Säg hej till Avatar V, den mest naturtrogna avatar som någonsin skapats. Skapa din gratis

Välkomna nyanställda med engagerande AI-onboardingvideor

En genomtänkt onboardingprocess ger medarbetare rätt förutsättningar att lyckas. Oavsett om du introducerar företagskultur, förklarar processer eller guidar genom team-specifik utbildning gör HeyGen det möjligt för HR-team att skapa onboardingvideor snabbt utan att behöva ett helt produktionsteam.

Fördelar och värde

Onboarda medarbetare snabbare med engagerande videoupplevelser

Automate onboarding training with AI-powered videos

Traditional onboarding videos can be resource-intensive. HeyGen revolutionizes the process, allowing HR professionals and team leaders to create onboarding videos efficiently and at scale.

template onboarding training with ai video

Generate consistent and professional onboarding with AI avatars

Use AI avatars to deliver orientation content consistently and professionally. Incorporate step-by-step explanations, motion graphics, and interactive elements to help new hires retain key details about company policies, expectations, and workflows.

ai avatar template onboarding training schedule for employees

Adapt and translate onboarding training for global workforces

With HeyGen’s AI-powered platform, you can swiftly update onboarding materials, personalize content for specific teams, and translate videos into multiple languages. Ensure every new hire experiences seamless, up-to-date training without costly reshoots.

translate onboarding training for any location and language

Se hur HR-team skalar upp onboarding

Lattice creates personalized, AI-generated onboarding videos

Discover how Lattice uses HeyGen to enable teams to generate custom onboarding videos for their new hires—making them feel welcome and creating a more human employee experience.

Så skapar du onboarding-videor med HeyGen

  1. Öppna HeyGen

Logga in på HeyGen och börja skapa engagerande AI-genererade onboardingutbildningsvideor på bara några minuter.

  1. Hitta den perfekta videomallen
  1. Lägg till manus, avatarer och bakgrunder
  1. Anpassa din AI-video
  1. Förbättra med fler kreativa inslag
  1. Exportera din slutliga video

Vanliga frågor

Vad är HeyGen och hur kan det användas för onboardingutbildning?

HeyGen är en plattform för att skapa AI-videor som hjälper företag att snabbt ta fram introduktionsvideor. Den effektiviserar onboarding av nyanställda genom att erbjuda skalbart och dynamiskt videoinnehåll.

Hur förbättrar HeyGen produktionen av onboardingvideor jämfört med traditionella metoder?

HeyGen tar bort behovet av dyr produktion, presentatörer framför kameran och tidskrävande redigering. En AI-avatar levererar introduktionsmaterial på ett professionellt sätt, minskar produktionstiden och förbättrar den övergripande utbildningseffektiviteten.

Kan jag anpassa AI-avatarer så att de speglar mitt företags varumärke och kultur?

Absolut. HeyGen låter dig anpassa din virtuella värd så att den stämmer överens med din specifika varumärkesprofil. Ändra utseende, ton och manus för att behålla en enhetlig upplevelse i din onboarding.

Kan HeyGen användas för team-specifik onboarding?

Absolut. HeyGen hjälper organisationer att skapa skräddarsydda onboarding-videor för specifika team, roller eller avdelningar så att nyanställda får relevant utbildningsinnehåll.

Hur uppdaterar jag introduktionsvideor när företagets riktlinjer ändras?

HeyGen gör det snabbt och enkelt att redigera videor. Ändra manus eller visuellt innehåll och återskapa videon på några minuter – inga omtagningar behövs.

Kan HeyGen-onboardingvideor användas på olika plattformar?

Ja, du kan optimera HeyGen-videor för HR-portaler, lärplattformar eller intranät. Det säkerställer att nyanställda enkelt kan ta del av utbildningen var de än befinner sig.

Hur snabbt kan jag skapa en onboarding-utbildningsvideo med HeyGen?

Beroende på innehåll och anpassning kan HeyGen hjälpa dig att ta fram introduktionsvideor inom några timmar och därmed kraftigt korta ner den vanliga produktionstiden.

Behöver jag videoproduktionskunskaper för att använda HeyGen för onboardingutbildning?

Inte alls. Tack vare HeyGens nybörjarvänliga design kan HR-personal, chefer och utbildare enkelt skapa onboardingvideor utan avancerade tekniska kunskaper.

Vilka typer av onboardingmaterial passar bäst för HeyGen?

Perfekt för introduktion av nyanställda, kulturbyggande, rollspecifika genomgångar eller compliance-utbildning. Kort sagt: var du än behöver tydligt och engagerande innehåll för nya medarbetare, så hjälper HeyGen dig.

Hur kommer jag igång med HeyGen för onboardingvideor?

Registrera dig för HeyGen, utnyttja dess AI-drivna videofunktioner och börja skapa effektiva onboardingvideor för din personal direkt.

