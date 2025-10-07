AI-kursbyggare för omedelbara onlinekurser

Börja från text, presentationer, PDF:er eller en kort brief och få färdiga kursmoduler utan kameror eller redigering. HeyGen omvandlar ditt källmaterial till berättade videolektioner, quiz, undertexter och färdiga exportfiler så att team och kreatörer kan leverera utbildning snabbare.

136 668 074Videos generated
111 253 103Avatars generated
18 815 732Videos translated
Snabb onboarding av medarbetare

Traditional onboarding needs filmed sessions, live trainers, and scheduling. HeyGen turns policies, slide decks, and bullet points into consistent, narrated onboarding modules with quizzes so new hires can ramp faster and HR delivers repeatable experiences.

Produktutbildning för kundframgång

Product updates and feature training require frequent refreshes. HeyGen creates short demo videos, step-by-step walkthroughs, and assessment checks from release notes or URLs so customer success teams keep tutorials up to date without reshoots.

Regelefterlevnad och certifieringsprogram

Compliance content needs accuracy and traceability. HeyGen produces captioned lessons, timed quizzes, and exportable completion records that meet formal training requirements while simplifying updates and audits through AI-powered solutions.

Skala upp kursutbud för utbildning och kreatörer

Course creators and educators can convert syllabi or research into full online course modules with videos, quizzes, and downloadable materials using AI tools. HeyGen reduces production time so creators publish more courses and diversify revenue streams.

Mikrolärande och prestationsstöd

Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.

Flerspråkiga utbildningsprogram

Expanding into new regions usually requires re-recording content. HeyGen’s video translator recreates narration and captions in many languages, preserving timing and tone so learning feels native for each audience.


Varför HeyGen är det bästa AI-kursverktyget

HeyGen automatiserar kursproduktion från början till slut med intelligent manusutkast, AI-videogenerering och lokalisering så att organisationer kan skapa enhetlig utbildning i stor skala. Skapa lärarledda lektioner, mikrolärande och kunskapstester med mindre arbete och lägre kostnader.

Snabbare kursproduktion

Skapa kompletta kursutkast från dokument eller länkar på några minuter. HeyGen skriver manus, sätter ihop scener och producerar berättade lektionsvideor så att du slipper filma, redigera och långa produktionscykler – och kan dra nytta av AI-baserade verktyg för att skapa kurser.

Fullständig verktygskedja för lärande

HeyGen kombinerar videolektioner med quiz, tester och interaktiva inslag för att förbättra lärandeupplevelsen. Automatgenererade undertexter, bedömningsmatriser och analysverktyg gör det enkelt att publicera innehåll och följa deltagarnas utveckling.

Skala upp med lokalisering och automatisering

Skapa många kursvarianter snabbt. Använd översättning och videöversättningsverktyg för att lokalisera berättarröst, undertexter och visuellt innehåll så att utbildningen når globala team utan manuellt efterarbete och förbättrar upplevelsen av onlinekurser.

Intelligent kursskapning och generering av kursupplägg

HeyGen analyserar uppladdade dokument, presentationsbilder eller en kursbrief och skapar en strukturerad kursöversikt med lärandemål och modulordning. AI:n föreslår lektionslängder, uppdelning och bedömningspunkter så att utbildningsdesigners kan börja med ett komplett utkast som är enkelt att finslipa.

Text till videolektioner med naturlig berättarröst

Gör om manus till lektioner i studiokvalitet med HeyGens AI-videogenerator och röstmodeller. Systemet skapar naturliga voiceovers, synkroniserade undertexter och valfria avatarpresentatörer med exakt läppsynk, så att videor känns genomarbetade och professionella utan studiotid.

Interaktiva prov och AI-betygssättning

Skapa automatiskt quiz, flervalsfrågor och öppna frågor utifrån lektionsinnehåll. HeyGen kan ta fram bedömningsmatriser och ge omedelbar AI-assisterad rättning och feedback så att deltagare får snabb och konsekvent utvärdering, vilket gör att lärare kan spara timmar på manuellt rättningsarbete med hjälp av AI-verktyg.

Varumärkesstyrning, mallar och flexibel export

Använd varumärkessatser för att säkerställa logotyper, typsnitt, färger och slidestil i alla kurser. Exportera paket som SCORM eller LTI, publicera till ett LMS eller dela via en offentlig länk. Batchexport och mallbaserade arbetsflöden gör det enkelt att rulla ut kursbibliotek över team och plattformar.

Så fungerar det

Så här använder du AI Course Builder

Skapa kompletta kurser i fyra smidiga steg – från källmaterial till färdiga moduler för dina deltagare.

Steg 1

Ladda upp ditt innehåll eller klistra in en URL

Ladda upp presentationsbilder, PDF:er, dokument eller en kort översikt. HeyGen analyserar materialet, plockar ut de viktigaste punkterna och föreslår en kursstruktur med tydliga mål.

Steg 2

Välj stil och tempo

Välj lektionslängd, presentatörsstil, röstton och varumärkespaket. Välj mallar för tester och interaktiva element så att varje modul följer dina standarder.

Steg 3

Förhandsgranska, redigera och lägg till interaktivitet

Granska skapade videolektioner, justera manus, ändra ordning på scener och lägg till quiz eller chattassistenter. HeyGens editor låter dig finslipa innehållet utan traditionell tidslinjeredigering.

Steg 4

Publicera och följ upp deltagare

Exportera som SCORM eller LTI, publicera direkt till ett LMS eller dela länkar. Följ upp framsteg, slutförande och bedömningsresultat med inbyggd analys för att mäta läranderesultat.

Vanliga frågor (FAQ)

Vad är en AI-kursbyggare och hur använder HeyGen den?

En AI-kursbyggare automatiserar processen att omvandla källmaterial till strukturerade kurser. HeyGen tar in dokument, presentationer eller underlag och skapar dispositioner, lektionsmanus, berättade videor, quiz och exportpaket så att du kan producera komplett utbildningsmaterial utan inspelning eller avancerad redigering.

Hur realistiska och professionella ser de genererade videorna ut och låter de?

HeyGen använder avancerad text till video är en funktion i AI-kursgeneratorn som förenklar skapandet av innehåll, och bild till video‑arbetsflöden tillsammans med högkvalitativa röstmodeller används för att skapa genomarbetade lektioner i sändningskvalitet med AI-genererade komponenter. Du kan välja presentatörsstilar eller avatarpresentatörer och HeyGen lägger till läppsynk, naturligt tempo och ljudmixning för ett professionellt resultat.

Vilka språk och översättningar stöds?

HeyGen stöder omfattande flerspråkiga arbetsflöden. Använd videöversättaren för att konvertera manus och skapa om voiceovers och undertexter på många språk så att kurser känns naturliga för lokala målgrupper samtidigt som timing och ton bevaras.

Kan jag redigera manus och videor efter att de har skapats?

Ja, AI-drivna verktyg kan förbättra kursskapandet. Genererade utkast är helt redigerbara. Uppdatera manus, byt scener, ändra röstläge eller justera quiz med AI-verktyg för kursskapande för en smidig upplevelse. HeyGens regenereringsfunktion tillämpar ändringar i alla varianter så att uppdateringar kan skalas effektivt.

Hur hjälper HeyGen dig att upprätthålla varumärkes- och instruktionskvalitet?

Ladda upp varumärkessatser med logotyper, typsnitt och färgpaletter för att säkerställa visuella riktlinjer. HeyGen föreslår också lärandemål, bedömningspunkter och rekommenderad takt så att kurskvaliteten är konsekvent och följer principer för pedagogisk design.

Vilka exportformat och integrationer finns tillgängliga?

Exportera som SCORM eller LTI för LMS‑integration, ladda ner lektionsvideor i MP4-format eller dela via säkra länkar. HeyGen stöder också inbäddning av kurser, API-åtkomst för automatisering och integrationer med vanliga verktyg för att effektivisera publicering och uppföljning.

Kan HeyGen skapa bedömningar och sätta betyg på deltagarnas svar?

Ja. HeyGen skapar quiz och bedömningsunderlag baserade på matriser. Plattformen erbjuder automatiserad AI-assisterad rättning för både objektiva och öppna svar och tillhandahåller feedbackmallar så att deltagare får snabb återkoppling i sina onlinekurser.

Är mitt innehåll och mina lärardata säkra?

HeyGen använder säkerhet på företagsnivå, krypterad lagring och åtkomstkontroller för att skydda innehåll och deltagardata i AI-drivna miljöer. Administratörskontroller och granskningsalternativ finns tillgängliga för regelefterlevnad och styrningsbehov.

Vilka är bästa metoderna för att skapa kurser med HeyGen?

Börja med tydliga lärandemål, ge kortfattat källmaterial, välj lämplig längd på lektionerna för att hålla fokus, lägg till formativa quiz och lokalisera innehållet där det behövs för att skapa kurser effektivt. Skapa flera varianter för att testa engagemang och iterera utifrån analysdata.

Vem äger rättigheterna till kurser som skapas i HeyGen?

Du behåller äganderätten till allt kursinnehåll du skapar. HeyGen tillhandahåller licensierade tillgångar och genererade resultat för kommersiellt bruk. Se till att allt material från tredje part som du laddar upp har rättigheter och tillstånd innan du publicerar.

