Coursera är en av världens ledande plattformar för onlineutbildning, med målet att ge alla tillgång till utbildning av hög kvalitet. Med mer än 100 miljoner studerande, över 7 000 kurser och samarbeten med fler än 300 ledande universitet och företag har Coursera förändrat hur människor lär sig i den digitala tidsåldern.

Men i takt med att plattformen växte globalt uppstod en avgörande utmaning: hur skapa verkligt lokaliserade, känslomässigt engagerande lärandeupplevelser för studenter över språk och kulturer utan att kompromissa med autenticiteten eller dra på sig ohållbara produktionskostnader.

Mustafa Furniturewala, CTO på Coursera, ansvarar för Courseras ingenjörsteam och AI‑satsningar. Hans arbete fokuserar på att bygga generativa AI‑verktyg (som AI‑dubbning, röstkloning, läppsynk osv.) och att säkerställa att tekniska framsteg stödjer kärnuppdraget att skapa personlig, tillgänglig och effektiv utbildning för alla, överallt.

”Coursera har som uppdrag att leverera lärandeupplevelser globalt i stor skala”, sa Mustafa. ”Och för att göra det effektivt måste vi ta bort språkbarriärer, anpassa lärandet och bevara kvaliteten och avsikten i den ursprungliga undervisningen. Det är där generativ AI, och specifikt HeyGen, har varit avgörande.”

Skapa engagerande, lärarledda upplevelser

Innan Coursera började använda HeyGen hade de framgångsrikt tagit hjälp av AI för att skala upp text- och ljudöversättningar. Men lokalisering av video förblev ett betydande hinder.

”Vi började med text”, sa Mustafa. ”Det var hanterbart, men när det gällde att översätta videoinnehåll med instruktörens ton, känsla och läppsynk till det nya språket var det helt enkelt inte genomförbart. Det var för dyrt och för komplext att göra i stor skala.”

Genombrottet kom när Mustafa och hans team upptäckte HeyGen, särskilt röstkloning och läppsynk. Coursera började använda HeyGen för att skapa lokala versioner av lärarledda videor på franska, spanska, tyska och andra språk, och bevarade inte bara vad som sägs utan också hur det sägs.

”Det mest förvånande var hur naturligt det kändes”, sa Mustafa. ”Vi kunde ta en video där en lärare pratade engelska och få det att kännas som att de pratade spanska, samtidigt som vi behöll deras ton, rytm och känslouttryck.”

Den äktheten var helt avgörande för Coursera. Teamet hade alltid varit försiktigt med AI-genererat innehåll som kändes robotlikt eller frånkopplat. ”Vi levererar inte bara information. Vi skapar uppslukande, instruktörsledda upplevelser”, förklarade Mustafa. ”Om känslan går förlorad blir lärandet lidande.”

HeyGens förmåga att leverera kvalitet i stor skala utan att kompromissa med känsla eller instruktörsnärvaro var precis vad Coursera hade väntat på.

Uppleva den ”magiska stunden” med HeyGen

Mustafa reflekterade över att det som tidigare krävde stora investeringar och mycket tid nu sker med betydligt större flexibilitet. ”Vi har alltid trott att videöversättning i stor skala skulle kräva enorma investeringar i produktion eller teknik”, sa han. ”När teamet kunde bygga det här på bara några sprintar eller veckor blev vi förvånade över hur snabbt vi kunde nå den här typen av skala.”

För instruktörer var det starkt att se sin röst och sina känslor bevarade i de översatta videorna. ”Det kändes som dem”, sa Mustafa. ”De översatta videorna såg fortfarande ut och lät som våra lärare, bara på ett annat språk.”

Den tekniska prestationen motsvarades av den känslomässiga reaktionen. ”Det magiska ögonblicket för oss var när vi såg en dubbad video med perfekt läppsynk och bevarad känsla”, mindes Mustafa. ”Det var då vi insåg att det här inte bara är ett verktyg, det är en plattform för att skala upp lärande utan att förlora det som gör det mänskligt.”

HeyGen förbättrade inte bara logistiken, utan låste upp nya kreativa och operativa möjligheter. Courseras ingenjörer och innehållsskapare kan nu säga: ”Jag har gjort det här”, inte bara för att de tog fram utbildningsmaterialet, utan också för att de själva har översatt och lokaliserat det utan att vara beroende av extern hjälp.

”Det var chockerande”, sa Mustafa. ”Videon var på ett helt annat språk, men den behöll ändå sammanhanget, känslan och den pedagogiska tydligheten från originalet. Det kändes naturligt.”

Förbättra visningstid och slutförandegrad

Sedan HeyGen infördes har Coursera uppnått mätbara förbättringar i studentengagemang, plattformens tillgänglighet och utbildningsresultat.

Viktiga resultat:

40 % ökning av videotittande – I regioner som Latinamerika ökade lokalt anpassat videoinnehåll den totala tittartiden avsevärt.

– I regioner som Latinamerika ökade lokalt anpassat videoinnehåll den totala tittartiden avsevärt. 25 % högre kursavslut – Studenter slutförde kurser i större utsträckning när videoinnehållet levererades på deras modersmål.

– Studenter slutförde kurser i större utsträckning när videoinnehållet levererades på deras modersmål. Skalbar, autentisk lokalisering – Coursera levererar nu översatt videoinnehåll i flera format och språk utan kostsamma omtagningar.

Mustafa uppmuntrar andra team att börja i liten skala. ”Vi började med en video. Det var allt som krävdes för att se effekten”, sa han. ”När du väl har upplevt det är det uppenbart vad det kan låsa upp.”

Han betonade också hur snabbt AI-tekniken, och HeyGen i synnerhet, utvecklas. ”Det här området rör sig snabbt. Om du inte experimenterar nu kommer du att ligga efter senare. HeyGen har blivit en avgörande del av vår infrastruktur.”