare i det, kan HeyGen hantera det.


Hur skiljer det här sig från färdiga standardutbildningar?

Standardkurser är generiska. Din organisation har specifika processer, system, kultur och terminologi. HeyGen skapar företagsspecifik utbildning med ditt innehåll, dina experter och dina exempel. Medarbetarna lär sig exakt det de behöver för just din organisation.


Hur lång tid tar det att skapa en utbildningskurs?

Enkel procedurutbildning: 30 minuter. Omfattande ledarskapsprogram: en vecka. Avsevärt snabbare än traditionell produktion (veckor till månader) eller externa leverantörer (månader). De flesta organisationer bygger upp hela utbildningsbibliotek under sitt första kvartal.


Vad händer om vårt utbildningsinnehåll behöver uppdateras?

Redigera manus och skapa om. Fem minuter i stället för att anlita leverantörer eller spela in på nytt. Har processen ändrats? Uppdatera utbildningen samma dag. Har systemet uppgraderats? Förnya utbildningen direkt.


Förbättrar videobaserad utbildning verkligen slutförandegraden?

Ja. Organisationer rapporterar konsekvent 2–3 gånger högre genomförandegrad för video jämfört med dokumentbaserad utbildning. Video är mer engagerande, enklare att ta till sig och passar bättre in i arbetsflöden. Medarbetare genomför faktiskt videoutbildningar.


Hur fungerar detta med vårt LMS?

Exportera videor som SCORM-paket som är kompatibla med alla större lärplattformar (LMS). Eller ladda ner MP4-filer för interna portaler, kunskapsdatabaser och intranät. Fungerar med Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors eller valfri LMS som stöder SCORM.


Hur långa kan utbildningsvideor vara?

Skapa utbildning på ditt primära språk, översätt till över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Samma utbildning levereras naturligt på varje språk. Den globala arbetsstyrkan får konsekvent utbildning på sitt föredragna språk från ditt enda L&D-team.

Kan flera personer i mitt L&D-team använda HeyGen?

Ja. HeyGen för företag innehåller teamarbetsytor där utbildningsdesigners, utbildningsansvariga och innehållsskapare kan samarbeta. Delade resursbibliotek gör att godkända avatarer, varumärkeselement och mallar är tillgängliga för hela ditt team. Administratörskontroller låter dig hantera behörigheter och följa upp användning.

Hur står sig HeyGen jämfört med traditionell videoproduktion?

Traditionell produktion av utbildningsvideor kräver att du bokar presentatörer, studior, team och efterbearbetning – ofta 2–3 månader och $5,000–$15,000+ per färdig video. HeyGen skapar motsvarande kvalitet på minuter till timmar, med obegränsade ändringar. Advantive rapporterade 50 % kortare tid för att ta fram innehåll. Würth Group halverade produktionstiden och minskade översättningskostnaderna med 80 %.

Hur fungerar utbildning för globala team?

Skapa utbildning på ditt primära språk, översätt till över 175 språk med röstkloning och läppsynk. Samma utbildning levereras naturligt på varje språk. Den globala arbetsstyrkan får konsekvent utbildning på sitt föredragna språk från ditt enda L&D-team.

Vilka videoformat och kvalitetsnivåer stöds?

HeyGen exporterar i MP4-format med upp till 4K-upplösning. De flesta L&D-team använder 1080p (Full HD), vilket balanserar kvalitet med filstorlek för LMS-leverans och bandbreddshänsyn. Du kan också exportera i 720p för mobilförstamiljöer eller miljöer med begränsad bandbredd.

